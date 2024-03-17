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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Вестерло
1:1
Конец матча
Генк
0'
31' Желтая карточка
Байрам Эмин
31' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
59' Желтая карточка
Куэста Карлос
71' Красная карточка
Баа Кристофер
74' Желтая карточка
Болат Синан
75' Желтая карточка
Бос Джордан
1:0
79' Гол
Тагир Равиль
1:1
86' Гол
Хейнен Бриан
90'+7
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
40
Байрам
Эмин
33
Нойштедтер
Роман
5
Бос
Джордан
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
90
Сайяд
Аллахьяр
17
Верман
Ромео
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
18
Кайембе
Йорис
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
90
Баа
Кристофер
10
Эль-Ханнус
Билаль
19
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
99
Арокодаре
Толуваласе
Вестерло
4-2-3-1
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерло
Генк

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

22 матча

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.8%
18.2%
50%
7 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

ПДА
3:3
ПДА
2:3
К
0:1
ПДА
6:1
ТМК
2:1
ЛП
0:4
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
PU
0:3
PU
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2.2
1.58

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

34
34

Голов в среднем за матч

1.55
1.55

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
58

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 12 (8) 0.4
Йоу Гриффин 6 0.2
Стассин Лукас 6 0.2
Фриган Матия 4 0.13
Даци Эрдон 3 0.1
Верман Ромео 2 0.07
Бос Джордан 2 0.07
Томас ван ден Кейбус 1 0.03
Байрам Эмин 1 0.03
Tuur Rommens 1 0.03
Сидорчук Сергей 1 0.03
Тагир Равиль 1 0.03
Йорданов Эдиссон 1 0.03
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 8 0.27
Пейнтсил Джозеф 6 0.2
Хейнен Бриан 6 (2) 0.2
Сор Коллинс 6 0.2
Муньос Даниэль 5 0.17
Зекири Анди 5 0.17
Эль-Ханнус Билаль 3 0.1
Фадера Алию 3 0.1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0.07
Кайембе Йорис 1 0.03
Ойен Люка 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Эль-Уади Закария 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 7 0
Arthur Piedfort 4 1
Сидорчук Сергей 5 0
Йорданов Эдиссон 4 0
Мадсен Николас 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Верман Ромео 3 0
Бос Джордан 3 0
Bakary Haidara 3 0
Tuur Rommens 1 1
Болат Синан 2 0
Хасполат Догукан 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Йоу Гриффин 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 3
Пейнтсил Джозеф 6 1
Куэста Карлос 7 0
Муньос Даниэль 5 0
Галарса Матиас 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Эль-Ханнус Билаль 4 0
Артеага Херардо 2 1
Зекири Анди 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Уади Закария 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Сор Коллинс 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
Ойен Люка 1 0

Результаты матчей

Вестерло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Генк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
8
Вестерло
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Генк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

16
28
Вестерло
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
Генк
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

26
36

Голы по времени матча

Забито

22
21
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
4
18%
1
5%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
5
23%
6
29%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
18%
5
24%
61-75
4
18%
5
24%
76-90

Пропущено

26
16
9 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
15%
2
13%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
5
19%
5
31%
61-75
9
35%
6
38%
76-90

Забито

21
28
5 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
1
5%
3
11%
31-45
1
5%
7
25%
46-60
4
19%
4
14%
61-75
11
52%
7
25%
76-90

Пропущено

27
17
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
11%
4
24%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
7
26%
3
18%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
7
26%
3
18%
61-75
4
15%
4
24%
76-90

Забито

43
49
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 16
7 Не забивали 7
5
12%
3
6%
1-15
8
19%
7
14%
16-30
6
14%
9
18%
31-45
1
2%
9
18%
46-60
8
19%
9
18%
61-75
15
35%
12
24%
76-90

Пропущено

53
33
21 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 21
7
13%
6
18%
1-15
3
6%
2
6%
16-30
11
21%
5
15%
31-45
7
13%
2
6%
46-60
12
23%
8
24%
61-75
13
25%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2
Генк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1
Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0

Результаты матчей

Вестерло
Генк

Точный счет

1:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
3
7 раз 23%
0
5 раз 17%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
8
7
3
12
2.5
7
8
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
5
10
1
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
25
5
14
16
1.5
13
17
4
26
2.5
10
20
1
29
3.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 30 21 7 2 63 - 31 70
2.
Андерлехт
 30 18 9 3 58 - 30 63
3.
Антверпен
 30 14 10 6 55 - 27 52
4.
Брюгге
 30 14 9 7 62 - 29 51
5.
Серкль Брюгге
 30 14 5 11 44 - 34 47
6.
Генк
 30 12 11 7 51 - 31 47
7.
Гент
 30 12 11 7 53 - 38 47
8.
Мехелен
 30 13 6 11 39 - 34 45
9.
Сент-Трейден
 30 10 10 10 35 - 46 40
10.
Стандард
 30 8 10 12 33 - 41 34
11.
Вестерло
 30 7 9 14 42 - 54 30
12.
АХ Лёвен
 30 7 8 15 34 - 47 29
13.
Спортинг Шарлеруа
 30 7 8 15 26 - 48 29
14.
Эйпен
 30 7 3 20 24 - 58 24
15.
Кортрейк
 30 6 6 18 22 - 57 24
16.
РВДМ 47
 30 5 8 17 31 - 67 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 11 3 1 34 - 16 36
2.
Андерлехт
 15 11 3 1 30 - 13 36
3.
Антверпен
 15 9 5 1 34 - 10 32
4.
Брюгге
 15 8 6 1 35 - 14 30
5.
Сент-Трейден
 15 8 4 3 18 - 14 28
6.
Гент
 15 7 6 2 34 - 18 27
7.
Серкль Брюгге
 15 8 2 5 27 - 18 26
8.
Мехелен
 15 7 4 4 22 - 12 25
9.
Генк
 15 6 6 3 28 - 17 24
10.
Стандард
 15 6 5 4 18 - 12 23
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 6 4 5 20 - 23 22
12.
АХ Лёвен
 15 5 4 6 19 - 15 19
13.
Вестерло
 15 5 2 8 21 - 27 17
14.
Кортрейк
 15 4 3 8 13 - 24 15
15.
РВДМ 47
 15 3 6 6 15 - 28 15
16.
Эйпен
 15 4 2 9 15 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 10 4 1 29 - 15 34
2.
Андерлехт
 15 7 6 2 28 - 17 27
3.
Генк
 15 6 5 4 23 - 14 23
4.
Брюгге
 15 6 3 6 27 - 15 21
5.
Серкль Брюгге
 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 15 6 2 7 17 - 22 20
7.
Антверпен
 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 15 5 5 5 19 - 20 20
9.
Вестерло
 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 15 2 6 7 17 - 32 12
11.
Стандард
 15 2 5 8 15 - 29 11
12.
Эйпен
 15 3 1 11 9 - 30 10
13.
АХ Лёвен
 15 2 4 9 15 - 32 10
14.
Кортрейк
 15 2 3 10 9 - 33 9
15.
РВДМ 47
 15 2 2 11 16 - 39 8
16.
Спортинг Шарлеруа
 15 1 4 10 6 - 25 7
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 22
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 14 (2)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Генк Баа Кристофер 3 4
Весь список
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