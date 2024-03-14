Тур: 26. Стадион: Европа-парк-Штадион.
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Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
Байер Л
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед
31 матч
19.4%
29%
51.6%
6 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
12.9%
45.2%
41.9%
4 победы 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.87
1.31
Среднее время на гол
48
68
Всего голов
40
36
Голов в среднем за матч
1.29
1.16
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
69
77
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|7 (6)
|0.28
|Хёлер Лукас
|7 (1)
|0.28
|Грегорич Михаэль
|5
|0.2
|Шаллаи Роланд
|3
|0.12
|Доан Рицу
|2
|0.08
|Рохль Мерлин
|1
|0.04
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.04
|Хёфлер Николас
|1
|0.04
|Гульде Мануэль
|1
|0.04
|Кюблер Лукас
|1
|0.04
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.04
|Филипп Максимилиан
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.04
|Линхарт Филипп
|1
|0.04
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.4
|Гримальдо Алехандро
|9
|0.36
|Фримпонг Жереми
|8
|0.32
|Вирц Флориан
|6
|0.24
|Телла Нейтан
|5
|0.2
|Хофманн Йонас
|4
|0.16
|Та Джонатан
|4
|0.16
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.12
|Шик Патрик
|3 (1)
|0.12
|Адли Амин
|2
|0.08
|Андрих Роберт
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Джака Гранит
|1
|0.04
|Гложек Адам
|1
|0.04
|Станишич Йосип
|1
|0.04
|Коссуну Одилон
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|7
|1
|Гульде Мануэль
|4
|1
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Рохль Мерлин
|3
|1
|Кюблер Лукас
|4
|0
|Хёлер Лукас
|4
|0
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Шаллаи Роланд
|3
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|6
|0
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Фримпонг Жереми
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Станишич Йосип
|3
|0
|Адли Амин
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Градецки Лукаш
|2
|0
|Андрих Роберт
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Байер Л
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
12
3
Фрайбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Байер Л
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
22
0
Упущенные победы
5
35
Фрайбург
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Байер Л
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
17
38
Голы по времени матча
Забито
22
25
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
7
32%
6
24%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
6
27%
5
20%
76-90
Пропущено
19
11
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
21%
3
27%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
2
18%
76-90
Забито
13
35
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
1
8%
3
9%
1-15
2
15%
6
17%
16-30
3
23%
6
17%
31-45
2
15%
5
14%
46-60
4
31%
9
26%
61-75
1
8%
6
17%
76-90
Пропущено
25
8
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
4
16%
2
25%
1-15
4
16%
1
13%
16-30
3
12%
1
13%
31-45
3
12%
2
25%
46-60
4
16%
2
25%
61-75
7
28%
0
0%
76-90
Забито
35
60
18 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 35
11 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
4
11%
5
8%
1-15
4
11%
8
13%
16-30
10
29%
12
20%
31-45
4
11%
10
17%
46-60
6
17%
14
23%
61-75
7
20%
11
18%
76-90
Пропущено
44
19
22 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 14
8
18%
5
26%
1-15
8
18%
2
11%
16-30
6
14%
3
16%
31-45
5
11%
5
26%
46-60
7
16%
2
11%
61-75
10
23%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2
Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0
Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2
Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2
Результаты матчей
Фрайбург
Байер Л
Точный счет
2:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
3
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
121
84
112
39
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
310
102
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
241
1114
214
322
1312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|63 - 16
|67
|2.
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|73 - 29
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 31
|47
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|55 - 31
|46
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|41 - 32
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|44 - 47
|33
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|34 - 45
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|40 - 41
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|34 - 39
|30
|11.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 43
|28
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 49
|27
|13.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|14.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 41
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|30 - 52
|25
|16.
|Заявка
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|17.
|Заявка
|25
|2
|10
|13
|20 - 46
|16
|18.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|24 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 26
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|30 (6)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 7
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фрайбург - Байер Л
Исход игры
Фрайбург
4.9% (2)
Ничья
7.3% (3)
Байер Л
87.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (30)
Меньше
23.08% (9)
Обе команды забьют
Да
84.62% (33)
Нет
15.38% (6)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
58.5% (24)
1:3 Байер Л
9.8% (4)
1:1 Ничья
7.3% (3)
0:1 Байер Л
7.3% (3)
0:2 Байер Л
4.9% (2)
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