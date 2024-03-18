Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
2:0
Второй тайм: 89'
0'
1:0
9' ГолЛобжанидзе Саба
23' Желтая карточкаУайли Калеб
45' Желтая карточкаМуюмба Тристан
49' Желтая карточкаЯнссон Робин
51' Желтая карточкаСилва Алешандре
2:0
71' ГолЯкумакис Георгиос
73' Желтая карточкаГузан Брэд
Ход матча
9'
23'
45'
49'
51'
71'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
24
Смит
Кайл
77
Ангуло
Иван
11
Охеда
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Салим АбдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
20 матчей
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.27
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.3
1.2
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
69
75
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|3 (1)
|1
|Альмада Тьяго
|1 (1)
|0.33
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.33
|Леннон Брукс
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|2
|0.5
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
|Охеда Мартин
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Муюмба Тристан
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Макгуайр Дункан
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Орландо Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Атланта Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
0
Атланта Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
3
38%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0
Орландо Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0
Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Орландо Сити - Интер Майами 1:1
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
Точный счет
4:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
11
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|15.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Западная конференция
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|6.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|15.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3