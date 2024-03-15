Тур: 29. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Джиллетт Джаред
Позже
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Астон Вилла
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
25 матчей
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
64%
16%
5 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.31
1.17
Среднее время на гол
68
77
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.17
0.85
Среднее время на гол
77
106
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.24
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|14
|0.5
|Кудус Мохаммед
|6
|0.21
|Соучек Томаш
|6
|0.21
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (2)
|0.18
|Пакета Лукас
|3 (1)
|0.11
|Антонио Майкл
|2
|0.07
|Зума Курт
|2
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.04
|Альварес Эдсон
|1
|0.04
|Ингс Дэнни
|1
|0.04
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|Агер Наиф
|1
|0.04
|Мавропанос Константинос
|1
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|16
|0.57
|Соарес Дуглас
|9 (4)
|0.32
|Бэйли Леон
|8
|0.29
|Макгинн Джон
|6
|0.21
|Диаби Мусса
|4
|0.14
|Кэш Мэтти
|2
|0.07
|Морено Алекс
|2
|0.07
|Дуран Джон
|2
|0.07
|Торрес Пау II
|2
|0.07
|Тилеманс Юри
|1
|0.04
|Динь Люка
|1
|0.04
|Рамси Джакоб
|1
|0.04
|Дендонкер Леандер
|1
|0.04
|Дзаньоло Николо
|1
|0.04
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|9
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Пакета Лукас
|7
|0
|Соучек Томаш
|5
|0
|Кудус Мохаммед
|5
|0
|Антонио Майкл
|4
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Зума Курт
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|7
|1
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Соарес Дуглас
|7
|0
|Кэш Мэтти
|6
|0
|Дзаньоло Николо
|6
|0
|Динь Люка
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Роджерс Морган
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Астон Вилла
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
8
7
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Астон Вилла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
16
31
Вест Хэм
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Астон Вилла
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
24
14
Упущенные победы
24
38
Голы по времени матча
Забито
25
25
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
6
24%
3
12%
1-15
2
8%
10
40%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
6
24%
3
12%
61-75
5
20%
4
16%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
15%
4
19%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
4
20%
7
33%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
3
15%
3
14%
76-90
Забито
21
34
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
5%
3
9%
1-15
4
19%
7
21%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
6
29%
4
12%
46-60
3
14%
8
24%
61-75
5
24%
9
26%
76-90
Пропущено
28
20
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
4
20%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
6
21%
6
30%
46-60
2
7%
3
15%
61-75
10
36%
4
20%
76-90
Забито
46
59
19 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 3
7
15%
6
10%
1-15
6
13%
17
29%
16-30
6
13%
5
8%
31-45
8
17%
7
12%
46-60
9
20%
11
19%
61-75
10
22%
13
22%
76-90
Пропущено
48
41
19 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
5
10%
4
10%
1-15
5
10%
6
15%
16-30
9
19%
4
10%
31-45
10
21%
13
32%
46-60
6
13%
7
17%
61-75
13
27%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3
Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3
Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0
Результаты матчей
Вест Хэм
Астон Вилла
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
86
86
410
86
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
86
86
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
244
1612
1612
622
1117
127
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|59 - 41
|55
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|59 - 39
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|45 - 49
|43
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|10.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|59 - 48
|40
|11.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|47 - 45
|39
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|40 - 44
|35
|13.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 53
|35
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|40 - 52
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|34 - 50
|24
|18.
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|42 - 60
|21
|19.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|27 - 62
|14
|20.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 21
|23
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 20
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 23
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|21 - 35
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 28
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|16 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|14 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
Прогнозы на матч Вест Хэм - Астон Вилла
Исход игры
Вест Хэм
33.3% (13)
Ничья
28.2% (11)
Астон Вилла
38.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (20)
Меньше
47.37% (18)
Обе команды забьют
Да
76.32% (29)
Нет
23.68% (9)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
23.1% (9)
1:1 Ничья
23.1% (9)
2:1 Вест Хэм
15.4% (6)
0:1 Астон Вилла
10.3% (4)
1:0 Вест Хэм
10.3% (4)
1:3 Астон Вилла
5.1% (2)
2:2 Ничья
5.1% (2)
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