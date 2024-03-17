  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
1:0
Второй тайм: 84'
Лос-Анджелес
0'
1:0
16' Гол
Лод Робин
22' Желтая карточка
Санчес Илье
32' Желтая карточка
Кларк Кейден
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
2
Devin
Padelford
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
31
Дотсон
Хассани
11
Чжон
Сан
Бин
22
Пукки
Теэму
37
Кларк
Кейден
1
Льорис
Уго
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
33
Лонг
Аарон
2
Omar
Campos
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
20
Атуэста
Эдуард
13
Оливера
Кристиан
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
Миннесота Юнайтед
4-3-3
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
5:1
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
0:2
М
5:1
М
2:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 2 0.5
Пукки Теэму 2 0.5
_Oluwaseyi T. 1 0.25
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0.25
Alejandro Bran 1 0.25
Чжон Сан Бин 0 0
Росалес Джозеф 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тильман Тимоти 1 0.25
Богуш Матеуш 1 0.25
Буанга Денис 0 0
Omar Campos 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тейлор Ди Джей 2 0
Кларк Кейден 2 0
Боксолл Михаэл 1 0
Трапп Уилл 1 0
Ариага Кервин 1 0
Росалес Джозеф 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 2 0
Санчес Илье 1 0
Лонг Аарон 1 0
Тильман Тимоти 1 0
Omar Campos 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1
Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:0 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Портленд Тимберс
 0:1 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Сент-Луис Сити
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 1 2 0 6 - 4 5
7.
Колорадо Рэпидс
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Лос-Анджелес
 0:1 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Даллас
 1:3 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Остин
 2:2 4 0 3 1 5 - 6 3
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 4 0 0 4 3 - 9 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Майами
 5 3 1 1 13 - 5 10
3.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Торонто
 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 2 1 1 4 - 5 7
6.
Нэшвилл
 2:1 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Цинциннати
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Ди Си Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Шарлотт
 1:2 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Филадельфия Юнион
 2:2 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Нью-Йорк Сити
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 0:1 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес
 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Хьюстон Динамо
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 1:3 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Остин
 2:2 3 0 2 1 5 - 6 2
11.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Нэшвилл
 2:1 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Шарлотт
 1:2 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Филадельфия Юнион
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 3:1 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Портленд Тимберс
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2:1 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Остин
 2:2 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 1:3 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Интер Майами
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
5.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Филадельфия Юнион
 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Ди Си Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Нэшвилл
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Шарлотт
 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 3 (1)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 3 (1)
ФК Монреаль Коккаро Матиас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 2
Интер Майами Гомес Диего 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 3
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Кларк Кейден получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Санчес Илье получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Чжон Сан Бин сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Лод Робин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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Миннесота Юнайтед
Ничья
Лос-Анджелес
2.75
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4.80
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9.10
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