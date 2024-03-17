Тур: 30. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
51' Желтая карточкаРикка Федерико
62' Желтая карточкаEzechiel Banzuzi
76' Желтая карточкаМазиз Юссеф
79' Желтая карточкаБейтс Дэвид
84' Желтая карточкаПлетинкс Эвауд
1:0
90' ГолNachon Nsingi
90'+4
Ход матча
51'
62'
76'
79'
84'
90'
1:0
88
Мазиз
Юссеф
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
77
Флюке
Патрик
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
42 Jo Gilis
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
77 Флюке ПатрикЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АХ Лёвен
Мехелен
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
2.15
1.44
Среднее время на гол
41
62
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.56
1.46
Среднее время на гол
57
61
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.91
1.45
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
47
61
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|4
|0.13
|Торстейнссон Йон
|4
|0.13
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.1
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.1
|Мендиль Хамза
|3
|0.1
|Плетинкс Эвауд
|3
|0.1
|Nachon Nsingi
|2
|0.07
|Richie Sagrado
|2
|0.07
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.07
|Мисао Кенто
|1
|0.03
|Мигель Флориан
|1
|0.03
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.03
|Мертенс Матье
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Шломо Раз
|1
|0.03
|Муеанта Супханат
|1
|0.03
|Joel Schingtienne
|1
|0.03
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрабти Керим
|7
|0.23
|Схоофс Роб
|6
|0.2
|Хайреманс Джеффри
|5 (3)
|0.17
|Флюке Патрик
|4
|0.13
|Бассетте Норман
|3
|0.1
|Антонио Билл
|3
|0.1
|Фулон Дам
|2
|0.07
|Лаубербах Лион
|2
|0.07
|Бафдили Билал
|2
|0.07
|Сторм Никола
|1
|0.03
|Rafik Belghali
|1
|0.03
|Бейтс Дэвид
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Слимани Ислам
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Ezechiel Banzuzi
|6
|0
|Мертенс Матье
|5
|0
|Рикка Федерико
|5
|0
|Richie Sagrado
|3
|1
|Мигель Флориан
|4
|0
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|Плетинкс Эвауд
|4
|0
|Мисао Кенто
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Joel Schingtienne
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Акимото Такахиро
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|6
|0
|Бейтс Дэвид
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Гарананга Мунаше
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Мехелен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
4
АХ Лёвен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Мехелен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
27
6
Упущенные победы
8
20
АХ Лёвен
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Мехелен
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
23% (7)
50% (15)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
27
12
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
5
25%
1
6%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
6
30%
5
31%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
1
7%
6
26%
16-30
5
36%
3
13%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
2
14%
5
22%
76-90
Забито
16
22
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
5
31%
1
5%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
5
23%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
19%
9
41%
76-90
Пропущено
31
12
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
16%
3
25%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
4
13%
3
25%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
6
19%
4
33%
76-90
Забито
36
38
21 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
10
28%
2
5%
1-15
4
11%
2
5%
16-30
7
19%
8
21%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
1
3%
7
18%
61-75
9
25%
14
37%
76-90
Пропущено
45
35
20 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 20
5
11%
5
14%
1-15
6
13%
6
17%
16-30
9
20%
6
17%
31-45
7
16%
4
11%
46-60
10
22%
5
14%
61-75
8
18%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0
Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2
Мехелен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1
Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2
Результаты матчей
АХ Лёвен
Мехелен
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
0
8 раз 27%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
3
7 раз 23%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
411
69
312
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
312
411
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
2010
723
1020
426
822
129
129
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|22
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|14 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|3 4