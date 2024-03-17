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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Лозанна
2:0
Конец матча
Янг Бойз
0'
29' Желтая карточка
Аменда Орель
1:0
30' Пенальти
Сене Кали
34' Желтая карточка
Блюм Левин
2:0
34' Гол
Дюссенн Ноэ
66' Желтая карточка
Сене Кали
67' Желтая карточка
Али Мохамед
73' Желтая карточка
Ниассе Шейх
87' Желтая карточка
Янко Саиди
90'+5

Ход матча

29'
 
Аменда Орель
30'
Сене Кали
1:0
34'
 
Блюм Левин
34'
Дюссенн Ноэ
(Пафунди Симоне)
2:0
46'
 
Янко Саиди
Блюм Левин
60'
 
Мугиша Джоэл
Элиа Мешак
61'
 
Колли Эбрима
Малес Дариан
62'
Илие Рареш
Диабате Фуссейни
 
62'
Саншеш Алвин
Ррудхани Донат
 
66'
Сене Кали
 
67'
 
Али Мохамед
72'
Лабо Бригтон
Сене Кали
 
72'
Каблан Крис
Пафунди Симоне
 
73'
 
Ниассе Шейх
77'
 
Лакоми Лукаш
Лаупер Сандро
77'
 
Ганвула Сильвер
Иттен Седрик
85'
Лусиф Хайтем
Поати Морган
 
87'
 
Янко Саиди

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 9 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 7
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 269 Количество передач 422
  • 39 Владение мячом, % 61
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
30
Пафунди
Симоне
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
29
Ррудхани
Донат
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
4
Аменда
Орель
13
Али
Мохамед
3
Хаджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
30
Лаупер
Сандро
20
Ниассе
Шейх
77
Монтейро
Джоэл
9
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
Лозанна
4-3-3
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Лозанна
Янг Бойз

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

29%
71%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

29%
71%
0 побед 9 ничьих 20 побед

39 матчей

10.3%
23.1%
66.6%
4 победы 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
6 побед 15 ничьих 18 побед

Второй тайм

10.3%
38.5%
51.2%
4 победы 15 ничьих 20 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
К
1:5
С
2:2
С
2:2
ТМК
3:1
С
3:2
С
1:6
С
2:4
С
1:0
С
4:2
С
0:3
ТМС
5:2
ТМС
2:0
ТМК
2:2
С
4:1
С
1:4
С
2:1
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
7:2
ТМК
2:1
ТМС
0:0
С
0:1
С
5:3
С
3:2
С
1:3
С
3:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:0
С
4:1
С
0:3
ТМС
3:3
К
4:1

Голы

Всего голов

17
29

Голов в среднем за матч

1
1.32

Среднее время на гол

90
68

Всего голов

61
37

Голов в среднем за матч

2.77
2.18

Среднее время на гол

32
41

Всего голов

78
66

Голов в среднем за матч

2
1.69

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

45
53

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 (6) 0.36
Дюссенн Ноэ 4 (1) 0.14
Лабо Бригтон 4 0.14
Саншеш Алвин 4 0.14
Илие Рареш 3 0.11
Калу Самуэль 3 0.11
Бальде Алиу 2 0.07
Бернед Антуан 1 0.04
Пафунди Симоне 1 0.04
Каблан Крис 1 0.04
Dominik Schwizer 1 0.04
Койл Трей 1 0.04
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Поати Морган 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.32
Монтейро Джоэл 8 0.29
Иттен Седрик 7 (1) 0.25
Элиа Мешак 6 0.21
Угринич Филип 4 0.14
Ганвула Сильвер 4 (1) 0.14
Ррудхани Донат 4 0.14
Малес Дариан 3 0.11
Колли Эбрима 3 0.11
Бенито Лорис 2 0.07
Гарсия Улиссес 1 0.04
Лакоми Лукаш 1 0.04
Лаупер Сандро 1 0.04
Ридер Фабиан 1 0.04
Мугиша Джоэл 1 0.04
Лустенбергер Фабиан 1 0.04
Хаджам Жауэн 1 0.04
Блюм Левин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Перссон Ноа 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 10 0
Каблан Крис 5 1
Сене Кали 5 1
Кустодио Оливье 6 0
Raoul Giger 5 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Салай Габор 4 0
Саншеш Алвин 3 0
Дабанлы Беркай 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Лабо Бригтон 2 0
Бальде Алиу 2 0
Илие Рареш 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Диабате Фуссейни 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 12 0
Янко Саиди 3 1
Угринич Филип 4 0
Аменда Орель 4 0
Блюм Левин 2 1
Бенито Лорис 3 0
Ганвула Сильвер 3 0
Ниассе Шейх 3 0
Малес Дариан 3 0
Лустенбергер Фабиан 2 0
Монтейро Джоэл 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Ррудхани Донат 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Хаджам Жауэн 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Колли Эбрима 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Перссон Ноа 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Лозанна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Янг Бойз
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
9
Лозанна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Янг Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
1

Упущенные победы

12
36
Лозанна
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
39% (11)
11% (3)
Янг Бойз
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
39% (11)
54% (15)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

18
45

Голы по времени матча

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
5%
5
26%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
7
33%
3
16%
61-75
5
24%
3
16%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
33%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
4
27%
5
28%
76-90

Забито

19
36
11 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
2
11%
7
19%
1-15
3
16%
2
6%
16-30
6
32%
8
22%
31-45
2
11%
6
17%
46-60
0
0%
6
17%
61-75
6
32%
7
19%
76-90

Пропущено

26
10
5 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
1
4%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
8
31%
1
10%
46-60
6
23%
1
10%
61-75
7
27%
2
20%
76-90

Забито

40
55
20 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
3
8%
12
22%
1-15
8
20%
4
7%
16-30
9
23%
12
22%
31-45
2
5%
8
15%
46-60
7
18%
9
16%
61-75
11
28%
10
18%
76-90

Пропущено

41
28
13 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 20
6
15%
6
21%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
7
17%
5
18%
31-45
10
24%
2
7%
46-60
7
17%
4
14%
61-75
11
27%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1
Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0

Результаты матчей

Лозанна
Янг Бойз

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
4 раза 29%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
1
11 раз 39%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
3 раза 11%
2
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
8
6
4
10
2.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
23
5
11
17
1.5
12
16
4
24
2.5
10
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 28 16 6 6 56 - 27 54
2.
Серветт
 28 15 9 4 50 - 32 54
3.
Лугано
 28 14 4 10 51 - 41 46
4.
Цюрих
 28 11 10 7 41 - 31 43
5.
Санкт-Галлен
 28 12 5 11 41 - 37 41
6.
Винтертур
 28 11 8 9 50 - 52 41
7.
Люцерн
 28 11 5 12 36 - 40 38
8.
Ивердон
 28 9 6 13 36 - 56 33
9.
Базель
 28 9 5 14 34 - 45 32
10.
Лозанна
 28 8 8 12 38 - 43 32
11.
Грасcхоппер
 28 8 6 14 33 - 36 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 28 4 8 16 30 - 56 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 2 1 37 - 9 35
2.
Санкт-Галлен
 14 10 1 3 30 - 18 31
3.
Серветт
 14 9 4 1 30 - 15 31
4.
Винтертур
 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 14 7 6 1 22 - 13 27
7.
Люцерн
 14 8 2 4 21 - 16 26
8.
Лугано
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Лозанна
 14 6 4 4 21 - 15 22
10.
Грасcхоппер
 14 6 3 5 23 - 16 21
11.
Базель
 14 5 3 6 17 - 17 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 6 6 15 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 14 6 5 3 20 - 17 23
2.
Лугано
 14 7 1 6 28 - 24 22
3.
Янг Бойз
 14 5 4 5 19 - 18 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 14 4 2 8 17 - 28 14
6.
Винтертур
 14 3 5 6 26 - 32 14
7.
Люцерн
 14 3 3 8 15 - 24 12
8.
Санкт-Галлен
 14 2 4 8 11 - 19 10
9.
Лозанна
 14 2 4 8 17 - 28 10
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 14 2 2 10 15 - 27 8
12.
Ивердон
 14 1 3 10 11 - 33 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Цюрих Окита Жонатан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 9
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Люцерн Белоко Стефан 2 6
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
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      Блюм Левин уходит с поля. Янко Саиди выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Пафунди Симоне сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Дюссенн Ноэ бьет в цель!
    • 34'
      Блюм Левин получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Сене Кали из команды Лозанна забивает с точки!
    • 29'
      Аменда Орель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лозанна 2:0 Янг Бойз онлайн

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