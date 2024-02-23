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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Арока
0:1
Первый тайм: 31'
Фамаликан
0'
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Кадис Хондер
0:1
12' Гол
Кадис Хондер

Ход матча

5'
 
Кадис Хондер
12'
0:1
Кадис Хондер
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Фамаликан
5.50
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4.10
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3.55
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Все Коэффициенты
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
3
Бамбу
Робсон
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
5
Симау
Давид
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
16
Де
Хас
Юстин
4
Михай
Энеа
74
Моура
Франсишку
6
Лакукс
Том
28
Юссуф
Зейду
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
77
Винисиос
Маркос
29
Кадис
Хондер
Арока
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Фамаликан

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПВЛ
2:1
ПВЛ
2:0
КЛ
1:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:0
ТМК
0:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.57

Среднее время на гол

40
157

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.86
0.75

Среднее время на гол

105
120

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.36
0.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
141

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 13 0.57
Гонсалес Кристо 9 (2) 0.39
Джейсон 5 0.22
Силла Морлей 1 0.04
Эшгаю Тьягу 1 0.04
Букия Андре 1 0.04
Сантуш Педру 1 0.04
Монтеро Франcиско 1 0.04
Роша Матиас 1 0.04
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 9 (2) 0.41
Шикинью 3 0.14
Отавио Эдмилсон 2 0.09
Фонсека Тео 2 0.09
Моура Франсишку 1 0.05
Са Гуштаву 1 0.05
Винисиос Маркос 1 0.05
Де Хас Юстин 1 0.05
Аранда Оскар 1 0.05
Родригеш Афонсу 1 0.05
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Педру 6 0
Силла Морлей 6 0
Монтеро Франcиско 6 0
Симау Давид 4 1
Трецца Альфонсо 5 0
Куасси Эбуэ 3 1
Мухика Рафаэль 3 1
Эшгаю Тьягу 4 0
Милованов Богдан 2 1
Джейсон 3 0
Де Арруабаррена Игнасио 3 0
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Гонсалес Кристо 2 0
Бускетс Ориоль 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Daniel Sousa 0 1
Галович Нино 1 0
Куарежма 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шикинью 5 1
Юссуф Зейду 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Риччели 3 2
Кадис Хондер 4 1
Моура Франсишку 5 0
Топич Мирко 5 0
Сантос Натан 5 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Агиррегабириа Мартин 4 0
Са Гуштаву 4 0
Кастро Пабло 2 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Михай Энеа 2 0
Де Хас Юстин 2 0
Аранда Оскар 2 0
Родригес Хосе Луис 1 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Арока
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Фамаликан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
6
Арока
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Фамаликан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

15
10
Арока
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Фамаликан
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

18
16

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
13%
2
20%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
5
31%
2
20%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
22%
1
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
4
22%
4
36%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
21%
4
31%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
2
14%
3
23%
76-90

Забито

33
22
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
5
15%
3
14%
1-15
4
12%
3
14%
16-30
4
12%
6
27%
31-45
7
21%
2
9%
46-60
4
12%
5
23%
61-75
9
27%
3
14%
76-90

Пропущено

32
24
16 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 15
7
22%
5
21%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
7
22%
4
17%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
6
19%
5
21%
61-75
6
19%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0
Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2
Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0

Результаты матчей

Арока
Фамаликан

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Арока
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
5
6
1.5
3
7
4
7
2.5
1
9
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
14
7
10
12
1.5
6
15
6
16
2.5
1
20
4
18
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 21 18 1 2 60 - 19 55
2.
Бенфика
 Заявка 22 17 4 1 52 - 15 55
3.
Порту
 Заявка 22 15 3 4 37 - 16 48
4.
Брага
 Заявка 22 13 4 5 46 - 33 43
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 22 12 5 5 35 - 23 41
6.
Морейренсе
 Заявка 22 10 5 7 26 - 26 35
7.
Фамаликан
 1:0 Заявка 22 7 8 7 22 - 25 29
8.
Арока
 0:1 Заявка 23 8 4 11 35 - 31 28
9.
Фаренсе
 Заявка 22 7 5 10 30 - 31 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 22 7 4 11 33 - 36 25
11.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
12.
Каса Пия
 Заявка 22 6 5 11 20 - 35 23
13.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
14.
Эшторил
 Заявка 22 6 3 13 36 - 40 21
15.
Эштрела
 Заявка 22 5 6 11 22 - 34 21
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 22 4 5 13 22 - 48 17
18.
Визела
 Заявка 22 3 7 12 20 - 44 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 11 9 2 0 29 - 5 29
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фамаликан
 1:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
11.
Фаренсе
 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
12.
Арока
 0:1 Заявка 12 4 2 6 18 - 17 14
13.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Спортинг Л
 Заявка 10 7 1 2 23 - 12 22
3.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
4.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
7.
Арока
 0:1 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фамаликан
 1:0 Заявка 12 3 5 4 10 - 12 14
10.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 11 (1)
Визела Эссанд Самюэль 11
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Фамаликан
5.50
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4.10
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3.55
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