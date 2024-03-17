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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
2:2
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
0:1
14' Пенальти
Газдаг Даниэль
34' Желтая карточка
Салливан Куинн
45' Желтая карточка
Карранса Хулиан
45' Желтая карточка
Гильерме дос Сантос
1:1
56' Гол
Рубио Диего
57' Желтая карточка
Рубио Диего
2:1
58' Гол
Галлахер Джон
62' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
2:2
65' Гол
Уре Микаэль
67' Желтая карточка
Касканте Хулио
70' Желтая карточка
Эллиотт Джек
81' Желтая карточка
Газдаг Даниэль
87' Желтая карточка
Лоу Дэмион
90'+8
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
2
Хеджес
Мэтт
29
Гильерме
дос
Сантос
8
Ринг
Александр
5
Валенсия
Йохан
6
Даниэль
Перейра
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
7
Ригони
Эмилиано
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
3
Эллиотт
Джек
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
33
Салливан
Куинн
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Остин
4-3-3
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Остин
Филадельфия Юнион

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касканте Хулио 1 0.25
Рубио Диего 1 0.25
Хеджес Мэтт 1 0.25
Гильерме дос Сантос 1 0.25
Галлахер Джон 1 0.25
Ринг Александр 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 2 0.67
Газдаг Даниэль 2 (1) 0.67
Бедойя Алехандро 1 0.33
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Вагнер Кай 0 0
Харриэль Натан 0 0
Салливан Куинн 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 2 0
Валенсия Йохан 2 0
Ринг Александр 1 0
Рубио Диего 1 0
Гильерме дос Сантос 1 0
Колманич Жан 1 0
Вольфф Оуэн 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Дэмион 2 0
Мартинес Хосе Андрес 2 0
Бедойя Алехандро 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Эллиотт Джек 1 0
Карранса Хулиан 1 0
Салливан Куинн 1 0

Результаты матчей

Остин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Остин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Остин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2
Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0

Результаты матчей

Остин
Филадельфия Юнион

Точный счет

2:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Остин
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Спортинг Канзас-Сити
 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Сент-Луис Сити
 1:2 4 1 2 1 6 - 5 5
7.
Колорадо Рэпидс
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Лос-Анджелес
 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Остин
 4 0 3 1 5 - 6 3
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 0 4 3 - 9 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Майами
 5 3 1 1 13 - 5 10
3.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Торонто
 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 2 1 1 4 - 5 7
6.
Нэшвилл
 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Цинциннати
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Ди Си Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Шарлотт
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Филадельфия Юнион
 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Нью-Йорк Сити
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 1:2 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Спортинг Канзас-Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:1 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сент-Луис Сити
 1:2 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Интер Майами
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
5.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Ди Си Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 4 (1)
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 3 (1)
ФК Монреаль Коккаро Матиас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Гильерме дос Сантос получил желтую карточку от судьи
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