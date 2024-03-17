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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Вест Хэм
1:0
Второй тайм: 63'
Астон Вилла
0'
1:0
29' Гол
Антонио Майкл
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Антонио Майкл

Ход матча

29'
Антонио Майкл
(Цоуфал Владимир)
1:0
46'
 
Диаби Мусса
Дуран Джон
46'
 
Кэш Мэтти
Ленгле Клеман
48'
Антонио Майкл
 
63'
 
Динь Люка
Морено Алекс
63'
 
Дзаньоло Николо
Роджерс Морган

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 157 Количество передач 317
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 134
Вест Хэм 24.6% (33)
X 38.8% (52)
Астон Вилла 36.6% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
4
Зума
Курт
33
Эмерсон
Палмиери
19
Альварес
Эдсон
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
10
Пакета
Лукас
14
Кудус
Мохаммед
9
Антонио
Майкл
1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
17
Ленгле
Клеман
14
Торрес
Пау
II
15
Морено
Алекс
31
Бэйли
Леон
8
Тилеманс
Юри
6
Соарес
Дуглас
27
Роджерс
Морган
24
Дуран
Джон
11
Уоткинс
Олли
Вест Хэм
4-2-3-1
Астон Вилла
4-4-2

История личных встреч

Вест Хэм
Астон Вилла

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

25 матчей

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
64%
16%
5 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
1.17

Среднее время на гол

68
77

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.85

Среднее время на гол

77
106

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.24
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 14 0.48
Кудус Мохаммед 6 0.21
Соучек Томаш 6 0.21
Уорд-Праус Джеймс 5 (2) 0.17
Пакета Лукас 3 (1) 0.1
Антонио Майкл 3 0.1
Зума Курт 2 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Альварес Эдсон 1 0.03
Ингс Дэнни 1 0.03
Корне Максвелл 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Мавропанос Константинос 1 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 16 0.55
Соарес Дуглас 9 (4) 0.31
Бэйли Леон 8 0.28
Макгинн Джон 6 0.21
Диаби Мусса 4 0.14
Кэш Мэтти 2 0.07
Морено Алекс 2 0.07
Дуран Джон 2 0.07
Торрес Пау II 2 0.07
Тилеманс Юри 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Рамси Джакоб 1 0.03
Дендонкер Леандер 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 9 0
Цоуфал Владимир 6 1
Эмерсон Палмиери 7 0
Пакета Лукас 7 0
Соучек Томаш 5 0
Кудус Мохаммед 5 0
Антонио Майкл 4 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Джонсон Бен 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 7 1
Камара Бубакар I 7 1
Соарес Дуглас 7 0
Кэш Мэтти 6 0
Дзаньоло Николо 6 0
Динь Люка 5 0
Конса Эзри 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Бэйли Леон 4 0
Дуран Джон 4 0
Карлос Диего Сантос 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Тилеманс Юри 1 0
Диаби Мусса 1 0
Роджерс Морган 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Астон Вилла
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

8
7
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Астон Вилла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

16
31
Вест Хэм
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Астон Вилла
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

24
14

Упущенные победы

24
38

Голы по времени матча

Забито

25
25
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
6
24%
3
12%
1-15
2
8%
10
40%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
6
24%
3
12%
61-75
5
20%
4
16%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
15%
4
19%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
4
20%
7
33%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
3
15%
3
14%
76-90

Забито

21
34
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
5%
3
9%
1-15
4
19%
7
21%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
6
29%
4
12%
46-60
3
14%
8
24%
61-75
5
24%
9
26%
76-90

Пропущено

28
20
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
4
20%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
6
21%
6
30%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
10
36%
4
20%
76-90

Забито

46
59
19 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 3
7
15%
6
10%
1-15
6
13%
17
29%
16-30
6
13%
5
8%
31-45
8
17%
7
12%
46-60
9
20%
11
19%
61-75
10
22%
13
22%
76-90

Пропущено

48
41
19 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
5
10%
4
10%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
9
19%
4
10%
31-45
10
21%
13
32%
46-60
6
13%
7
17%
61-75
13
27%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3
Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3
Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Астон Вилла

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 36%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
8
6
4
10
2.5
8
6
1
13
3.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
8
6
2
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
24
4
16
12
1.5
16
12
6
22
2.5
11
17
1
27
3.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 29 17 4 8 59 - 42 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 28 16 5 7 59 - 42 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 29 13 7 9 46 - 49 46
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
10.
Ньюкасл
 Заявка 28 12 4 12 59 - 48 40
11.
Челси
 Заявка 27 11 6 10 47 - 45 39
12.
Фулхэм
 Заявка 29 11 5 13 43 - 44 38
13.
Борнмут
 Заявка 28 9 8 11 42 - 53 35
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 29 7 5 17 41 - 54 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 29 6 7 16 35 - 51 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 29 5 7 17 43 - 61 22
19.
Бёрнли
 Заявка 29 4 5 20 29 - 63 17
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 15 7 5 3 25 - 21 26
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
12.
Челси
 Заявка 13 6 3 4 23 - 20 21
13.
Борнмут
 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 4 8 21 - 35 10
16.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
17.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Борнмут Соланке Доминик 16 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 7
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 8
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    64'
    Ещё одна двойная замена в составе "Астон Виллы": вместо Алекса Морено и Моргана Роджерса на поле вышли Люка Динь и Николо Дзаньоло.
  • 63'
    Прошёл пас на правый край штрафной площади лондонцев, откуда наносил удар Бэйли, но под мяч успел броситься соперник. Угловой гости разыграли накоротке, но ничего хорошего из этого не получилось.
  • 62'
    Морено с левого фланга выполнил диагональный навес в штрафную площадку, но там всё оказалось под контролем защитников "молотобойцев".
  • 61'
    Антонио пытался убежать в контратаке "Вест Хэма" в свободную зону, но потерял равновесие в борьбе с более рослым соперником.
  • 60'
    В простой ситуации бирмингемцы сейчас ошиблись на правом фланге, выпустив мяч за боковую линию поля. Бэйли с горечью качает головой.
  • 59'
    Уоткинс вынужден регулярно опускаться вглубь поля, чтобы поиграть с мячом. Иначе на своей позиции на острие атаки он остаётся на голодном пайке.
  • Угловой
    57'
    В контратаке хозяев Боуэн заработал угловой на правом фланге, после подачи которого Мартинес снова неуверенно играл на выходе, но вратаря подстраховали его защитники, сработавшие на "втором этаже".
  • 56'
    Стандартные положения у гостей в этот день что-то совсем не идут. Надо бы пытаться команде Унаи Эмери придумывать какие-то необычные разыгровки.
  • Угловой
    55'
    Бирмингемцы заработали ещё один угловой на левом фланге. Тилеманс снова навесил на ближнюю штангу, но защитники "Вест Хэма" "зажгли свечку", после чего на выходе сработал Ареола.
  • 54'
    На трибунах лондонского "Олимпийского" стадионе присутствует известный колумбийский вратарь Рене Игита, который запомнился всем своим "ударом скорпиона".
  • Угловой
    53'
    "Астон Вилла" бросилась в атаку, заработав угловой на левом фланге. Подача также последовала на ближнюю штангу, но лондонские защитники отбились, да ещё и судьи зафиксировали нарушение правил со стороны атакующих.
  • 52'
    Ямайский форвард не стал протестовать против решения судей. Видимо, игра рукой действительно имела место, так что всё справедливо.
  • Видеоповтор
    51'
    ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 1:0! Видеоассистенты определили, что Антонио переправил мяч в цель всё-таки при помощи руки.
  • 2 гола - дубль!
    50'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Майкл Антонио!!!
    Боуэн выполнил коварную подачу на ближнюю штангу, Мартинес не успел на перехват, благодаря чему Антонио грудью ловко срезал мяч в ворота.
  • Угловой
    49'
    Цоуфал подключился к атаке хозяев по правому флангу и попытался прострелить в штрафную площадку, но попал в соперника, от которого мяч ушёл на угловой.
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    • 48'
      "Молотобойцы" на старте второго тайма дают понять, что не собираются отказываться от своей активной игры в высоком прессинге, так что "Астон Вилле" будет тяжело начинать свои атаки.
    • Замена
      47'
      В перерыве матча произошла двойная замена в составе "Астон Виллы": вместо Клемана Ленгле и Джона Дурана на поле вышли Мэтти Кэш и Мусса Диаби.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Вест Хэм" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...
    • 45'
      Уоткинс нашёл возможность для дальнего удара, но попытка была фактически совсем неподготовленной, поэтому - несильно и неточно.
    • 45'
      "Вест Хэм" забирает сейчас практически все подборы, спокойно ожидая свистка на перерыв, который должен прозвучать уже в течение одной минуты.
    • 45'
      Вынуждены бирмингемцы просто забрасывать мяч вперёд наудачу, надеясь, что Уоткинс или Дуран сумеют зацепиться за мяч.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты компенсировано.
    • 44'
      У "Астон Виллы" ровным счётом ничего конструктивного не получается под занавес первого тайма. А свисток на перерыв прозвучит уже совсем скоро.
    • 43'
      Пакета вызвал бурю оваций эффектным пасом пяткой на своей половине поля. быстрой контратаки у "Вест Хэма" не получилось, но публике всё равно очень понравился данный трюк.
    • Судья
      42'
      Стараниями Боуэна хозяева поля заработали угловой на правом фланге. Сам Джаррод выполнил навес на ближнюю штангу, "вилланы" отбились, после чего гол ударом с подбора забил Кудус, однако перед этим он подыграл себе рукой, что не осталось без внимания главного арбитра.
    • 41'
      Хорошая функциональная готовность у футболистов "Вест Хэма", которые под занавес первого тайма снова включили активный коллективный прессинг непосредственно у чужой штрафной площади.
    • Опасный момент
      40'
      Перехватили мяч в средней зоне "молотобойцы", Антонио бросил в прорыв Кудуса, который ворвался на левый край штрафной площади и на силу пробивал в ближний нижний угол, однако промахнулся.
    • 39'
      Левым флангом провели атаку бирмингемцы, но успехом она не завершилась - только заработанный аут, после которого пришлось отыгрывать мяч далеко назад.
    • Травма, повреждение
      37'
      Пакета получил болезненный удар по икроножной мышце, из-за чего был вынужден присесть на газон и попросить помощи. Но это повреждение тоже не должно быть каким-то уж критическим - парень вернётся в игру.
    • 36'
      Неудачная низкая подача с углового последовала, которая была легко отбита обороняющимися, но подбор остался за командой Дэвида Мойеса.
    • Угловой
      35'
      Провели контрвыпад левым флангом лондонцы, откуда Кудус пытался выполнить прострельную передачу в центр, но его накрыл соперник - мяч ушёл на угловой.
    • 34'
      Задумчивым у кромки поля выглядит Унаи Эмери, почёсывая подбородок. Явно пока что игра идёт не по его сценарию. Возможно, испанский тренер раздумывает о предстоящих заменах. Не исключено, что первые кадровые перестановки будут сделаны уже в перерыве.
    • Травма, повреждение
      33'
      Антонио получил повреждение, неудачно приземлившись на газон плечевым суставом. Нужно теперь оказать медицинскую помощь ямайскому нападающему.
    • 32'
      Сразу же "молотобойцы" приняли решение отойти в оборону после забитого гола, дабы удерживать своё преимущество, рассчитывая на какие-то редкие контратаки.
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Майкл Антонио!!!
      Только стоило сказать, что незаметен капитан "Вест Хэма", как он внезапно открыл счёт в матче. С правого фланга Цоуфал выполнил отличную подачу в район дальней штанги, где Антонио в падении головой, опередив Консу, отправил мяч в сетку ворот.
    • 30'
      С правого фланга Боуэн выполнил навесную подачу в центр штрафной площади гостей, но защитники "Астон Виллы" там были на высоте. Антонио пока что практически совсем незаметен у хозяев.
    • Опасный момент
      29'
      В ответной атаке лондонцев с левого фланга прострел прошёл на дальний угол штрафной площади, откуда мощно с полного года пробил Цоуфал, но Мартинес парировал мяч перед собой, после чего уже защитники "вилланов" совершили вынос.
    • 28'
      Едва ли не впервые "Астон Вилла" в этом матче провела свою атаку левым флангом, но навесная подача в штрафную площадку была слишком близко к воротам, так что Ареола уверенно отработал на перехвате.
    • Видеоповтор
      27'
      На повторе было видно, что мяч действительно попал в руку защитника "Вест Хэма" в штрафной площади гостей, но видеоассистенты рефери также посчитали, что здесь нет повода для назначения 11-метрового удара.
    • Судья
      26'
      Боуэн по центральной оси рвался в контратаку, однако в борьбе с оппонентом упал. Свисток главного арбитра опять молчит, к негодованию пострадавшего.
    • Судья
      25'
      В ответной атаке бирмингемцев Бэйли с правого фланга прострелил на средней высоте в штрафную площадку, где мяч, похоже, попал в руку защитника, но главный судья сразу уверенно развёл свои руки в стороны, показывая, что пенальти не будет.
    • Угловой
      24'
      Угловой на правом фланге атаки заработали "молотобойцы". Боуэн решил исполнить "сухой лист", но Мартинес отработал внимательно, кулаками отбив мяч далеко в поле.
    • 23'
      "Астон Вилла" не желает ввязываться с соперником в открытый футбол, так что после тревожного звоночка у своих ворот предпочитает успокаивать игру поперечными передачами.
    • Фол, нарушение
      22'
      Мавропанос в пределах центрального круга попытался сыграть на опережении, но вместе с мячом задел и ногу соперника, тем самым нарушив правила.
    • Опасный момент
      21'
      ОПАСНО! В контратаке "Вест Хэма", после скидки Боуэна, Пакета сильно пробил в касание с 15 метров, но мяч задел ногу Соучека, из-за чего прошёл чуть-чуть мимо створа ворот.
    • Опасный момент
      20'
      Роджерс по центральной оси протащил мяч пару десятков метров, после чего пробил на исполнение в правый нижний угол ворот, но Ареола в броске сумел поймать мяч.
    • Фол, нарушение
      19'
      Эмерсон на своём левом фланге пытался запрессинговать соперника, но мяч был отобран только с нарушением правил, так что прозвучал закономерный свисток.
    • 18'
      Из глубины поля последовал заброс на правый край штрафной площади хозяев поля, но Уоткинс в эту зону не побежал, так что мяч без борьбы достался Ареола.
    • 17'
      Слишком сильная подача на этот раз пошла со стандарта, так что до мяча допрыгнуть никто не сумел. Придётся искать способ атаковать вторым темпом.
    • Угловой
      16'
      Преимущественно правым флангом старается обострять свою игру "Астон Вилла". Сейчас в этой зоне был заработан ещё один угловой.
    • Угловой
      15'
      После подачи углового бирмингемцами последовал свисток, который зафиксировал нарушение правил со стороны атакующих. Так что команде Унаи Эмери приходится возвращаться назад.
    • Опасный момент
      14'
      С правого фланга прошёл короткий пас в штрафную площадку на Уоткинса, который с разворота сильно пробил в ближний нижний угол, но Ареола не дрогнул, ногой парировал мяч на угловой.
    • 13'
      Постепенно стартовый сумбур на поле снизился, так что "Астон Вилла" начала спокойно перепасовываться в центральной зоне, ведя игру первым номером.
    • 12'
      Роджерс подобрал мяч и по центральной оси на дриблинге пытался протащить его к чужой штрафной площади, но не вышло - защитники соперника сработали внимательно.
    • Угловой
      11'
      Первый угловой в матче на правом фланге заработали гости. Подача последовала на ближний угол вратарской площади, откуда Пакета пробил головой, но мяч полетел намного выше ворот.
    • 10'
      Антонио сместился на правый фланг атаки, откуда прострелил в центр штрафной площади, но там всё оказалось под контролем центральных защитников "Астон Виллы".
    • 9'
      Гости попытались сейчас запрессинговать соперников у чужих владений, но вовремя прошла скидка на Ареола, который в касание вынес мяч к центральному кругу.
    • 8'
      Небольшим фаворитом встречи у букмекеров считается "Астон Вилла", но по игре мы пока что видим совершенно равную борьбу. Я бы не решился кому-либо отдать здесь предпочтение.
    • 7'
      Очень вязкая борьба начала идти в средней зоне. Футболистам по такой игре будет сложно найти свободные зоны для разгона.
    • 6'
      Активно у кромки поля ведут себя оба тренера, жестами пытаясь подсказывать своим подопечным, кому и куда надо бежать.
    • 5'
      Достаточно мощная поддержка на трибунах у "Вест Хэма". Теперь уже хозяева стараются работать в такой атмосфере на активный высокий коллективный прессинг.
    • Травма, повреждение
      4'
      Конса получил повреждение в одном из жёстких единоборств, но ничего страшного - вызывать на поле медицинскую бригаду не требуется.
    • Офсайд
      3'
      Заброс прошёл на правый край штрафной площади на Боуэнаа, который с лёту пробил, но Мартинес справился с угрозой. После этого прозвучал свисток, который зафиксировал офсайд.
    • 2'
      "Вест Хэм" не настроен на активный старт, пасуясь на своей половине поля. "Вилланы" изображают видимость прессинга, но пока что без агрессии.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!