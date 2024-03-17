Тур: 28. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0'
29' Желтая карточкаАменда Орель
1:0
30' ПенальтиСене Кали
34' Желтая карточкаБлюм Левин
2:0
34' ГолДюссенн Ноэ
66' Желтая карточкаСене Кали
67' Желтая карточкаАли Мохамед
73' Желтая карточкаНиассе Шейх
87' Желтая карточкаЯнко Саиди
90'+5
Ход матча
29'
30'
1:0
34'
34'
2:0
46'
66'
67'
73'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
9 Удары в створ 1
-
6 Угловые 7
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
269 Количество передач 422
-
39 Владение мячом, % 61
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
История личных встреч
Лозанна
Янг Бойз
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
29%
71%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
29%
71%
0 побед 9 ничьих 20 побед
39 матчей
10.3%
23.1%
66.6%
4 победы 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
6 побед 15 ничьих 18 побед
Второй тайм
10.3%
38.5%
51.2%
4 победы 15 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
29
Голов в среднем за матч
1
1.32
Среднее время на гол
90
68
Всего голов
61
37
Голов в среднем за матч
2.77
2.18
Среднее время на гол
32
41
Всего голов
78
66
Голов в среднем за матч
2
1.69
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
45
53
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10 (6)
|0.36
|Дюссенн Ноэ
|4 (1)
|0.14
|Лабо Бригтон
|4
|0.14
|Саншеш Алвин
|4
|0.14
|Илие Рареш
|3
|0.11
|Калу Самуэль
|3
|0.11
|Бальде Алиу
|2
|0.07
|Бернед Антуан
|1
|0.04
|Пафунди Симоне
|1
|0.04
|Каблан Крис
|1
|0.04
|Dominik Schwizer
|1
|0.04
|Койл Трей
|1
|0.04
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.32
|Монтейро Джоэл
|8
|0.29
|Иттен Седрик
|7 (1)
|0.25
|Элиа Мешак
|6
|0.21
|Угринич Филип
|4
|0.14
|Ганвула Сильвер
|4 (1)
|0.14
|Ррудхани Донат
|4
|0.14
|Малес Дариан
|3
|0.11
|Колли Эбрима
|3
|0.11
|Бенито Лорис
|2
|0.07
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Лакоми Лукаш
|1
|0.04
|Лаупер Сандро
|1
|0.04
|Ридер Фабиан
|1
|0.04
|Мугиша Джоэл
|1
|0.04
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.04
|Хаджам Жауэн
|1
|0.04
|Блюм Левин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|10
|0
|Каблан Крис
|5
|1
|Сене Кали
|5
|1
|Кустодио Оливье
|6
|0
|Raoul Giger
|5
|0
|Роше Джейми
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Салай Габор
|4
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Лабо Бригтон
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Илие Рареш
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Диабате Фуссейни
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|12
|0
|Янко Саиди
|3
|1
|Угринич Филип
|4
|0
|Аменда Орель
|4
|0
|Блюм Левин
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|Ниассе Шейх
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Ррудхани Донат
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Хаджам Жауэн
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Янг Бойз
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
9
Лозанна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Янг Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
1
Упущенные победы
12
36
Лозанна
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
39% (11)
11% (3)
Янг Бойз
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
39% (11)
54% (15)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
18
45
Голы по времени матча
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
5%
5
26%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
7
33%
3
16%
61-75
5
24%
3
16%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
33%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
4
27%
5
28%
76-90
Забито
19
36
11 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
2
11%
7
19%
1-15
3
16%
2
6%
16-30
6
32%
8
22%
31-45
2
11%
6
17%
46-60
0
0%
6
17%
61-75
6
32%
7
19%
76-90
Пропущено
26
10
5 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
1
4%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
8
31%
1
10%
46-60
6
23%
1
10%
61-75
7
27%
2
20%
76-90
Забито
40
55
20 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
3
8%
12
22%
1-15
8
20%
4
7%
16-30
9
23%
12
22%
31-45
2
5%
8
15%
46-60
7
18%
9
16%
61-75
11
28%
10
18%
76-90
Пропущено
41
28
13 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 20
6
15%
6
21%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
7
17%
5
18%
31-45
10
24%
2
7%
46-60
7
17%
4
14%
61-75
11
27%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1
Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0
Результаты матчей
Лозанна
Янг Бойз
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
4 раза 29%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
1
11 раз 39%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
68
86
410
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
59
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
235
1117
1216
424
1018
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|11 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|10 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 9
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 6
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9