Тур: 28. Стадион: Свисспорарена.
0'
0:1
1' ГолНисимура Такума
1:1
5' ГолДорн Пиус
1:2
41' ПенальтиНисимура Такума
2:2
54' ГолГрбич Адриан
90' Желтая карточкаХаас Николас
90'+5
Ход матча
1'
0:1
5'
1:1
41'
1:2
54'
2:2
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
380 Количество передач 355
-
52 Владение мячом, % 48
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
17
Клиджэ
Тибо
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
-
11 Teddy Okou
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекНападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Люцерн
Серветт
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
29 матчей
44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
29
Голов в среднем за матч
1.62
1.81
Среднее время на гол
55
49
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.08
Среднее время на гол
51
83
Всего голов
49
43
Голов в среднем за матч
1.69
1.48
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
53
60
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Ардон
|5
|0.18
|Майер Макс
|5 (3)
|0.18
|Дорн Пиус
|4
|0.14
|Lars Villiger
|4
|0.14
|Шадер Софьян
|4
|0.14
|Клиджэ Тибо
|3
|0.11
|Teddy Okou
|2
|0.07
|Severin Ottiger
|2
|0.07
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.07
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.07
|Симани Денис
|1
|0.04
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.04
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.36
|Кривелли Энцо
|7 (3)
|0.25
|Гийемено Джереми
|5
|0.18
|Кутеса Дерек
|4
|0.14
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.14
|Антунес Алексис
|4
|0.14
|Конья Тимоте
|3
|0.11
|Стеванович Мирослав
|3
|0.11
|Нисимура Такума
|3 (2)
|0.11
|Мазику Брэдли
|1
|0.04
|Ондуа Гаэль
|1
|0.04
|Севрен Йоан
|1
|0.04
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Руй Стив
|1
|0.04
|Флюке Патрик
|1
|0.04
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|6
|2
|Фрыдек Мартин
|6
|0
|Кадак Якуб
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Severin Ottiger
|3
|1
|Симани Денис
|4
|0
|Яшари Ардон
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Клиджэ Тибо
|3
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Грбич Адриан
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бронн Дилан
|2
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Конья Тимоте
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Цунэмото Кэйго
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Маньен Тео
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Серветт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
11
Люцерн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Серветт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
22
1
Упущенные победы
7
31
Люцерн
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Серветт
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
25% (7)
57% (16)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
29
3
Упущенные победы
11
42
Голы по времени матча
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
2
10%
6
30%
1-15
5
25%
4
20%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
4
20%
61-75
5
25%
3
15%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
24%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90
Забито
15
31
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
0
0%
5
16%
1-15
3
20%
2
6%
16-30
3
20%
3
10%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
4
27%
3
10%
61-75
3
20%
13
42%
76-90
Пропущено
24
14
5 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
13%
3
21%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
1
4%
3
21%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
10
42%
2
14%
61-75
5
21%
2
14%
76-90
Забито
35
51
14 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
2
6%
11
22%
1-15
8
23%
6
12%
16-30
4
11%
6
12%
31-45
5
14%
5
10%
46-60
8
23%
7
14%
61-75
8
23%
16
31%
76-90
Пропущено
41
31
12 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 21
7
17%
5
16%
1-15
2
5%
6
19%
16-30
3
7%
3
10%
31-45
5
12%
7
23%
46-60
14
34%
5
16%
61-75
10
24%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1
Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2
Серветт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0
Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1
Результаты матчей
Люцерн
Серветт
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
7 раз 50%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
7 раз 25%
0:1
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
2
10 раз 36%
1
10 раз 36%
3
4 раза 14%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
86
113
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
212
59
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
262
1018
1612
325
622
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|11 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|10 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 9
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9