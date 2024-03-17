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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Корона Кельце
1:0
Первый тайм: 23'
Погонь Щецин
0'
14' Желтая карточка
Хофмейстер Йоав
1:0
22' Гол

Ход матча

14'
Хофмейстер Йоав
 
22'
1:0
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Погонь Щецин
3.15
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Все Коэффициенты
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
23
Marcel
Pieczek
18
Хофмейстер
Йоав
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
9
Шикавка
Евгений
77
Кожокару
Валентин
32
Кутрис
Леонардо
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
28
Вальквист
Линус
21
Гамбоа
Жоау
22
Бичахчян
Ваан
73
Пшиборек
Адриан
8
Ульвестад
Фредрик
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Корона Кельце
4-1-4-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Корона Кельце
Погонь Щецин

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
ЭГА
3:0
Э
4:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
2:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.82

Среднее время на гол

64
110

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.52
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

59
90

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 5 0.2
Шикавка Евгений 4 0.16
Далмау Адриан 4 (1) 0.16
Ноно Давид 3 (2) 0.12
Дякону Роналдо 3 0.12
Milos Trojak 2 0.08
Daniel Trejo 1 0.04
Чижички Матеуш 1 0.04
Затор Доминик 1 0.04
Хофмейстер Йоав 1 0.04
Jakub Konstantyn 1 0.04
Dawid Blanik 0 0
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 10 (4) 0.4
Кулурис Эфтимос 9 0.36
Горгон Александр 7 0.28
Ульвестад Фредрик 5 0.2
Бичахчян Ваан 4 0.16
Форнальчик Мариуш 2 0.08
Захович Лука 1 0.04
Кужава Рафал 1 0.04
Лонкар Даниель 1 0.04
Смолиньски Кацпер 1 0.04
Patryk Paryzek 1 0.04
Вальквист Линус 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Малец Мариуш 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Корчаковски Олаф 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Remacle 5 0
Годиньо Маркус 5 0
Хофмейстер Йоав 5 0
Ноно Давид 4 0
Квецень Бартош 3 0
Dawid Blanik 3 0
Такач Далибор 3 0
Jacek Podgorski 3 0
Затор Доминик 3 0
Малярчик Петр 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Daniel Trejo 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 5 0
Кужава Рафал 5 0
Бичахчян Ваан 5 0
Ульвестад Фредрик 3 1
Вальквист Линус 4 0
Гамбоа Жоау 4 0
Гросицки Камил 3 0
Кутрис Леонардо 3 0
Малец Мариуш 3 0
Захович Лука 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Patryk Paryzek 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Погонь Щецин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
1
Корона Кельце
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Погонь Щецин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

5
20
Корона Кельце
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
63% (15)
17% (4)
Погонь Щецин
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
6
33%
3
17%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
3
18%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
4
24%
3
43%
76-90

Забито

10
25
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
0
0%
1
4%
1-15
2
20%
4
16%
16-30
2
20%
5
20%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
3
30%
6
24%
61-75
3
30%
4
16%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
3
23%
4
18%
16-30
3
23%
2
9%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
4
31%
8
36%
76-90

Забито

28
43
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
3
11%
2
5%
1-15
4
14%
7
16%
16-30
6
21%
9
21%
31-45
0
0%
9
21%
46-60
6
21%
9
21%
61-75
9
32%
7
16%
76-90

Пропущено

30
29
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 17
3
10%
4
14%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
6
20%
3
10%
31-45
5
17%
4
14%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
8
27%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1
Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2
Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3

Результаты матчей

Корона Кельце
Погонь Щецин

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
8
4
2
10
2.5
5
7
1
11
3.5
2
10
1
11
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
5
7
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
17
7
6
18
1.5
13
11
3
21
2.5
8
16
1
23
3.5
4
20
1
23
4.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 25 14 6 5 56 - 34 48
2.
Шленск Вроцлав
 25 13 7 5 34 - 21 46
3.
Лех
 25 12 8 5 38 - 30 44
4.
Ракув
 24 12 7 5 46 - 26 43
5.
Погонь Щецин
 0:0 25 12 5 8 44 - 28 41
6.
Гурник Забже
 25 11 6 8 33 - 28 39
7.
Легия
 24 10 8 6 35 - 29 38
8.
Сталь Мелец
 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 25 8 7 10 29 - 38 31
12.
Пяст
 24 5 13 6 23 - 26 28
13.
Краковия
 25 5 13 7 32 - 33 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 25 5 9 11 31 - 44 24
16.
Корона Кельце
 0:0 25 4 12 9 26 - 32 24
17.
Рух Хожув
 25 2 12 11 28 - 41 18
18.
ЛКС Лодзь
 24 4 4 16 20 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
5.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
6.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
7.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
8.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
9.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 0:0 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Пяст
 12 4 5 3 14 - 12 17
13.
Корона Кельце
 0:0 13 3 7 3 18 - 17 16
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 0:0 13 7 3 3 19 - 6 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
10.
Ракув
 12 3 4 5 18 - 21 13
11.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
14.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
15.
Корона Кельце
 0:0 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 12 1 0 11 7 - 24 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    ГОООООЛ Корона Кельце забивает
  • 18'
    ГОООООЛ Корона Кельце забивает
  • 14'
    Хофмейстер Йоав получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Корона Кельце.
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Корона Кельце
Ничья
Погонь Щецин
3.15
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3.60
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3.45
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Корона Кельце
Погонь Щецин
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