Тур: 11.
1:0
Второй тайм: 90'
Ход матча
11'
1:0
47'
14
Gonzalo
Goni
11
Alan
Cantero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alan CanteroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
17 Абила РамонНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 Marcelo Mino
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
-
26 Alejo ToledoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 Соньора АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Matias Gomez
-
-
-
-
-
-
-
22 Pablo Siles
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Барракас Сентраль
Уракан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
0.75
Среднее время на гол
0
120
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Maximiliano Zalazar
|3
|0.27
|Alexis Dominguez
|3 (1)
|0.27
|Alan Cantero
|2
|0.18
|Lucas Brochero
|2
|0.18
|Marcos Iacobellis
|1
|0.09
|Siro Rosane
|1
|0.09
|Rodrigo Insua
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аларкон Вильям
|2
|0.18
|Walter Mazzanti
|2
|0.18
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.09
|Гарате Леандро
|1
|0.09
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.09
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Соньора Алан
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Jhonatan Candia
|0
|1
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Marcos Iacobellis
|1
|0
|Siro Rosane
|1
|0
|Santiago Coronel
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эчеверрия Родриго
|4
|1
|Lucas Carrizo
|3
|1
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Franco Alfonso
|3
|0
|Lucas Souto
|1
|1
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Фертоли Эктор
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Гарате Леандро
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Аларкон Вильям
|1
|0
|Соньора Алан
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Уракан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Уракан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
3
Барракас Сентраль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Уракан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
3
27%
4
57%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0
Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0
Уракан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Уракан
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
46
28
19
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|13 - 12
|21
|2.
|1:0
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|3.
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|5.
|10
|4
|6
|0
|18 - 6
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|10 - 7
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|8.
|10
|4
|2
|4
|7 - 10
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|10.
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|12.
|0:1
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|14.
|11
|0
|6
|5
|4 - 16
|6
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|2
|1
|13 - 3
|23
|2.
|10
|6
|1
|3
|16 - 8
|19
|3.
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|11 - 11
|18
|5.
|11
|4
|5
|2
|13 - 13
|17
|6.
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|15 - 10
|15
|9.
|10
|2
|6
|2
|8 - 10
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|5 - 11
|12
|11.
|10
|2
|3
|5
|7 - 10
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|13.
|10
|1
|5
|4
|13 - 14
|8
|14.
|0:1
|11
|1
|2
|8
|5 - 17
|5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|6
|0
|5
|1
|3 - 6
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|13.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|14.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5