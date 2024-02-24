Тур: 23. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Диаш Артур Соареш
0'
0:1
8' ГолЭрнандес Эктор
26' Желтая карточкаГимарайнш Рикарду
41' Желтая карточкаКордейру Леонарду
43' Желтая карточкаАлосио
1:1
45' ГолТавареш Роналду
71' Желтая карточкаЭссугу Дариу
90'+7
Ход матча
8'
0:1
43'
45'
1:1
71'
76'
83'
28
Лима
Рубен
6
Алосио
10
Андре
Силва
40
Пий
Джуниор
77
Коррея
Жоау
14
Эссугу
Дариу
80
Гуззу
Рафаэл
33
Круз
Сандру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Лима РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лопеш МигелЗащитник
-
31 Нану ГомешЗащитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
80 Гуззу РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Круз СандруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
3 НогейраЗащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эштрела
Шавиш
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|5 (1)
|0.22
|Кикаш
|3
|0.13
|Тавареш Роналду
|3
|0.13
|Андре Силва
|2
|0.09
|Кордейру Леонарду
|2
|0.09
|Фелипе Жан
|1
|0.04
|Перейра Рональд
|1
|0.04
|Алосио
|1
|0.04
|Н'До Режис
|1
|0.04
|Гаспар Киалонга
|1
|0.04
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Пиньо Родриго
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|12 (4)
|0.52
|Алвес Даниэль
|2
|0.09
|Коррея Жоау
|1
|0.04
|Виктор Пауло
|1
|0.04
|Круз Сандру
|1
|0.04
|Рибейру Рубен
|1
|0.04
|Витория Стивен
|1
|0.04
|Гуззу Рафаэл
|1
|0.04
|Ланга Бруну
|1
|0.04
|Соуза Бернардо
|1
|0.04
|Пинью Педро
|1
|0.04
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|6
|0
|Виера Серхио
|2
|2
|Алосио
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Кикаш
|4
|0
|Кордейру Леонарду
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Н'До Режис
|2
|1
|Рейш Жоау
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Сантос Хеверттон
|1
|1
|Андре Силва
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Лима Рубен
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
|Букка Лионель
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|5
|1
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Гимарайнш Рикарду
|5
|0
|Коррея Жоау
|5
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Фернандеш Вашку
|3
|0
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Ногейра Хуго
|3
|0
|Морену Жоау
|1
|1
|Теофилус Тибанг
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Круз Сандру
|2
|0
|Карраса Моура
|0
|1
|Гуззу Рафаэл
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Эссугу Дариу
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Шавиш
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
6
Эштрела
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Шавиш
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
5
11
Эштрела
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Шавиш
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
21
28
7 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
14%
7
25%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
4
19%
4
14%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
7
33%
3
11%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
18 Не забивали 15
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
4
27%
76-90
Пропущено
17
21
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
12%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
9
53%
5
24%
76-90
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
4
20%
2
9%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
20%
6
26%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
5
25%
6
26%
76-90
Пропущено
38
49
12 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 21
5
13%
9
18%
1-15
2
5%
9
18%
16-30
5
13%
10
20%
31-45
6
16%
8
16%
46-60
4
11%
5
10%
61-75
16
42%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4
Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1
Шавиш
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1
Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2
Результаты матчей
Эштрела
Шавиш
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
48
56
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
66
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
149
617
716
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|18
|1
|2
|60 - 19
|55
|2.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 15
|55
|3.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|37 - 16
|48
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|46 - 33
|43
|5.
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 23
|41
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|27 - 26
|38
|7.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 32
|31
|8.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 32
|26
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|33 - 36
|25
|11.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|12.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|20 - 35
|23
|13.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 45
|22
|14.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|23 - 35
|22
|15.
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|36 - 40
|21
|16.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|17.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|23 - 49
|18
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|20 - 44
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 5
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|21 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 22
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|15 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|14 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|12 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9