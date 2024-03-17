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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Фрайбург
1:2
Перерыв
Байер Л
0'
0:1
2' Гол
Вирц Флориан
1:1
10' Гол
Доан Рицу
1:2
40' Гол
Гложек Адам

Ход матча

2'
0:1
Вирц Флориан
(Гримальдо Алехандро)
10'
Доан Рицу
(Хёлер Лукас)
1:1
40'
1:2
Гложек Адам

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 152 Количество передач 423
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 122
Фрайбург 4.9% (6)
X 5.7% (7)
Байер Л 89.3% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фрайбург
Ничья
Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
30
Гюнтер
Кристиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
9
Хёлер
Лукас
34
Рохль
Мерлин
32
Грифо
Винченцо
22
Шаллаи
Роланд
1
Градецки
Лукаш
2
Станишич
Йосип
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
23
Гложек
Адам
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
Фрайбург
4-1-4-1
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Фрайбург
Байер Л

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

31 матч

19.4%
29%
51.6%
6 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.9%
45.2%
41.9%
4 победы 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
1:2
Б
2:4
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
4:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:2
К
1:2
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
0:5
ТМС
1:2
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.87
1.31

Среднее время на гол

48
68

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.29
1.16

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

69
77

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 7 (6) 0.27
Хёлер Лукас 7 (1) 0.27
Грегорич Михаэль 5 0.19
Доан Рицу 3 0.12
Шаллаи Роланд 3 0.12
Рохль Мерлин 1 0.04
Вайсхаупт Ноа 1 0.04
Хёфлер Николас 1 0.04
Гульде Мануэль 1 0.04
Кюблер Лукас 1 0.04
Гюнтер Кристиан 1 0.04
Филипп Максимилиан 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Линхарт Филипп 1 0.04
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.38
Гримальдо Алехандро 9 0.35
Фримпонг Жереми 8 0.31
Вирц Флориан 7 0.27
Телла Нейтан 5 0.19
Хофманн Йонас 4 0.15
Та Джонатан 4 0.15
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.12
Шик Патрик 3 (1) 0.12
Адли Амин 2 0.08
Гложек Адам 2 0.08
Андрих Роберт 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Джака Гранит 1 0.04
Станишич Йосип 1 0.04
Коссуну Одилон 1 0.04
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 7 1
Гульде Мануэль 4 1
Эггештайн Максимилиан 5 0
Рохль Мерлин 3 1
Кюблер Лукас 4 0
Хёлер Лукас 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Шаллаи Роланд 3 0
Грифо Винченцо 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Фримпонг Жереми 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Станишич Йосип 3 0
Адли Амин 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Андрих Роберт 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Байер Л
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

12
3
Фрайбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Байер Л
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

22
0

Упущенные победы

5
35
Фрайбург
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Байер Л
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

17
38

Голы по времени матча

Забито

22
25
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
7
32%
6
24%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
6
27%
5
20%
76-90

Пропущено

19
11
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
21%
3
27%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
2
18%
76-90

Забито

13
35
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
1
8%
3
9%
1-15
2
15%
6
17%
16-30
3
23%
6
17%
31-45
2
15%
5
14%
46-60
4
31%
9
26%
61-75
1
8%
6
17%
76-90

Пропущено

25
8
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
4
16%
2
25%
1-15
4
16%
1
13%
16-30
3
12%
1
13%
31-45
3
12%
2
25%
46-60
4
16%
2
25%
61-75
7
28%
0
0%
76-90

Забито

35
60
18 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 35
11 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
4
11%
5
8%
1-15
4
11%
8
13%
16-30
10
29%
12
20%
31-45
4
11%
10
17%
46-60
6
17%
14
23%
61-75
7
20%
11
18%
76-90

Пропущено

44
19
22 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 14
8
18%
5
26%
1-15
8
18%
2
11%
16-30
6
14%
3
16%
31-45
5
11%
5
26%
46-60
7
16%
2
11%
61-75
10
23%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2
Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0
Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2
Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2

Результаты матчей

Фрайбург
Байер Л

Точный счет

2:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
3
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
1
8
4
1.5
11
2
3
9
2.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
3
10
1.5
10
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
24
1
11
14
1.5
21
4
3
22
2.5
13
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 26 22 4 0 65 - 17 70
2.
Бавария
 Заявка 26 19 3 4 78 - 31 60
3.
Штутгарт
 Заявка 26 18 2 6 60 - 31 56
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 15 4 7 60 - 32 49
5.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 10 10 5 41 - 32 40
7.
Аугсбург
 Заявка 26 9 8 9 43 - 42 35
8.
Хоффенхайм
 Заявка 26 9 6 11 44 - 50 33
9.
Фрайбург
 1:2 Заявка 26 9 6 11 35 - 47 33
10.
Вердер
 Заявка 26 8 6 12 35 - 41 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
12.
Унион Берлин
 Заявка 26 8 4 14 25 - 42 28
13.
Боруссия М
 Заявка 26 6 10 10 46 - 50 28
14.
Вольфсбург
 Заявка 26 6 7 13 31 - 44 25
15.
Бохум
 Заявка 26 5 10 11 30 - 54 25
16.
Майнц
 Заявка 26 3 10 13 22 - 46 19
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 Заявка 26 2 7 17 26 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
8.
Фрайбург
 1:2 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
10.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Вердер
 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
13.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:1 Заявка 13 11 2 0 29 - 10 35
2.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
3.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
9.
Фрайбург
 1:2 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
13.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 22 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. "Фрайбург" проигрывает по итогам первого тайма со счётом 1:2 рвущемуся к чемпионскому титулу леверкузенскому "Байеру".
  • Угловой
    45'
    Два угловых подали гости за компенсированную минуту. Во втором случае Алехандро Гримальдо справа навесил на дальнюю штангу, где Джонатан Та головой переправил мяч в руки Ноа Атуболу.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • Опасный момент
    45'
    Эсекиэль Паласиос перехватил мяч у Лукаса Хёлера и с левого угла вратарской не смог переиграть Ноа Атуболу, а ведь прекрасный момент был у "Байера"!
  • Офсайд
    44'
    С левого фланга стартовал Винченцо Грифо вперёд под высокий заброс партнёра. И оказался в положении "вне игры" футболист "Фрайбурга".
  • 43'
    Тем более в этом сезоне у леверкузенского "Байера" есть уникальный шанс пройти весь сезон без поражений как в Бундеслиге, так и в Кубке Германии и в Лиге Европы.
  • 42'
    "Байер" делает своё дело. Когда фаворит пропускает гол, сказывающийся на промежуточном результате, он стремится вернуть себе победный счёт, что команда Хаби Алонсо и продемонстрировала.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! АДАМ ГЛОЖЕК!
    Пошли гости до конца в этой атаке и не прогадали! Флориан Вирц отправил пас к левому углу вратарской на Алехандро Гримальдо, которого опередил Ноа Атуболу, скинувший мяч на Патрика Шика. Тот нанёс удар, и мяч от Атуболу отскочил к находившемуся правее Гложеку, поразившему ворота без голкипера.
  • 39'
    Несколько минут ещё остаётся у команд в первом тайме, чтобы изменить счёт. "Байер" больше настроен на игру первым номером.
  • 38'
    Джонатан Та сзади под прессингом не дрогнул и отдал пас назад вратарю. Лукаш Градецки тоже сохранил хладнокровие, поэтому не случилось рискованной потери у "Байера".
  • 37'
    Убежали "аспириновые" в контратаку, и Жереми Фримпонг не смог даже угловой удар заработать в противоборстве с Мануэлем Гульде.
  • 37'
    Мерлин Рохль по центру перед чужой штрафной площадью оставил мяч под удар Кристиану Гюнтеру, чья попытка была накрыта. 
  • 36'
    "Байер" крутит мяч перед чужой штрафной площадкой, но никто не решается сейчас на удар, хотят леверкузенцы разыграть ситуацию до верного.
  • 35'
    Патрик Шик сделал закидушку в зону левого инсайда к лицевой линии на Флориана Вирца, который прострелил, а оборона "Фрайбурга" вынесла мяч в аут.
  • 34'
    Роланд Шаллаи в атаке "Фрайбурга" получил мяч на правом фланге и прострелил. Заблокировали его передачу защитники "Байера", в итоге аут образовался в пользу хозяев.
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    • Фол, нарушение
      33'
      Алехандро Гримальдо выполнил подачу с правофлангового корнера, и были нарушены правила в атаке. Патрик Шик сфолил против Мануэля Гульде, который не сразу поднялся с газона.
    • Угловой
      32'
      Жереми Фримпонг попробовать замутить что-то в правой части чужой штрафной площадки. Потом и Адам Гложек пытался там что-то сделать. Мануэль Гульде оба раза нарушал замыслы своих соперников, во втором случае это привело к назначению углового для "Байера".
    • 31'
      Флориан Вирц из левой части штрафной площадки "Фрайбурга" покатил коротко в центр вроде как на Патрика Шика, но по факту получилась безадресная передача.
    • 30'
      Пьеро Инкапье приложился по чужим воротам с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади. Значительно выше створа прошёл мяч.
    • Фол, нарушение
      29'
      Теперь Пьеро Инкапье уже на себе испытал нарушение. На половине поля "Фрайбурга" против него не по правилам действовал Мерлин Рохль.
    • Фол, нарушение
      28'
      Винченцо Грифо уже с игры осуществил подачу с правого фланга, и фолом в атаке отметился Лукас Хёлер, нарушивший правила на Пьеро Инкапье.
    • Фол, нарушение
      27'
      Мерлин Рохль и Флориан Вирц сошлись в конкуренции за мяч на половине поля гостей ближе к правому флангу. Нарушение правил совершил игрок "Байера".
    • 26'
      Атаки "Фрайбурга", бывает, колкие получаются. Поэтому точно не стоит расслабляться "Байеру". Он же хочет продлить свою беспроигрышную серию?
    • 25'
      Обрезался "Байер" в середине поля, и пошла контратака "Фрайбарга". Джонатан Та по правилам и без рикошета помешал Роланду Шаллаи нанести нормальный удар с линии штрафной площади. Мяч проследовал правее створа.
    • Опасный момент
      24'
      Киллиан Сильдиллия из центра поля забросил мяч вперёд на Мерлина Рохля, который из зоны правого инсайда выстрелил рядом с ближней штангой.
    • Фол, нарушение
      23'
      Нарушение правил зафиксировано вдали от ворот. Это Пьеро Инкапье сфолил против Рицу Доана. Арбитр пока обходится без жёлтых карточек.
    • 22'
      Флориан Вирц по левому полуфлангу забрасывал в чужую штрафную площадь на Алехандро Гримальдо, а выдалось всё идеально для Ноа Атуболу.
    • 21'
      30 на 70 - это процентная статистика по владению мячом. Что касается ударом по воротам, то по две попытки нанесли и те, и другие. Промежуточный результат по голам - 1:1.
    • 20'
      Кристиан Гюнтер сходил в атаку по своей левой зоне и нанёс удар низом с приличной дистанции. Мяч несильно прошёл мимо дальнего угла створа. 
    • 19'
      У "Байера" неточная передача на левый фланг. Алехандро Гримальдо не успел в нужный момент оказаться в нужной точке, чтобы сохранить мяч в поле.
    • 18'
      Леверкузенцы вернулись к практике раската мяча по чужой половине поля без создания голевых моментов. Владение ради владения? Возможно, хотя давление на оборону хозяев гости стремятся оказывать.
    • Анонс
      17'
      Это последний тур перед весенним перерывом на матчи сборных. Следующий официальный матч "Байер" проведёт 30 марта с "Хоффенхаймом".
    • 16'
      Жереми Фримпонг справа отдавал передачу к 11-метровой отметке на Патрика Шика, однако мяч прикатился в ноги к Маттиасу Гинтеру.
    • 15'
      Невынужденная ошибка получается в атаке на правом фланге у "Фрайбурга". Рицу Доан не успел к низовой передаче партнёра, и мяч ушёл за боковую линию.
    • 14'
      Что касается "Баварии", то она накануне разгромила "Дармштадт". Чтобы иметь отрыв в десять очков, "Байеру" нужна сегодня победа.
    • 13'
      "Фрайбург" быстрым ответным голом показал "Байеру", что леверкузенцам не стоит расслабляться. А что, "фармацевты" не выучили этот урок благодаря "Карабаху"?
    • Фол, нарушение
      12'
      Киллиан Сильдиллия нарушил правила вдали ворот против Эсекиэля Паласиос. Достаточно редки пока фолы в этом матче, грубости не наблюдается.
    • 11'
      И "Байер", и "Фрайбург" забили по голу, когда наносили свой первый удар по воротам в матче. В первую десятиминутку уложились команды, чтобы сделать счёт 1:1.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! РИЦУ ДОАН!
      Рицу Доан в правой части чужой штрафной площади обыгрался с Лукасом Хёлером и низом отправил мяч в ближний угол. Лукаш Градецки не ожидал такого.
    • 9'
      Алехандро Гримальдо слишком высокую подачу выполнил с левого фланга. Мяч перелетел через находившихся в штрафной площади футболистов, отскочил от газона и отправился за боковую линию.
    • 8'
      Доставка Алехандро Гримальдо с левого фланга была заблокирована защитой "Фрайбурга", а Джонатан Та спустя полминуты издали пробил мимо створа.
    • 8'
      Вот сейчас только осязаемый перехват мяча случился в центре поля со стороны "Фрайбурга", но лишь несколько секунд держался игровой снаряд под контролем хозяев.
    • 6'
      Заброс из центра поля последовал у гостей на правый край штрафной площади хозяев, откуда Патрик Шик сделал скидку головой, но Адам Гложек не добрался затем до мяча.
    • 5'
      Не собираются гости отдавать мяч своим соперникам. По-прежнему в середине поля владение сейчас держится у безоговорочного лидера турнирной таблицы Бундеслиги.
    • 4'
      Со стороны "Фрайбурга" не просматривается быстрой реакции на пропущенный гол. Спокойно на своей половине поля контролирует мяч команда Хаби Алонсо.
    • 3'
      Быстро стал решать "Байер" свою задачу в этом матче. Не то что в играх 1/8 финала Лиги Европы, где "аптекари" в обеих встречах с "Карабахом" уступали по ходу матчей 0:2.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ФЛОРИАН ВИРЦ!
      Провели удачно леверкузенцы ответную атаку. Алехандро Гримальдо снабдил мячом Флориана Вирца, который с левого полуфланга из пределов штрафной площади вкрутил сферу в дальний угол. 
    • 2'
      "Фрайбург" играет в красно-белой форме, а у леверкузенского "Байера" голубо-чёрная расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 1:2 Байер Л

    Исход игры
    Фрайбург
    4.8% (6)
    Ничья
    6.5% (8)
    Байер Л
    88.7% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.35% (98)
    Меньше
    17.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (102)
    Нет
    14.29% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    58.9% (73)
    1:3 Байер Л
    12.1% (15)
    0:2 Байер Л
    6.5% (8)
    0:1 Байер Л
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:1 Фрайбург
    2.4% (3)
    2:3 Байер Л
    1.6% (2)
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