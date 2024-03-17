Тур: 26. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Стилер Тобиас
2:1
Второй тайм: 86'
0'
0:1
13' ГолГётце Марио
1:1
33' ГолАдейеми Карим
80' Желтая карточкаБута
2:1
81' ГолХуммельс Матс
85' Красная карточкаДжан Эмре
Ход матча
13'
0:1
33'
1:1
74'
80'
81'
2:1
85'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
341 Количество передач 181
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
12.00 Точный счёт 3:1
-
-
1.57 Обе забьют – да
-
-
17
Вольф
Мариус
22
Матсен
Ян
19
Брандт
Юлиан
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
Айнтрахт Фр
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
95.2%
14.3%
20 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
35 матчей
57.1%
25.7%
17.2%
20 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
27
Голов в среднем за матч
3.06
1.5
Среднее время на гол
29
60
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.39
0.88
Среднее время на гол
64
102
Всего голов
77
42
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
40
75
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|11 (3)
|0.42
|Мален Дониэлл
|11
|0.42
|Брандт Юлиан
|6
|0.23
|Ройс Марко
|4
|0.15
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.12
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.12
|Забитцер Марсель
|2
|0.08
|Адейеми Карим
|2
|0.08
|Хуммельс Матс
|2
|0.08
|Шлоттербек Нико
|2
|0.08
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.04
|Матсен Ян
|1
|0.04
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.04
|Санчо Джедон
|1
|0.04
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|10 (1)
|0.38
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.27
|Эбимбе Эрик
|4
|0.15
|Гётце Марио
|3
|0.12
|Нкунку Нильс
|3
|0.12
|Схири Эльес
|2
|0.08
|Ларссон Хуго
|2
|0.08
|Кох Робин
|2
|0.08
|Шаиби Фарес
|1
|0.04
|Макс Филипп
|1
|0.04
|Бута
|1
|0.04
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.04
|Смолчич Хрвое
|1
|0.04
|Ферри Начо
|1
|0.04
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
|Экитике Уго
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Мален Дониэлл
|5
|0
|Забитцер Марсель
|3
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Матсен Ян
|3
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|6
|0
|Пачо Вильям
|6
|0
|Мармуш Омар
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Бута
|4
|0
|Эбимбе Эрик
|4
|0
|Нкунку Нильс
|2
|1
|Тута
|1
|1
|Трапп Кевин
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Экитике Уго
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Айнтрахт Фр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
9
Боруссия Д
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Айнтрахт Фр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
25
21
Боруссия Д
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
12% (3)
44% (11)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
33
30
Голы по времени матча
Забито
26
17
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
4
15%
4
24%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
6
23%
3
18%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
5
19%
2
12%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
5
31%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
3
19%
5
23%
76-90
Забито
26
21
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
15%
4
19%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
6
23%
5
24%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
8
31%
4
19%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
3
23%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
3
23%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Забито
52
38
28 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
8
15%
8
21%
1-15
8
15%
3
8%
16-30
12
23%
8
21%
31-45
6
12%
6
16%
46-60
5
10%
7
18%
61-75
13
25%
6
16%
76-90
Пропущено
29
35
16 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
7
24%
5
14%
1-15
4
14%
5
14%
16-30
5
17%
10
29%
31-45
1
3%
6
17%
46-60
7
24%
3
9%
61-75
5
17%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3
ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
4 раза 16%
0
2 раза 8%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
75
66
48
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
76
67
58
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
214
1411
1213
916
619
421
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|4
|0
|66 - 18
|70
|2.
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|78 - 31
|60
|3.
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|60 - 31
|56
|4.
|2:1 Заявка
|26
|14
|8
|4
|52 - 32
|50
|5.
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|60 - 32
|49
|6.
|1:2 Заявка
|26
|10
|10
|6
|42 - 34
|40
|7.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|43 - 42
|35
|8.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|44 - 50
|33
|9.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|36 - 48
|33
|10.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|35 - 41
|30
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|12.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|25 - 42
|28
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|46 - 50
|28
|14.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 44
|25
|15.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|30 - 54
|25
|16.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|22 - 46
|19
|17.
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|18.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|26 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|2:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 19
|26
|6.
|1:2 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 22
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 22
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|4.
|2:1 Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 26
|20
|7.
|1:2 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 35
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|22 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7