Тур: 30. Стадион: Хет Куипие.
0'
31' Желтая карточкаБайрам Эмин
31' Желтая карточкаСидорчук Сергей
59' Желтая карточкаКуэста Карлос
71' Красная карточкаБаа Кристофер
74' Желтая карточкаБолат Синан
75' Желтая карточкаБос Джордан
1:0
79' ГолТагир Равиль
1:1
86' ГолХейнен Бриан
90'+7
Ход матча
31'
31'
59'
71'
74'
75'
79'
1:0
86'
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
17
Верман
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Kyan Vaesen
-
25 Tuur Rommens
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вестерло
Генк
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
22 матча
27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
2.2
1.58
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
34
34
Голов в среднем за матч
1.55
1.55
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
58
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|12 (8)
|0.4
|Йоу Гриффин
|6
|0.2
|Стассин Лукас
|6
|0.2
|Фриган Матия
|4
|0.13
|Даци Эрдон
|3
|0.1
|Верман Ромео
|2
|0.07
|Бос Джордан
|2
|0.07
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.03
|Байрам Эмин
|1
|0.03
|Tuur Rommens
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Тагир Равиль
|1
|0.03
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.03
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|8
|0.27
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.2
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.2
|Сор Коллинс
|6
|0.2
|Муньос Даниэль
|5
|0.17
|Зекири Анди
|5
|0.17
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.1
|Фадера Алию
|3
|0.1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0.07
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Ойен Люка
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Галарса Матиас
|1
|0.03
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|7
|0
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Сидорчук Сергей
|5
|0
|Йорданов Эдиссон
|4
|0
|Мадсен Николас
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Верман Ромео
|3
|0
|Бос Джордан
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Tuur Rommens
|1
|1
|Болат Синан
|2
|0
|Хасполат Догукан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|3
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Куэста Карлос
|7
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Галарса Матиас
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Зекири Анди
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Уади Закария
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Генк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
10
8
Вестерло
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Генк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
16
28
Вестерло
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
Генк
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
26
36
Голы по времени матча
Забито
22
21
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
4
18%
1
5%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
5
23%
6
29%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
18%
5
24%
61-75
4
18%
5
24%
76-90
Пропущено
26
16
9 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
15%
2
13%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
5
19%
5
31%
61-75
9
35%
6
38%
76-90
Забито
21
28
5 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
1
5%
3
11%
31-45
1
5%
7
25%
46-60
4
19%
4
14%
61-75
11
52%
7
25%
76-90
Пропущено
27
17
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
11%
4
24%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
7
26%
3
18%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
7
26%
3
18%
61-75
4
15%
4
24%
76-90
Забито
43
49
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 16
7 Не забивали 7
5
12%
3
6%
1-15
8
19%
7
14%
16-30
6
14%
9
18%
31-45
1
2%
9
18%
46-60
8
19%
9
18%
61-75
15
35%
12
24%
76-90
Пропущено
53
33
21 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 21
7
13%
6
18%
1-15
3
6%
2
6%
16-30
11
21%
5
15%
31-45
7
13%
2
6%
46-60
12
23%
8
24%
61-75
13
25%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2
Генк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1
Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0
Результаты матчей
Вестерло
Генк
Точный счет
1:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
3
7 раз 23%
0
5 раз 17%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
69
87
312
78
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
87
510
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
255
1416
1317
426
1020
129
327
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|22
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|14 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|3 4