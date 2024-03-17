В контратаке хозяев Боуэн заработал угловой на правом фланге, после подачи которого Мартинес снова неуверенно играл на выходе, но вратаря подстраховали его защитники, сработавшие на "втором этаже".

Уоткинс вынужден регулярно опускаться вглубь поля, чтобы поиграть с мячом. Иначе на своей позиции на острие атаки он остаётся на голодном пайке.

В простой ситуации бирмингемцы сейчас ошиблись на правом фланге, выпустив мяч за боковую линию поля. Бэйли с горечью качает головой.

Антонио пытался убежать в контратаке "Вест Хэма" в свободную зону, но потерял равновесие в борьбе с более рослым соперником.

Морено с левого фланга выполнил диагональный навес в штрафную площадку, но там всё оказалось под контролем защитников "молотобойцев".

Прошёл пас на правый край штрафной площади лондонцев, откуда наносил удар Бэйли, но под мяч успел броситься соперник. Угловой гости разыграли накоротке, но ничего хорошего из этого не получилось.

Ещё одна двойная замена в составе "Астон Виллы": вместо Алекса Морено и Моргана Роджерса на поле вышли Люка Динь и Николо Дзаньоло.

Цоуфал подключился к атаке хозяев по правому флангу и попытался прострелить в штрафную площадку, но попал в соперника, от которого мяч ушёл на угловой.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Майкл Антонио!!! Боуэн выполнил коварную подачу на ближнюю штангу, Мартинес не успел на перехват, благодаря чему Антонио грудью ловко срезал мяч в ворота.

ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 1:0! Видеоассистенты определили, что Антонио переправил мяч в цель всё-таки при помощи руки.

Ямайский форвард не стал протестовать против решения судей. Видимо, игра рукой действительно имела место, так что всё справедливо.

"Астон Вилла" бросилась в атаку, заработав угловой на левом фланге. Подача также последовала на ближнюю штангу, но лондонские защитники отбились, да ещё и судьи зафиксировали нарушение правил со стороны атакующих.

На трибунах лондонского "Олимпийского" стадионе присутствует известный колумбийский вратарь Рене Игита, который запомнился всем своим "ударом скорпиона".

Бирмингемцы заработали ещё один угловой на левом фланге. Тилеманс снова навесил на ближнюю штангу, но защитники "Вест Хэма" "зажгли свечку", после чего на выходе сработал Ареола.

Стандартные положения у гостей в этот день что-то совсем не идут. Надо бы пытаться команде Унаи Эмери придумывать какие-то необычные разыгровки.

В перерыве матча произошла двойная замена в составе "Астон Виллы": вместо Клемана Ленгле и Джона Дурана на поле вышли Мэтти Кэш и Мусса Диаби.

"Молотобойцы" на старте второго тайма дают понять, что не собираются отказываться от своей активной игры в высоком прессинге, так что "Астон Вилле" будет тяжело начинать свои атаки.

Пакета вызвал бурю оваций эффектным пасом пяткой на своей половине поля. быстрой контратаки у "Вест Хэма" не получилось, но публике всё равно очень понравился данный трюк.

У "Астон Виллы" ровным счётом ничего конструктивного не получается под занавес первого тайма. А свисток на перерыв прозвучит уже совсем скоро.

Вынуждены бирмингемцы просто забрасывать мяч вперёд наудачу, надеясь, что Уоткинс или Дуран сумеют зацепиться за мяч.

"Вест Хэм" забирает сейчас практически все подборы, спокойно ожидая свистка на перерыв, который должен прозвучать уже в течение одной минуты.

Уоткинс нашёл возможность для дальнего удара, но попытка была фактически совсем неподготовленной, поэтому - несильно и неточно.

Первый тайм окончен! "Вест Хэм" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...

42' Стараниями Боуэна хозяева поля заработали угловой на правом фланге. Сам Джаррод выполнил навес на ближнюю штангу, "вилланы" отбились, после чего гол ударом с подбора забил Кудус, однако перед этим он подыграл себе рукой, что не осталось без внимания главного арбитра.

41' Хорошая функциональная готовность у футболистов "Вест Хэма", которые под занавес первого тайма снова включили активный коллективный прессинг непосредственно у чужой штрафной площади.

40' Перехватили мяч в средней зоне "молотобойцы", Антонио бросил в прорыв Кудуса, который ворвался на левый край штрафной площади и на силу пробивал в ближний нижний угол, однако промахнулся.

39' Левым флангом провели атаку бирмингемцы, но успехом она не завершилась - только заработанный аут, после которого пришлось отыгрывать мяч далеко назад.

37' Пакета получил болезненный удар по икроножной мышце, из-за чего был вынужден присесть на газон и попросить помощи. Но это повреждение тоже не должно быть каким-то уж критическим - парень вернётся в игру.

36' Неудачная низкая подача с углового последовала, которая была легко отбита обороняющимися, но подбор остался за командой Дэвида Мойеса.

35' Провели контрвыпад левым флангом лондонцы, откуда Кудус пытался выполнить прострельную передачу в центр, но его накрыл соперник - мяч ушёл на угловой.

34' Задумчивым у кромки поля выглядит Унаи Эмери, почёсывая подбородок. Явно пока что игра идёт не по его сценарию. Возможно, испанский тренер раздумывает о предстоящих заменах. Не исключено, что первые кадровые перестановки будут сделаны уже в перерыве.

33' Антонио получил повреждение, неудачно приземлившись на газон плечевым суставом. Нужно теперь оказать медицинскую помощь ямайскому нападающему.

32' Сразу же "молотобойцы" приняли решение отойти в оборону после забитого гола, дабы удерживать своё преимущество, рассчитывая на какие-то редкие контратаки.

30' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Майкл Антонио!!!

Только стоило сказать, что незаметен капитан "Вест Хэма", как он внезапно открыл счёт в матче. С правого фланга Цоуфал выполнил отличную подачу в район дальней штанги, где Антонио в падении головой, опередив Консу, отправил мяч в сетку ворот.

30' С правого фланга Боуэн выполнил навесную подачу в центр штрафной площади гостей, но защитники "Астон Виллы" там были на высоте. Антонио пока что практически совсем незаметен у хозяев.

29' В ответной атаке лондонцев с левого фланга прострел прошёл на дальний угол штрафной площади, откуда мощно с полного года пробил Цоуфал, но Мартинес парировал мяч перед собой, после чего уже защитники "вилланов" совершили вынос.

28' Едва ли не впервые "Астон Вилла" в этом матче провела свою атаку левым флангом, но навесная подача в штрафную площадку была слишком близко к воротам, так что Ареола уверенно отработал на перехвате.

27' На повторе было видно, что мяч действительно попал в руку защитника "Вест Хэма" в штрафной площади гостей, но видеоассистенты рефери также посчитали, что здесь нет повода для назначения 11-метрового удара.

26' Боуэн по центральной оси рвался в контратаку, однако в борьбе с оппонентом упал. Свисток главного арбитра опять молчит, к негодованию пострадавшего.

25' В ответной атаке бирмингемцев Бэйли с правого фланга прострелил на средней высоте в штрафную площадку, где мяч, похоже, попал в руку защитника, но главный судья сразу уверенно развёл свои руки в стороны, показывая, что пенальти не будет.

24' Угловой на правом фланге атаки заработали "молотобойцы". Боуэн решил исполнить "сухой лист", но Мартинес отработал внимательно, кулаками отбив мяч далеко в поле.

23' "Астон Вилла" не желает ввязываться с соперником в открытый футбол, так что после тревожного звоночка у своих ворот предпочитает успокаивать игру поперечными передачами.

22' Мавропанос в пределах центрального круга попытался сыграть на опережении, но вместе с мячом задел и ногу соперника, тем самым нарушив правила.

21' ОПАСНО! В контратаке "Вест Хэма", после скидки Боуэна, Пакета сильно пробил в касание с 15 метров, но мяч задел ногу Соучека, из-за чего прошёл чуть-чуть мимо створа ворот.

20' Роджерс по центральной оси протащил мяч пару десятков метров, после чего пробил на исполнение в правый нижний угол ворот, но Ареола в броске сумел поймать мяч.

19' Эмерсон на своём левом фланге пытался запрессинговать соперника, но мяч был отобран только с нарушением правил, так что прозвучал закономерный свисток.

18' Из глубины поля последовал заброс на правый край штрафной площади хозяев поля, но Уоткинс в эту зону не побежал, так что мяч без борьбы достался Ареола.

17' Слишком сильная подача на этот раз пошла со стандарта, так что до мяча допрыгнуть никто не сумел. Придётся искать способ атаковать вторым темпом.

16' Преимущественно правым флангом старается обострять свою игру "Астон Вилла". Сейчас в этой зоне был заработан ещё один угловой.

15' После подачи углового бирмингемцами последовал свисток, который зафиксировал нарушение правил со стороны атакующих. Так что команде Унаи Эмери приходится возвращаться назад.

14' С правого фланга прошёл короткий пас в штрафную площадку на Уоткинса, который с разворота сильно пробил в ближний нижний угол, но Ареола не дрогнул, ногой парировал мяч на угловой.

13' Постепенно стартовый сумбур на поле снизился, так что "Астон Вилла" начала спокойно перепасовываться в центральной зоне, ведя игру первым номером.

12' Роджерс подобрал мяч и по центральной оси на дриблинге пытался протащить его к чужой штрафной площади, но не вышло - защитники соперника сработали внимательно.

11' Первый угловой в матче на правом фланге заработали гости. Подача последовала на ближний угол вратарской площади, откуда Пакета пробил головой, но мяч полетел намного выше ворот.

10' Антонио сместился на правый фланг атаки, откуда прострелил в центр штрафной площади, но там всё оказалось под контролем центральных защитников "Астон Виллы".

9' Гости попытались сейчас запрессинговать соперников у чужих владений, но вовремя прошла скидка на Ареола, который в касание вынес мяч к центральному кругу.

8' Небольшим фаворитом встречи у букмекеров считается "Астон Вилла", но по игре мы пока что видим совершенно равную борьбу. Я бы не решился кому-либо отдать здесь предпочтение.

7' Очень вязкая борьба начала идти в средней зоне. Футболистам по такой игре будет сложно найти свободные зоны для разгона.

6' Активно у кромки поля ведут себя оба тренера, жестами пытаясь подсказывать своим подопечным, кому и куда надо бежать.

5' Достаточно мощная поддержка на трибунах у "Вест Хэма". Теперь уже хозяева стараются работать в такой атмосфере на активный высокий коллективный прессинг.

4' Конса получил повреждение в одном из жёстких единоборств, но ничего страшного - вызывать на поле медицинскую бригаду не требуется.

3' Заброс прошёл на правый край штрафной площади на Боуэнаа, который с лёту пробил, но Мартинес справился с угрозой. После этого прозвучал свисток, который зафиксировал офсайд.

2' "Вест Хэм" не настроен на активный старт, пасуясь на своей половине поля. "Вилланы" изображают видимость прессинга, но пока что без агрессии.