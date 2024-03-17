Тур: 30. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
88
Мазиз
Юссеф
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
77
Флюке
Патрик
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
42 Jo Gilis
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
77 Флюке ПатрикЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АХ Лёвен
Мехелен
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
2.15
1.44
Среднее время на гол
41
62
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.56
1.46
Среднее время на гол
57
61
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.91
1.45
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
47
61
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|4
|0.13
|Торстейнссон Йон
|4
|0.13
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.1
|Мендиль Хамза
|3
|0.1
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.1
|Плетинкс Эвауд
|3
|0.1
|Richie Sagrado
|2
|0.07
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.07
|Nachon Nsingi
|1
|0.03
|Мисао Кенто
|1
|0.03
|Мигель Флориан
|1
|0.03
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.03
|Мертенс Матье
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Шломо Раз
|1
|0.03
|Муеанта Супханат
|1
|0.03
|Joel Schingtienne
|1
|0.03
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрабти Керим
|7
|0.23
|Схоофс Роб
|6
|0.2
|Хайреманс Джеффри
|5 (3)
|0.17
|Флюке Патрик
|4
|0.13
|Бассетте Норман
|3
|0.1
|Антонио Билл
|3
|0.1
|Фулон Дам
|2
|0.07
|Лаубербах Лион
|2
|0.07
|Бафдили Билал
|2
|0.07
|Сторм Никола
|1
|0.03
|Rafik Belghali
|1
|0.03
|Бейтс Дэвид
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Слимани Ислам
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Мертенс Матье
|5
|0
|Ezechiel Banzuzi
|5
|0
|Richie Sagrado
|3
|1
|Рикка Федерико
|4
|0
|Мигель Флориан
|4
|0
|Мисао Кенто
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Плетинкс Эвауд
|3
|0
|Joel Schingtienne
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Акимото Такахиро
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|6
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Бейтс Дэвид
|4
|0
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Гарананга Мунаше
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Мехелен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
4
АХ Лёвен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Мехелен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
27
6
Упущенные победы
8
20
АХ Лёвен
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Мехелен
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
27
12
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
5
26%
1
6%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
5
26%
5
31%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
1
7%
6
27%
16-30
5
36%
3
14%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
2
14%
4
18%
76-90
Забито
16
22
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
5
31%
1
5%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
5
23%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
19%
9
41%
76-90
Пропущено
31
12
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
16%
3
25%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
4
13%
3
25%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
6
19%
4
33%
76-90
Забито
35
38
21 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
10
29%
2
5%
1-15
4
11%
2
5%
16-30
7
20%
8
21%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
1
3%
7
18%
61-75
8
23%
14
37%
76-90
Пропущено
45
34
20 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 19
5
11%
5
15%
1-15
6
13%
6
18%
16-30
9
20%
6
18%
31-45
7
16%
4
12%
46-60
10
22%
5
15%
61-75
8
18%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0
Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2
Мехелен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1
Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2
Результаты матчей
АХ Лёвен
Мехелен
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
0
8 раз 28%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
3
7 раз 24%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
410
69
311
510
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
312
410
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
209
722
1019
425
821
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|21
|7
|2
|63 - 31
|70
|2.
|30
|18
|9
|3
|58 - 30
|63
|3.
|30
|14
|10
|6
|55 - 27
|52
|4.
|30
|14
|9
|7
|62 - 29
|51
|5.
|2:0
|30
|14
|5
|11
|42 - 34
|47
|6.
|0:0
|30
|12
|11
|7
|50 - 30
|47
|7.
|2:0
|30
|12
|11
|7
|50 - 38
|47
|8.
|0:0
|30
|13
|7
|10
|39 - 33
|46
|9.
|30
|10
|10
|10
|35 - 46
|40
|10.
|30
|8
|10
|12
|33 - 41
|34
|11.
|0:0
|30
|7
|9
|14
|41 - 53
|30
|12.
|0:2
|30
|7
|8
|15
|26 - 45
|29
|13.
|0:0
|30
|6
|9
|15
|33 - 47
|27
|14.
|30
|7
|3
|20
|24 - 58
|24
|15.
|30
|6
|6
|18
|22 - 57
|24
|16.
|0:2
|30
|5
|8
|17
|31 - 65
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|34 - 16
|36
|2.
|15
|11
|3
|1
|30 - 13
|36
|3.
|15
|9
|5
|1
|34 - 10
|32
|4.
|15
|8
|6
|1
|35 - 14
|30
|5.
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|6.
|2:0
|15
|7
|6
|2
|31 - 18
|27
|7.
|2:0
|15
|8
|2
|5
|25 - 18
|26
|8.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|9.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|28 - 17
|24
|10.
|15
|6
|5
|4
|18 - 12
|23
|11.
|0:2
|15
|6
|4
|5
|20 - 23
|22
|12.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|20 - 26
|17
|13.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 15
|17
|14.
|15
|4
|3
|8
|13 - 24
|15
|15.
|0:2
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|16.
|15
|4
|2
|9
|15 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|29 - 15
|34
|2.
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|3.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 13
|23
|4.
|15
|6
|3
|6
|27 - 15
|21
|5.
|2:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|6.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|7.
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|8.
|2:0
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|9.
|0:0
|15
|2
|7
|6
|21 - 27
|13
|10.
|15
|2
|6
|7
|17 - 32
|12
|11.
|15
|2
|5
|8
|15 - 29
|11
|12.
|15
|3
|1
|11
|9 - 30
|10
|13.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|15 - 32
|10
|14.
|15
|2
|3
|10
|9 - 33
|9
|15.
|0:2
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
|16.
|0:2
|15
|1
|4
|10
|6 - 22
|7
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|22
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|14 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|9