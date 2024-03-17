Тур: 30. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
2:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолЮтгла Ферран
1:1
59' ГолKahveh Zahiroleslam
1:1
81' Не забитый пенальтиКая Фатих
82' Желтая карточкаСаббе Кириани
2:1
85' ГолКойта Абубакари
90'+7
Ход матча
6'
0:1
59'
1:1
81'
1:1
82'
85'
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
13
Ито
Рётаро
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
10
Ветлесен
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сент-Трейден
Брюгге
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед
27 матчей
11.1%
29.6%
59.3%
3 победы 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
7.4%
48.1%
44.5%
2 победы 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.15
0.64
Среднее время на гол
78
140
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
2.29
1.38
Среднее время на гол
39
65
Всего голов
47
27
Голов в среднем за матч
1.74
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|14 (3)
|0.47
|Kahveh Zahiroleslam
|5
|0.17
|Jarne Steuckers
|4
|0.13
|Ито Рётаро
|4
|0.13
|Хасиока Даики
|2
|0.07
|Бока Эрик
|1
|0.03
|Mathias Delorge
|1
|0.03
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.03
|Harry Charsley
|1
|0.03
|Огава Рёя
|0
|0
|Анану Фредерик
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|16 (6)
|0.53
|Сков-Ольсен Андреас
|10 (2)
|0.33
|Ютгла Ферран
|7
|0.23
|Синкернагель Филип
|6
|0.2
|Ванакен Ханс
|5
|0.17
|Мехеле Брэндон
|4
|0.13
|Нуса Антонио
|3
|0.1
|Кюйпер Максим
|2
|0.07
|Бушанан Тажон
|2
|0.07
|Нильсен Каспер
|2
|0.07
|Ветлесен Уго
|1
|0.03
|Одои Денис
|1
|0.03
|Мейер Бьорн
|1
|0.03
|Скораш Михал
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|7
|0
|Годо Бруно
|6
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Кая Фатих
|3
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0
|Анану Фредерик
|1
|1
|Бока Эрик
|2
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Jarne Steuckers
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|6
|0
|Родригеш Тьяго
|4
|1
|Рафаэль Онедика
|5
|0
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Одои Денис
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Саббе Кириани
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Брюгге
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
7
Сент-Трейден
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
21
2
Упущенные победы
14
32
Сент-Трейден
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
27% (8)
23% (7)
Брюгге
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
25
4
Упущенные победы
17
39
Голы по времени матча
Забито
16
27
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
1
6%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
2
13%
6
22%
61-75
8
50%
3
11%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
5
33%
76-90
Забито
17
33
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
5
29%
29%
3
9%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
4
24%
4
12%
31-45
1
6%
4
12%
46-60
1
6%
8
24%
61-75
5
29%
29%
8
24%
76-90
Пропущено
32
16
10 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
13%
1
6%
1-15
1
3%
2
13%
16-30
5
16%
5
31%
31-45
8
25%
1
6%
46-60
7
22%
3
19%
61-75
7
22%
4
25%
76-90
Забито
33
60
14 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 17
9 Не забивали 3
6
18%
8
13%
1-15
1
3%
10
17%
16-30
7
21%
9
15%
31-45
3
9%
8
13%
46-60
3
9%
14
23%
61-75
13
39%
11
18%
76-90
Пропущено
48
31
18 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
6
13%
2
6%
1-15
3
6%
4
13%
16-30
9
19%
7
23%
31-45
10
21%
5
16%
46-60
9
19%
4
13%
61-75
11
23%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1
Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1
Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брюгге - Молде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Молде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
Брюгге
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:1
6 раз 20%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
411
96
114
69
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
411
411
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
273
822
1317
327
1020
129
624
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|21
|7
|2
|62 - 30
|70
|2.
|30
|18
|9
|3
|58 - 30
|63
|3.
|0:0
|30
|14
|10
|6
|54 - 26
|52
|4.
|30
|14
|9
|7
|62 - 29
|51
|5.
|29
|12
|10
|7
|50 - 30
|46
|6.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|7.
|29
|13
|5
|11
|40 - 34
|44
|8.
|29
|11
|11
|7
|48 - 38
|44
|9.
|30
|10
|10
|10
|35 - 46
|40
|10.
|30
|8
|10
|12
|33 - 41
|34
|11.
|29
|7
|8
|14
|41 - 53
|29
|12.
|29
|7
|8
|14
|26 - 43
|29
|13.
|29
|6
|8
|15
|33 - 47
|26
|14.
|30
|7
|3
|20
|24 - 58
|24
|15.
|30
|6
|6
|18
|22 - 57
|24
|16.
|29
|5
|8
|16
|31 - 63
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|11
|3
|1
|34 - 16
|36
|2.
|15
|11
|3
|1
|30 - 13
|36
|3.
|0:0
|15
|9
|5
|1
|33 - 9
|32
|4.
|15
|8
|6
|1
|35 - 14
|30
|5.
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|6.
|15
|7
|4
|4
|22 - 12
|25
|7.
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|28 - 17
|24
|9.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|10.
|15
|6
|5
|4
|18 - 12
|23
|11.
|15
|6
|4
|5
|20 - 23
|22
|12.
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|18 - 15
|16
|14.
|15
|4
|3
|8
|13 - 24
|15
|15.
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|16.
|15
|4
|2
|9
|15 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|10
|4
|1
|28 - 14
|34
|2.
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|15
|6
|3
|6
|27 - 15
|21
|5.
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|0:0
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|8.
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|9.
|15
|2
|7
|6
|21 - 27
|13
|10.
|15
|2
|6
|7
|17 - 32
|12
|11.
|15
|2
|5
|8
|15 - 29
|11
|12.
|15
|3
|1
|11
|9 - 30
|10
|13.
|15
|2
|4
|9
|15 - 32
|10
|14.
|15
|2
|3
|10
|9 - 33
|9
|15.
|14
|2
|2
|10
|16 - 35
|8
|16.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|14 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9