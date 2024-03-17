"Байер" делает своё дело. Когда фаворит пропускает гол, сказывающийся на промежуточном результате, он стремится вернуть себе победный счёт, что команда Хаби Алонсо и продемонстрировала.

Тем более в этом сезоне у леверкузенского "Байера" есть уникальный шанс пройти весь сезон без поражений как в Бундеслиге, так и в Кубке Германии и в Лиге Европы.

С левого фланга стартовал Винченцо Грифо вперёд под высокий заброс партнёра. И оказался в положении "вне игры" футболист "Фрайбурга".

Эсекиэль Паласиос перехватил мяч у Лукаса Хёлера и с левого угла вратарской не смог переиграть Ноа Атуболу, а ведь прекрасный момент был у "Байера"!

Два угловых подали гости за компенсированную минуту. Во втором случае Алехандро Гримальдо справа навесил на дальнюю штангу, где Джонатан Та головой переправил мяч в руки Ноа Атуболу.

Свисток на перерыв. "Фрайбург" проигрывает по итогам первого тайма со счётом 1:2 рвущемуся к чемпионскому титулу леверкузенскому "Байеру".

Роланд Шаллаи в атаке "Фрайбурга" получил мяч на правом фланге и прострелил. Заблокировали его передачу защитники "Байера", в итоге аут образовался в пользу хозяев.

Патрик Шик сделал закидушку в зону левого инсайда к лицевой линии на Флориана Вирца, который прострелил, а оборона "Фрайбурга" вынесла мяч в аут.

"Байер" крутит мяч перед чужой штрафной площадкой, но никто не решается сейчас на удар, хотят леверкузенцы разыграть ситуацию до верного.

Мерлин Рохль по центру перед чужой штрафной площадью оставил мяч под удар Кристиану Гюнтеру, чья попытка была накрыта.

Убежали "аспириновые" в контратаку, и Жереми Фримпонг не смог даже угловой удар заработать в противоборстве с Мануэлем Гульде.

Джонатан Та сзади под прессингом не дрогнул и отдал пас назад вратарю. Лукаш Градецки тоже сохранил хладнокровие, поэтому не случилось рискованной потери у "Байера".

Несколько минут ещё остаётся у команд в первом тайме, чтобы изменить счёт. "Байер" больше настроен на игру первым номером.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! АДАМ ГЛОЖЕК! Пошли гости до конца в этой атаке и не прогадали! Флориан Вирц отправил пас к левому углу вратарской на Алехандро Гримальдо, которого опередил Ноа Атуболу, скинувший мяч на Патрика Шика. Тот нанёс удар, и мяч от Атуболу отскочил к находившемуся правее Гложеку, поразившему ворота без голкипера.

Киллиан Сильдиллия из центра поля забросил мяч вперёд на Мерлина Рохля, который из зоны правого инсайда выстрелил рядом с ближней штангой.

Обрезался "Байер" в середине поля, и пошла контратака "Фрайбарга". Джонатан Та по правилам и без рикошета помешал Роланду Шаллаи нанести нормальный удар с линии штрафной площади. Мяч проследовал правее створа.

Атаки "Фрайбурга", бывает, колкие получаются. Поэтому точно не стоит расслабляться "Байеру". Он же хочет продлить свою беспроигрышную серию?

Мерлин Рохль и Флориан Вирц сошлись в конкуренции за мяч на половине поля гостей ближе к правому флангу. Нарушение правил совершил игрок "Байера".

Винченцо Грифо уже с игры осуществил подачу с правого фланга, и фолом в атаке отметился Лукас Хёлер, нарушивший правила на Пьеро Инкапье.

Теперь Пьеро Инкапье уже на себе испытал нарушение. На половине поля "Фрайбурга" против него не по правилам действовал Мерлин Рохль.

Пьеро Инкапье приложился по чужим воротам с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади. Значительно выше створа прошёл мяч.

Флориан Вирц из левой части штрафной площадки "Фрайбурга" покатил коротко в центр вроде как на Патрика Шика, но по факту получилась безадресная передача.

Жереми Фримпонг попробовать замутить что-то в правой части чужой штрафной площадки. Потом и Адам Гложек пытался там что-то сделать. Мануэль Гульде оба раза нарушал замыслы своих соперников, во втором случае это привело к назначению углового для "Байера".

Алехандро Гримальдо выполнил подачу с правофлангового корнера, и были нарушены правила в атаке. Патрик Шик сфолил против Мануэля Гульде, который не сразу поднялся с газона.

23' Нарушение правил зафиксировано вдали от ворот. Это Пьеро Инкапье сфолил против Рицу Доана. Арбитр пока обходится без жёлтых карточек.

22' Флориан Вирц по левому полуфлангу забрасывал в чужую штрафную площадь на Алехандро Гримальдо, а выдалось всё идеально для Ноа Атуболу.

21' 30 на 70 - это процентная статистика по владению мячом. Что касается ударом по воротам, то по две попытки нанесли и те, и другие. Промежуточный результат по голам - 1:1.

20' Кристиан Гюнтер сходил в атаку по своей левой зоне и нанёс удар низом с приличной дистанции. Мяч несильно прошёл мимо дальнего угла створа.

19' У "Байера" неточная передача на левый фланг. Алехандро Гримальдо не успел в нужный момент оказаться в нужной точке, чтобы сохранить мяч в поле.

18' Леверкузенцы вернулись к практике раската мяча по чужой половине поля без создания голевых моментов. Владение ради владения? Возможно, хотя давление на оборону хозяев гости стремятся оказывать.

17' Это последний тур перед весенним перерывом на матчи сборных. Следующий официальный матч "Байер" проведёт 30 марта с "Хоффенхаймом".

16' Жереми Фримпонг справа отдавал передачу к 11-метровой отметке на Патрика Шика, однако мяч прикатился в ноги к Маттиасу Гинтеру.

15' Невынужденная ошибка получается в атаке на правом фланге у "Фрайбурга". Рицу Доан не успел к низовой передаче партнёра, и мяч ушёл за боковую линию.

14' Что касается "Баварии", то она накануне разгромила "Дармштадт". Чтобы иметь отрыв в десять очков, "Байеру" нужна сегодня победа.

13' "Фрайбург" быстрым ответным голом показал "Байеру", что леверкузенцам не стоит расслабляться. А что, "фармацевты" не выучили этот урок благодаря "Карабаху"?

12' Киллиан Сильдиллия нарушил правила вдали ворот против Эсекиэля Паласиос. Достаточно редки пока фолы в этом матче, грубости не наблюдается.

11' И "Байер", и "Фрайбург" забили по голу, когда наносили свой первый удар по воротам в матче. В первую десятиминутку уложились команды, чтобы сделать счёт 1:1.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! РИЦУ ДОАН!

Рицу Доан в правой части чужой штрафной площади обыгрался с Лукасом Хёлером и низом отправил мяч в ближний угол. Лукаш Градецки не ожидал такого.

9' Алехандро Гримальдо слишком высокую подачу выполнил с левого фланга. Мяч перелетел через находившихся в штрафной площади футболистов, отскочил от газона и отправился за боковую линию.

8' Доставка Алехандро Гримальдо с левого фланга была заблокирована защитой "Фрайбурга", а Джонатан Та спустя полминуты издали пробил мимо створа.

8' Вот сейчас только осязаемый перехват мяча случился в центре поля со стороны "Фрайбурга", но лишь несколько секунд держался игровой снаряд под контролем хозяев.

6' Заброс из центра поля последовал у гостей на правый край штрафной площади хозяев, откуда Патрик Шик сделал скидку головой, но Адам Гложек не добрался затем до мяча.

5' Не собираются гости отдавать мяч своим соперникам. По-прежнему в середине поля владение сейчас держится у безоговорочного лидера турнирной таблицы Бундеслиги.

4' Со стороны "Фрайбурга" не просматривается быстрой реакции на пропущенный гол. Спокойно на своей половине поля контролирует мяч команда Хаби Алонсо.

3' Быстро стал решать "Байер" свою задачу в этом матче. Не то что в играх 1/8 финала Лиги Европы, где "аптекари" в обеих встречах с "Карабахом" уступали по ходу матчей 0:2.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ФЛОРИАН ВИРЦ!

Провели удачно леверкузенцы ответную атаку. Алехандро Гримальдо снабдил мячом Флориана Вирца, который с левого полуфланга из пределов штрафной площади вкрутил сферу в дальний угол.

2' "Фрайбург" играет в красно-белой форме, а у леверкузенского "Байера" голубо-чёрная расцветка.