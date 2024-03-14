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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Айнтрахт Фр
Прогнозы 39
Боруссия Д 92.3% (36)
X 5.1% (2)
Айнтрахт Фр 2.6% (1)
Все прогнозы
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Боруссия Д
Ничья
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Боруссия Д
Айнтрахт Фр

История личных встреч

Боруссия Д
Айнтрахт Фр

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

95.2%
14.3%
20 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

35 матчей

57.1%
25.7%
17.2%
20 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:3
Б
4:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
5:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:2
Б
2:2
К
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
ТМК
4:0
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
4:0
К
0:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

52
27

Голов в среднем за матч

3.06
1.5

Среднее время на гол

29
60

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.39
0.88

Среднее время на гол

64
102

Всего голов

77
42

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 11 (3) 0.44
Мален Дониэлл 11 0.44
Брандт Юлиан 6 0.24
Ройс Марко 4 0.16
Рюэрсон Юлиан 3 0.12
Мукоко Юссуфа 3 0.12
Забитцер Марсель 2 0.08
Хуммельс Матс 2 0.08
Шлоттербек Нико 2 0.08
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.04
Матсен Ян 1 0.04
Джан Эмре 1 (1) 0.04
Санчо Джедон 1 0.04
Адейеми Карим 1 0.04
Зюле Никлас 1 0.04
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 10 (1) 0.4
Кнауфф Ансгар 7 0.28
Эбимбе Эрик 4 0.16
Нкунку Нильс 3 0.12
Гётце Марио 2 0.08
Схири Эльес 2 0.08
Ларссон Хуго 2 0.08
Кох Робин 2 0.08
Шаиби Фарес 1 0.04
Макс Филипп 1 0.04
Бута 1 0.04
Коло-Муани Рандаль 1 0.04
Смолчич Хрвое 1 0.04
Ферри Начо 1 0.04
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Экитике Уго 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Мален Дониэлл 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Адейеми Карим 3 0
Матсен Ян 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Кобель Грегор 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 6 0
Пачо Вильям 6 0
Мармуш Омар 5 0
Гётце Марио 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Бута 4 0
Эбимбе Эрик 4 0
Нкунку Нильс 2 1
Тута 1 1
Трапп Кевин 2 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Экитике Уго 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Ван де Бек Донни 1 0
Якич Кристиян 1 0
Ларссон Хуго 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Айнтрахт Фр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
9
Боруссия Д
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Айнтрахт Фр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

25
21
Боруссия Д
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
12% (3)
44% (11)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

33
30

Голы по времени матча

Забито

26
17
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
4
15%
4
24%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
6
23%
3
18%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
5
19%
2
12%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
5
31%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Забито

26
21
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
15%
4
19%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
6
23%
5
24%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
8
31%
4
19%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
3
23%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
3
23%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Забито

52
38
28 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
8
15%
8
21%
1-15
8
15%
3
8%
16-30
12
23%
8
21%
31-45
6
12%
6
16%
46-60
5
10%
7
18%
61-75
13
25%
6
16%
76-90

Пропущено

29
35
16 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
7
24%
5
14%
1-15
4
14%
5
14%
16-30
5
17%
10
29%
31-45
1
3%
6
17%
46-60
7
24%
3
9%
61-75
5
17%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3
ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
4 раза 16%
0
2 раза 8%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
6
6
4
8
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
6
7
5
8
2.5
3
10
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
21
4
14
11
1.5
12
13
9
16
2.5
6
19
4
21
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 25 21 4 0 63 - 16 67
2.
Бавария
 Заявка 25 18 3 4 73 - 29 57
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
Боруссия Д
 Заявка 25 13 8 4 50 - 31 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 25 14 4 7 55 - 31 46
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 25 10 10 5 41 - 32 40
7.
Хоффенхайм
 Заявка 25 9 6 10 44 - 47 33
8.
Фрайбург
 Заявка 25 9 6 10 34 - 45 33
9.
Аугсбург
 Заявка 25 8 8 9 40 - 41 32
10.
Вердер
 Заявка 25 8 6 11 34 - 39 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 25 7 7 11 34 - 43 28
12.
Боруссия М
 Заявка 25 6 9 10 45 - 49 27
13.
Унион Берлин
 Заявка 25 7 4 14 23 - 41 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 25 6 7 12 30 - 41 25
15.
Бохум
 Заявка 25 5 10 10 30 - 52 25
16.
Кёльн
 Заявка 25 3 9 13 19 - 42 18
17.
Майнц
 Заявка 25 2 10 13 20 - 46 16
18.
Дармштадт
 Заявка 25 2 7 16 24 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Вердер
 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
12.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
3.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
4.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
9.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
10.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
13.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 30 (6)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Фрайбург Хёфлер Николас 1 7
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Хоффенхайм Кабак Озан 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Айнтрахт Фр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 20 минут.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 39
    Боруссия Д 92.3% (36)
    X 5.1% (2)
    Айнтрахт Фр 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    4.55
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    4.50
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    5.20
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Боруссия Д
    92.3% (36)
    Ничья
    5.1% (2)
    Айнтрахт Фр
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.32% (29)
    Меньше
    23.68% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (30)
    Нет
    21.05% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    53.8% (21)
    2:0 Боруссия Д
    17.9% (7)
    3:1 Боруссия Д
    7.7% (3)
    3:2 Боруссия Д
    5.1% (2)
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