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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
3:3
Конец матча
Сент-Луис Сити
0'
1:0
3' Гол
Йовелич Деян
25' Желтая карточка
Тотлэнд Томас
1:1
27' Гол
Острак Томаш
35' Желтая карточка
Касерес Мартин
45' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
51' Желтая карточка
Джексон Азиэл
2:1
51' Гол
Пейнтсил Джозеф
2:2
60' Гол
Нильссон Йоаким
65' Желтая карточка
Пуч Рикард
70' Желтая карточка
Нильссон Йоаким
83' Желтая карточка
Адениран Сэмюэл
2:3
88' Гол в свои ворота
Маккарти Джон
3:3
90' Гол
Ёсида Мая
90' Красная карточка
Касерес Мартин
90'+12
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
4
Ёсида
Мая
22
Касерес
Мартин
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
28
Пейнтсил
Джозеф
9
Йовелич
Деян
7
Фагундес
Диего
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
15
Яро
Джошуа
4
Нильссон
Йоаким
13
Anthony
Markanich
19
Вассилев
Индиана
8
Дуркин
Кристофер
7
Острак
Томаш
12
Помпеу
Селио
9
Клаусс
Жоао
25
Джексон
Азиэл
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Сент-Луис Сити
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис Сити

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
2:1
М
2:2
М
1:1
ТМК
1:4

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 4 1
Пейнтсил Джозеф 2 0.5
Пуч Рикард 2 0.5
Ёсида Мая 1 0.25
Дельгадо Марко 0 0
Ауде Хулиан 0 0
Бругман Гастон 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адениран Сэмюэл 2 0.5
Помпеу Селио 2 0.5
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.25
Нильссон Йоаким 1 0.25
Острак Томаш 1 0.25
Тотлэнд Томас 0 0
Anthony Markanich 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 2 1
Дельгадо Марко 2 1
Пуч Рикард 2 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тотлэнд Томас 3 0
Помпеу Селио 2 0
Нильссон Йоаким 1 0
Паркер Тим 1 0
Дуркин Кристофер 1 0
Острак Томаш 1 0
Вассилев Индиана 1 0
Адениран Сэмюэл 1 0
Джексон Азиэл 1 0
Anthony Markanich 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1
Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис Сити

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
1
3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Сент-Луис Сити
 4 1 3 0 8 - 6 6
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 3 0 9 - 7 6
6.
Спортинг Канзас-Сити
 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
Колорадо Рэпидс
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Лос-Анджелес
 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Остин
 4 0 3 1 5 - 6 3
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 0 4 3 - 9 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Майами
 5 3 1 1 13 - 5 10
3.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Торонто
 4 2 1 1 3 - 2 7
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 2 1 1 4 - 5 7
6.
Нэшвилл
 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Цинциннати
 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Ди Си Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Шарлотт
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Филадельфия Юнион
 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Нью-Йорк Сити
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Спортинг Канзас-Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Сент-Луис Сити
 2 0 2 0 5 - 5 2
8.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Интер Майами
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
5.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Ди Си Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 4 (1)
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 3 (1)
ФК Монреаль Коккаро Матиас 3 (1)
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Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 2
Интер Майами Гомес Диего 3
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Пейнтсил Джозеф получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Касерес Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Индиана Васильев сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Томаш Острак бьет в цель!
    • 25'
      Тотлэнд Томас получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Ауде Хулиан сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Йовелич Деян бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Сент-Луис Сити онлайн

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