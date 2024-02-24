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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Пирес Коста Бруно
Витория Гимарайнш
0:2
Конец матча
Каса Пия
0'
0:1
4' Гол
Афонсо Клейтон Мишель
0:2
35' Гол
Кастро Пабло
48' Желтая карточка
Тчамба Дуплекс
51' Желтая карточка
Андре Андре
62' Желтая карточка
Нето Анжело
72' Желтая карточка
Афонсо Клейтон Мишель
90'+7
27
Шарлес
Силва
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
8
Хэндель
Томаш
10
Силва
Тьягу
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
7
Силва
Андре
III
77
Сантуш
Нуну
III
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
19
Золотич
Нермин
2
Тчамба
Дуплекс
72
Ларрасабаль
Гаиска
8
Нето Анжело
17
Бриту
Рафаэл
5
Лело
Леонардо
10
Ламейраш
Рубен
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
80
Кастро
Пабло
Витория Гимарайнш
3-4-3
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Каса Пия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 10 0.43
Силва Жота 6 0.26
Мендеш Жоао Педро Морейра 6 0.26
Силва Тьягу 4 (3) 0.17
Сантуш Нуну III 1 0.04
Силва Даниэл 1 0.04
Гашпар Бруну 1 0.04
Хэндель Томаш 1 0.04
Да Луз Нелсон 1 0.04
Рибейро Томас 1 0.04
Силва Ману 1 0.04
Сафира Алиссон 1 (1) 0.04
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.35
Кастро Пабло 3 0.13
Кардозо Фелиппе 3 0.13
Андраде Фернандо 2 (1) 0.09
Сома Юки 1 0.04
Ларрасабаль Гаиска 1 0.04
Диас Тиаго 1 0.04
Нунеш Жоау 1 0.04
Жушту Самуэл 1 0.04
Годвин Савиур 1 (1) 0.04
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Нето Анжело 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 6 0
Силва Жота 5 0
Андре Андре 4 0
Гашпар Бруну 4 0
Рибейро Томас 4 0
Феррейра Зе 4 0
Сантуш Нуну III 2 1
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Фернандеш Жорже 3 0
Силва Андре III 3 0
Хэндель Томаш 3 0
Силва Ману 3 0
Боревкович Тони 1 1
Оливейра Нелсон 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Варела Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Мангаш Рикарду 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Пачеко Альваро 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 8 0
Кастро Пабло 5 1
Кардозо Фелиппе 5 0
Бени 5 0
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Батишта Рикарду 1 1
Фернандеш Вашку 2 0
Морейра Педру 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Варела Фернанду 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Сома Юки 1 0
Тчамба Дуплекс 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Сеговия Теласко 1 0
Морейра Нуну 1 0
Жушту Самуэл 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Каса Пия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
3
Витория Гимарайнш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Каса Пия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

10
3
Витория Гимарайнш
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
Каса Пия
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

24
16
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
8%
2
13%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
7
29%
29%
1
6%
61-75
6
25%
5
31%
76-90

Пропущено

15
22
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
20%
4
18%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
27%
4
18%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
27%
6
27%
76-90

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
3
27%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
4
40%
3
23%
76-90

Забито

35
22
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
5
14%
3
14%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
3
9%
3
14%
46-60
7
20%
3
14%
61-75
10
29%
6
27%
76-90

Пропущено

25
35
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
3
12%
5
14%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
6
24%
6
17%
31-45
5
20%
4
11%
46-60
1
4%
7
20%
61-75
8
32%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2
Каса Пия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0
Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Каса Пия

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
3
2 раза 9%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
5
8
4
1.5
4
8
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
2
9
1.5
4
8
1
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
14
9
10
13
1.5
4
19
5
18
2.5
3
20
1
22
3.5
1
22
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 21 18 1 2 60 - 19 55
2.
Бенфика
 Заявка 22 17 4 1 52 - 15 55
3.
Порту
 Заявка 22 15 3 4 37 - 16 48
4.
Брага
 Заявка 22 13 4 5 46 - 33 43
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 23 12 5 6 35 - 25 41
6.
Морейренсе
 Заявка 23 11 5 7 27 - 26 38
7.
Арока
 Заявка 23 9 4 10 38 - 32 31
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
11.
Жил Висенте
 Заявка 22 7 4 11 33 - 36 25
12.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
13.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
14.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
15.
Эшторил
 Заявка 22 6 3 13 36 - 40 21
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 23 4 6 13 23 - 49 18
18.
Визела
 Заявка 22 3 7 12 20 - 44 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 11 9 2 0 29 - 5 29
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
10.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
16.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Спортинг Л
 Заявка 10 7 1 2 23 - 12 22
3.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
4.
Брага
 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
8.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
17.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 14 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 12 (1)
Визела Эссанд Самюэль 11
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
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