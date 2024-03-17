Тур: 30. Стадион: Ян Брейдель.
2:0
Перерыв
0'
1:0
3' ГолДенкей Кевин
2:0
21' ГолУткус Эдгарас
40' Желтая карточкаМбуп Пате
45' Желтая карточкаЭбиовей Малколм
Ход матча
3'
1:0
21'
2:0
40'
45'
1
Варлесон
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
33
Дефурни
Тео
43
David
Sousa
17
Ilay
Camara
8
Абе
Суто
47
Мбуп
Пате
89
Вела
Карлос
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мьянге СеннаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Серкль Брюгге
РВДМ 47
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|22 (2)
|0.73
|Минда Алан
|6
|0.2
|Сомерс Тибо
|5
|0.17
|Олайгбе Казим
|3
|0.1
|Лопес Леонардо
|2
|0.07
|Уткус Эдгарас
|1
|0.03
|Виейра Фелипе
|1
|0.03
|Назиньо Флавио
|1
|0.03
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.27
|Бирон Микаэль
|7 (1)
|0.23
|Ilay Camara
|3
|0.1
|Мерсье Ксавье
|2
|0.07
|Мбуп Пате
|2
|0.07
|Вела Карлос
|2
|0.07
|Да Сильва Флоран
|2
|0.07
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.03
|Абе Суто
|1
|0.03
|Двомо Пьер
|1
|0.03
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
|Эбиовей Малколм
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Попович Борис
|4
|1
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Денкей Кевин
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Лемарешаль Феликс
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Даланн Йеспер
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Виейра Фелипе
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|6
|1
|Ilay Camara
|5
|1
|Двомо Пьер
|6
|0
|Сампайо Филипе
|4
|1
|Abner II
|4
|0
|Абе Суто
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Мбуп Пате
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|David Sousa
|2
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Бирон Микаэль
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
|Эбиовей Малколм
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
РВДМ 47
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
13
Серкль Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
РВДМ 47
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
21
Упущенные победы
12
12
Серкль Брюгге
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
РВДМ 47
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
62% (18)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
17
23
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
24
18
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
3
13%
1
6%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
6
25%
2
11%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
4
17%
7
39%
76-90
Пропущено
17
33
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
12%
3
9%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
5
29%
29%
4
12%
31-45
3
18%
2
6%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
6
35%
11
33%
76-90
Забито
17
15
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
12%
4
27%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
7
41%
4
27%
61-75
3
18%
1
7%
76-90
Пропущено
16
28
10 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
3
19%
7
25%
1-15
4
25%
4
14%
16-30
3
19%
8
29%
31-45
4
25%
2
7%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
1
6%
3
11%
76-90
Забито
41
33
15 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
6
15%
1
3%
1-15
1
2%
8
24%
16-30
8
20%
6
18%
31-45
8
20%
3
9%
46-60
11
27%
7
21%
61-75
7
17%
8
24%
76-90
Пропущено
33
61
18 В 1-м тайме 32
15 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 25
5
15%
10
16%
1-15
5
15%
10
16%
16-30
8
24%
12
20%
31-45
7
21%
4
7%
46-60
1
3%
11
18%
61-75
7
21%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2
РВДМ 47
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1
РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
РВДМ 47
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
86
411
311
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
113
69
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
218
1415
821
326
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|21
|7
|2
|63 - 31
|70
|2.
|30
|18
|9
|3
|58 - 30
|63
|3.
|30
|14
|10
|6
|55 - 27
|52
|4.
|30
|14
|9
|7
|62 - 29
|51
|5.
|2:0
|30
|14
|5
|11
|42 - 34
|47
|6.
|0:0
|30
|12
|11
|7
|50 - 30
|47
|7.
|2:0
|30
|12
|11
|7
|50 - 38
|47
|8.
|0:0
|30
|13
|7
|10
|39 - 33
|46
|9.
|30
|10
|10
|10
|35 - 46
|40
|10.
|30
|8
|10
|12
|33 - 41
|34
|11.
|0:0
|30
|7
|9
|14
|41 - 53
|30
|12.
|0:2
|30
|7
|8
|15
|26 - 45
|29
|13.
|0:0
|30
|6
|9
|15
|33 - 47
|27
|14.
|30
|7
|3
|20
|24 - 58
|24
|15.
|30
|6
|6
|18
|22 - 57
|24
|16.
|0:2
|30
|5
|8
|17
|31 - 65
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|3
|1
|34 - 16
|36
|2.
|15
|11
|3
|1
|30 - 13
|36
|3.
|15
|9
|5
|1
|34 - 10
|32
|4.
|15
|8
|6
|1
|35 - 14
|30
|5.
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|6.
|2:0
|15
|7
|6
|2
|31 - 18
|27
|7.
|2:0
|15
|8
|2
|5
|25 - 18
|26
|8.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|9.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|28 - 17
|24
|10.
|15
|6
|5
|4
|18 - 12
|23
|11.
|0:2
|15
|6
|4
|5
|20 - 23
|22
|12.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|20 - 26
|17
|13.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 15
|17
|14.
|15
|4
|3
|8
|13 - 24
|15
|15.
|0:2
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|16.
|15
|4
|2
|9
|15 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|29 - 15
|34
|2.
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|3.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 13
|23
|4.
|15
|6
|3
|6
|27 - 15
|21
|5.
|2:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|6.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|7.
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|8.
|2:0
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|9.
|0:0
|15
|2
|7
|6
|21 - 27
|13
|10.
|15
|2
|6
|7
|17 - 32
|12
|11.
|15
|2
|5
|8
|15 - 29
|11
|12.
|15
|3
|1
|11
|9 - 30
|10
|13.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|15 - 32
|10
|14.
|15
|2
|3
|10
|9 - 33
|9
|15.
|0:2
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
|16.
|0:2
|15
|1
|4
|10
|6 - 22
|7
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|22
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|14 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|9