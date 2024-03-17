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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Легия
2:1
Перерыв
Пяст
0'
17' Желтая карточка
Miguel Munoz2
1:0
17' Гол
Жозуэ Филипе
24' Желтая карточка
Элитим Хуэрхен
1:1
33' Гол
Пясецки Фабиан
2:1
41' Гол
Гуаль Марк

Ход матча

17'
 
Miguel Munoz2
17'
Жозуэ Филипе
1:0
24'
Элитим Хуэрхен
 
33'
1:1
Пясецки Фабиан
(Костадинов Тихомир)
41'
Гуаль Марк
(Панков Радован)
2:1
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Легия
Ничья
Пяст
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Все Коэффициенты
30
Хладун
Доминик
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
67
Капустка
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
28
Гуаль
Марк
26
Плах
Франтишек
2
Мосур
Ариэль
3
Miguel
Munoz2
4
Червински
Якуб
22
Моква
Томаш
77
Пырка
Аркадиуш
96
Костадинов
Тихомир
20
Томашевич
Гжегож
7
Феликс
Хорхе
6
Храпек
Михал
9
Пясецки
Фабиан
Легия
3-4-3
Пяст
4-4-1-1

История личных встреч

Легия
Пяст

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

33 матча

54.5%
21.2%
24.3%
18 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
42.4%
12.1%
15 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
0:1
К
1:2
Э
2:2
ЭГА
1:1
Э
1:2
Э
2:0
ЭГА
0:1
Э
2:0
К
1:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:5
Э
0:0
ЭГА
4:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
4:1
Э
0:0
Э
3:2
КП
1:2
Э
3:0
Э
1:1
OE
0:1
OE
3:1

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.88
1.38

Среднее время на гол

47
65

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Среднее время на гол

80
102

Всего голов

50
37

Голов в среднем за матч

1.52
1.12

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

59
80

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 7 (4) 0.28
Пекхарт Томаш 6 0.24
Вшолек Павел 4 0.16
Гуаль Марк 4 0.16
Крамер Блаж 4 (1) 0.16
Мучи Эрнест 4 0.16
Панков Радован 1 0.04
Кун Патрик 1 0.04
Элитим Хуэрхен 1 0.04
Росолек Мацей 1 0.04
Баку Макана 1 0.04
Августиняк Рафал 1 0.04
Капюади Стив 1 0.04
Стржалек Игорь 1 0.04
Капустка Бартош 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 7 (7) 0.28
Феликс Хорхе 3 0.12
Michael Ameyaw 3 0.12
Serhij Krykun 3 0.12
Кадзиор Дамиан 2 0.08
Томашевич Гжегож 1 0.04
Мосур Ариэль 1 0.04
Гук Томаш 1 0.04
Пясецки Фабиан 1 0.04
Храпек Михал 1 (1) 0.04
Костадинов Тихомир 0 0
Пырка Аркадиуш 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 9 1
Енджейчик Артур 6 2
Элитим Хуэрхен 6 0
Панков Радован 5 0
Капюади Стив 5 0
Челхака Юрген 5 0
Пекхарт Томаш 4 0
Рибейру Юри 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Бурч Марко 2 1
Вшолек Павел 3 0
Августиняк Рафал 2 0
Кун Патрик 1 0
Гуаль Марк 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 10 0
Пырка Аркадиуш 6 1
Томашевич Гжегож 5 0
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Гук Томаш 4 0
Michael Ameyaw 4 0
Червински Якуб 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Голубек Якуб 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0

Результаты матчей

Легия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Пяст
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
8
Легия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

15
10
Легия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Пяст
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (2)
58% (14)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

22
18

Голы по времени матча

Забито

21
9
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
2
10%
1
11%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
5
24%
2
22%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
5
36%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
3
20%
4
29%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
2
17%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
4
33%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
3
17%
3
25%
76-90

Забито

36
23
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
5
14%
1
4%
1-15
5
14%
3
13%
16-30
5
14%
6
26%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
8
22%
6
26%
61-75
7
19%
3
13%
76-90

Пропущено

28
26
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
3
11%
3
12%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
7
25%
5
19%
31-45
5
18%
7
27%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
4
14%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Молде 0:3
Легия - Пуща Неполомице 1:1 Молде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1
Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0
Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0

Результаты матчей

Легия
Пяст

Точный счет

3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
7 раз 29%
1:1
5 раз 21%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
3
5 раз 21%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Легия
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
4
8
3
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
1
11
3
9
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
15
9
9
15
1.5
5
19
6
18
2.5
3
21
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 25 14 6 5 56 - 34 48
2.
Шленск Вроцлав
 25 13 7 5 34 - 21 46
3.
Ракув
 25 12 8 5 47 - 27 44
4.
Лех
 25 12 8 5 38 - 30 44
5.
Погонь Щецин
 25 12 5 8 46 - 30 41
6.
Легия
 2:1 25 11 8 6 37 - 30 41
7.
Гурник Забже
 25 11 6 8 33 - 28 39
8.
Сталь Мелец
 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 25 8 7 10 29 - 38 31
12.
Краковия
 25 5 13 7 32 - 33 28
13.
Пяст
 1:2 25 5 13 7 24 - 28 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 25 5 9 11 31 - 44 24
16.
Корона Кельце
 25 4 12 9 28 - 34 24
17.
Рух Хожув
 25 2 12 11 28 - 41 18
18.
ЛКС Лодзь
 25 4 5 16 21 - 48 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 2:1 13 7 4 2 22 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
6.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
7.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
8.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
9.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Пяст
 1:2 12 4 5 3 14 - 12 17
13.
Корона Кельце
 13 3 7 3 20 - 19 16
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 2:1 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
10.
Ракув
 13 3 5 5 19 - 22 14
11.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 1:2 13 1 8 4 10 - 16 11
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 12 1 0 11 7 - 24 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (8)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
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