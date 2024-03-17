Тур: 30. Стадион: Ян Брейдель.
4:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолДенкей Кевин
2:0
22' ГолУткус Эдгарас
41' Желтая карточкаМбуп Пате
45' Желтая карточкаЭбиовей Малколм
3:0
47' ГолМинда Алан
51' Желтая карточкаДенкей Кевин
62' Желтая карточкаГейе Махтар
4:0
84' ГолСомерс Тибо
90' Вторая желтая карточкаГейе Махтар
90'+4
Ход матча
4'
1:0
22'
2:0
41'
45'
46'
47'
3:0
51'
62'
84'
4:0
90'
1
Варлесон
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
33
Дефурни
Тео
43
David
Sousa
17
Ilay
Camara
8
Абе
Суто
47
Мбуп
Пате
89
Вела
Карлос
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мьянге СеннаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Серкль Брюгге
РВДМ 47
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|22 (2)
|0.73
|Минда Алан
|7
|0.23
|Сомерс Тибо
|6
|0.2
|Олайгбе Казим
|3
|0.1
|Лопес Леонардо
|2
|0.07
|Уткус Эдгарас
|1
|0.03
|Виейра Фелипе
|1
|0.03
|Назиньо Флавио
|1
|0.03
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.27
|Бирон Микаэль
|7 (1)
|0.23
|Ilay Camara
|3
|0.1
|Мерсье Ксавье
|2
|0.07
|Мбуп Пате
|2
|0.07
|Вела Карлос
|2
|0.07
|Да Сильва Флоран
|2
|0.07
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.03
|Абе Суто
|1
|0.03
|Двомо Пьер
|1
|0.03
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
|Эбиовей Малколм
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Денкей Кевин
|6
|0
|Попович Борис
|4
|1
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Лемарешаль Феликс
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Даланн Йеспер
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Виейра Фелипе
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|7
|2
|Ilay Camara
|5
|1
|Двомо Пьер
|6
|0
|Сампайо Филипе
|4
|1
|Abner II
|4
|0
|Абе Суто
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Мбуп Пате
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|David Sousa
|2
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Бирон Микаэль
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
|Эбиовей Малколм
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
РВДМ 47
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
13
Серкль Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
РВДМ 47
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
13
21
Упущенные победы
12
12
Серкль Брюгге
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
50% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
РВДМ 47
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
60% (18)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
17
23
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
28
18
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
4
14%
1
6%
1-15
2
7%
4
22%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
7
25%
1
6%
46-60
4
14%
3
17%
61-75
5
18%
7
39%
76-90
Пропущено
17
37
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
2
12%
4
11%
1-15
1
6%
7
19%
16-30
5
29%
29%
4
11%
31-45
3
18%
3
8%
46-60
0
0%
7
19%
61-75
6
35%
12
32%
76-90
Забито
17
15
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
12%
4
27%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
7
41%
4
27%
61-75
3
18%
1
7%
76-90
Пропущено
16
28
10 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
3
19%
7
25%
1-15
4
25%
4
14%
16-30
3
19%
8
29%
31-45
4
25%
2
7%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
1
6%
3
11%
76-90
Забито
45
33
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
7
16%
1
3%
1-15
2
4%
8
24%
16-30
8
18%
6
18%
31-45
9
20%
3
9%
46-60
11
24%
7
21%
61-75
8
18%
8
24%
76-90
Пропущено
33
65
18 В 1-м тайме 34
15 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 26
5
15%
11
17%
1-15
5
15%
11
17%
16-30
8
24%
12
18%
31-45
7
21%
5
8%
46-60
1
3%
11
17%
61-75
7
21%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2
РВДМ 47
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1
РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
РВДМ 47
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
96
411
411
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
69
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
219
1515
822
426
228
228
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|22
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|14 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|3 4