Тур: 30. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
13' Желтая карточкаЗедадка Карим
0:1
13' ПенальтиЛепоре Франко
1:1
19' ПенальтиКалигара Фабрицио
34' Желтая карточкаЛемменс Матс
2:1
42' ПенальтиКалигара Фабрицио
45' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
46' Желтая карточкаГульелмотти Давиде
3:1
71' ГолБеллучи Джузеппе
4:1
86' ГолДурис Давид
90'+4
Ход матча
13'
13'
0:1
19'
34'
42'
71'
3:1
86'
4:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
293 Количество передач 358
-
46 Владение мячом, % 54
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Васкес ДэвисВратарь
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
История личных встреч
Асколи
Лекко
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.37
|Калигара Фабрицио
|3 (2)
|0.1
|Родригес Пабло
|2
|0.07
|Боттегин Эрик
|2
|0.07
|Беллучи Джузеппе
|2
|0.07
|Несторовски Илья
|2
|0.07
|Дурис Давид
|2
|0.07
|Патрицио Масини
|2
|0.07
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Манцари Джакомо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Кваранта Данило
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Вальцания Лука
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новакович Андрия
|6
|0.2
|Бузо Николо
|6
|0.2
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.13
|Ионице Артур
|3
|0.1
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Крочата Джованни
|1
|0.03
|Серсанти Алессандро
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|11
|2
|Ди Таккио Франческо
|10
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Кваранта Данило
|5
|1
|Фальцерано Марчелло
|5
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Вальцания Лука
|2
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Зедадка Карим
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|10
|0
|Серсанти Алессандро
|10
|0
|Лемменс Матс
|7
|1
|Гульелмотти Давиде
|5
|0
|Alessandro Caporale
|5
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|5
|0
|Марроне Лука
|4
|0
|Лепоре Франко
|4
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Бьянкони Алессандро
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Лекко
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
10
Асколи
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Лекко
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
25
Упущенные победы
10
6
Асколи
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Лекко
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
17
27
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
16
14
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
5
36%
16-30
5
31%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
25%
3
21%
76-90
Пропущено
15
31
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
4
27%
2
6%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
3
20%
2
6%
31-45
3
20%
6
19%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
3
20%
8
26%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
19 Не забивали 23
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Пропущено
21
28
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
1
5%
4
14%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
5
24%
8
29%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
8
38%
5
18%
76-90
Забито
32
27
18 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
10 Не забивали 14
5
16%
2
7%
1-15
4
13%
7
26%
16-30
9
28%
3
11%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
3
9%
5
19%
61-75
7
22%
7
26%
76-90
Пропущено
36
59
15 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 39
14 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
5
14%
6
10%
1-15
6
17%
8
14%
16-30
4
11%
6
10%
31-45
8
22%
14
24%
46-60
2
6%
12
20%
61-75
11
31%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1
Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2
Лекко
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0
Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3 Сампдория - Лекко 2:0 Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2 Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1
Результаты матчей
Асколи
Лекко
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Асколи
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
86
411
410
213
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
97
411
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
1713
822
822
228
327
129
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 14
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бьянко Алессандро
|13