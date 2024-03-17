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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
1:2
Конец матча
Цинциннати
0'
48' Желтая карточка
Харкс Иэн
0:1
52' Гол
Кубо Юя
0:2
54' Гол
Акоста Лусиано
1:2
62' Гол
Вриони Джакомо
63' Желтая карточка
Йедлин Деандре
69' Желтая карточка
Кубо Юя
72' Желтая карточка
Акоста Лусиано
83' Желтая карточка
Джонс Дехуан
85' Желтая карточка
Буха Павел
90' Желтая карточка
Вриони Джакомо
90' Желтая карточка
Хиль Начо
90' Желтая карточка
Бупендза Аарон
90'+9
1
Равас
Генрих
12
Лима
Ник
4
Кесслер
Генри
2
Ромни
Дейв
24
Джонс
Дехуан
14
Харкс
Иэн
28
Кэй
Марк-Энтони
47
Байрактаревич
Есмир
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
9
Вриони
Джакомо
18
Челентано
Роман
12
Робинсон
Майлз
21
Миазга
Мэтт
14
Келлер
Кипп
91
Йедлин
Деандре
7
Кубо
Юя
26
Пинту
Малик
20
Буха
Павел
11
Бэрд
Кори
22
Валенсуэла
Херардо
17
Сантос
Сержио
II
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Цинциннати
3-4-2-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
5:2
ТМК
0:2
М
2:2
М
1:1
ТМК
0:4
М
2:2
М
2:3
ОК
5:1
М
4:1
М
0:1
М
0:2
М
0:2

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
2

Среднее время на гол

52
45

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.86

Среднее время на гол

50
48

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.75
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
46

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 2 0.5
Вриони Джакомо 1 0.25
Полстер Мэтт 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 1 0.25
Кубо Юя 1 0.25
Робинсон Майлз 1 0.25
Бупендза Аарон 1 0.25

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вриони Джакомо 2 1
Харкс Иэн 2 0
Хиль Карлес 1 0
Полстер Мэтт 1 0
Хиль Начо 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубо Юя 2 0
Акоста Лусиано 2 0
Буха Павел 2 0
Йедлин Деандре 1 0
Бупендза Аарон 1 0
Нвободо Обинна 1 0
Бэрд Кори 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Цинциннати
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Нью-Инглэнд Революшн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Цинциннати
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
0
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Цинциннати
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1
Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Цинциннати
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2
Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Сент-Луис Сити
 4 1 3 0 8 - 6 6
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 3 0 9 - 7 6
6.
Спортинг Канзас-Сити
 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
Колорадо Рэпидс
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Лос-Анджелес
 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Остин
 4 0 3 1 5 - 6 3
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 0 4 3 - 9 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Майами
 5 3 1 1 13 - 5 10
3.
Цинциннати
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Торонто
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 2 1 1 4 - 5 7
7.
Нэшвилл
 4 1 3 0 5 - 4 6
8.
Ди Си Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Шарлотт
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Филадельфия Юнион
 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Нью-Йорк Сити
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Орландо Сити
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 0 0 4 3 - 10 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Спортинг Канзас-Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Сент-Луис Сити
 2 0 2 0 5 - 5 2
8.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Цинциннати
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Интер Майами
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Ди Си Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
14.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 4 (1)
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 3 (1)
ФК Монреаль Коккаро Матиас 3 (1)
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Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Интер Майами Гомес Диего 3
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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