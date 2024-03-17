Тур: 1. Стадион: Джилетт.
1:2
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаХаркс Иэн
0:1
52' ГолКубо Юя
0:2
54' ГолАкоста Лусиано
1:2
62' ГолВриони Джакомо
63' Желтая карточкаЙедлин Деандре
69' Желтая карточкаКубо Юя
72' Желтая карточкаАкоста Лусиано
83' Желтая карточкаДжонс Дехуан
85' Желтая карточкаБуха Павел
90' Желтая карточкаВриони Джакомо
90' Желтая карточкаХиль Начо
90' Желтая карточкаБупендза Аарон
90'+9
Ход матча
48'
52'
0:1
54'
0:2
62'
1:2
63'
69'
72'
74'
83'
85'
90'
90'
90'
12
Лима
Ник
24
Джонс
Дехуан
14
Харкс
Иэн
10
Хиль
Карлес
21
Миазга
Мэтт
14
Келлер
Кипп
7
Кубо
Юя
26
Пинту
Малик
20
Буха
Павел
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
-
21 Хиль НачоНападающий
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяЗащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
2
Среднее время на гол
52
45
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.8
1.86
Среднее время на гол
50
48
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.75
1.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
46
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|2
|0.5
|Вриони Джакомо
|1
|0.25
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Байрактаревич Есмир
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|1
|0.25
|Кубо Юя
|1
|0.25
|Робинсон Майлз
|1
|0.25
|Бупендза Аарон
|1
|0.25
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вриони Джакомо
|2
|1
|Харкс Иэн
|2
|0
|Хиль Карлес
|1
|0
|Полстер Мэтт
|1
|0
|Хиль Начо
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубо Юя
|2
|0
|Акоста Лусиано
|2
|0
|Буха Павел
|2
|0
|Йедлин Деандре
|1
|0
|Бупендза Аарон
|1
|0
|Нвободо Обинна
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Цинциннати
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Нью-Инглэнд Революшн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Цинциннати
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
0
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Цинциннати
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1
Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2
Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|4 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|3 (1)
|ФК Монреаль
|Коккаро Матиас
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3