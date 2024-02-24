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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Эштрела
1:1
Конец матча
Шавиш
0'
0:1
8' Гол
Эрнандес Эктор
26' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
41' Желтая карточка
Кордейру Леонарду
43' Желтая карточка
Алосио
1:1
45' Гол
Тавареш Роналду
71' Желтая карточка
Эссугу Дариу
90'+7
30
Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
5
Мендеш
Педру
II
28
Лима
Рубен
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
6
Алосио
75
Варела
Нилтон
10
Андре
Силва
9
Тавареш
Роналду
8
Лео
Родригес
1
Ногейра
Хуго
4
Родригеш
Бруну
19
Витория
Стивен
40
Пий
Джуниор
77
Коррея
Жоау
14
Эссугу
Дариу
80
Гуззу
Рафаэл
21
Гимарайнш
Рикарду
33
Круз
Сандру
99
Алвес
Даниэль
23
Эрнандес
Эктор
II
Эштрела
3-4-3
Шавиш
3-5-2

История личных встреч

Эштрела
Шавиш

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ЛП2
2:2
ЛП2
1:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 5 (1) 0.22
Кикаш 3 0.13
Тавареш Роналду 3 0.13
Андре Силва 2 0.09
Кордейру Леонарду 2 0.09
Фелипе Жан 1 0.04
Перейра Рональд 1 0.04
Алосио 1 0.04
Н'До Режис 1 0.04
Гаспар Киалонга 1 0.04
Алмейда Фелипе 0 0
Пиньо Родриго 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 12 (4) 0.52
Алвес Даниэль 2 0.09
Коррея Жоау 1 0.04
Виктор Пауло 1 0.04
Круз Сандру 1 0.04
Рибейру Рубен 1 0.04
Витория Стивен 1 0.04
Гуззу Рафаэл 1 0.04
Ланга Бруну 1 0.04
Соуза Бернардо 1 0.04
Пинью Педро 1 0.04
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 6 0
Виера Серхио 2 2
Алосио 5 0
Мансур 3 1
Кикаш 4 0
Кордейру Леонарду 4 0
Перейра Рональд 4 0
Н'До Режис 2 1
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Сантос Хеверттон 1 1
Андре Силва 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Лима Рубен 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Варела Нилтон 1 0
Букка Лионель 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 5 1
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Гимарайнш Рикарду 5 0
Коррея Жоау 5 0
Родригеш Бруну 4 0
Фернандеш Вашку 3 0
Нвакали Келечи 3 0
Ногейра Хуго 3 0
Морену Жоау 1 1
Теофилус Тибанг 2 0
Пий Джуниор 2 0
Санка Леандру 2 0
Круз Сандру 2 0
Карраса Моура 0 1
Гуззу Рафаэл 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Абасс Исса 1 0
Эссугу Дариу 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Эштрела
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Шавиш
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
6
Эштрела
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Шавиш
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

5
11
Эштрела
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Шавиш
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

21
28
7 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
14%
7
25%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
4
19%
4
14%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
7
33%
3
11%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
18 Не забивали 15
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
4
27%
76-90

Пропущено

17
21
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
12%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
18%
4
19%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
9
53%
5
24%
76-90

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
4
20%
2
9%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
20%
6
26%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
5
25%
6
26%
76-90

Пропущено

38
49
12 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 21
5
13%
9
18%
1-15
2
5%
9
18%
16-30
5
13%
10
20%
31-45
6
16%
8
16%
46-60
4
11%
5
10%
61-75
16
42%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4
Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1
Шавиш
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1
Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2

Результаты матчей

Эштрела
Шавиш

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
0
9 раз 39%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
5
6
2
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
6
2
9
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
14
9
6
17
1.5
7
16
2
21
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 21 18 1 2 60 - 19 55
2.
Бенфика
 Заявка 22 17 4 1 52 - 15 55
3.
Порту
 Заявка 22 15 3 4 37 - 16 48
4.
Брага
 Заявка 22 13 4 5 46 - 33 43
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 22 12 5 5 35 - 23 41
6.
Морейренсе
 Заявка 23 11 5 7 27 - 26 38
7.
Арока
 Заявка 23 9 4 10 38 - 32 31
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 22 7 4 11 33 - 36 25
11.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
12.
Каса Пия
 Заявка 22 6 5 11 20 - 35 23
13.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
14.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
15.
Эшторил
 Заявка 22 6 3 13 36 - 40 21
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 23 4 6 13 23 - 49 18
18.
Визела
 Заявка 22 3 7 12 20 - 44 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 11 9 2 0 29 - 5 29
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
10.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Спортинг Л
 Заявка 10 7 1 2 23 - 12 22
3.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
4.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
7.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
17.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 14 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 12 (1)
Визела Эссанд Самюэль 11
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Лео Родригес сделал результативную передачу.
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