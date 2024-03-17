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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 11.
Годой Крус
1:0
Конец матча
Тигре
0'
1:0
25' Гол
Tomas Badaloni
60' Желтая карточка
Walter Rodriguez
67' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
68' Желтая карточка
Vicente Poggi
88' Желтая карточка
Гарай Мартин
90'+7
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Гальдамес
Томас
5
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
41
Facundo
Altamira
11
Конечни
Томас
7
Juan
Cejas
34
Tomas
Badaloni
31
Тальямонте
Матиас
25
Valentin
Moreno
6
Нарделли
Джан
15
Walter
Rodriguez
16
Санчес-Миньо
Хуан
5
Кардосо
Агустин
24
Гарай
Мартин
11
Ezequiel
Forclaz
30
Алеман
Брайан
18
Армоа
Блез
33
Gonzalo
Flores
Годой Крус
4-2-3-1
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Тигре

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КПЛ
1:1
К
1:0
С
1:3
С
2:0
ТМК
2:0
ТМК
1:2
П
2:1
П
2:1
П
4:3
П
0:0
П
2:0
П
0:1
П
2:0
ПА
0:2
ПА
2:1
ПА
2:2
ПА
1:2
ПА
6:2
ПА
2:0
ПА
0:2
ПА
2:0

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.62
0.82

Среднее время на гол

55
110

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.55
1.23

Среднее время на гол

58
73

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.58
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
86

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конечни Томас 4 (1) 0.4
Tomas Badaloni 4 0.4
Facundo Altamira 2 0.2
Manuel Guillen 1 0.1
Hernan Lopez 1 0.1
Juan Cejas 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0
Lucas Arce 0 0
Tomas Pozzo 0 0
Silvio Ulariaga 0 0
Facundo Martin Butti 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ezequiel Forclaz 2 0.18
Кардосо Агустин 1 0.09
Ортега Мартин 1 0.09
Нарделли Джан 1 (1) 0.09
Гарай Мартин 0 0
Генес Науэль 0 0
Gonzalo Flores 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальдамес Томас 3 0
Nicolas Fernandez3 3 0
Manuel Guillen 3 0
Hernan Lopez 1 1
Federico Rasmussen 2 0
Valentin Burgoa 2 0
Braian Salvareschi 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Pier Barrios 1 0
Juan Andrada 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Lucas Arce 1 0
Vicente Poggi 1 0
Silvio Ulariaga 1 0
Bruno Sosa 1 0
Daniel Barrea 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ezequiel Forclaz 4 0
Джакопуцци Факундо 2 1
Алеман Брайан 1 1
Нарделли Джан 1 1
Марони Гонсало 2 0
Walter Rodriguez 2 0
Фернандес Томас 1 0
Санчес-Миньо Хуан 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Агирре Аугусто 1 0
Адорно Пабло 1 0
Гарай Мартин 1 0
Sebastian Medina 1 0
Генес Науэль 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Тигре
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Годой Крус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Тигре
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
1
Годой Крус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Тигре
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
1
33%
3
27%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
67%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
3
25%
2
40%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
17
4 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 9
1
25%
3
18%
1-15
1
25%
7
41%
16-30
2
50%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2
Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 0:1
Тигре
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0

Результаты матчей

Годой Крус
Тигре

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
0
8 раз 73%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
3
8
4
6
1.5
2
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 13 - 12 21
2.
Барракас Сентраль
 11 5 4 2 12 - 9 19
3.
Ривер Плейт
 1:1 11 4 7 0 19 - 7 19
4.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
5.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 20 - 13 18
6.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 3 3 10 - 7 18
7.
Институто Кордоба
 11 5 2 4 14 - 9 17
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 11 4 2 5 13 - 15 14
10.
Депортиво Риестра
 11 3 2 6 6 - 13 11
11.
Банфилд
 10 2 4 4 10 - 12 10
12.
Уракан
 11 2 3 6 7 - 12 9
13.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 1 8 11 - 21 7
14.
Атлетико Тукуман
 11 0 6 5 4 - 16 6

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 10 7 2 1 13 - 3 23
2.
Ланус
 10 6 1 3 16 - 8 19
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 11 - 11 18
5.
Дефенса и Хустисия
 11 4 5 2 13 - 13 17
6.
Бока Хуниорс
 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Унион Санта-Фе
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Расинг Авельянеда
 11 4 3 4 15 - 10 15
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 6 2 8 - 10 12
10.
Платенсе
 11 2 6 3 5 - 11 12
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 3 5 7 - 10 9
12.
Сармьенто
 11 2 3 6 9 - 16 9
13.
Бельграно
 10 1 5 4 13 - 14 8
14.
Тигре
 11 1 2 8 5 - 17 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
5.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Ривер Плейт
 1:1 6 2 4 0 11 - 4 10
7.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
13.
Банфилд
 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
7.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
11.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
3.
Ривер Плейт
 1:1 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
Химнасия Ла-Плата
 1:1 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
9.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
12.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Расинг Авельянеда
 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Унион Санта-Фе
 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
10.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 5 0 2 3 5 - 8 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
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Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Расинг Авельянеда Сукулини Бруно 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Весь список
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    • 46'
      Гонсало Флорес уходит с поля. Контин Леандро выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Конечни Томас сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Томас Бадалони бьет в цель!
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