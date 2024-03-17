  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Цюрих
2:2
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
1:0
10' Гол
Окита Жонатан
2:0
19' Гол
Маркезано Антонио
2:1
42' Гол
Айдини Альбан
77' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
78' Желтая карточка
Африйе Дэниел
2:2
79' Пенальти
Айдини Альбан
87' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
90' Желтая карточка
Махмуд Элиес
90' Желтая карточка
Акичи Огу
90'+8
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
44
Данте
Амаду
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
27
Консейсау
Родригу
7
Красничи
Бледиан
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
49
Sahmkou
Camara
26
Диаките
Ибрахим
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
8
Байар
Ромен
76
Valon
Hamdiju
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
Цюрих
4-2-3-1
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Цюрих
Стад Лозанна-Уши

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1
С
0:3
К
1:4

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
2.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
33

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 10 (1) 0.36
Окита Жонатан 10 (2) 0.36
Красничи Бледиан 5 0.18
Мэтью Ифиний 3 0.11
Катич Никола 3 0.11
Африйе Дэниел 2 0.07
Ронер Фабиан 2 0.07
Камбери Линдрит 2 0.07
Боранияшевич Никола 1 0.04
Консейсау Родригу 1 0.04
Око-Флекс Армостронг 1 0.04
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 7 (2) 0.25
Гарби Исмаэль 6 0.21
Mergim Qarri 3 0.11
Liridon Mulaj 3 0.11
Махмуд Элиес 2 0.07
Florian Danho 2 0.07
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.04
Lucas Pos 1 0.04
Mischa Eberhard 1 0.04
Giovani Bamba 1 0.04
Диаките Ибрахим 1 0.04
Sahmkou Camara 1 0.04
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 6 1
Катич Никола 5 1
Камбери Линдрит 6 0
Окита Жонатан 5 0
Африйе Дэниел 4 0
Герреро Адрия 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Боранияшевич Никола 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Бреше Янник 1 0
Данте Амаду 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Nevio Di Giusto 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 8 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Florian Danho 3 2
Махмуд Элиес 4 1
Valon Hamdiju 5 0
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Уэдраого Дилан 4 0
Lucas Pos 4 0
Али Мохамед Абдалла 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Вашу Жереми 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Цюрих
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
7
Цюрих
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Стад Лозанна-Уши
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
19

Упущенные победы

14
10
Цюрих
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Стад Лозанна-Уши
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
21

Упущенные победы

19
17

Голы по времени матча

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
3
14%
3
23%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
5
24%
2
15%
76-90

Пропущено

10
25
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
10%
3
12%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
4
40%
6
24%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
1
10%
4
16%
61-75
3
30%
7
28%
76-90

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Пропущено

19
29
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
2
11%
5
17%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
3
16%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
4
21%
4
14%
61-75
8
42%
6
21%
76-90

Забито

39
28
17 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
6
15%
3
11%
1-15
4
10%
3
11%
16-30
7
18%
6
21%
31-45
8
21%
3
11%
46-60
4
10%
7
25%
61-75
10
26%
6
21%
76-90

Пропущено

29
54
13 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 26
3
10%
8
15%
1-15
3
10%
8
15%
16-30
7
24%
10
19%
31-45
0
0%
7
13%
46-60
5
17%
8
15%
61-75
11
38%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0
Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2

Результаты матчей

Цюрих
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
0:3
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:1
5 раз 19%
0:3
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:3
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
7
1.5
4
10
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
5
6
8
1.5
3
10
3
11
2.5
2
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
19
8
12
15
1.5
7
20
6
21
2.5
2
25
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 6 5 56 - 25 54
2.
Серветт
 27 15 8 4 48 - 30 53
3.
Лугано
 28 14 4 10 51 - 41 46
4.
Цюрих
 28 11 10 7 41 - 31 43
5.
Санкт-Галлен
 28 12 5 11 41 - 37 41
6.
Винтертур
 28 11 8 9 50 - 52 41
7.
Люцерн
 27 11 4 12 34 - 38 37
8.
Ивердон
 28 9 6 13 36 - 56 33
9.
Базель
 28 9 5 14 34 - 45 32
10.
Грасcхоппер
 28 8 6 14 33 - 36 30
11.
Лозанна
 27 7 8 12 36 - 43 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 28 4 8 16 30 - 56 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 14 7 6 1 22 - 13 27
7.
Люцерн
 13 8 1 4 19 - 14 25
8.
Лугано
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Грасcхоппер
 14 6 3 5 23 - 16 21
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 14 5 3 6 17 - 17 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 6 6 15 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 14 7 1 6 28 - 24 22
3.
Янг Бойз
 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 14 3 5 6 26 - 32 14
7.
Люцерн
 14 3 3 8 15 - 24 12
8.
Санкт-Галлен
 14 2 4 8 11 - 19 10
9.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 2 10 15 - 27 8
12.
Ивердон
 14 1 3 10 11 - 33 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Окита Жонатан 10 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 10
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 9
Янг Бойз Али Мохамед 11
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цюрих 2:2 Стад Лозанна-Уши онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный