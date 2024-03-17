Тур: 1. Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк.
3:3
Конец матча
0'
1:0
3' ГолЙовелич Деян
25' Желтая карточкаТотлэнд Томас
1:1
27' ГолОстрак Томаш
35' Желтая карточкаКасерес Мартин
45' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
51' Желтая карточкаДжексон Азиэл
2:1
51' ГолПейнтсил Джозеф
2:2
60' ГолНильссон Йоаким
65' Желтая карточкаПуч Рикард
70' Желтая карточкаНильссон Йоаким
83' Желтая карточкаАдениран Сэмюэл
2:3
88' Гол в свои воротаМаккарти Джон
3:3
90' ГолЁсида Мая
90' Красная карточкаКасерес Мартин
90'+12
Ход матча
3'
1:0
25'
27'
1:1
35'
45'
51'
51'
60'
65'
70'
83'
88'
2:3
90'
3:3
90'
10
Пуч
Рикард
15
Яро
Джошуа
12
Помпеу
Селио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Пек ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
- Защитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Нападающий
-
-
85 Hosei Kijima
-
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис Сити
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|4
|1
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.5
|Пуч Рикард
|2
|0.5
|Ёсида Мая
|1
|0.25
|Дельгадо Марко
|0
|0
|Ауде Хулиан
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.5
|Помпеу Селио
|2
|0.5
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.25
|Нильссон Йоаким
|1
|0.25
|Острак Томаш
|1
|0.25
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Anthony Markanich
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|2
|1
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Пуч Рикард
|2
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тотлэнд Томас
|3
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|Паркер Тим
|1
|0
|Дуркин Кристофер
|1
|0
|Острак Томаш
|1
|0
|Вассилев Индиана
|1
|0
|Адениран Сэмюэл
|1
|0
|Джексон Азиэл
|1
|0
|Anthony Markanich
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1
Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис Сити
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|4 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|3 (1)
|ФК Монреаль
|Коккаро Матиас
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3