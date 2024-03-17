Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
2:2
Конец матча
0'
0:1
14' ПенальтиГаздаг Даниэль
34' Желтая карточкаСалливан Куинн
45' Желтая карточкаКарранса Хулиан
45' Желтая карточкаГильерме дос Сантос
1:1
56' ГолРубио Диего
57' Желтая карточкаРубио Диего
2:1
58' ГолГаллахер Джон
62' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
2:2
65' ГолУре Микаэль
67' Желтая карточкаКасканте Хулио
70' Желтая карточкаЭллиотт Джек
81' Желтая карточкаГаздаг Даниэль
87' Желтая карточкаЛоу Дэмион
90'+8
Ход матча
14'
0:1
34'
45'
56'
1:1
57'
58'
2:1
65'
2:2
67'
70'
81'
87'
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
18
Блэйк
Андре
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерНападающий
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Защитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Остин
Филадельфия Юнион
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касканте Хулио
|1
|0.25
|Рубио Диего
|1
|0.25
|Хеджес Мэтт
|1
|0.25
|Гильерме дос Сантос
|1
|0.25
|Галлахер Джон
|1
|0.25
|Ринг Александр
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|2
|0.67
|Газдаг Даниэль
|2 (1)
|0.67
|Бедойя Алехандро
|1
|0.33
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Вагнер Кай
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
|Салливан Куинн
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|2
|0
|Валенсия Йохан
|2
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Вольфф Оуэн
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Дэмион
|2
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0
|Бедойя Алехандро
|1
|0
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|Эллиотт Джек
|1
|0
|Карранса Хулиан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Результаты матчей
Остин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Остин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Остин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2
Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0
Результаты матчей
Остин
Филадельфия Юнион
Точный счет
2:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Остин
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|1:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|4 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|3 (1)
|ФК Монреаль
|Коккаро Матиас
|3 (1)
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|3