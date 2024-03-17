Тур: 25. Стадион: Стадион ЛКС. Зрители: 9328 Главный судья: Франковски Бартож
0'
42' Желтая карточкаБалик Гусейн
1:0
69' ПенальтиРамирес Даниэль
74' Желтая карточкаAlexander Bobek
83' Желтая карточкаAntoni Mlynarczyk
90' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
90' Желтая карточкаКочергин Владислав
90' Желтая карточкаТехан Кай
1:1
90' ГолПапаниколау Яннис
90'+9
Ход матча
42'
69'
1:0
74'
90'
90'
18
Дурмиси
Риза
24
Лувеу
Адриен
70
Балик
Гусейн
11
Замора
Джон
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Нападающий
-
-
22 Jan Labedzki
-
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Драчал ДавидНападающий
-
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Ракув
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
105
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|6 (5)
|0.24
|Техан Кай
|3
|0.12
|Балик Гусейн
|3
|0.12
|Engjell Hoti
|2
|0.08
|Stipe Juric
|2
|0.08
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.08
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.04
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.04
|Jedrzej Zajac
|1
|0.04
|Данковски Камиль
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.28
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.2
|Црнац Анте
|4
|0.16
|Кочергин Владислав
|4
|0.16
|Замора Джон
|3
|0.12
|Драчал Давид
|3
|0.12
|Киттель Сонни
|3
|0.12
|Раковитан Богдан
|3
|0.12
|Папаниколау Яннис
|3
|0.12
|Берггрен Густав
|2
|0.08
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.08
|Цебуля Марчин
|1
|0.04
|Плавшич Срджан
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Сварнас Стратос
|1
|0.04
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Лувеу Адриен
|5
|0
|Engjell Hoti
|3
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Дурмиси Риза
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|5
|1
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Папаниколау Яннис
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
|Драчал Давид
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Ракув
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
10
ЛКС Лодзь
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Ракув
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
23
0
Упущенные победы
1
26
ЛКС Лодзь
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Ракув
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
32% (8)
60% (15)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
26
5
Упущенные победы
9
36
Голы по времени матча
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
3
17%
1-15
2
14%
5
28%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
6
33%
76-90
Пропущено
24
23
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
17%
5
22%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
2
9%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
3
13%
8
35%
61-75
8
33%
3
13%
76-90
Забито
8
26
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
25%
4
15%
31-45
2
25%
3
12%
46-60
2
25%
6
23%
61-75
2
25%
6
23%
76-90
Пропущено
23
7
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
4
17%
2
29%
1-15
5
22%
1
14%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
1
4%
2
29%
46-60
6
26%
1
14%
61-75
4
17%
1
14%
76-90
Забито
22
44
8 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 3
0
0%
7
16%
1-15
2
9%
8
18%
16-30
6
27%
6
14%
31-45
4
18%
4
9%
46-60
4
18%
7
16%
61-75
6
27%
12
27%
76-90
Пропущено
47
30
22 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 17
8
17%
7
23%
1-15
8
17%
5
17%
16-30
6
13%
2
7%
31-45
4
9%
3
10%
46-60
9
19%
9
30%
61-75
12
26%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2
ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0
Ракув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0
Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Ракув
Точный счет
0:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
1
12 раз 48%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
49
84
211
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
121
111
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
241
520
1213
223
619
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|14
|6
|5
|56 - 34
|48
|2.
|25
|13
|7
|5
|34 - 21
|46
|3.
|25
|12
|8
|5
|47 - 27
|44
|4.
|25
|12
|8
|5
|38 - 30
|44
|5.
|25
|12
|5
|8
|46 - 30
|41
|6.
|3:1
|25
|11
|8
|6
|38 - 30
|41
|7.
|25
|11
|6
|8
|33 - 28
|39
|8.
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|9.
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|10.
|25
|9
|5
|11
|32 - 35
|32
|11.
|25
|8
|7
|10
|29 - 38
|31
|12.
|25
|5
|13
|7
|32 - 33
|28
|13.
|1:3
|25
|5
|13
|7
|24 - 29
|28
|14.
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|15.
|25
|5
|9
|11
|31 - 44
|24
|16.
|25
|4
|12
|9
|28 - 34
|24
|17.
|25
|2
|12
|11
|28 - 41
|18
|18.
|25
|4
|5
|16
|21 - 48
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|12
|9
|2
|1
|31 - 11
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|3:1
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|7.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|8.
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|9.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|10.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|25 - 22
|17
|12.
|1:3
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|13.
|13
|3
|7
|3
|20 - 19
|16
|14.
|13
|3
|6
|4
|23 - 22
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|5.
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|7.
|3:1
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|11.
|12
|2
|7
|3
|9 - 11
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|1:3
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|12
|0
|6
|6
|13 - 23
|6
|17.
|13
|1
|3
|9
|14 - 27
|6
|18.
|12
|1
|0
|11
|7 - 24
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (8)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8