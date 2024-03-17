Тур: 28. Стадион: Летцигрунд.
2:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолОкита Жонатан
2:0
19' ГолМаркезано Антонио
2:1
42' ГолАйдини Альбан
77' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
78' Желтая карточкаАфрийе Дэниел
2:2
79' ПенальтиАйдини Альбан
87' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
90' Желтая карточкаМахмуд Элиес
90' Желтая карточкаАкичи Огу
90'+8
Ход матча
10'
1:0
19'
42'
2:1
78'
79'
2:2
87'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
6 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
445 Количество передач 420
-
51 Владение мячом, % 49
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
44
Данте
Амаду
12
Мэтью
Ифиний
17
Конде
Шейк
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мурат Урал
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
История личных встреч
Цюрих
Стад Лозанна-Уши
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Среднее время на гол
90
25
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.67
2.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
33
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|10 (1)
|0.36
|Окита Жонатан
|10 (2)
|0.36
|Красничи Бледиан
|5
|0.18
|Мэтью Ифиний
|3
|0.11
|Катич Никола
|3
|0.11
|Африйе Дэниел
|2
|0.07
|Ронер Фабиан
|2
|0.07
|Камбери Линдрит
|2
|0.07
|Боранияшевич Никола
|1
|0.04
|Консейсау Родригу
|1
|0.04
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.04
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|7 (2)
|0.25
|Гарби Исмаэль
|6
|0.21
|Mergim Qarri
|3
|0.11
|Liridon Mulaj
|3
|0.11
|Махмуд Элиес
|2
|0.07
|Florian Danho
|2
|0.07
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.04
|Lucas Pos
|1
|0.04
|Mischa Eberhard
|1
|0.04
|Giovani Bamba
|1
|0.04
|Диаките Ибрахим
|1
|0.04
|Sahmkou Camara
|1
|0.04
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|6
|1
|Катич Никола
|5
|1
|Камбери Линдрит
|6
|0
|Окита Жонатан
|5
|0
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Боранияшевич Никола
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Бреше Янник
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Nevio Di Giusto
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акичи Огу
|8
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Florian Danho
|3
|2
|Махмуд Элиес
|4
|1
|Valon Hamdiju
|5
|0
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Кадима Райан
|4
|0
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Lucas Pos
|4
|0
|Али Мохамед Абдалла
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Вашу Жереми
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
7
Цюрих
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Стад Лозанна-Уши
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
19
Упущенные победы
14
10
Цюрих
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Стад Лозанна-Уши
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
21
Упущенные победы
19
17
Голы по времени матча
Забито
21
13
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
3
14%
3
23%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
5
24%
2
15%
76-90
Пропущено
10
25
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
10%
3
12%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
4
40%
6
24%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
1
10%
4
16%
61-75
3
30%
7
28%
76-90
Забито
18
15
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Пропущено
19
29
7 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
2
11%
5
17%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
3
16%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
4
21%
4
14%
61-75
8
42%
6
21%
76-90
Забито
39
28
17 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
6
15%
3
11%
1-15
4
10%
3
11%
16-30
7
18%
6
21%
31-45
8
21%
3
11%
46-60
4
10%
7
25%
61-75
10
26%
6
21%
76-90
Пропущено
29
54
13 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 26
3
10%
8
15%
1-15
3
10%
8
15%
16-30
7
24%
10
19%
31-45
0
0%
7
13%
46-60
5
17%
8
15%
61-75
11
38%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0
Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2
Результаты матчей
Цюрих
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
0:3
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:1
5 раз 19%
0:3
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:3
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
67
410
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
85
68
310
311
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
198
1215
720
621
225
126
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|11 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|10 (1)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|10
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 9
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|11
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9