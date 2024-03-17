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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Люцерн
2:2
Конец матча
Серветт
0'
0:1
1' Гол
Нисимура Такума
1:1
5' Гол
Дорн Пиус
1:2
41' Пенальти
Нисимура Такума
2:2
54' Гол
Грбич Адриан
90' Желтая карточка
Хаас Николас
90'+5

Ход матча

1'
0:1
Нисимура Такума
5'
Дорн Пиус
(Грбич Адриан)
1:1
41'
1:2
Нисимура Такума
46'
Ульрих Дарио
Severin Ottiger
 
54'
Грбич Адриан
(Клиджэ Тибо)
2:2
72'
Teddy Okou
Клиджэ Тибо
 
75'
Белоко Стефан
Кадак Якуб
 
76'
 
Кривелли Энцо
Нисимура Такума
76'
 
Маньен Тео
Стеванович Мирослав
85'
Хаас Николас
Грбич Адриан
 
85'
Lars Villiger
Майер Макс
 
86'
 
Болла Бендегуз
Кутеса Дерек
90'
Хаас Николас
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 380 Количество передач 355
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
3
Лёфгрен
Йеспер
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
6
Яшари
Ардон
16
Кадак
Якуб
9
Грбич
Адриан
17
Клиджэ
Тибо
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
10
Антунес
Алексис
7
Нисимура
Такума
17
Кутеса
Дерек
Люцерн
4-4-2
Серветт
4-4-1-1

История личных встреч

Люцерн
Серветт

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

29 матчей

44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
4:2
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Голы

Всего голов

21
29

Голов в среднем за матч

1.62
1.81

Среднее время на гол

55
49

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.08

Среднее время на гол

51
83

Всего голов

49
43

Голов в среднем за матч

1.69
1.48

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

53
60

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Ардон 5 0.18
Майер Макс 5 (3) 0.18
Дорн Пиус 4 0.14
Lars Villiger 4 0.14
Шадер Софьян 4 0.14
Клиджэ Тибо 3 0.11
Teddy Okou 2 0.07
Severin Ottiger 2 0.07
Грбич Адриан 2 (1) 0.07
Кадак Якуб 2 (1) 0.07
Симани Денис 1 0.04
Абубакар-Анкра Асума 1 0.04
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.36
Кривелли Энцо 7 (3) 0.25
Гийемено Джереми 5 0.18
Кутеса Дерек 4 0.14
Болла Бендегуз 4 (1) 0.14
Антунес Алексис 4 0.14
Конья Тимоте 3 0.11
Стеванович Мирослав 3 0.11
Нисимура Такума 3 (2) 0.11
Мазику Брэдли 1 0.04
Ондуа Гаэль 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Роделен Ронни 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Флюке Патрик 1 0.04
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 6 2
Фрыдек Мартин 6 0
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Severin Ottiger 3 1
Симани Денис 4 0
Яшари Ардон 4 0
Майер Макс 3 0
Хаас Николас 3 0
Дорн Пиус 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Клиджэ Тибо 3 0
Спадануда Кевин 2 0
Грбич Адриан 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Pascal Loretz 1 0
Leny Meyer 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Конья Тимоте 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Цунэмото Кэйго 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Нисимура Такума 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Маньен Тео 1 0

Результаты матчей

Люцерн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Серветт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
11
Люцерн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Серветт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

22
1

Упущенные победы

7
31
Люцерн
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Серветт
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
25% (7)
57% (16)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

29
3

Упущенные победы

11
42

Голы по времени матча

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
2
10%
6
30%
1-15
5
25%
4
20%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
4
20%
61-75
5
25%
3
15%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
24%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90

Забито

15
31
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
0
0%
5
16%
1-15
3
20%
2
6%
16-30
3
20%
3
10%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
4
27%
3
10%
61-75
3
20%
13
42%
76-90

Пропущено

24
14
5 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
13%
3
21%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
1
4%
3
21%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
10
42%
2
14%
61-75
5
21%
2
14%
76-90

Забито

35
51
14 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
2
6%
11
22%
1-15
8
23%
6
12%
16-30
4
11%
6
12%
31-45
5
14%
5
10%
46-60
8
23%
7
14%
61-75
8
23%
16
31%
76-90

Пропущено

41
31
12 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 21
7
17%
5
16%
1-15
2
5%
6
19%
16-30
3
7%
3
10%
31-45
5
12%
7
23%
46-60
14
34%
5
16%
61-75
10
24%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1
Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2
Серветт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0
Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1

Результаты матчей

Люцерн
Серветт

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
7 раз 50%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
7 раз 25%
0:1
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
2
10 раз 36%
1
10 раз 36%
3
4 раза 14%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
11
3
2
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
2
12
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
26
2
10
18
1.5
16
12
3
25
2.5
6
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 28 16 6 6 56 - 27 54
2.
Серветт
 28 15 9 4 50 - 32 54
3.
Лугано
 28 14 4 10 51 - 41 46
4.
Цюрих
 28 11 10 7 41 - 31 43
5.
Санкт-Галлен
 28 12 5 11 41 - 37 41
6.
Винтертур
 28 11 8 9 50 - 52 41
7.
Люцерн
 28 11 5 12 36 - 40 38
8.
Ивердон
 28 9 6 13 36 - 56 33
9.
Базель
 28 9 5 14 34 - 45 32
10.
Лозанна
 28 8 8 12 38 - 43 32
11.
Грасcхоппер
 28 8 6 14 33 - 36 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 28 4 8 16 30 - 56 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 14 7 6 1 22 - 13 27
7.
Люцерн
 14 8 2 4 21 - 16 26
8.
Лугано
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Лозанна
 14 6 4 4 21 - 15 22
10.
Грасcхоппер
 14 6 3 5 23 - 16 21
11.
Базель
 14 5 3 6 17 - 17 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 6 6 15 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 14 6 5 3 20 - 17 23
2.
Лугано
 14 7 1 6 28 - 24 22
3.
Янг Бойз
 14 5 4 5 19 - 18 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 14 3 5 6 26 - 32 14
7.
Люцерн
 14 3 3 8 15 - 24 12
8.
Санкт-Галлен
 14 2 4 8 11 - 19 10
9.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 2 10 15 - 27 8
12.
Ивердон
 14 1 3 10 11 - 33 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Цюрих Окита Жонатан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 9
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Нисимура Такума из команды Серветт забивает с точки!
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