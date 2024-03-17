Тур: 25. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 21853 Главный судья: Мусял Томаш
0'
17' Желтая карточкаMiguel Munoz2
1:0
17' ГолЖозуэ Филипе
24' Желтая карточкаЭлитим Хуэрхен
1:1
33' ГолПясецки Фабиан
2:1
41' ГолГуаль Марк
3:1
47' ГолГуаль Марк
60' Желтая карточкаРибейру Юри
64' Красная карточкаВшолек Павел
74' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
74' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
90'+6
Ход матча
17'
17'
1:0
24'
33'
41'
2:1
47'
3:1
60'
64'
74'
74'
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Легия
Пяст
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
33 матча
54.5%
21.2%
24.3%
18 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
42.4%
12.1%
15 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.88
1.38
Среднее время на гол
47
65
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Среднее время на гол
80
102
Всего голов
50
37
Голов в среднем за матч
1.52
1.12
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
59
80
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|7 (4)
|0.28
|Пекхарт Томаш
|6
|0.24
|Гуаль Марк
|5
|0.2
|Вшолек Павел
|4
|0.16
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.16
|Мучи Эрнест
|4
|0.16
|Панков Радован
|1
|0.04
|Кун Патрик
|1
|0.04
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.04
|Росолек Мацей
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Августиняк Рафал
|1
|0.04
|Капюади Стив
|1
|0.04
|Стржалек Игорь
|1
|0.04
|Капустка Бартош
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|7 (7)
|0.28
|Феликс Хорхе
|3
|0.12
|Michael Ameyaw
|3
|0.12
|Serhij Krykun
|3
|0.12
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.08
|Томашевич Гжегож
|1
|0.04
|Мосур Ариэль
|1
|0.04
|Гук Томаш
|1
|0.04
|Пясецки Фабиан
|1
|0.04
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.04
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|10
|1
|Енджейчик Артур
|6
|2
|Элитим Хуэрхен
|6
|0
|Панков Радован
|5
|0
|Рибейру Юри
|5
|0
|Капюади Стив
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Вшолек Павел
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Бурч Марко
|2
|1
|Августиняк Рафал
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|10
|0
|Пырка Аркадиуш
|7
|1
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Гук Томаш
|4
|0
|Michael Ameyaw
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Легия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Пяст
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
9
Легия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Пяст
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
15
10
Легия
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Пяст
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (2)
56% (14)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
22
19
Голы по времени матча
Забито
24
10
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
2
8%
1
10%
1-15
4
17%
2
20%
16-30
4
17%
2
20%
31-45
4
17%
1
10%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
5
21%
2
20%
76-90
Пропущено
11
17
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
5
45%
6
35%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
9%
3
18%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
5
36%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
3
20%
4
29%
61-75
2
13%
1
7%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
2
17%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
4
33%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
3
17%
3
25%
76-90
Забито
39
24
17 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
5
13%
1
4%
1-15
6
15%
3
13%
16-30
6
15%
7
29%
29%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
8
21%
6
25%
61-75
7
18%
3
13%
76-90
Пропущено
29
29
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
3
10%
3
10%
1-15
5
17%
1
3%
16-30
8
28%
6
21%
31-45
5
17%
8
28%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
4
14%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Молде 0:3
Легия - Пуща Неполомице 1:1 Молде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1
Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0
Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0
Результаты матчей
Легия
Пяст
Точный счет
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
7 раз 28%
1:1
5 раз 20%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
3
6 раз 24%
0
5 раз 20%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Легия
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
84
76
48
49
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
39
112
39
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
169
1015
520
718
322
124
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (8)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8