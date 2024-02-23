Тур: 23. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Годиньо Луис
0'
5' Undefined phrase: football_event_Кадис Хондер
0:1
12' ГолКадис Хондер
1:1
33' ГолСилла Морлей
38' Желтая карточкаЮссуф Зейду
44' Желтая карточкаВинисиос Маркос
45' Желтая карточкаДжейсон
2:1
45' ГолГонсалес Кристо
54' Желтая карточкаМухика Рафаэль
2:2
56' ГолСа Гуштаву
61' Желтая карточкаМихай Энеа
3:2
64' ГолМухика Рафаэль
75' Желтая карточкаСантос Натан
82' Желтая карточкаКадис Хондер
90' Красная карточкаРодригес Хосе Луис
90'+10
Ход матча
5'
12'
0:1
33'
1:1
38'
44'
45'
45'
2:1
54'
56'
2:2
61'
64'
3:2
71'
75'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Эшгаю
Тьягу
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Защитник
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
-
80 Нето ЖоаоПолузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арока
Фамаликан
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.57
Среднее время на гол
40
157
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.86
0.75
Среднее время на гол
105
120
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.36
0.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
141
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|14
|0.61
|Гонсалес Кристо
|10 (2)
|0.43
|Джейсон
|5
|0.22
|Силла Морлей
|2
|0.09
|Эшгаю Тьягу
|1
|0.04
|Букия Андре
|1
|0.04
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|Монтеро Франcиско
|1
|0.04
|Роша Матиас
|1
|0.04
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|9 (2)
|0.41
|Шикинью
|3
|0.14
|Са Гуштаву
|2
|0.09
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.09
|Фонсека Тео
|2
|0.09
|Моура Франсишку
|1
|0.05
|Винисиос Маркос
|1
|0.05
|Де Хас Юстин
|1
|0.05
|Аранда Оскар
|1
|0.05
|Родригеш Афонсу
|1
|0.05
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Юссуф Зейду
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантуш Педру
|6
|0
|Силла Морлей
|6
|0
|Монтеро Франcиско
|6
|0
|Симау Давид
|4
|1
|Мухика Рафаэль
|4
|1
|Трецца Альфонсо
|5
|0
|Куасси Эбуэ
|3
|1
|Джейсон
|4
|0
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Милованов Богдан
|2
|1
|Де Арруабаррена Игнасио
|3
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Daniel Sousa
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|6
|1
|Шикинью
|5
|1
|Кадис Хондер
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Риччели
|3
|2
|Сантос Натан
|6
|0
|Моура Франсишку
|5
|0
|Топич Мирко
|5
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|Са Гуштаву
|4
|0
|Кастро Пабло
|2
|1
|Михай Энеа
|3
|0
|Родригес Хосе Луис
|1
|1
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Де Хас Юстин
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Арока
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Фамаликан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
3
8
Арока
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Фамаликан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
15
10
Арока
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Фамаликан
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
18
18
Голы по времени матча
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
11%
3
25%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
5
26%
2
17%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
25%
1
7%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
4
20%
4
29%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
21%
4
31%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
2
14%
3
23%
76-90
Забито
36
24
15 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
5
14%
4
17%
1-15
4
11%
3
13%
16-30
6
17%
6
25%
31-45
7
19%
3
13%
46-60
5
14%
5
21%
61-75
9
25%
3
13%
76-90
Пропущено
34
27
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 16
8
24%
5
19%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
7
21%
6
22%
31-45
5
15%
2
7%
46-60
6
18%
6
22%
61-75
6
18%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0
Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2
Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0
Результаты матчей
Арока
Фамаликан
Точный счет
0:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Арока
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
82
66
37
57
19
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
75
56
48
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
157
1112
715
716
121
419
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|18
|1
|2
|60 - 19
|55
|2.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 15
|55
|3.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|37 - 16
|48
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|46 - 33
|43
|5.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 23
|41
|6.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|26 - 26
|35
|7.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 32
|31
|8.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|30 - 31
|26
|9.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|33 - 36
|25
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|12.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|20 - 35
|23
|13.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 45
|22
|14.
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|36 - 40
|21
|15.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|16.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|22 - 48
|17
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|20 - 44
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 5
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|21 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 12
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|15 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|14 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|11 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9