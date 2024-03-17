Тур: 30. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
0:1
13' ПенальтиЛепоре Франко
13' Желтая карточкаЗедадка Карим
1:1
17' ПенальтиКалигара Фабрицио
Ход матча
13'
0:1
13'
17'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Васкес ДэвисВратарь
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
История личных встреч
Асколи
Лекко
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.37
|Родригес Пабло
|2
|0.07
|Боттегин Эрик
|2
|0.07
|Несторовски Илья
|2
|0.07
|Патрицио Масини
|2
|0.07
|Калигара Фабрицио
|2 (1)
|0.07
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Манцари Джакомо
|1
|0.03
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Кваранта Данило
|1
|0.03
|Дурис Давид
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Вальцания Лука
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|6
|0.2
|Бузо Николо
|6
|0.2
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.13
|Ионице Артур
|3
|0.1
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Крочата Джованни
|1
|0.03
|Серсанти Алессандро
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|11
|2
|Ди Таккио Франческо
|10
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Кваранта Данило
|5
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Фальцерано Марчелло
|4
|0
|Вальцания Лука
|2
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Зедадка Карим
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|10
|0
|Серсанти Алессандро
|10
|0
|Лемменс Матс
|6
|1
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Лепоре Франко
|4
|0
|Гульелмотти Давиде
|4
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Лекко
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
9
Асколи
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Лекко
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
25
Упущенные победы
10
6
Асколи
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Лекко
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
16
27
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
5
38%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
Пропущено
14
27
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
3
21%
2
7%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
3
21%
6
22%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
3
21%
7
26%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
18 Не забивали 22
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Пропущено
21
28
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
1
5%
4
14%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
5
24%
8
29%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
8
38%
5
18%
76-90
Забито
28
26
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 6
10 Не забивали 14
5
18%
1
4%
1-15
3
11%
7
27%
16-30
8
29%
3
12%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
6
21%
7
27%
76-90
Пропущено
35
55
14 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 37
13 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 24
4
11%
6
11%
1-15
6
17%
7
13%
16-30
4
11%
5
9%
31-45
8
23%
14
25%
46-60
2
6%
11
20%
61-75
11
31%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1
Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2
Лекко
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0
Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1
Результаты матчей
Асколи
Лекко
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Асколи
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
311
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
411
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
1613
722
821
128
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|8
|3
|57 - 30
|65
|2.
|30
|17
|6
|7
|56 - 35
|57
|3.
|30
|16
|8
|6
|40 - 24
|56
|4.
|30
|16
|7
|7
|43 - 33
|55
|5.
|30
|14
|7
|9
|52 - 41
|49
|6.
|30
|14
|7
|9
|47 - 39
|49
|7.
|30
|12
|6
|12
|41 - 44
|42
|8.
|30
|9
|12
|9
|33 - 31
|39
|9.
|30
|10
|8
|12
|39 - 39
|38
|10.
|30
|10
|8
|12
|34 - 39
|38
|11.
|30
|9
|10
|11
|36 - 38
|37
|12.
|30
|8
|13
|9
|35 - 40
|37
|13.
|30
|7
|16
|7
|31 - 33
|37
|14.
|30
|8
|10
|12
|31 - 33
|34
|15.
|30
|7
|13
|10
|29 - 37
|34
|16.
|30
|8
|8
|14
|35 - 40
|32
|17.
|30
|6
|13
|11
|28 - 42
|31
|18.
|1:1
|30
|6
|11
|13
|29 - 36
|29
|19.
|30
|7
|6
|17
|34 - 49
|27
|20.
|1:1
|30
|5
|7
|18
|28 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 20
|33
|2.
|15
|9
|6
|0
|27 - 14
|33
|3.
|15
|9
|4
|2
|25 - 16
|31
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|15
|8
|1
|6
|28 - 21
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|8.
|15
|5
|7
|3
|16 - 15
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 15
|21
|11.
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|12.
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|19 - 19
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|15.
|15
|4
|5
|6
|21 - 19
|17
|16.
|1:1
|15
|3
|7
|5
|14 - 14
|16
|17.
|15
|2
|10
|3
|14 - 17
|16
|18.
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|19.
|15
|3
|3
|9
|19 - 24
|12
|20.
|1:1
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|2
|3
|30 - 16
|32
|2.
|15
|9
|3
|3
|20 - 13
|30
|3.
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|22 - 22
|24
|6.
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|7.
|15
|6
|4
|5
|18 - 18
|22
|8.
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|9.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|10.
|15
|4
|6
|5
|16 - 16
|18
|11.
|15
|3
|9
|3
|19 - 23
|18
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|15
|4
|5
|6
|10 - 14
|17
|14.
|16
|3
|7
|6
|16 - 28
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|16.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|17.
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|18.
|1:1
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|19.
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|20.
|1:1
|16
|2
|6
|8
|14 - 28
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13