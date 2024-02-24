Тур: 23. Стадион: Сан Луиш. Главный судья: Алмейда Нуно
0:1
Конец матча
0'
27' Undefined phrase: football_event_Касерес Факундо
27' Желтая карточкаКасерес Факундо
0:1
28' ГолДе Соуза Силва Мадсон
34' Undefined phrase: football_event_Матеус де Андраде
37' Красная карточкаМатеус де Андраде
90'+7
Ход матча
27'
27'
28'
31
Талоша
Жоау
28
Пастор
7
Элвис
14
Понк
Карлуш
26
Маракас
19
Камачу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ПасторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фаренсе
Морейренсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
102
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|8 (3)
|0.35
|Беллуми Мохамед
|4
|0.17
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.17
|Кошта Руи
|3
|0.13
|Фалькао Клаудио
|3
|0.13
|Исидоро Фабрисио
|2
|0.09
|Мускат Зак
|2
|0.09
|Матиаш Марку
|1
|0.04
|Элвис
|1
|0.04
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.04
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.04
|Понде Кристиан
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.26
|Де Соуза Силва Мадсон
|5
|0.22
|Алан Осорио
|3
|0.13
|Камачу Жоау
|3
|0.13
|Марсело Феррейра
|2
|0.09
|Айяс Матеус
|2
|0.09
|Маракас
|2
|0.09
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.04
|Сильва Фабиано
|1
|0.04
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.04
|Апарисио Педро
|1
|0.04
|Франко Гонсало
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|7
|0
|Пастор
|6
|0
|Мускат Зак
|4
|1
|Матеус де Андраде
|4
|1
|Исидоро Фабрисио
|4
|1
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Матиаш Марку
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Касерес Факундо
|3
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Вельо Рикардо
|2
|0
|Дуарте Бруно
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|7
|0
|Франко Гонсало
|6
|0
|Маракас
|4
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Алан Осорио
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Рамос Рубен
|3
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Морейренсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
1
Фаренсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Морейренсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
13
11
Фаренсе
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Морейренсе
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
18
12
Голы по времени матча
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
6%
2
15%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
5
33%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
5
33%
76-90
Пропущено
17
13
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
6
35%
2
15%
76-90
Забито
31
28
17 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
2
6%
3
11%
1-15
5
16%
7
25%
16-30
10
32%
5
18%
31-45
6
19%
2
7%
46-60
2
6%
2
7%
61-75
6
19%
9
32%
76-90
Пропущено
31
25
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 11
4
13%
4
16%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
5
16%
2
8%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
4
13%
7
28%
61-75
10
32%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3
Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0
Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0
Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3
Результаты матчей
Фаренсе
Морейренсе
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
92
48
29
210
110
111
110
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
75
38
39
38
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
167
716
518
518
320
221
221
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|18
|1
|2
|60 - 19
|55
|2.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 15
|55
|3.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|37 - 16
|48
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|46 - 33
|43
|5.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 23
|41
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|27 - 26
|38
|7.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 32
|31
|8.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 32
|26
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|33 - 36
|25
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|12.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|20 - 35
|23
|13.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 45
|22
|14.
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|36 - 40
|21
|15.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|16.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|22 - 48
|17
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|20 - 44
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 5
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|21 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 27
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|15 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|14 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|11 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9