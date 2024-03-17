  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
АХ Лёвен
1:0
Конец матча
Мехелен
0'
51' Желтая карточка
Рикка Федерико
62' Желтая карточка
Ezechiel Banzuzi
76' Желтая карточка
Мазиз Юссеф
79' Желтая карточка
Бейтс Дэвид
84' Желтая карточка
Плетинкс Эвауд
1:0
90' Гол
Nachon Nsingi
90'+4
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
52
Richie
Sagrado
30
Акимото
Такахиро
11
Ezechiel
Banzuzi
8
Шрейверс
Сьебе
88
Мазиз
Юссеф
7
Торстейнссон
Йон
9
Браут-Брюнес
Джонатан
1
Куке
Гетан
42
Гарананга
Мунаше
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
77
Флюке
Патрик
23
Фулон
Дам
34
Мукау
Нгалаэль
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
7
Хайреманс
Джеффри
13
Слимани
Ислам
АХ Лёвен
3-4-2-1
Мехелен
3-4-2-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Мехелен

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
4:1
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ТМС
3:0
ТМК
3:0
ТМК
4:4
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
1:3
ПДБПЭ
3:0
ПДБПЭ
1:1
ТМК
4:2
ТМК
1:1
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:5
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

2.15
1.44

Среднее время на гол

41
62

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.56
1.46

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

1.91
1.45

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

47
61

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 4 0.13
Торстейнссон Йон 4 0.13
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.1
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.1
Мендиль Хамза 3 0.1
Плетинкс Эвауд 3 0.1
Nachon Nsingi 2 0.07
Richie Sagrado 2 0.07
Ezechiel Banzuzi 2 0.07
Мисао Кенто 1 0.03
Мигель Флориан 1 0.03
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.03
Мертенс Матье 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Шломо Раз 1 0.03
Муеанта Супханат 1 0.03
Joel Schingtienne 1 0.03
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрабти Керим 7 0.23
Схоофс Роб 6 0.2
Хайреманс Джеффри 5 (3) 0.17
Флюке Патрик 4 0.13
Бассетте Норман 3 0.1
Антонио Билл 3 0.1
Фулон Дам 2 0.07
Лаубербах Лион 2 0.07
Бафдили Билал 2 0.07
Сторм Никола 1 0.03
Rafik Belghali 1 0.03
Бейтс Дэвид 1 0.03
Маледе Йонас 0 0
Слимани Ислам 0 0
Уолш Сэнди 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 9 0
Торстейнссон Йон 6 0
Ezechiel Banzuzi 6 0
Мертенс Матье 5 0
Рикка Федерико 5 0
Richie Sagrado 3 1
Мигель Флориан 4 0
Мазиз Юссеф 4 0
Плетинкс Эвауд 4 0
Мисао Кенто 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Joel Schingtienne 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Кийине Софиан 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Акимото Такахиро 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 6 0
Бейтс Дэвид 5 0
Конате Мори 5 0
Уолш Сэнди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Коббо Элиас 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бафдили Билал 2 0
Бесник Хаши 1 0
Слимани Ислам 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Гарананга Мунаше 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Мехелен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
4
АХ Лёвен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Мехелен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

27
6

Упущенные победы

8
20
АХ Лёвен
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Мехелен
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
23% (7)
50% (15)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

27
12

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
5
25%
1
6%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
6
30%
5
31%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
1
7%
6
26%
16-30
5
36%
3
13%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
2
14%
5
22%
76-90

Забито

16
22
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
5
31%
1
5%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
5
23%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
19%
9
41%
76-90

Пропущено

31
12
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
16%
3
25%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
4
13%
3
25%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
6
19%
4
33%
76-90

Забито

36
38
21 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
10
28%
2
5%
1-15
4
11%
2
5%
16-30
7
19%
8
21%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
1
3%
7
18%
61-75
9
25%
14
37%
76-90

Пропущено

45
35
20 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 20
5
11%
5
14%
1-15
6
13%
6
17%
16-30
9
20%
6
17%
31-45
7
16%
4
11%
46-60
10
22%
5
14%
61-75
8
18%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0
Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2
Мехелен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1
Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2

Результаты матчей

АХ Лёвен
Мехелен

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
8 раз 27%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
3
7 раз 23%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
6
9
3
12
2.5
5
10
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
4
11
1
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
20
10
7
23
1.5
10
20
4
26
2.5
8
22
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 30 21 7 2 63 - 31 70
2.
Андерлехт
 30 18 9 3 58 - 30 63
3.
Антверпен
 30 14 10 6 55 - 27 52
4.
Брюгге
 30 14 9 7 62 - 29 51
5.
Серкль Брюгге
 30 14 5 11 44 - 34 47
6.
Генк
 30 12 11 7 51 - 31 47
7.
Гент
 30 12 11 7 53 - 38 47
8.
Мехелен
 30 13 6 11 39 - 34 45
9.
Сент-Трейден
 30 10 10 10 35 - 46 40
10.
Стандард
 30 8 10 12 33 - 41 34
11.
Вестерло
 30 7 9 14 42 - 54 30
12.
АХ Лёвен
 30 7 8 15 34 - 47 29
13.
Спортинг Шарлеруа
 30 7 8 15 26 - 48 29
14.
Эйпен
 30 7 3 20 24 - 58 24
15.
Кортрейк
 30 6 6 18 22 - 57 24
16.
РВДМ 47
 30 5 8 17 31 - 67 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 11 3 1 34 - 16 36
2.
Андерлехт
 15 11 3 1 30 - 13 36
3.
Антверпен
 15 9 5 1 34 - 10 32
4.
Брюгге
 15 8 6 1 35 - 14 30
5.
Сент-Трейден
 15 8 4 3 18 - 14 28
6.
Гент
 15 7 6 2 34 - 18 27
7.
Серкль Брюгге
 15 8 2 5 27 - 18 26
8.
Мехелен
 15 7 4 4 22 - 12 25
9.
Генк
 15 6 6 3 28 - 17 24
10.
Стандард
 15 6 5 4 18 - 12 23
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 6 4 5 20 - 23 22
12.
АХ Лёвен
 15 5 4 6 19 - 15 19
13.
Вестерло
 15 5 2 8 21 - 27 17
14.
Кортрейк
 15 4 3 8 13 - 24 15
15.
РВДМ 47
 15 3 6 6 15 - 28 15
16.
Эйпен
 15 4 2 9 15 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 10 4 1 29 - 15 34
2.
Андерлехт
 15 7 6 2 28 - 17 27
3.
Генк
 15 6 5 4 23 - 14 23
4.
Брюгге
 15 6 3 6 27 - 15 21
5.
Серкль Брюгге
 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 15 6 2 7 17 - 22 20
7.
Антверпен
 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 15 5 5 5 19 - 20 20
9.
Вестерло
 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 15 2 6 7 17 - 32 12
11.
Стандард
 15 2 5 8 15 - 29 11
12.
Эйпен
 15 3 1 11 9 - 30 10
13.
АХ Лёвен
 15 2 4 9 15 - 32 10
14.
Кортрейк
 15 2 3 10 9 - 33 9
15.
РВДМ 47
 15 2 2 11 16 - 39 8
16.
Спортинг Шарлеруа
 15 1 4 10 6 - 25 7
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 22
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Генк Баа Кристофер 3 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч АХ Лёвен 1:0 Мехелен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный