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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Боавишта
0:0
Первый тайм: 38'
Брага
0'
18' Желтая карточка
Моутинью Жоау
20' Желтая карточка
Перес Себастьян
34' Undefined phrase: football_event_
Боженик Роберт
36' Желтая карточка
Фернандеш Рожер
99
Гонсалвеш
Жуан
II
7
Агра
Салвадор
23
Сассо
Венсан
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
8
Лоуренсу
Бруну
II
10
Рейзиньо
Мигель
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
9
Боженик
Роберт
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
5
Сатчи
Сердар
17
Мендес
Юсафат
28
Моутинью
Жоау
18
Карвалью
Витор
11
Фернандеш
Рожер
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
Боавишта
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Брага

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ТМК
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.92
1.25

Среднее время на гол

46
72

Всего голов

41
21

Голов в среднем за матч

1.71
0.88

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

52
102

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 8 0.35
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.26
Лоуренсу Бруну II 3 (2) 0.13
Агра Салвадор 2 0.09
Мальейру Педро 2 0.09
Сассо Венсан 2 0.09
Рейзиньо Мигель 1 0.04
Макута Гайус 1 0.04
Тавареш Мартим 1 0.04
Вукотич Илия 1 0.04
Абаскаль Родриго 1 0.04
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 15 (1) 0.65
Орта Рикарду 7 0.3
Джало Альваро 6 0.26
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.13
Саласар Родриго 2 0.09
Брума Арминду 2 0.09
Орта Андре 2 0.09
Руис Абель 2 0.09
Пицци Луиш 1 0.04
Борха Кристиан 1 0.04
Моутинью Жоау 1 0.04
Лопеш Рони 1 0.04
Карвалью Витор 1 0.04
Н'Дур Шер 1 0.04
Фернандеш Рожер 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 9 1
Мораиш Тиагу 3 2
Макута Гайус 6 0
Мальейру Педро 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Абаскаль Родриго 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Пети Арманду 2 1
Лоуренсу Бруну II 2 1
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Боженик Роберт 3 0
Рейзиньо Мигель 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Сассо Венсан 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Сантос Луис 1 0
Агра Салвадор 1 0
Тавареш Мартим 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 6 1
Фонте Жозе 7 0
Карвалью Витор 5 0
Руис Абель 5 0
Джало Альваро 5 0
Жорж Артур 3 1
Ньякате Сику 3 1
Сатчи Сердар 4 0
Паулу Оливейра 3 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Саласар Родриго 3 0
Борха Кристиан 2 0
Пицци Луиш 1 0
Брума Арминду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0

Результаты матчей

Боавишта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Брага
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

7
4
Боавишта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Брага
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

9
20
Боавишта
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Брага
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

16
24
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
4
25%
2
8%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
11
46%
76-90

Пропущено

22
22
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
2
9%
1-15
7
32%
2
9%
16-30
4
18%
5
23%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
5
23%
3
14%
76-90

Забито

13
21
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 12
2
15%
2
10%
1-15
4
31%
1
5%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
1
8%
8
38%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
2
15%
7
33%
76-90

Пропущено

19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
11%
3
25%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
4
21%
3
25%
76-90

Забито

29
45
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 35
4 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
6
21%
4
9%
1-15
7
24%
3
7%
16-30
3
10%
3
7%
31-45
3
10%
13
29%
46-60
4
14%
4
9%
61-75
6
21%
18
40%
76-90

Пропущено

41
34
21 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
4
10%
5
15%
1-15
9
22%
5
15%
16-30
8
20%
5
15%
31-45
5
12%
4
12%
46-60
6
15%
9
26%
61-75
9
22%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4
Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1
Брага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0
Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4

Результаты матчей

Боавишта
Брага

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:4
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:3
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
1:4
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
7 раз 32%
3
5 раз 23%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
5
6
2
9
2.5
3
8
1
10
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
7
4
2
9
2.5
6
5
2
9
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
19
3
7
15
1.5
12
10
4
18
2.5
9
13
3
19
3.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 23 18 4 1 56 - 15 58
2.
Спортинг Л
 Заявка 22 18 2 2 63 - 22 56
3.
Порту
 Заявка 23 15 4 4 38 - 17 49
4.
Брага
 0:0 Заявка 23 13 5 5 46 - 33 44
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 23 12 5 6 35 - 25 41
6.
Морейренсе
 Заявка 23 11 5 7 27 - 26 38
7.
Арока
 Заявка 23 9 4 10 38 - 32 31
8.
Фамаликан
 Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
9.
Фаренсе
 Заявка 23 7 5 11 30 - 32 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 23 7 5 11 34 - 37 26
11.
Каса Пия
 Заявка 23 7 5 11 22 - 35 26
12.
Боавишта
 0:0 Заявка 23 6 7 10 30 - 40 25
13.
Эшторил
 Заявка 23 6 4 13 39 - 43 22
14.
Портимоненсе
 Заявка 23 6 4 13 24 - 49 22
15.
Эштрела
 Заявка 23 5 7 11 23 - 35 22
16.
Риу Аве
 Заявка 23 4 10 9 25 - 34 22
17.
Шавиш
 Заявка 23 4 6 13 23 - 49 18
18.
Визела
 Заявка 23 3 8 12 23 - 47 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
5.
Брага
 0:0 Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
6.
Жил Висенте
 Заявка 12 5 5 2 23 - 14 20
7.
Морейренсе
 Заявка 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Арока
 Заявка 12 5 2 5 21 - 18 17
9.
Риу Аве
 Заявка 12 4 5 3 18 - 17 17
10.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
11.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
12.
Фаренсе
 Заявка 12 4 3 5 16 - 14 15
13.
Эштрела
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
14.
Боавишта
 0:0 Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
15.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
16.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 12 1 4 7 13 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 7 2 2 26 - 15 23
3.
Порту
 Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
4.
Брага
 0:0 Заявка 12 7 2 3 24 - 22 23
5.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 13 - 12 21
6.
Каса Пия
 Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
8.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9.
Боавишта
 0:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Фаренсе
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 12 2 5 5 11 - 15 11
12.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
13.
Портимоненсе
 Заявка 12 3 1 8 13 - 32 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 12 1 3 8 18 - 30 6
17.
Шавиш
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 17 (8)
Брага Банза Симон 15 (3)
Арока Мухика Рафаэль 14 (2)
Визела Эссанд Самюэль 13
Бенфика Силва Рафа 12 (11)
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Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Боавишта Перес Себастьян 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Брага
5.20
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3.90
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1.75
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