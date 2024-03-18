  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 11.
Ривер Плейт
3:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
0:1
11' Гол
Benjamin Dominguez
18' Желтая карточка
Yonathan Rodriguez
1:1
29' Гол
Эчеверри Клаудио
34' Желтая карточка
Juan Pintado
54' Желтая карточка
Симон Сантьяго
56' Желтая карточка
Кастро Лукас
2:1
70' Гол
Пирес Леандро
3:1
86' Гол
Колидио Факундо
88' Желтая карточка
Erik Ramirez
90'+5
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
31
Симон
Сантьяго
23
Вильягра
Родриго
29
Альендро
Родриго
19
Эчеверри
Клаудио
36
Солари
Пабло
9
Борха
Мигель
23
Nelson
Insfran
15
Juan
Pintado
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
18
Коласо
Николас
5
Саравия
Родриго
8
Yonathan
Rodriguez
9
Абальдо
Матиас
10
Де
Бласис
Пабло
7
Benjamin
Dominguez
29
Ivo
Mammini
Ривер Плейт
4-3-1-2
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

25 матчей

56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

КПЛ
1:2
ЛП
3:0
ЛП
1:0
КПЛ
4:0
ЛП
1:1
С
0:2
С
3:1
К
2:2
С
2:1
П
0:3
К
2:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
1:0
НБ
2:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
2:2
ПА
0:0
ПА
4:2
ПА
0:2

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

2.08
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.75
0.69

Среднее время на гол

120
130

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.44
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 10 0.91
Солари Пабло 3 0.27
Колидио Факундо 3 0.27
Фернандес Игнасио 1 0.09
Эчеверри Клаудио 1 0.09
Пирес Леандро 1 0.09
Эррера Марсело II 1 0.09
Руберто Агустин 1 0.09
Барко Эсекьель 0 0
Альендро Родриго 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Боселли Себастьян 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Benjamin Dominguez 4 0.36
Felipe Sanchez 2 0.18
Cristian Colman 1 0.09
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.09
Erik Ramirez 1 0.09
Jonathan Cabral 1 0.09
Саравия Родриго 1 0.09
Ivo Mammini 1 0.09
Federico Milo 0 0
Lautaro Chavez 0 0
Абальдо Матиас 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 4 0
Эррера Марсело II 4 0
Диас Пауло 3 0
Пирес Леандро 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Альендро Родриго 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Каско Милтон 1 0
Борха Мигель 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Canto 1 2
Jonathan Cabral 2 1
Leonardo Morales 3 0
Yonathan Rodriguez 3 0
Де Бласис Пабло 2 0
Кастро Лукас 2 0
Erik Ramirez 2 0
Саравия Родриго 2 0
Juan Pintado 2 0
Ivo Mammini 2 0
Абальдо Матиас 0 1
Federico Milo 1 0
Matias Ramirez 1 0
Franco Troyansky 1 0
Guillermo Enrique 1 0
Benjamin Dominguez 1 0
Felipe Sanchez 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
5
Ривер Плейт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

13
4
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
8%
1
25%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

21
12
14 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
10%
1
8%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
7
33%
1
8%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
3
14%
4
33%
76-90

Пропущено

7
18
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
14%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
14%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
29%
4
22%
61-75
3
43%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

1:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
2
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 13 - 12 21
2.
Ривер Плейт
 11 5 6 0 21 - 7 21
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 11 5 4 2 20 - 13 19
4.
Барракас Сентраль
 11 5 4 2 12 - 9 19
5.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
6.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 3 3 10 - 7 18
7.
Институто Кордоба
 11 5 2 4 14 - 9 17
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 1 6 13 - 17 13
10.
Депортиво Риестра
 11 3 2 6 6 - 13 11
11.
Банфилд
 0:0 11 2 5 4 10 - 12 11
12.
Уракан
 11 2 3 6 7 - 12 9
13.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 1 8 11 - 21 7
14.
Атлетико Тукуман
 11 0 6 5 4 - 16 6

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 10 7 2 1 13 - 3 23
2.
Ланус
 10 6 1 3 16 - 8 19
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 11 - 11 18
5.
Дефенса и Хустисия
 11 4 5 2 13 - 13 17
6.
Бока Хуниорс
 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Унион Санта-Фе
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Расинг Авельянеда
 11 4 3 4 15 - 10 15
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 6 2 8 - 10 12
10.
Платенсе
 11 2 6 3 5 - 11 12
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 3 5 7 - 10 9
12.
Сармьенто
 11 2 3 6 9 - 16 9
13.
Бельграно
 10 1 5 4 13 - 14 8
14.
Тигре
 11 1 2 8 5 - 17 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
4.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
6.
Тальерес Кордоба
 0:0 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 0:0 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
7.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
11.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Тальерес Кордоба
 0:0 6 2 3 1 8 - 7 9
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
Банфилд
 0:0 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
9.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
12.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Расинг Авельянеда
 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Унион Санта-Фе
 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
10.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 5 0 2 3 5 - 8 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Расинг Авельянеда Сукулини Бруно 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ривер Плейт 3:1 Химнасия Ла-Плата онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный