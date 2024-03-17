Тур: 25. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Ласык Петр
2:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаХофмейстер Йоав
1:0
22' ГолНоно Давид
38' Желтая карточкаНоно Давид
2:0
42' ГолDawid Blanik
2:1
54' ПенальтиГросицки Камил
56' Желтая карточкаГоргон Александр
2:2
67' ГолГоргон Александр
69' Желтая карточкаMartin Remacle
76' Желтая карточкаВальквист Линус
90'+5
Ход матча
14'
22'
1:0
38'
42'
2:0
54'
2:1
56'
67'
2:2
69'
76'
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Корона Кельце
Погонь Щецин
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
0.82
Среднее время на гол
64
110
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.2
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.52
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
59
90
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|5
|0.2
|Ноно Давид
|4 (2)
|0.16
|Шикавка Евгений
|4
|0.16
|Далмау Адриан
|4 (1)
|0.16
|Дякону Роналдо
|3
|0.12
|Milos Trojak
|2
|0.08
|Dawid Blanik
|1
|0.04
|Daniel Trejo
|1
|0.04
|Чижички Матеуш
|1
|0.04
|Затор Доминик
|1
|0.04
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.04
|Jakub Konstantyn
|1
|0.04
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|11 (5)
|0.44
|Кулурис Эфтимос
|9
|0.36
|Горгон Александр
|8
|0.32
|Ульвестад Фредрик
|5
|0.2
|Бичахчян Ваан
|4
|0.16
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.08
|Захович Лука
|1
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Лонкар Даниель
|1
|0.04
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.04
|Patryk Paryzek
|1
|0.04
|Вальквист Линус
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Remacle
|6
|0
|Хофмейстер Йоав
|6
|0
|Ноно Давид
|5
|0
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Dawid Blanik
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Jacek Podgorski
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Daniel Trejo
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|6
|0
|Вальквист Линус
|5
|0
|Кужава Рафал
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|1
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кутрис Леонардо
|3
|0
|Малец Мариуш
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Погонь Щецин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
11
3
Корона Кельце
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Погонь Щецин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
5
20
Корона Кельце
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
60% (15)
20% (5)
Погонь Щецин
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
20
20
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
15%
1
5%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
5
25%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
6
30%
3
15%
76-90
Пропущено
19
9
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
16%
1
11%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
5
26%
1
11%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
4
21%
3
33%
76-90
Забито
10
25
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
0
0%
1
4%
1-15
2
20%
4
16%
16-30
2
20%
5
20%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
3
30%
6
24%
61-75
3
30%
4
16%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
3
23%
4
18%
16-30
3
23%
2
9%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
15%
2
9%
61-75
4
31%
8
36%
76-90
Забито
30
45
15 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
3
10%
2
4%
1-15
5
17%
7
16%
16-30
7
23%
9
20%
31-45
0
0%
10
22%
46-60
6
20%
10
22%
61-75
9
30%
7
16%
76-90
Пропущено
32
31
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 18
3
9%
4
13%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
6
19%
4
13%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
8
25%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1
Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2
Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3
Результаты матчей
Корона Кельце
Погонь Щецин
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
67
84
211
57
112
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
94
111
67
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
187
718
1411
322
817
124
421
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|14
|6
|5
|56 - 34
|48
|2.
|25
|13
|7
|5
|34 - 21
|46
|3.
|25
|12
|8
|5
|38 - 30
|44
|4.
|0:1
|25
|12
|7
|6
|46 - 27
|43
|5.
|25
|12
|5
|8
|46 - 30
|41
|6.
|25
|11
|6
|8
|33 - 28
|39
|7.
|24
|10
|8
|6
|35 - 29
|38
|8.
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|9.
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|10.
|25
|9
|5
|11
|32 - 35
|32
|11.
|25
|8
|7
|10
|29 - 38
|31
|12.
|24
|5
|13
|6
|23 - 26
|28
|13.
|25
|5
|13
|7
|32 - 33
|28
|14.
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|15.
|25
|5
|9
|11
|31 - 44
|24
|16.
|25
|4
|12
|9
|28 - 34
|24
|17.
|1:0
|25
|5
|4
|16
|21 - 47
|19
|18.
|25
|2
|12
|11
|28 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|12
|9
|2
|1
|31 - 11
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|5.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|6.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|8.
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|9.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|10.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|25 - 22
|17
|12.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|13.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|14 - 23
|16
|14.
|13
|3
|7
|3
|20 - 19
|16
|15.
|13
|3
|6
|4
|23 - 22
|15
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|17.
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|5.
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|10.
|12
|2
|7
|3
|9 - 11
|13
|11.
|0:1
|13
|3
|4
|6
|18 - 22
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|14.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|12
|0
|6
|6
|13 - 23
|6
|17.
|13
|1
|3
|9
|14 - 27
|6
|18.
|1:0
|12
|1
|0
|11
|7 - 24
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (8)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8