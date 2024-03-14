  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Фрайбург
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 41
Фрайбург 4.9% (2)
X 7.3% (3)
Байер Л 87.8% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Байер Л
5.90
Реклама, pari.ru
6.05
Реклама, zenit.win
1.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Фрайбург
Байер Л

История личных встреч

Фрайбург
Байер Л

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

31 матч

19.4%
29%
51.6%
6 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.9%
45.2%
41.9%
4 победы 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
1:2
Б
2:4
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
4:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:2
К
1:2
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
0:5
ТМС
1:2
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.87
1.31

Среднее время на гол

48
68

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.29
1.16

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

69
77

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 7 (6) 0.28
Хёлер Лукас 7 (1) 0.28
Грегорич Михаэль 5 0.2
Шаллаи Роланд 3 0.12
Доан Рицу 2 0.08
Рохль Мерлин 1 0.04
Вайсхаупт Ноа 1 0.04
Хёфлер Николас 1 0.04
Гульде Мануэль 1 0.04
Кюблер Лукас 1 0.04
Гюнтер Кристиан 1 0.04
Филипп Максимилиан 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Линхарт Филипп 1 0.04
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.4
Гримальдо Алехандро 9 0.36
Фримпонг Жереми 8 0.32
Вирц Флориан 6 0.24
Телла Нейтан 5 0.2
Хофманн Йонас 4 0.16
Та Джонатан 4 0.16
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.12
Шик Патрик 3 (1) 0.12
Адли Амин 2 0.08
Андрих Роберт 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Джака Гранит 1 0.04
Гложек Адам 1 0.04
Станишич Йосип 1 0.04
Коссуну Одилон 1 0.04
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 7 1
Гульде Мануэль 4 1
Эггештайн Максимилиан 5 0
Рохль Мерлин 3 1
Кюблер Лукас 4 0
Хёлер Лукас 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Шаллаи Роланд 3 0
Грифо Винченцо 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Фримпонг Жереми 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Станишич Йосип 3 0
Адли Амин 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Андрих Роберт 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Байер Л
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

12
3
Фрайбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Байер Л
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

22
0

Упущенные победы

5
35
Фрайбург
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Байер Л
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

17
38

Голы по времени матча

Забито

22
25
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
7
32%
6
24%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
6
27%
5
20%
76-90

Пропущено

19
11
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
21%
3
27%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
2
18%
76-90

Забито

13
35
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
1
8%
3
9%
1-15
2
15%
6
17%
16-30
3
23%
6
17%
31-45
2
15%
5
14%
46-60
4
31%
9
26%
61-75
1
8%
6
17%
76-90

Пропущено

25
8
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
4
16%
2
25%
1-15
4
16%
1
13%
16-30
3
12%
1
13%
31-45
3
12%
2
25%
46-60
4
16%
2
25%
61-75
7
28%
0
0%
76-90

Забито

35
60
18 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 35
11 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
4
11%
5
8%
1-15
4
11%
8
13%
16-30
10
29%
12
20%
31-45
4
11%
10
17%
46-60
6
17%
14
23%
61-75
7
20%
11
18%
76-90

Пропущено

44
19
22 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 14
8
18%
5
26%
1-15
8
18%
2
11%
16-30
6
14%
3
16%
31-45
5
11%
5
26%
46-60
7
16%
2
11%
61-75
10
23%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2
Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0
Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2
Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2

Результаты матчей

Фрайбург
Байер Л

Точный счет

2:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
2
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
3
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
1
8
4
1.5
11
2
3
9
2.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
3
10
1.5
10
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
24
1
11
14
1.5
21
4
3
22
2.5
13
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 25 21 4 0 63 - 16 67
2.
Бавария
 Заявка 25 18 3 4 73 - 29 57
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 25 14 4 7 55 - 31 46
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 10 10 5 41 - 32 40
7.
Хоффенхайм
 Заявка 25 9 6 10 44 - 47 33
8.
Фрайбург
 Заявка 25 9 6 10 34 - 45 33
9.
Аугсбург
 Заявка 25 8 8 9 40 - 41 32
10.
Вердер
 Заявка 25 8 6 11 34 - 39 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 25 7 7 11 34 - 43 28
12.
Боруссия М
 Заявка 25 6 9 10 45 - 49 27
13.
Унион Берлин
 Заявка 25 7 4 14 23 - 41 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 25 6 7 12 30 - 41 25
15.
Бохум
 Заявка 25 5 10 10 30 - 52 25
16.
Кёльн
 Заявка 25 3 9 13 19 - 42 18
17.
Майнц
 Заявка 25 2 10 13 20 - 46 16
18.
Дармштадт
 Заявка 25 2 7 16 24 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Вердер
 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
12.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
3.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
9.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
10.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
13.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 30 (6)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Хоффенхайм Кабак Озан 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2024, осталось 2 дня 8 часов 20 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 41
    Фрайбург 4.9% (2)
    X 7.3% (3)
    Байер Л 87.8% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Байер Л
    5.90
    Реклама, pari.ru
    6.05
    Реклама, zenit.win
    1.60
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Фрайбург - Байер Л онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Фрайбург - Байер Л

    Исход игры
    Фрайбург
    4.9% (2)
    Ничья
    7.3% (3)
    Байер Л
    87.8% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (30)
    Меньше
    23.08% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (33)
    Нет
    15.38% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    58.5% (24)
    1:3 Байер Л
    9.8% (4)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
    0:1 Байер Л
    7.3% (3)
    0:2 Байер Л
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фрайбург
    Байер Л
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный