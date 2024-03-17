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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Сент-Трейден
2:1
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
6' Гол
Ютгла Ферран
1:1
59' Гол
Kahveh Zahiroleslam
1:1
81' Не забитый пенальти
Кая Фатих
82' Желтая карточка
Саббе Кириани
2:1
85' Гол
Койта Абубакари
90'+7
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
27
Анану
Фредерик
13
Ито
Рётаро
17
Mathias
Delorge
2
Огава
Рёя
18
Jarne
Steuckers
15
Kahveh
Zahiroleslam
7
Койта
Абубакари
22
Миньоле
Симон
64
Саббе
Кириани
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
10
Ветлесен
Уго
8
Скораш
Михал
9
Ютгла
Ферран
99
Родригеш
Тьяго
Сент-Трейден
3-4-3
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Сент-Трейден
Брюгге

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед

27 матчей

11.1%
29.6%
59.3%
3 победы 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

7.4%
48.1%
44.5%
2 победы 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:1
К
1:4
ПДА
3:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
6:0
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
0:1
ПДА
4:1
ЛП
2:2
ЛП
0:1
ЛП
3:0
ЛП
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.15
0.64

Среднее время на гол

78
140

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

2.29
1.38

Среднее время на гол

39
65

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

1.74
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 14 (3) 0.47
Kahveh Zahiroleslam 5 0.17
Jarne Steuckers 4 0.13
Ито Рётаро 4 0.13
Хасиока Даики 2 0.07
Бока Эрик 1 0.03
Mathias Delorge 1 0.03
Фуджита Джоэл Чима 1 0.03
Harry Charsley 1 0.03
Огава Рёя 0 0
Анану Фредерик 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.53
Сков-Ольсен Андреас 10 (2) 0.33
Ютгла Ферран 7 0.23
Синкернагель Филип 6 0.2
Ванакен Ханс 5 0.17
Мехеле Брэндон 4 0.13
Нуса Антонио 3 0.1
Кюйпер Максим 2 0.07
Бушанан Тажон 2 0.07
Нильсен Каспер 2 0.07
Ветлесен Уго 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Мейер Бьорн 1 0.03
Скораш Михал 0 0
Саббе Кириани 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Рафаэль Онедика 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 7 0
Годо Бруно 6 0
Койта Абубакари 5 0
Хасиока Даики 4 0
Mathias Delorge 4 0
Янсенс Вольке 3 0
Кая Фатих 3 0
Kahveh Zahiroleslam 3 0
Анану Фредерик 1 1
Бока Эрик 2 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Harry Charsley 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Ямамото Рихито 1 0
Jarne Steuckers 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 6 0
Родригеш Тьяго 4 1
Рафаэль Онедика 5 0
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Одои Денис 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Саббе Кириани 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Брюгге
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
7
Сент-Трейден
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

14
32
Сент-Трейден
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
27% (8)
23% (7)
Брюгге
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

25
4

Упущенные победы

17
39

Голы по времени матча

Забито

16
27
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
1
6%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
2
13%
6
22%
61-75
8
50%
3
11%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
5
33%
76-90

Забито

17
33
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
5
29%
29%
3
9%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
4
24%
4
12%
31-45
1
6%
4
12%
46-60
1
6%
8
24%
61-75
5
29%
29%
8
24%
76-90

Пропущено

32
16
10 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
13%
1
6%
1-15
1
3%
2
13%
16-30
5
16%
5
31%
31-45
8
25%
1
6%
46-60
7
22%
3
19%
61-75
7
22%
4
25%
76-90

Забито

33
60
14 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 17
9 Не забивали 3
6
18%
8
13%
1-15
1
3%
10
17%
16-30
7
21%
9
15%
31-45
3
9%
8
13%
46-60
3
9%
14
23%
61-75
13
39%
11
18%
76-90

Пропущено

48
31
18 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
6
13%
2
6%
1-15
3
6%
4
13%
16-30
9
19%
7
23%
31-45
10
21%
5
16%
46-60
9
19%
4
13%
61-75
11
23%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1
Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1
Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брюгге - Молде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Молде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0

Результаты матчей

Сент-Трейден
Брюгге

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:1
6 раз 20%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
9
6
1
14
2.5
6
9
1
14
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
4
11
2
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
27
3
8
22
1.5
13
17
3
27
2.5
10
20
1
29
3.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 30 21 7 2 62 - 30 70
2.
Андерлехт
 30 18 9 3 58 - 30 63
3.
Антверпен
 0:0 30 14 10 6 54 - 26 52
4.
Брюгге
 30 14 9 7 62 - 29 51
5.
Генк
 29 12 10 7 50 - 30 46
6.
Мехелен
 29 13 6 10 39 - 33 45
7.
Серкль Брюгге
 29 13 5 11 40 - 34 44
8.
Гент
 29 11 11 7 48 - 38 44
9.
Сент-Трейден
 30 10 10 10 35 - 46 40
10.
Стандард
 30 8 10 12 33 - 41 34
11.
Вестерло
 29 7 8 14 41 - 53 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 29 7 8 14 26 - 43 29
13.
АХ Лёвен
 29 6 8 15 33 - 47 26
14.
Эйпен
 30 7 3 20 24 - 58 24
15.
Кортрейк
 30 6 6 18 22 - 57 24
16.
РВДМ 47
 29 5 8 16 31 - 63 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 15 11 3 1 34 - 16 36
2.
Андерлехт
 15 11 3 1 30 - 13 36
3.
Антверпен
 0:0 15 9 5 1 33 - 9 32
4.
Брюгге
 15 8 6 1 35 - 14 30
5.
Сент-Трейден
 15 8 4 3 18 - 14 28
6.
Мехелен
 15 7 4 4 22 - 12 25
7.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
8.
Генк
 15 6 6 3 28 - 17 24
9.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
10.
Стандард
 15 6 5 4 18 - 12 23
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 6 4 5 20 - 23 22
12.
Вестерло
 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
Кортрейк
 15 4 3 8 13 - 24 15
15.
РВДМ 47
 15 3 6 6 15 - 28 15
16.
Эйпен
 15 4 2 9 15 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 15 10 4 1 28 - 14 34
2.
Андерлехт
 15 7 6 2 28 - 17 27
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 15 6 3 6 27 - 15 21
5.
Серкль Брюгге
 15 6 3 6 17 - 16 21
6.
Мехелен
 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Антверпен
 0:0 15 5 5 5 21 - 17 20
8.
Гент
 15 5 5 5 19 - 20 20
9.
Вестерло
 15 2 7 6 21 - 27 13
10.
Сент-Трейден
 15 2 6 7 17 - 32 12
11.
Стандард
 15 2 5 8 15 - 29 11
12.
Эйпен
 15 3 1 11 9 - 30 10
13.
АХ Лёвен
 15 2 4 9 15 - 32 10
14.
Кортрейк
 15 2 3 10 9 - 33 9
15.
РВДМ 47
 14 2 2 10 16 - 35 8
16.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 14 (2)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
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      Г О О О О Л - Кахве Захиролеслам бьет в цель!
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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