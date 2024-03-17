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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 9328 Главный судья: Франковски Бартож
ЛКС Лодзь
1:1
Конец матча
Ракув
0'
42' Желтая карточка
Балик Гусейн
1:0
69' Пенальти
Рамирес Даниэль
74' Желтая карточка
Alexander Bobek
83' Желтая карточка
Antoni Mlynarczyk
90' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
90' Желтая карточка
Кочергин Владислав
90' Желтая карточка
Техан Кай
1:1
90' Гол
Папаниколау Яннис
90'+9
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
2
Гюлен
Левент
4
Мамедов
Рахиль
18
Дурмиси
Риза
24
Лувеу
Адриен
70
Балик
Гусейн
16
Рамирес
Даниэль
14
Michal
Mokrzycki
26
Шелига
Бартош
20
Piotr
Janczukowicz
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
30
Кочергин
Владислав
5
Берггрен
Густав
11
Замора
Джон
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Ракув

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:2
Э
1:0
ЭГБ
3:2
Э
1:1
Э
2:0
ПД
2:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 6 (5) 0.24
Техан Кай 3 0.12
Балик Гусейн 3 0.12
Engjell Hoti 2 0.08
Stipe Juric 2 0.08
Piotr Janczukowicz 2 0.08
Antoni Mlynarczyk 1 0.04
Тутышкинас Артемиюс 1 0.04
Jedrzej Zajac 1 0.04
Данковски Камиль 0 0
Дурмиси Риза 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Лувеу Адриен 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 7 (2) 0.28
Зволински Лукаш 5 (3) 0.2
Црнац Анте 4 0.16
Кочергин Владислав 4 0.16
Замора Джон 3 0.12
Драчал Давид 3 0.12
Киттель Сонни 3 0.12
Раковитан Богдан 3 0.12
Папаниколау Яннис 3 0.12
Берггрен Густав 2 0.08
Салес Жеан Карлос 2 0.08
Цебуля Марчин 1 0.04
Плавшич Срджан 1 0.04
Сореску Деян 1 0.04
Сварнас Стратос 1 0.04
Тудор Фран 0 0
Лидерман Бен 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Техан Кай 6 0
Jakub Letniowski 6 0
Лувеу Адриен 5 0
Engjell Hoti 3 1
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Пируло 3 0
Alexander Bobek 3 0
Stipe Juric 1 1
Дурмиси Риза 2 0
Монсальве Начо 2 0
Гюлен Левент 2 0
Балик Гусейн 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Мамедов Рахиль 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Piotr Janczukowicz 1 0
Jedrzej Zajac 1 0
Antoni Mlynarczyk 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 5 1
Берггрен Густав 6 0
Ковачевич Аднан 4 0
Папаниколау Яннис 4 0
Лидерман Бен 4 0
Арсенич Зоран 2 1
Цебуля Марчин 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Барат Петер 1 0
Црнац Анте 1 0
Драчал Давид 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Ракув
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
10
ЛКС Лодзь
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Ракув
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

23
0

Упущенные победы

1
26
ЛКС Лодзь
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Ракув
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
32% (8)
60% (15)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

26
5

Упущенные победы

9
36

Голы по времени матча

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
3
17%
1-15
2
14%
5
28%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
6
33%
76-90

Пропущено

24
23
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
17%
5
22%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
3
13%
8
35%
61-75
8
33%
3
13%
76-90

Забито

8
26
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
25%
4
15%
31-45
2
25%
3
12%
46-60
2
25%
6
23%
61-75
2
25%
6
23%
76-90

Пропущено

23
7
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
4
17%
2
29%
1-15
5
22%
1
14%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
1
4%
2
29%
46-60
6
26%
1
14%
61-75
4
17%
1
14%
76-90

Забито

22
44
8 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 3
0
0%
7
16%
1-15
2
9%
8
18%
16-30
6
27%
6
14%
31-45
4
18%
4
9%
46-60
4
18%
7
16%
61-75
6
27%
12
27%
76-90

Пропущено

47
30
22 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 17
8
17%
7
23%
1-15
8
17%
5
17%
16-30
6
13%
2
7%
31-45
4
9%
3
10%
46-60
9
19%
9
30%
61-75
12
26%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2
ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0
Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0
Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Ракув

Точный счет

0:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
1
12 раз 48%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
8
4
2
11
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
12
1
1
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
24
1
5
20
1.5
12
13
2
23
2.5
6
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 25 14 6 5 56 - 34 48
2.
Шленск Вроцлав
 25 13 7 5 34 - 21 46
3.
Ракув
 25 12 8 5 47 - 27 44
4.
Лех
 25 12 8 5 38 - 30 44
5.
Погонь Щецин
 25 12 5 8 46 - 30 41
6.
Легия
 3:1 25 11 8 6 38 - 30 41
7.
Гурник Забже
 25 11 6 8 33 - 28 39
8.
Сталь Мелец
 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 25 8 7 10 29 - 38 31
12.
Краковия
 25 5 13 7 32 - 33 28
13.
Пяст
 1:3 25 5 13 7 24 - 29 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 25 5 9 11 31 - 44 24
16.
Корона Кельце
 25 4 12 9 28 - 34 24
17.
Рух Хожув
 25 2 12 11 28 - 41 18
18.
ЛКС Лодзь
 25 4 5 16 21 - 48 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 3:1 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
6.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
7.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
8.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
9.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Пяст
 1:3 12 4 5 3 14 - 12 17
13.
Корона Кельце
 13 3 7 3 20 - 19 16
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 3:1 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
10.
Ракув
 13 3 5 5 19 - 22 14
11.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 1:3 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 12 1 0 11 7 - 24 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (8)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Балик Гусейн получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Тудор Фран уходит с поля. Драчал Давид выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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