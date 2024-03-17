  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Боруссия Д
2:1
Второй тайм: 86'
Айнтрахт Фр
0'
0:1
13' Гол
Гётце Марио
1:1
33' Гол
Адейеми Карим
80' Желтая карточка
Бута
2:1
81' Гол
Хуммельс Матс
85' Красная карточка
Джан Эмре

Ход матча

13'
0:1
Гётце Марио
33'
Адейеми Карим
(Мален Дониэлл)
1:1
65'
Нмеча Феликс
Ройс Марко
 
65'
Байно-Гиттенс Джейми
Адейеми Карим
 
67'
 
Шаиби Фарес
Эбимбе Эрик
74'
Мукоко Юссуфа
Фюллькруг Никлас
 
74'
 
Экитике Уго
Гётце Марио
74'
 
Бута
Кнауфф Ансгар
80'
 
Бута
81'
Хуммельс Матс
(Брандт Юлиан)
2:1
85'
Бенсебаини Рами
Матсен Ян
 
85'
Эзкан Салих
Брандт Юлиан
 
85'
Джан Эмре
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 341 Количество передач 181
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 134
Боруссия Д 92.5% (124)
X 4.5% (6)
Айнтрахт Фр 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Айнтрахт Фр
4.50
4.50
Реклама, ligastavok.ru
7.10
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Майер
Александер
II
17
Вольф
Мариус
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
19
Брандт
Юлиан
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
21
Мален
Дониэлл
14
Фюллькруг
Никлас
27
Адейеми
Карим
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
36
Кнауфф
Ансгар
7
Мармуш
Омар
Боруссия Д
4-3-3
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия Д
Айнтрахт Фр

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

95.2%
14.3%
20 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

35 матчей

57.1%
25.7%
17.2%
20 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:3
Б
4:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
5:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:2
Б
2:2
К
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
ТМК
4:0
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
4:0
К
0:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

52
27

Голов в среднем за матч

3.06
1.5

Среднее время на гол

29
60

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.39
0.88

Среднее время на гол

64
102

Всего голов

77
42

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 11 (3) 0.42
Мален Дониэлл 11 0.42
Брандт Юлиан 6 0.23
Ройс Марко 4 0.15
Рюэрсон Юлиан 3 0.12
Мукоко Юссуфа 3 0.12
Забитцер Марсель 2 0.08
Адейеми Карим 2 0.08
Хуммельс Матс 2 0.08
Шлоттербек Нико 2 0.08
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.04
Матсен Ян 1 0.04
Джан Эмре 1 (1) 0.04
Санчо Джедон 1 0.04
Зюле Никлас 1 0.04
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 10 (1) 0.38
Кнауфф Ансгар 7 0.27
Эбимбе Эрик 4 0.15
Гётце Марио 3 0.12
Нкунку Нильс 3 0.12
Схири Эльес 2 0.08
Ларссон Хуго 2 0.08
Кох Робин 2 0.08
Шаиби Фарес 1 0.04
Макс Филипп 1 0.04
Бута 1 0.04
Коло-Муани Рандаль 1 0.04
Смолчич Хрвое 1 0.04
Ферри Начо 1 0.04
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Экитике Уго 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Мален Дониэлл 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Адейеми Карим 3 0
Матсен Ян 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Кобель Грегор 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 6 0
Пачо Вильям 6 0
Мармуш Омар 5 0
Гётце Марио 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Бута 4 0
Эбимбе Эрик 4 0
Нкунку Нильс 2 1
Тута 1 1
Трапп Кевин 2 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Экитике Уго 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Ван де Бек Донни 1 0
Якич Кристиян 1 0
Ларссон Хуго 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Айнтрахт Фр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
9
Боруссия Д
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Айнтрахт Фр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

25
21
Боруссия Д
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
12% (3)
44% (11)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

33
30

Голы по времени матча

Забито

26
17
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
4
15%
4
24%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
6
23%
3
18%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
5
19%
2
12%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
5
31%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Забито

26
21
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
15%
4
19%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
6
23%
5
24%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
8
31%
4
19%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
3
23%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
3
23%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Забито

52
38
28 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
8
15%
8
21%
1-15
8
15%
3
8%
16-30
12
23%
8
21%
31-45
6
12%
6
16%
46-60
5
10%
7
18%
61-75
13
25%
6
16%
76-90

Пропущено

29
35
16 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
7
24%
5
14%
1-15
4
14%
5
14%
16-30
5
17%
10
29%
31-45
1
3%
6
17%
46-60
7
24%
3
9%
61-75
5
17%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3
ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
4 раза 16%
0
2 раза 8%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
6
6
4
8
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
6
7
5
8
2.5
3
10
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
21
4
14
11
1.5
12
13
9
16
2.5
6
19
4
21
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 26 22 4 0 66 - 18 70
2.
Бавария
 Заявка 26 19 3 4 78 - 31 60
3.
Штутгарт
 Заявка 26 18 2 6 60 - 31 56
4.
Боруссия Д
 2:1 Заявка 26 14 8 4 52 - 32 50
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 15 4 7 60 - 32 49
6.
Айнтрахт Фр
 1:2 Заявка 26 10 10 6 42 - 34 40
7.
Аугсбург
 Заявка 26 9 8 9 43 - 42 35
8.
Хоффенхайм
 Заявка 26 9 6 11 44 - 50 33
9.
Фрайбург
 Заявка 26 9 6 11 36 - 48 33
10.
Вердер
 Заявка 26 8 6 12 35 - 41 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
12.
Унион Берлин
 Заявка 26 8 4 14 25 - 42 28
13.
Боруссия М
 Заявка 26 6 10 10 46 - 50 28
14.
Вольфсбург
 Заявка 26 6 7 13 31 - 44 25
15.
Бохум
 Заявка 26 5 10 11 30 - 54 25
16.
Майнц
 Заявка 26 3 10 13 22 - 46 19
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 Заявка 26 2 7 17 26 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 2:1 Заявка 13 8 2 3 26 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 1:2 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
8.
Фрайбург
 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
9.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
10.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Вердер
 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
13.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
3.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
4.
Боруссия Д
 2:1 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
7.
Айнтрахт Фр
 1:2 Заявка 14 4 5 5 20 - 22 17
8.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
9.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
13.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 22 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Красная карточка
    88'
    Вот это да, судья показал прямую красную карточку Джану. Прыгнул Эмре двумя ногами в подкат в ноги сопернику в центре поля, так что наказание можно считать справедливым. 
  • Замена
    87'
    Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Матсена и Брандта на поле появились Эзкан и Бенсебаини.
  • 86'
    Пауза в нашем поединке вновь. В столкновении с соперником получил повреждение Вольф. Потребуется ему медицинская помощь.
  • 85'
    С центра поля отдавал пас Шаиби на ход Мармушу в штрафную соперника, но тот пробить в борьбе с Хуммельсом так и не смог.
  • 84'
    Убегал в контратаку на скорости Экитике и отдал поперек на Мармуша, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом защитник.
  • Описание гола
    83'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Матс Хуммельс! Удалось выйти вперед теперь уже хозяевам. Брандт со штрафного навесил на ближнюю штангу, куда ворвался Хуммельс и в падении головой вколотил снаряд точно в нижний ближний угол ворот. 
  • Желтая карточка
    82'
    На фланге Бута в силовой борьбе рукам уложил на газон Малена, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 81'
    С угла поля навесил Брандт в центр штрафной. Здесь выше всех прыгнул Пачо и головой вынес сферу в центр поля.
  • 80'
    Мягко забросил в штрафную Брандт на ход Мукоко, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
  • 79'
    Со штрафного на силу пробивал Мален в дальний верхний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
  • Замена
    78'
    Ответная замена в составе "Боруссии" случилась. Вместо Никласа Фюллькруга шанс проявить себя получил Юссуфа Мукоко.
  • Замена
    77'
    Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Кнауффа и Гётце игру продолжать будут Бута и Экитике.
  • 76'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Джан и попытался закрутить в дальнюю девятку, но мяч пролетел немного выше перекладины.
  • 75'
    Ушел финтом от соперника по флангу Мален и покатил низом в штрафную, где с разворота пробил Брандт, но на пути мяча оказался Тута.
  • 74'
    Подхватил мяч на фланге Мален, ворвался в штрафную и пробил в ближнюю девятку, но не попал в створ ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 73'
      С левого фланга Матсен навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу Кох обратно на фланг.
    • 72'
      После поперечного паса от Нмечи пробил по воротам с дальней дистанции Брандт, но на пути мяча оказался защитник.
    • 71'
      Диагональный пас исполнял Матсен на ход Байно-Гиттенсу по флангу, но тот выпустил сферу в аут.
    • Опасный момент
      70'
      выиграл подбор на линии чужой штрафной Мармуш и с лету пробил точно под перекладину, но в красивом прыжке спас свою команду Майер.
    • 69'
      Прорывался по флангу в контратаку Мармуш и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил в подкате Шлоттербек.
    • Замена
      68'
      Ответная замена в составе "Айнтрахта" произошла. Вместо Эрика Эбимбе свое игровое время получил Фарес Шаиби.
    • Замена
      67'
      Двойная замена в составе "Боруссии" произошла. Вместо Ройса и Адейеми игру продолжать будут Нмеча и Байно-Гиттенс.
    • 66'
      Оторвался от соперника по центру Мармуш и отдал на Кнауффа, но тому пробить в борьбе против Хуммельса не удалось.
    • 65'
      Оторвался от опеки защитника по флангу Брандт и прострелил в центр на Фюллькруга, но тому пробить Кох не позволил.
    • 64'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Тута. Без помощи медиков не обойтись.
    • 63'
      Со штрафного Ройс навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой Кох вынес сферу в центр поля.
    • 62'
      Подставился на чужой половине поля Мален и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 61'
      После навеса с угла поля от Брандта пробил головой на ближней штанге Джан, но не попал в створ ворот.
    • Угловой
      60'
      С правого фланга подавал в центр штрафной Адейеми, но здесь Тута головой вынес снаряд на очередной угловой.
    • 59'
      Мог убегать на ворота соперника Мармуш после заброса от Схири, но далеко вышел из ворот Майер и отвел угрозу.
    • 58'
      С угла поля навесил Брандт на ближнюю штангу, где выиграл верх Кох и вынес сферу головой подальше от ворот.
    • Угловой
      57'
      Ушел от соперника Мален финтом и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 56'
      Брнадт по центру прорывался к штрафной соперника и отдал пас поперек на Адейеми, но тому пробить не позволили защитники.
    • 55'
      Зацепился за мяч Мармуш перед штрафной соперника и отдал пас пяткой на Кнауффа, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 54'
      Ушел Эбимбе на скорости по флангу и прострелил в штрафную, но перехватил сферу без особых проблем защитник.
    • 53'
      Забрасывал вновь Джан на ход Фюллькругу в штрафную соперника, но перехватил в последний момент снаряд Тута.
    • 52'
      Отдавал пас по флангу Ройс на ход Адейеми, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.
    • 51'
      Пробивал по воротам теперь уже Эбимбе после сольного прохода, но мяч в своих руках зафиксировал голкипер.
    • 50'
      Отдавал пас в штрафную соперника с правого фланга Эбимбе на ход Мармушу, но тому пробить помешали защитники.
    • 49'
      На фланге Гётце получил по ногам в борьбе против Ройса. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Айнтрахта".
    • 48'
      Убежал по флангу Ройс и навесил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 47'
      Диагональ исполнял Ройс на ход Адейеми по флангу, но того опередил защитник и вынес сферу головой а пределы поля.
    • 46'
      Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!
    • Офсайд
      45'
      Забросил снова Кнауфф в штрафную, куда мчался на всех парах Мармуш, но судья остановил игру из-за офсайда.
    • 44'
      С дальней дистанции Мармуш пробил по воротам после сольного прохода, но не попал в створ.
    • 43'
      Сместился с фланга на скорости Мармуш в штрафную соперника и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
    • 42'
      Мог убегать на ворота соперника Мармуш после заброса от Кнауффа, но вовремя вернулся в оборону Шлоттербек и не позволил оппоненту пробить в подкате.
    • 41'
      Отдавал пас с правого фланга Вольф в штрафную на ход Малену, но того грамотно от мяча оттеснил Пачо.
    • 40'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Фюллькруг и сбросил головой на Малена, но тому пробить не позволили защитники.
    • 39'
      Мален ушел финтом от соперника по флангу и навесил в центр, но здесь до удара по воротам дело не дошло.
    • Офсайд
      38'
      Ворвался в штрафную соперника Мармуш после заброса от Схири и отправил сферу в сетку точно между ног вратаря. Судья отменил гол из-за офсайда.
    • 37'
      На фланге получил по ногам Тута в борьбе против Джана. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Айнтрахта".
    • 36'
      По флангу отдавал пас Вольф на ход Малену, но тот в борьбе против защитника выпустил снаряд за боковую линию.
    • 35'
      Диагональ Схири исполнял на правый фланг, куда забегал Гётце, но сохранить мяч в пределах поля ему не удалось.
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Карим Адейеми! Сравняли счет хозяева. С правого фланга ворвался в штрафную соперника Мален и от лицевой линии прострелил на дальнюю штангу, где без сопротивления Адейеми отправил снаряд уже в пустые ворота.
    • 33'
      Забрасывал в штрафную соперника Брандт на ход Фюллькруга, но тот в борьбе против Коха нарушил правила.
    • 32'
      В центре поля получил по ногам Джан в борьбе против Мармуша. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 31'
      Дальний заброс Схири исполнял в штрафную, куда забегал Мармуш, но проиграл он борьбу за мяч Хуммельсу.
    • Офсайд
      30'
      Обокрал соперника на чужой половине поля Кнауфф и отдал вперед на Мармуша, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 29'
      Накрутил соперника на фланге Вольф и подал на дальнюю штангу, но здесь Адейеми проиграл борьбу за мяч Туте.
    • 28'
      Вольф тонко вырезал в штрафную соперника на Фюллькруга, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 27'
      С угла поля навесил Гётце в центр штрафной, где пробил Эбимбе головой, но мяч в гуще защитников застрял.
    • Угловой
      26'
      После скидки от Мармуша пробивал с дальней дистанции Схири, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
    • 25'
      Ушел от соперника по флангу Гётце и отдал в штрафную на ход Мармушу, но мяч Хуммельс перехватил в последний момент.
    • 24'
      Ройс с угла поля навесил на линию вратарской, но после серии рикошетов мяч вынес обратно на фланг Кох.
    • Угловой
      23'
      Со штрафного навесил Брандт на ближнюю штангу, но здесь головой на угловой вынес сферу Тута.
    • 22'
      На фланге получил по ногам Адейеми в борьбе против Эбимбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 21'
      Сместился с правого фланга вдоль линии штрафной Брандт и пробил по воротам, но мяч угодил в спину защитнику.
    • 20'
      С правого фланга забросил Вольф в штрафную на ход Малену, но тому пробить по воротам не позволил Кох в силовой борьбе.
    • Опасный момент
      19'
      Головой пробил по воротам Фюллькруг из пределов штрафной после паса от Малена. но с линии ворот сферу вынес в подкате Пачо.
    • 18'
      Сместился с фланга к штрафной соперника Адейеми и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • 17'
      Мягко забросил в штрафную Гётце на ход Мармушу, но тот проиграл борьбу силовую за мяч Шлоттербеку.
    • 16'
      Догнал мяч у лицевой линии Эбимбе и прострелил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Марио Гётце! Смогли открыть счет в матче гости. Убегал в контратаку по центру Мармуш и пробил в нижний угол. Отбил перед собой Майер ногой, но точно на Гётце, который вторым касанием отправил сферу точно в нижний угол ворот.
    • 14'
      выиграл подбор у штрафной соперника Джан и с ходу пробил по воротам, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 13'
      Мягко забросил в штрафную соперника Брандт со штрафного, но здесь головой вынес снаряд Кох подальше от ворот.
    • 12'
      На чужой половине поля грамотно подставился Адейеми и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 11'
      С дальней дистанции пробивал по воротам теперь уже Ройс, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 10'
      Сместился с фланга к линии штрафной Брандт и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • 9'
      Эбимбе финтом ушел от соперника на скорости и подал в штрафную, но здесь Хуммельс вынес снаряд за пределы поля.
    • 8'
      Со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку Ройс, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 7'
      На чужой половине поля подставился грамотно Вольф и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 6'
      диагональ Схири исполнял в штрафную на ход Мармушу, но тот не смог пробить в борьбе против Шлоттербека.
    • 5'
      Прорывался по флангу Гётце и прострелил в центр на Ларссона, но тому пробить не позволил Джан.
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Джан в борьбе против Схири. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 3'
      Убежал сразу же в атаку по флангу Эбимбе и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров замкнуть не смог.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-желтых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!