  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Серкль Брюгге
4:0
Конец матча
РВДМ 47
0'
1:0
4' Гол
Денкей Кевин
2:0
22' Гол
Уткус Эдгарас
41' Желтая карточка
Мбуп Пате
45' Желтая карточка
Эбиовей Малколм
3:0
47' Гол
Минда Алан
51' Желтая карточка
Денкей Кевин
62' Желтая карточка
Гейе Махтар
4:0
84' Гол
Сомерс Тибо
90' Вторая желтая карточка
Гейе Махтар
90'+4
1
Варлесон
3
Уткус
Эдгарас
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
20
Назиньо
Флавио
6
Лемарешаль
Феликс
22
Лопес
Леонардо
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
9
Денкей
Кевин
33
Дефурни
Тео
21
Самбу
Марсони
34
Макоссо
Крайст
43
David
Sousa
17
Ilay
Camara
77
Рен-Аделед
Жефф
6
Двомо
Пьер
8
Абе
Суто
47
Мбуп
Пате
89
Вела
Карлос
10
Эбиовей
Малколм
Серкль Брюгге
4-2-3-1
РВДМ 47
3-4-2-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
РВДМ 47

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
2:1
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 22 (2) 0.73
Минда Алан 7 0.23
Сомерс Тибо 6 0.2
Олайгбе Казим 3 0.1
Лопес Леонардо 2 0.07
Уткус Эдгарас 1 0.03
Виейра Фелипе 1 0.03
Назиньо Флавио 1 0.03
Лемарешаль Феликс 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Попович Борис 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Nils De Wilde 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.27
Бирон Микаэль 7 (1) 0.23
Ilay Camara 3 0.1
Мерсье Ксавье 2 0.07
Мбуп Пате 2 0.07
Вела Карлос 2 0.07
Да Сильва Флоран 2 0.07
Рен-Аделед Жефф 1 0.03
Абе Суто 1 0.03
Двомо Пьер 1 0.03
Сеговия Луис Джеованни 1 0.03
Romildo 1 0.03
Эрис Жонатан 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Эбиовей Малколм 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 10 0
Уткус Эдгарас 7 0
Денкей Кевин 6 0
Попович Борис 4 1
Назиньо Флавио 4 1
Сомерс Тибо 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Лемарешаль Феликс 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Даланн Йеспер 2 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Минда Алан 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Виейра Фелипе 1 0
Деман Оливье 1 0
Деланге Максим 1 0
Эфекеле Маламин 1 0
Мирон Муслич 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 7 2
Ilay Camara 5 1
Двомо Пьер 6 0
Сампайо Филипе 4 1
Abner II 4 0
Абе Суто 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Мбуп Пате 3 0
Дефурни Тео 1 1
David Sousa 2 0
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Бирон Микаэль 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Самбу Марсони 1 0
Эбиовей Малколм 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
РВДМ 47
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
13
Серкль Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
РВДМ 47
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

13
21

Упущенные победы

12
12
Серкль Брюгге
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
РВДМ 47
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
60% (18)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

17
23

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

28
18
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
4
14%
1
6%
1-15
2
7%
4
22%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
7
25%
1
6%
46-60
4
14%
3
17%
61-75
5
18%
7
39%
76-90

Пропущено

17
37
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
2
12%
4
11%
1-15
1
6%
7
19%
16-30
5
29%
29%
4
11%
31-45
3
18%
3
8%
46-60
0
0%
7
19%
61-75
6
35%
12
32%
76-90

Забито

17
15
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
12%
4
27%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
7
41%
4
27%
61-75
3
18%
1
7%
76-90

Пропущено

16
28
10 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
3
19%
7
25%
1-15
4
25%
4
14%
16-30
3
19%
8
29%
31-45
4
25%
2
7%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
1
6%
3
11%
76-90

Забито

45
33
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
7
16%
1
3%
1-15
2
4%
8
24%
16-30
8
18%
6
18%
31-45
9
20%
3
9%
46-60
11
24%
7
21%
61-75
8
18%
8
24%
76-90

Пропущено

33
65
18 В 1-м тайме 34
15 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 26
5
15%
11
17%
1-15
5
15%
11
17%
16-30
8
24%
12
18%
31-45
7
21%
5
8%
46-60
1
3%
11
17%
61-75
7
21%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2
РВДМ 47
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1
РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
РВДМ 47

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
4
11
4
11
2.5
1
14
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
21
9
15
15
1.5
8
22
4
26
2.5
2
28
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 30 21 7 2 63 - 31 70
2.
Андерлехт
 30 18 9 3 58 - 30 63
3.
Антверпен
 30 14 10 6 55 - 27 52
4.
Брюгге
 30 14 9 7 62 - 29 51
5.
Серкль Брюгге
 30 14 5 11 44 - 34 47
6.
Генк
 30 12 11 7 51 - 31 47
7.
Гент
 30 12 11 7 53 - 38 47
8.
Мехелен
 30 13 6 11 39 - 34 45
9.
Сент-Трейден
 30 10 10 10 35 - 46 40
10.
Стандард
 30 8 10 12 33 - 41 34
11.
Вестерло
 30 7 9 14 42 - 54 30
12.
АХ Лёвен
 30 7 8 15 34 - 47 29
13.
Спортинг Шарлеруа
 30 7 8 15 26 - 48 29
14.
Эйпен
 30 7 3 20 24 - 58 24
15.
Кортрейк
 30 6 6 18 22 - 57 24
16.
РВДМ 47
 30 5 8 17 31 - 67 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 11 3 1 34 - 16 36
2.
Андерлехт
 15 11 3 1 30 - 13 36
3.
Антверпен
 15 9 5 1 34 - 10 32
4.
Брюгге
 15 8 6 1 35 - 14 30
5.
Сент-Трейден
 15 8 4 3 18 - 14 28
6.
Гент
 15 7 6 2 34 - 18 27
7.
Серкль Брюгге
 15 8 2 5 27 - 18 26
8.
Мехелен
 15 7 4 4 22 - 12 25
9.
Генк
 15 6 6 3 28 - 17 24
10.
Стандард
 15 6 5 4 18 - 12 23
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 6 4 5 20 - 23 22
12.
АХ Лёвен
 15 5 4 6 19 - 15 19
13.
Вестерло
 15 5 2 8 21 - 27 17
14.
Кортрейк
 15 4 3 8 13 - 24 15
15.
РВДМ 47
 15 3 6 6 15 - 28 15
16.
Эйпен
 15 4 2 9 15 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 10 4 1 29 - 15 34
2.
Андерлехт
 15 7 6 2 28 - 17 27
3.
Генк
 15 6 5 4 23 - 14 23
4.
Брюгге
 15 6 3 6 27 - 15 21
5.
Серкль Брюгге
 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 15 6 2 7 17 - 22 20
7.
Антверпен
 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 15 5 5 5 19 - 20 20
9.
Вестерло
 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 15 2 6 7 17 - 32 12
11.
Стандард
 15 2 5 8 15 - 29 11
12.
Эйпен
 15 3 1 11 9 - 30 10
13.
АХ Лёвен
 15 2 4 9 15 - 32 10
14.
Кортрейк
 15 2 3 10 9 - 33 9
15.
РВДМ 47
 15 2 2 11 16 - 39 8
16.
Спортинг Шарлеруа
 15 1 4 10 6 - 25 7
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 22
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Генк Баа Кристофер 3 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Серкль Брюгге 4:0 РВДМ 47 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный