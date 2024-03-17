Тур: 11.
2:1
Второй тайм: 74'
0'
0:1
11' ГолBenjamin Dominguez
18' Желтая карточкаYonathan Rodriguez
1:1
29' ГолЭчеверри Клаудио
34' Желтая карточкаJuan Pintado
54' Желтая карточкаСимон Сантьяго
56' Желтая карточкаКастро Лукас
2:1
70' ГолПирес Леандро
Ход матча
11'
29'
34'
54'
56'
70'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Juan PintadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivo MamminiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Erik RamirezНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
25 матчей
56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
2.08
1.33
Среднее время на гол
43
67
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.75
0.69
Среднее время на гол
120
130
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.44
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|10
|0.91
|Солари Пабло
|3
|0.27
|Колидио Факундо
|2
|0.18
|Фернандес Игнасио
|1
|0.09
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.09
|Пирес Леандро
|1
|0.09
|Эррера Марсело II
|1
|0.09
|Руберто Агустин
|1
|0.09
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Альендро Родриго
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Боселли Себастьян
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Benjamin Dominguez
|4
|0.36
|Felipe Sanchez
|2
|0.18
|Cristian Colman
|1
|0.09
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.09
|Erik Ramirez
|1
|0.09
|Jonathan Cabral
|1
|0.09
|Саравия Родриго
|1
|0.09
|Ivo Mammini
|1
|0.09
|Federico Milo
|0
|0
|Lautaro Chavez
|0
|0
|Абальдо Матиас
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|4
|0
|Эррера Марсело II
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Альендро Родриго
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Canto
|1
|2
|Jonathan Cabral
|2
|1
|Leonardo Morales
|3
|0
|Yonathan Rodriguez
|3
|0
|Де Бласис Пабло
|2
|0
|Кастро Лукас
|2
|0
|Саравия Родриго
|2
|0
|Juan Pintado
|2
|0
|Ivo Mammini
|2
|0
|Абальдо Матиас
|0
|1
|Federico Milo
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
|Benjamin Dominguez
|1
|0
|Felipe Sanchez
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
5
Ривер Плейт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Химнасия Ла-Плата
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
10
3
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
4
40%
1
33%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
2
67%
2
25%
76-90
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
18
11
13 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
7
39%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
2
11%
4
36%
76-90
Пропущено
6
15
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
33%
3
20%
61-75
3
50%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
55
37
28
19
19
19
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|13 - 12
|21
|2.
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|3.
|1:1
|11
|4
|7
|0
|19 - 7
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|10 - 7
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|8.
|10
|4
|2
|4
|7 - 10
|14
|9.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|13 - 15
|14
|10.
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|12.
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|14.
|11
|0
|6
|5
|4 - 16
|6
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|11 - 4
|10
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|6
|0
|5
|1
|3 - 6
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|3.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|7.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|13.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5