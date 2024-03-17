На фланге Бута в силовой борьбе рукам уложил на газон Малена, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Матс Хуммельс! Удалось выйти вперед теперь уже хозяевам. Брандт со штрафного навесил на ближнюю штангу, куда ворвался Хуммельс и в падении головой вколотил снаряд точно в нижний ближний угол ворот.

Убегал в контратаку на скорости Экитике и отдал поперек на Мармуша, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом защитник.

С центра поля отдавал пас Шаиби на ход Мармушу в штрафную соперника, но тот пробить в борьбе с Хуммельсом так и не смог.

Пауза в нашем поединке вновь. В столкновении с соперником получил повреждение Вольф. Потребуется ему медицинская помощь.

Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Матсена и Брандта на поле появились Эзкан и Бенсебаини.

Вот это да, судья показал прямую красную карточку Джану. Прыгнул Эмре двумя ногами в подкат в ноги сопернику в центре поля, так что наказание можно считать справедливым.

Подхватил мяч на фланге Мален, ворвался в штрафную и пробил в ближнюю девятку, но не попал в створ ворот.

Ушел финтом от соперника по флангу Мален и покатил низом в штрафную, где с разворота пробил Брандт, но на пути мяча оказался Тута.

Выиграл подбор у штрафной соперника Джан и попытался закрутить в дальнюю девятку, но мяч пролетел немного выше перекладины.

Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Кнауффа и Гётце игру продолжать будут Бута и Экитике.

Ответная замена в составе "Боруссии" случилась. Вместо Никласа Фюллькруга шанс проявить себя получил Юссуфа Мукоко.

Со штрафного на силу пробивал Мален в дальний верхний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

Мягко забросил в штрафную Брандт на ход Мукоко, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

С угла поля навесил Брандт в центр штрафной. Здесь выше всех прыгнул Пачо и головой вынес сферу в центр поля.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Тута. Без помощи медиков не обойтись.

Оторвался от опеки защитника по флангу Брандт и прострелил в центр на Фюллькруга, но тому пробить Кох не позволил.

Оторвался от соперника по центру Мармуш и отдал на Кнауффа, но тому пробить в борьбе против Хуммельса не удалось.

Двойная замена в составе "Боруссии" произошла. Вместо Ройса и Адейеми игру продолжать будут Нмеча и Байно-Гиттенс.

Ответная замена в составе "Айнтрахта" произошла. Вместо Эрика Эбимбе свое игровое время получил Фарес Шаиби.

Прорывался по флангу в контратаку Мармуш и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил в подкате Шлоттербек.

выиграл подбор на линии чужой штрафной Мармуш и с лету пробил точно под перекладину, но в красивом прыжке спас свою команду Майер.

Диагональный пас исполнял Матсен на ход Байно-Гиттенсу по флангу, но тот выпустил сферу в аут.

После поперечного паса от Нмечи пробил по воротам с дальней дистанции Брандт, но на пути мяча оказался защитник.

С левого фланга Матсен навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу Кох обратно на фланг.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Диагональ исполнял Ройс на ход Адейеми по флангу, но того опередил защитник и вынес сферу головой а пределы поля.

Убежал по флангу Ройс и навесил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.

На фланге Гётце получил по ногам в борьбе против Ройса. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Айнтрахта".

Отдавал пас в штрафную соперника с правого фланга Эбимбе на ход Мармушу, но тому пробить помешали защитники.

Пробивал по воротам теперь уже Эбимбе после сольного прохода, но мяч в своих руках зафиксировал голкипер.

Отдавал пас по флангу Ройс на ход Адейеми, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.

Забрасывал вновь Джан на ход Фюллькругу в штрафную соперника, но перехватил в последний момент снаряд Тута.

Ушел Эбимбе на скорости по флангу и прострелил в штрафную, но перехватил сферу без особых проблем защитник.

Зацепился за мяч Мармуш перед штрафной соперника и отдал пас пяткой на Кнауффа, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Брнадт по центру прорывался к штрафной соперника и отдал пас поперек на Адейеми, но тому пробить не позволили защитники.

Ушел от соперника Мален финтом и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Брандт на ближнюю штангу, где выиграл верх Кох и вынес сферу головой подальше от ворот.

Мог убегать на ворота соперника Мармуш после заброса от Схири, но далеко вышел из ворот Майер и отвел угрозу.

С правого фланга подавал в центр штрафной Адейеми, но здесь Тута головой вынес снаряд на очередной угловой.

После навеса с угла поля от Брандта пробил головой на ближней штанге Джан, но не попал в створ ворот.

Подставился на чужой половине поля Мален и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Со штрафного Ройс навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой Кох вынес сферу в центр поля.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!

45' Забросил снова Кнауфф в штрафную, куда мчался на всех парах Мармуш, но судья остановил игру из-за офсайда.

44' С дальней дистанции Мармуш пробил по воротам после сольного прохода, но не попал в створ.

43' Сместился с фланга на скорости Мармуш в штрафную соперника и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

42' Мог убегать на ворота соперника Мармуш после заброса от Кнауффа, но вовремя вернулся в оборону Шлоттербек и не позволил оппоненту пробить в подкате.

41' Отдавал пас с правого фланга Вольф в штрафную на ход Малену, но того грамотно от мяча оттеснил Пачо.

40' Зацепился за мяч в чужой штрафной Фюллькруг и сбросил головой на Малена, но тому пробить не позволили защитники.

39' Мален ушел финтом от соперника по флангу и навесил в центр, но здесь до удара по воротам дело не дошло.

38' Ворвался в штрафную соперника Мармуш после заброса от Схири и отправил сферу в сетку точно между ног вратаря. Судья отменил гол из-за офсайда.

37' На фланге получил по ногам Тута в борьбе против Джана. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Айнтрахта".

36' По флангу отдавал пас Вольф на ход Малену, но тот в борьбе против защитника выпустил снаряд за боковую линию.

35' Диагональ Схири исполнял на правый фланг, куда забегал Гётце, но сохранить мяч в пределах поля ему не удалось.

34' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Карим Адейеми! Сравняли счет хозяева. С правого фланга ворвался в штрафную соперника Мален и от лицевой линии прострелил на дальнюю штангу, где без сопротивления Адейеми отправил снаряд уже в пустые ворота.

33' Забрасывал в штрафную соперника Брандт на ход Фюллькруга, но тот в борьбе против Коха нарушил правила.

32' В центре поля получил по ногам Джан в борьбе против Мармуша. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

31' Дальний заброс Схири исполнял в штрафную, куда забегал Мармуш, но проиграл он борьбу за мяч Хуммельсу.

30' Обокрал соперника на чужой половине поля Кнауфф и отдал вперед на Мармуша, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

29' Накрутил соперника на фланге Вольф и подал на дальнюю штангу, но здесь Адейеми проиграл борьбу за мяч Туте.

28' Вольф тонко вырезал в штрафную соперника на Фюллькруга, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

27' С угла поля навесил Гётце в центр штрафной, где пробил Эбимбе головой, но мяч в гуще защитников застрял.

26' После скидки от Мармуша пробивал с дальней дистанции Схири, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

25' Ушел от соперника по флангу Гётце и отдал в штрафную на ход Мармушу, но мяч Хуммельс перехватил в последний момент.

24' Ройс с угла поля навесил на линию вратарской, но после серии рикошетов мяч вынес обратно на фланг Кох.

23' Со штрафного навесил Брандт на ближнюю штангу, но здесь головой на угловой вынес сферу Тута.

22' На фланге получил по ногам Адейеми в борьбе против Эбимбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

21' Сместился с правого фланга вдоль линии штрафной Брандт и пробил по воротам, но мяч угодил в спину защитнику.

20' С правого фланга забросил Вольф в штрафную на ход Малену, но тому пробить по воротам не позволил Кох в силовой борьбе.

19' Головой пробил по воротам Фюллькруг из пределов штрафной после паса от Малена. но с линии ворот сферу вынес в подкате Пачо.

18' Сместился с фланга к штрафной соперника Адейеми и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

17' Мягко забросил в штрафную Гётце на ход Мармушу, но тот проиграл борьбу силовую за мяч Шлоттербеку.

16' Догнал мяч у лицевой линии Эбимбе и прострелил на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

15' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Марио Гётце! Смогли открыть счет в матче гости. Убегал в контратаку по центру Мармуш и пробил в нижний угол. Отбил перед собой Майер ногой, но точно на Гётце, который вторым касанием отправил сферу точно в нижний угол ворот.

14' выиграл подбор у штрафной соперника Джан и с ходу пробил по воротам, но мяч полетел намного выше перекладины.

13' Мягко забросил в штрафную соперника Брандт со штрафного, но здесь головой вынес снаряд Кох подальше от ворот.

12' На чужой половине поля грамотно подставился Адейеми и заработал для своей команды перспективный стандарт.

11' С дальней дистанции пробивал по воротам теперь уже Ройс, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

10' Сместился с фланга к линии штрафной Брандт и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

9' Эбимбе финтом ушел от соперника на скорости и подал в штрафную, но здесь Хуммельс вынес снаряд за пределы поля.

8' Со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку Ройс, но мяч полетел немного выше перекладины.

7' На чужой половине поля подставился грамотно Вольф и заработал для своей команды перспективный стандарт.

6' диагональ Схири исполнял в штрафную на ход Мармушу, но тот не смог пробить в борьбе против Шлоттербека.

5' Прорывался по флангу Гётце и прострелил в центр на Ларссона, но тому пробить не позволил Джан.

4' В центре поля получил по ногам Джан в борьбе против Схири. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

3' Убежал сразу же в атаку по флангу Эбимбе и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров замкнуть не смог.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-желтых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.