Тур: 11.
1:0
Конец матча
0'
1:0
25' ГолTomas Badaloni
60' Желтая карточкаWalter Rodriguez
67' Желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
68' Желтая карточкаVicente Poggi
88' Желтая карточкаГарай Мартин
90'+7
Ход матча
25'
1:0
60'
68'
88'
24
Гарай
Мартин
18
Армоа
Блез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Гарай МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Генес НауэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Годой Крус
Тигре
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
24 матча
33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.62
0.82
Среднее время на гол
55
110
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.55
1.23
Среднее время на гол
58
73
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.58
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
86
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конечни Томас
|4 (1)
|0.4
|Tomas Badaloni
|4
|0.4
|Facundo Altamira
|2
|0.2
|Manuel Guillen
|1
|0.1
|Hernan Lopez
|1
|0.1
|Juan Cejas
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Tomas Pozzo
|0
|0
|Silvio Ulariaga
|0
|0
|Facundo Martin Butti
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ezequiel Forclaz
|2
|0.18
|Кардосо Агустин
|1
|0.09
|Ортега Мартин
|1
|0.09
|Нарделли Джан
|1 (1)
|0.09
|Гарай Мартин
|0
|0
|Генес Науэль
|0
|0
|Gonzalo Flores
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальдамес Томас
|3
|0
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Hernan Lopez
|1
|1
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Valentin Burgoa
|2
|0
|Braian Salvareschi
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Pier Barrios
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Vicente Poggi
|1
|0
|Silvio Ulariaga
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ezequiel Forclaz
|4
|0
|Джакопуцци Факундо
|2
|1
|Алеман Брайан
|1
|1
|Нарделли Джан
|1
|1
|Марони Гонсало
|2
|0
|Walter Rodriguez
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Агирре Аугусто
|1
|0
|Адорно Пабло
|1
|0
|Гарай Мартин
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Генес Науэль
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Тигре
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Годой Крус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Тигре
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
1
Годой Крус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Тигре
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
1
33%
3
27%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
67%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
3
25%
2
40%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
17
4 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 9
1
25%
3
18%
1-15
1
25%
7
41%
16-30
2
50%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2
Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 0:1
Тигре
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0
Результаты матчей
Годой Крус
Тигре
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
0
8 раз 73%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
38
46
29
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|13 - 12
|21
|2.
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|3.
|1:1
|11
|4
|7
|0
|19 - 7
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|10 - 7
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|8.
|10
|4
|2
|4
|7 - 10
|14
|9.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|10.
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|12.
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|14.
|11
|0
|6
|5
|4 - 16
|6
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|11 - 4
|10
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|6
|0
|5
|1
|3 - 6
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|3.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|7.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|13.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5