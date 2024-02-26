Тур: 23. Стадион: Бесса. Главный судья: Коррейя Густаво
0'
18' Желтая карточкаМоутинью Жоау
20' Желтая карточкаПерес Себастьян
34' Undefined phrase: football_event_Боженик Роберт
36' Желтая карточкаФернандеш Рожер
Ход матча
18'
20'
34'
36'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Сассо
Венсан
42
Макута
Гайус
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Соуза ТомеВратарь
- Защитник
-
80 БернаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
-
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Боавишта
Брага
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.92
1.25
Среднее время на гол
46
72
Всего голов
41
21
Голов в среднем за матч
1.71
0.88
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
52
102
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|8
|0.35
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.26
|Лоуренсу Бруну II
|3 (2)
|0.13
|Агра Салвадор
|2
|0.09
|Мальейру Педро
|2
|0.09
|Сассо Венсан
|2
|0.09
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.04
|Макута Гайус
|1
|0.04
|Тавареш Мартим
|1
|0.04
|Вукотич Илия
|1
|0.04
|Абаскаль Родриго
|1
|0.04
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|15 (1)
|0.65
|Орта Рикарду
|7
|0.3
|Джало Альваро
|6
|0.26
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.13
|Саласар Родриго
|2
|0.09
|Брума Арминду
|2
|0.09
|Орта Андре
|2
|0.09
|Руис Абель
|2
|0.09
|Пицци Луиш
|1
|0.04
|Борха Кристиан
|1
|0.04
|Моутинью Жоау
|1
|0.04
|Лопеш Рони
|1
|0.04
|Карвалью Витор
|1
|0.04
|Н'Дур Шер
|1
|0.04
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|9
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|6
|0
|Мальейру Педро
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Абаскаль Родриго
|4
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Лоуренсу Бруну II
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Камара Ибраима III
|1
|1
|Сассо Венсан
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|6
|1
|Фонте Жозе
|7
|0
|Карвалью Витор
|5
|0
|Руис Абель
|5
|0
|Джало Альваро
|5
|0
|Жорж Артур
|3
|1
|Ньякате Сику
|3
|1
|Сатчи Сердар
|4
|0
|Паулу Оливейра
|3
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Матеус Лима
|3
|0
|Саласар Родриго
|3
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Брага
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
7
4
Боавишта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Брага
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
9
20
Боавишта
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Брага
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
16
24
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
4
25%
2
8%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
11
46%
76-90
Пропущено
22
22
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
2
9%
1-15
7
32%
2
9%
16-30
4
18%
5
23%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
5
23%
3
14%
76-90
Забито
13
21
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
2
15%
2
10%
1-15
4
31%
1
5%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
1
8%
8
38%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
2
15%
7
33%
76-90
Пропущено
19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
11%
3
25%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
4
21%
3
25%
76-90
Забито
29
45
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 35
4 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
6
21%
4
9%
1-15
7
24%
3
7%
16-30
3
10%
3
7%
31-45
3
10%
13
29%
46-60
4
14%
4
9%
61-75
6
21%
18
40%
76-90
Пропущено
41
34
21 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
4
10%
5
15%
1-15
9
22%
5
15%
16-30
8
20%
5
15%
31-45
5
12%
4
12%
46-60
6
15%
9
26%
61-75
9
22%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4
Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1
Брага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0
Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4
Результаты матчей
Боавишта
Брага
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:4
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:3
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
1:4
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
7 раз 32%
3
5 раз 23%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
47
56
29
38
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
38
74
29
65
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
193
715
1210
418
913
319
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 15
|58
|2.
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|63 - 22
|56
|3.
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|38 - 17
|49
|4.
|0:0 Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 33
|44
|5.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|35 - 25
|41
|6.
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|27 - 26
|38
|7.
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|38 - 32
|31
|8.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|9.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 32
|26
|10.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|34 - 37
|26
|11.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|22 - 35
|26
|12.
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|30 - 40
|25
|13.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|39 - 43
|22
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 49
|22
|15.
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|23 - 35
|22
|16.
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|25 - 34
|22
|17.
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|23 - 49
|18
|18.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|23 - 47
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 5
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|5.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 18
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|21 - 13
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 14
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|14.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 22
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 15
|23
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 22
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 11
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 32
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|11 - 23
|6
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|18 - 30
|6
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 17
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|17 (8)
|Брага
|Банза Симон
|15 (3)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|14 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Бенфика
|Силва Рафа
|12 (11)
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|9