Тур: 25. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Мусял Томаш
0'
17' Желтая карточкаMiguel Munoz2
1:0
17' ГолЖозуэ Филипе
24' Желтая карточкаЭлитим Хуэрхен
1:1
33' ГолПясецки Фабиан
2:1
41' ГолГуаль Марк
Ход матча
17'
17'
1:0
24'
33'
41'
2:1
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Легия
Пяст
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
33 матча
54.5%
21.2%
24.3%
18 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
42.4%
12.1%
15 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.88
1.38
Среднее время на гол
47
65
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Среднее время на гол
80
102
Всего голов
50
37
Голов в среднем за матч
1.52
1.12
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
59
80
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|7 (4)
|0.28
|Пекхарт Томаш
|6
|0.24
|Вшолек Павел
|4
|0.16
|Гуаль Марк
|4
|0.16
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.16
|Мучи Эрнест
|4
|0.16
|Панков Радован
|1
|0.04
|Кун Патрик
|1
|0.04
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.04
|Росолек Мацей
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Августиняк Рафал
|1
|0.04
|Капюади Стив
|1
|0.04
|Стржалек Игорь
|1
|0.04
|Капустка Бартош
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|7 (7)
|0.28
|Феликс Хорхе
|3
|0.12
|Michael Ameyaw
|3
|0.12
|Serhij Krykun
|3
|0.12
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.08
|Томашевич Гжегож
|1
|0.04
|Мосур Ариэль
|1
|0.04
|Гук Томаш
|1
|0.04
|Пясецки Фабиан
|1
|0.04
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.04
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|9
|1
|Енджейчик Артур
|6
|2
|Элитим Хуэрхен
|6
|0
|Панков Радован
|5
|0
|Капюади Стив
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Рибейру Юри
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Бурч Марко
|2
|1
|Вшолек Павел
|3
|0
|Августиняк Рафал
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|10
|0
|Пырка Аркадиуш
|6
|1
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Гук Томаш
|4
|0
|Michael Ameyaw
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Легия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Пяст
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
8
Легия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
15
10
Легия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Пяст
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (2)
58% (14)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
22
18
Голы по времени матча
Забито
21
9
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
2
10%
1
11%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
5
24%
2
22%
76-90
Пропущено
10
14
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
5
36%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
3
20%
4
29%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
2
17%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
4
33%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
3
17%
3
25%
76-90
Забито
36
23
15 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
5
14%
1
4%
1-15
5
14%
3
13%
16-30
5
14%
6
26%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
8
22%
6
26%
61-75
7
19%
3
13%
76-90
Пропущено
28
26
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
3
11%
3
12%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
7
25%
5
19%
31-45
5
18%
7
27%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
4
14%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Молде 0:3
Легия - Пуща Неполомице 1:1 Молде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1
Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0
Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0
Результаты матчей
Легия
Пяст
Точный счет
3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
7 раз 29%
1:1
5 раз 21%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
5 раз 21%
3
5 раз 21%
2
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Легия
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
66
48
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
39
111
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
159
915
519
618
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|14
|6
|5
|56 - 34
|48
|2.
|25
|13
|7
|5
|34 - 21
|46
|3.
|25
|12
|8
|5
|47 - 27
|44
|4.
|25
|12
|8
|5
|38 - 30
|44
|5.
|25
|12
|5
|8
|46 - 30
|41
|6.
|2:1
|25
|11
|8
|6
|37 - 30
|41
|7.
|25
|11
|6
|8
|33 - 28
|39
|8.
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|9.
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|10.
|25
|9
|5
|11
|32 - 35
|32
|11.
|25
|8
|7
|10
|29 - 38
|31
|12.
|25
|5
|13
|7
|32 - 33
|28
|13.
|1:2
|25
|5
|13
|7
|24 - 28
|28
|14.
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|15.
|25
|5
|9
|11
|31 - 44
|24
|16.
|25
|4
|12
|9
|28 - 34
|24
|17.
|25
|2
|12
|11
|28 - 41
|18
|18.
|25
|4
|5
|16
|21 - 48
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|12
|9
|2
|1
|31 - 11
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|2:1
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|5.
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|7.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|8.
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|9.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|10.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|25 - 22
|17
|12.
|1:2
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|13.
|13
|3
|7
|3
|20 - 19
|16
|14.
|13
|3
|6
|4
|23 - 22
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|5.
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|7.
|2:1
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|11.
|12
|2
|7
|3
|9 - 11
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|1:2
|13
|1
|8
|4
|10 - 16
|11
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|12
|0
|6
|6
|13 - 23
|6
|17.
|13
|1
|3
|9
|14 - 27
|6
|18.
|12
|1
|0
|11
|7 - 24
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (8)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8