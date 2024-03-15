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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Вест Хэм
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 39
Вест Хэм 33.3% (13)
X 28.2% (11)
Астон Вилла 38.5% (15)
Все прогнозы
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Вест Хэм
Ничья
Астон Вилла
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Все Коэффициенты
Вест Хэм
Астон Вилла

История личных встреч

Вест Хэм
Астон Вилла

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

25 матчей

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
64%
16%
5 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
1.17

Среднее время на гол

68
77

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.85

Среднее время на гол

77
106

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.24
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 14 0.5
Кудус Мохаммед 6 0.21
Соучек Томаш 6 0.21
Уорд-Праус Джеймс 5 (2) 0.18
Пакета Лукас 3 (1) 0.11
Антонио Майкл 2 0.07
Зума Курт 2 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Альварес Эдсон 1 0.04
Ингс Дэнни 1 0.04
Корне Максвелл 1 0.04
Агер Наиф 1 0.04
Мавропанос Константинос 1 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 16 0.57
Соарес Дуглас 9 (4) 0.32
Бэйли Леон 8 0.29
Макгинн Джон 6 0.21
Диаби Мусса 4 0.14
Кэш Мэтти 2 0.07
Морено Алекс 2 0.07
Дуран Джон 2 0.07
Торрес Пау II 2 0.07
Тилеманс Юри 1 0.04
Динь Люка 1 0.04
Рамси Джакоб 1 0.04
Дендонкер Леандер 1 0.04
Дзаньоло Николо 1 0.04
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 9 0
Цоуфал Владимир 6 1
Эмерсон Палмиери 7 0
Пакета Лукас 7 0
Соучек Томаш 5 0
Кудус Мохаммед 5 0
Антонио Майкл 4 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Джонсон Бен 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 7 1
Камара Бубакар I 7 1
Соарес Дуглас 7 0
Кэш Мэтти 6 0
Дзаньоло Николо 6 0
Динь Люка 5 0
Конса Эзри 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Бэйли Леон 4 0
Дуран Джон 4 0
Карлос Диего Сантос 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Тилеманс Юри 1 0
Диаби Мусса 1 0
Роджерс Морган 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Астон Вилла
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

8
7
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Астон Вилла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

16
31
Вест Хэм
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Астон Вилла
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

24
14

Упущенные победы

24
38

Голы по времени матча

Забито

25
25
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
6
24%
3
12%
1-15
2
8%
10
40%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
6
24%
3
12%
61-75
5
20%
4
16%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
15%
4
19%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
4
20%
7
33%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
3
15%
3
14%
76-90

Забито

21
34
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
5%
3
9%
1-15
4
19%
7
21%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
6
29%
4
12%
46-60
3
14%
8
24%
61-75
5
24%
9
26%
76-90

Пропущено

28
20
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
4
20%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
6
21%
6
30%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
10
36%
4
20%
76-90

Забито

46
59
19 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 3
7
15%
6
10%
1-15
6
13%
17
29%
16-30
6
13%
5
8%
31-45
8
17%
7
12%
46-60
9
20%
11
19%
61-75
10
22%
13
22%
76-90

Пропущено

48
41
19 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
5
10%
4
10%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
9
19%
4
10%
31-45
10
21%
13
32%
46-60
6
13%
7
17%
61-75
13
27%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3
Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3
Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Астон Вилла

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 36%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
8
6
4
10
2.5
8
6
1
13
3.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
8
6
2
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
24
4
16
12
1.5
16
12
6
22
2.5
11
17
1
27
3.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 28 17 4 7 59 - 41 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 27 16 5 6 59 - 39 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 28 12 7 9 45 - 49 43
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
10.
Ньюкасл
 Заявка 28 12 4 12 59 - 48 40
11.
Челси
 Заявка 27 11 6 10 47 - 45 39
12.
Фулхэм
 Заявка 28 10 5 13 40 - 44 35
13.
Борнмут
 Заявка 28 9 8 11 42 - 53 35
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 28 7 5 16 40 - 52 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 6 16 34 - 50 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 28 5 6 17 42 - 60 21
19.
Бёрнли
 Заявка 28 3 5 20 27 - 62 14
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
8.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 5 3 24 - 21 23
12.
Челси
 Заявка 13 6 3 4 23 - 20 21
13.
Борнмут
 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 5 2 30 - 20 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Брентфорд
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
16.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 4 8 21 - 35 10
17.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Борнмут Соланке Доминик 16 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2024, осталось 2 дня 7 часов 50 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 39
    Вест Хэм 33.3% (13)
    X 28.2% (11)
    Астон Вилла 38.5% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Астон Вилла
    2.85
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    3.78
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Астон Вилла

    Исход игры
    Вест Хэм
    33.3% (13)
    Ничья
    28.2% (11)
    Астон Вилла
    38.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (29)
    Нет
    23.68% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    23.1% (9)
    1:1 Ничья
    23.1% (9)
    2:1 Вест Хэм
    15.4% (6)
    0:1 Астон Вилла
    10.3% (4)
    1:0 Вест Хэм
    10.3% (4)
    1:3 Астон Вилла
    5.1% (2)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
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