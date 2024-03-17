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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Асколи
1:1
Первый тайм: 27'
Лекко
0'
0:1
13' Пенальти
Лепоре Франко
13' Желтая карточка
Зедадка Карим
1:1
17' Пенальти
Калигара Фабрицио

Ход матча

13'
0:1
Лепоре Франко
13'
Зедадка Карим
 
17'
Калигара Фабрицио
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Лекко
1.98
3.40
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4.90
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Все Коэффициенты
2
Вивиано
Эмильяно
16
Вяйсянен
Саули
55
Беллучи
Джузеппе
3
Мантовани
Валерио
23
Фальцерано
Марчелло
7
Зедадка
Карим
73
Патрицио
Масини
18
Ди
Таккио
Франческо
10
Калигара
Фабрицио
11
Стренг
Джеремайя
99
Родригес
Пабло
1
Мельграти
Рикардо
83
Лемменс
Матс
68
Ерарди
Марио
13
Капрадосси
Элио
32
Лепоре
Франко
14
Париджини
Витторио
96
Джорджио
Галли
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
21
Крочата
Джованни
90
Новакович
Андрия
45
Инглезе
Роберто
Асколи
3-4-1-2
Лекко
4-4-2

История личных встреч

Асколи
Лекко

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 11 (4) 0.37
Родригес Пабло 2 0.07
Боттегин Эрик 2 0.07
Несторовски Илья 2 0.07
Патрицио Масини 2 0.07
Калигара Фабрицио 2 (1) 0.07
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Манцари Джакомо 1 0.03
Беллучи Джузеппе 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Кваранта Данило 1 0.03
Дурис Давид 1 0.03
Фаласко Никола 0 0
Вальцания Лука 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Селия Раффаэле 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новакович Андрия 6 0.2
Бузо Николо 6 0.2
Лепоре Франко 4 (3) 0.13
Ионице Артур 3 0.1
Alessandro Caporale 1 0.03
Ди Стефано Лоренцо 1 0.03
Крочата Джованни 1 0.03
Серсанти Алессандро 1 0.03
Эусепи Умберто 1 0.03
Бьянкони Алессандро 1 0.03
Mattia Tordini 1 0.03
Лемменс Матс 1 0.03
Ерарди Марио 0 0
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 11 2
Ди Таккио Франческо 10 0
Фаласко Никола 6 1
Джоване Самуэль 7 0
Кваранта Данило 5 1
Калигара Фабрицио 5 0
Патрицио Масини 5 0
Вивиано Эмильяно 1 2
Боттегин Эрик 4 0
Родригес Пабло 4 0
Несторовски Илья 4 0
Фальцерано Марчелло 4 0
Вальцания Лука 2 1
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Стренг Джеремайя 2 0
Манцари Джакомо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Вяйсянен Саули 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Зедадка Карим 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 10 0
Серсанти Алессандро 10 0
Лемменс Матс 6 1
Alessandro Caporale 5 0
Дельи Инноченти Дуччо 5 0
Марроне Лука 4 0
Лепоре Франко 4 0
Гульелмотти Давиде 4 0
Новакович Андрия 3 0
Бьянкони Алессандро 3 0
Джорджио Галли 3 0
Mattia Tordini 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Ионице Артур 2 0
Ерарди Марио 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Бузо Николо 2 0
Эусепи Умберто 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Лунетта Габриэль 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Фриджерио Марко 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Лекко
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
9
Асколи
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Лекко
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
25

Упущенные победы

10
6
Асколи
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Лекко
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

16
27

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
5
38%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Пропущено

14
27
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
21%
2
7%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
3
21%
6
22%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
3
21%
7
26%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
18 Не забивали 22
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Пропущено

21
28
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
1
5%
4
14%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
5
24%
8
29%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
8
38%
5
18%
76-90

Забито

28
26
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 6
10 Не забивали 14
5
18%
1
4%
1-15
3
11%
7
27%
16-30
8
29%
3
12%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
6
21%
7
27%
76-90

Пропущено

35
55
14 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 37
13 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 24
4
11%
6
11%
1-15
6
17%
7
13%
16-30
4
11%
5
9%
31-45
8
23%
14
25%
46-60
2
6%
11
20%
61-75
11
31%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1
Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2
Лекко
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0
Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1

Результаты матчей

Асколи
Лекко

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Асколи
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
16
13
7
22
1.5
8
21
1
28
2.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 30 19 8 3 57 - 30 65
2.
Венеция
 30 17 6 7 56 - 35 57
3.
Кремонезе
 30 16 8 6 40 - 24 56
4.
Комо
 30 16 7 7 43 - 33 55
5.
Палермо
 30 14 7 9 52 - 41 49
6.
Катанзаро
 30 14 7 9 47 - 39 49
7.
Сампдория
 30 12 6 12 41 - 44 42
8.
Брешия
 30 9 12 9 33 - 31 39
9.
Зюйдтироль
 30 10 8 12 39 - 39 38
10.
Читтаделла
 30 10 8 12 34 - 39 38
11.
Пиза
 30 9 10 11 36 - 38 37
12.
Модена
 30 8 13 9 35 - 40 37
13.
Реджана
 30 7 16 7 31 - 33 37
14.
Козенца
 30 8 10 12 31 - 33 34
15.
Бари
 30 7 13 10 29 - 37 34
16.
Тернана
 30 8 8 14 35 - 40 32
17.
Специя
 30 6 13 11 28 - 42 31
18.
Асколи
 1:1 30 6 11 13 29 - 36 29
19.
ФералпиСало
 30 7 6 17 34 - 49 27
20.
Лекко
 1:1 30 5 7 18 28 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 33 - 20 33
2.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 15 9 4 2 25 - 16 31
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 15 8 1 6 28 - 21 25
7.
Читтаделла
 16 7 3 6 23 - 20 24
8.
Бари
 15 5 7 3 16 - 15 22
9.
Зюйдтироль
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Брешия
 15 5 6 4 17 - 15 21
11.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
12.
Сампдория
 15 5 3 7 19 - 22 18
13.
Пиза
 15 4 6 5 19 - 19 18
14.
Тернана
 16 4 6 6 15 - 15 18
15.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
16.
Асколи
 1:1 15 3 7 5 14 - 14 16
17.
Реджана
 15 2 10 3 14 - 17 16
18.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
19.
ФералпиСало
 15 3 3 9 19 - 24 12
20.
Лекко
 1:1 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 2 3 30 - 16 32
2.
Кремонезе
 15 9 3 3 20 - 13 30
3.
Венеция
 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
5.
Сампдория
 15 7 3 5 22 - 22 24
6.
Палермо
 15 6 6 3 24 - 20 24
7.
Катанзаро
 15 6 4 5 18 - 18 22
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 15 5 4 6 17 - 19 19
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Модена
 15 3 9 3 19 - 23 18
12.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Козенца
 15 4 5 6 10 - 14 17
14.
Специя
 16 3 7 6 16 - 28 16
15.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
16.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
17.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
18.
Асколи
 1:1 15 3 4 8 15 - 22 13
19.
Бари
 15 2 6 7 13 - 22 12
20.
Лекко
 1:1 16 2 6 8 14 - 28 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 14
Читтаделла Бранка Симоне 1 14
Козенца Вентури Майкл 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Г О О О О Л - Калигара Фабрицио из команды Асколи забивает с точки!
  • 13'
    Зедадка Карим получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Г О О О О Л - Лепоре Франко из команды Лекко забивает с точки!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Асколи.
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Асколи
Ничья
Лекко
1.98
3.40
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Где смотреть матч Асколи 1:1 Лекко онлайн

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