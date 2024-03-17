Тур: 11.
2:2
Конец матча
0'
1:0
18' ГолGuillermo Acosta
26' Желтая карточкаGuillermo Acosta
26' Желтая карточкаTobias Ostchega
2:0
33' ГолRenzo Tesuri
49' Желтая карточкаRenzo Tesuri
50' Желтая карточкаMatias Ruiz Diaz
2:1
71' ГолLuciano Andres Abecasis
2:2
82' ГолFabrizio Sartori
88' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
90'+6
Ход матча
18'
26'
26'
33'
49'
50'
71'
82'
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
40
Justo
Giani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Juan InfanteЗащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Justo GianiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Sergio OrtizПолузащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
25 Tomas Durso
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Joel SonoraПолузащитник
-
10 Matias RealiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Cicotello
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Индепендьенте Ривадавия
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Среднее время на гол
108
108
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
0.92
0.67
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
98
135
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guillermo Acosta
|1
|0.09
|Renzo Tesuri
|1
|0.09
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.09
|Justo Giani
|1
|0.09
|Marcelo Estigarribia2
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victorio Gabriel Ramis
|2
|0.18
|Alex Arce
|2
|0.18
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.09
|Кавальяро Хуан
|1
|0.09
|Luciano Andres Abecasis
|1
|0.09
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0.09
|Mauricio Asenjo
|1
|0.09
|Mauro Angel Maidana
|1
|0.09
|Fabrizio Sartori
|1
|0.09
|Matias Reali
|0
|0
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Ромеро Гастон
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Romero
|3
|1
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Gonzalo Paz
|1
|0
|Adrian Sanchez
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|6
|0
|Francisco Petrasso
|3
|1
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Ромеро Гастон
|4
|0
|Mauro Angel Maidana
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Federico Castro
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Tobias Ostchega
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Индепендьенте Ривадавия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
4
Атлетико Тукуман
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Индепендьенте Ривадавия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
0
2
Атлетико Тукуман
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Индепендьенте Ривадавия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
15
21
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
7%
3
14%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
3
20%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0
Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:2 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
4 раза 36%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
74
110
38
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5