Тур: 26. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
-
Главный тренер: Терзич Эдин
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
Айнтрахт Фр
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
95.2%
14.3%
20 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
35 матчей
57.1%
25.7%
17.2%
20 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
27
Голов в среднем за матч
3.06
1.5
Среднее время на гол
29
60
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.39
0.88
Среднее время на гол
64
102
Всего голов
77
42
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
40
75
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|11 (3)
|0.44
|Мален Дониэлл
|11
|0.44
|Брандт Юлиан
|6
|0.24
|Ройс Марко
|4
|0.16
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.12
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.12
|Забитцер Марсель
|2
|0.08
|Хуммельс Матс
|2
|0.08
|Шлоттербек Нико
|2
|0.08
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.04
|Матсен Ян
|1
|0.04
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.04
|Санчо Джедон
|1
|0.04
|Адейеми Карим
|1
|0.04
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|10 (1)
|0.4
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.28
|Эбимбе Эрик
|4
|0.16
|Нкунку Нильс
|3
|0.12
|Гётце Марио
|2
|0.08
|Схири Эльес
|2
|0.08
|Ларссон Хуго
|2
|0.08
|Кох Робин
|2
|0.08
|Шаиби Фарес
|1
|0.04
|Макс Филипп
|1
|0.04
|Бута
|1
|0.04
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.04
|Смолчич Хрвое
|1
|0.04
|Ферри Начо
|1
|0.04
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
|Экитике Уго
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Мален Дониэлл
|5
|0
|Забитцер Марсель
|3
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Матсен Ян
|3
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|6
|0
|Пачо Вильям
|6
|0
|Мармуш Омар
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Бута
|4
|0
|Эбимбе Эрик
|4
|0
|Нкунку Нильс
|2
|1
|Тута
|1
|1
|Трапп Кевин
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Экитике Уго
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Айнтрахт Фр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
9
Боруссия Д
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Айнтрахт Фр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
25
21
Боруссия Д
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
12% (3)
44% (11)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
33
30
Голы по времени матча
Забито
26
17
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
4
15%
4
24%
1-15
5
19%
2
12%
16-30
6
23%
3
18%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
5
19%
2
12%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
5
31%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
3
19%
5
23%
76-90
Забито
26
21
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
15%
4
19%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
6
23%
5
24%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
8
31%
4
19%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
15%
3
23%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
3
23%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Забито
52
38
28 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
8
15%
8
21%
1-15
8
15%
3
8%
16-30
12
23%
8
21%
31-45
6
12%
6
16%
46-60
5
10%
7
18%
61-75
13
25%
6
16%
76-90
Пропущено
29
35
16 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 19
7
24%
5
14%
1-15
4
14%
5
14%
16-30
5
17%
10
29%
31-45
1
3%
6
17%
46-60
7
24%
3
9%
61-75
5
17%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3
ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
4 раза 16%
0
2 раза 8%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
75
66
48
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
76
67
58
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
214
1411
1213
916
619
421
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|63 - 16
|67
|2.
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|73 - 29
|57
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|50 - 31
|47
|5.
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|55 - 31
|46
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|41 - 32
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|44 - 47
|33
|8.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|34 - 45
|33
|9.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|40 - 41
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|34 - 39
|30
|11.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 43
|28
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 49
|27
|13.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|14.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|30 - 41
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|30 - 52
|25
|16.
|Заявка
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|17.
|Заявка
|25
|2
|10
|13
|20 - 46
|16
|18.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|24 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|4.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 26
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|30 (6)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 7
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Айнтрахт Фр
Исход игры
Боруссия Д
92.3% (36)
Ничья
5.1% (2)
Айнтрахт Фр
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.32% (29)
Меньше
23.68% (9)
Обе команды забьют
Да
78.95% (30)
Нет
21.05% (8)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
53.8% (21)
2:0 Боруссия Д
17.9% (7)
3:1 Боруссия Д
7.7% (3)
3:2 Боруссия Д
5.1% (2)
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