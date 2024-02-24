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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Фаренсе
0:1
Конец матча
Морейренсе
0'
27' Undefined phrase: football_event_
Касерес Факундо
27' Желтая карточка
Касерес Факундо
0:1
28' Гол
Де Соуза Силва Мадсон
34' Undefined phrase: football_event_
Матеус де Андраде
37' Красная карточка
Матеус де Андраде
90'+7
33
Вельо
Рикардо
31
Талоша
Жоау
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
28
Пастор
14
Исидоро
Фабрисио
5
Касерес
Факундо
7
Элвис
27
Матеус
де
Андраде
8
Барбоза
Рафаэл
II
9
Дуарте
Бруно
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
14
Понк
Карлуш
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
8
Каштру
Андре
88
Франко
Гонсало
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
80
Офори
Лоуренс
19
Камачу
Жоау
9
Нлаво
Луис
Фаренсе
4-2-3-1
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Фаренсе
Морейренсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
1:1
ЛП2
3:1
ЛП2
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПВЛ
0:0
ПВЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 8 (3) 0.35
Беллуми Мохамед 4 0.17
Матеус де Андраде 4 (1) 0.17
Кошта Руи 3 0.13
Фалькао Клаудио 3 0.13
Исидоро Фабрисио 2 0.09
Мускат Зак 2 0.09
Матиаш Марку 1 0.04
Элвис 1 0.04
Барбоза Рафаэл II 1 0.04
Гонсалвеш Витор 1 0.04
Понде Кристиан 0 0
Талоша Жоау 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.26
Де Соуза Силва Мадсон 5 0.22
Алан Осорио 3 0.13
Камачу Жоау 3 0.13
Марсело Феррейра 2 0.09
Айяс Матеус 2 0.09
Маракас 2 0.09
Кодисанг Кобамело 1 0.04
Сильва Фабиано 1 0.04
Фримпонг Годфрид 1 0.04
Апарисио Педро 1 0.04
Франко Гонсало 0 0
Пинто Денис 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 7 0
Пастор 6 0
Мускат Зак 4 1
Матеус де Андраде 4 1
Исидоро Фабрисио 4 1
Силва Гонсалу 2 1
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Касерес Факундо 3 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дуарте Бруно 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 7 0
Франко Гонсало 6 0
Маракас 4 1
Антониссе Джереми 4 1
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Алан Осорио 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Сильва Фабиано 3 0
Рамос Рубен 3 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Каштру Андре 1 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Кевин Оливейра 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Морейренсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
1
Фаренсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Морейренсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

13
11
Фаренсе
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Морейренсе
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

18
12

Голы по времени матча

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
6%
2
15%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
5
33%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
5
33%
76-90

Пропущено

17
13
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
6
35%
2
15%
76-90

Забито

31
28
17 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
2
6%
3
11%
1-15
5
16%
7
25%
16-30
10
32%
5
18%
31-45
6
19%
2
7%
46-60
2
6%
2
7%
61-75
6
19%
9
32%
76-90

Пропущено

31
25
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 11
4
13%
4
16%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
5
16%
2
8%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
4
13%
7
28%
61-75
10
32%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3
Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0
Морейренсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0
Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3

Результаты матчей

Фаренсе
Морейренсе

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
2
9
2
10
2.5
1
10
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
8
1.5
3
9
3
8
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
16
7
7
16
1.5
5
18
5
18
2.5
3
20
2
21
3.5
2
21
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 21 18 1 2 60 - 19 55
2.
Бенфика
 Заявка 22 17 4 1 52 - 15 55
3.
Порту
 Заявка 22 15 3 4 37 - 16 48
4.
Брага
 Заявка 22 13 4 5 46 - 33 43
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 22 12 5 5 35 - 23 41
6.
Морейренсе
 Заявка 23 11 5 7 27 - 26 38
7.
Арока
 Заявка 23 9 4 10 38 - 32 31
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 22 7 4 11 33 - 36 25
11.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
12.
Каса Пия
 Заявка 22 6 5 11 20 - 35 23
13.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
14.
Эшторил
 Заявка 22 6 3 13 36 - 40 21
15.
Эштрела
 Заявка 22 5 6 11 22 - 34 21
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 22 4 5 13 22 - 48 17
18.
Визела
 Заявка 22 3 7 12 20 - 44 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 11 9 2 0 29 - 5 29
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
10.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Спортинг Л
 Заявка 10 7 1 2 23 - 12 22
3.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
4.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
7.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 14 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 11 (1)
Визела Эссанд Самюэль 11
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    УДАЛЕНИЕ! - Матеус де Андраде увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 34'
    The card for Матеус де Андраде from Фаренсе was disallowed via VAR intervention.
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