Тур: 23. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Пирес Коста Бруно
0:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолАфонсо Клейтон Мишель
0:2
35' ГолКастро Пабло
48' Желтая карточкаТчамба Дуплекс
51' Желтая карточкаАндре Андре
62' Желтая карточкаНето Анжело
72' Желтая карточкаАфонсо Клейтон Мишель
90'+7
Ход матча
4'
35'
48'
51'
62'
64'
77'
27
Шарлес
Силва
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
17
Бриту
Рафаэл
80
Кастро
Пабло
- Основной состав
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
-
77 Сантуш НунуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Кастро ПаблоНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сома ЮкиНападающий
-
Главный тренер: Донсало Сантос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Каса Пия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|10
|0.43
|Силва Жота
|6
|0.26
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|6
|0.26
|Силва Тьягу
|4 (3)
|0.17
|Сантуш Нуну III
|1
|0.04
|Силва Даниэл
|1
|0.04
|Гашпар Бруну
|1
|0.04
|Хэндель Томаш
|1
|0.04
|Да Луз Нелсон
|1
|0.04
|Рибейро Томас
|1
|0.04
|Силва Ману
|1
|0.04
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.04
|Мангаш Рикарду
|0
|0
|Фернандеш Жорже
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|8 (1)
|0.35
|Кастро Пабло
|3
|0.13
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.13
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.09
|Сома Юки
|1
|0.04
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.04
|Диас Тиаго
|1
|0.04
|Нунеш Жоау
|1
|0.04
|Жушту Самуэл
|1
|0.04
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.04
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Нето Анжело
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|6
|0
|Силва Жота
|5
|0
|Андре Андре
|4
|0
|Гашпар Бруну
|4
|0
|Рибейро Томас
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Сантуш Нуну III
|2
|1
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Фернандеш Жорже
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Хэндель Томаш
|3
|0
|Силва Ману
|3
|0
|Боревкович Тони
|1
|1
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Варела Бруну
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|8
|0
|Кастро Пабло
|5
|1
|Кардозо Фелиппе
|5
|0
|Бени
|5
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Батишта Рикарду
|1
|1
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Тчамба Дуплекс
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Сеговия Теласко
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Каса Пия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
3
Витория Гимарайнш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Каса Пия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
10
3
Витория Гимарайнш
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
Каса Пия
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
13
6
Голы по времени матча
Забито
24
16
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
8%
2
13%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
7
29%
29%
1
6%
61-75
6
25%
5
31%
76-90
Пропущено
15
22
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
20%
4
18%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
27%
4
18%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
27%
6
27%
76-90
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
3
27%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
4
40%
3
23%
76-90
Забито
35
22
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
5
14%
3
14%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
3
9%
3
14%
46-60
7
20%
3
14%
61-75
10
29%
6
27%
76-90
Пропущено
25
35
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
3
12%
5
14%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
6
24%
6
17%
31-45
5
20%
4
11%
46-60
1
4%
7
20%
61-75
8
32%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1
Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2
Каса Пия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0
Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Каса Пия
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
3
2 раза 9%
2
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
65
84
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
29
48
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
149
1013
419
518
320
122
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|18
|1
|2
|60 - 19
|55
|2.
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|52 - 15
|55
|3.
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|37 - 16
|48
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|46 - 33
|43
|5.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|35 - 25
|41
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|27 - 26
|38
|7.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 32
|31
|8.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 32
|26
|10.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|22 - 35
|26
|11.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|33 - 36
|25
|12.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|13.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|24 - 45
|22
|14.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|23 - 35
|22
|15.
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|36 - 40
|21
|16.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|17.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|23 - 49
|18
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|20 - 44
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 5
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|21 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 22
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 22
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 28
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|15 - 27
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|16 (8)
|Брага
|Банза Симон
|15 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|14 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|12 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 8
|Визела
|Перейра Матеус
|9
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9