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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
2:0
Конец матча
Орландо Сити
0'
1:0
9' Гол
Лобжанидзе Саба
23' Желтая карточка
Уайли Калеб
45' Желтая карточка
Муюмба Тристан
49' Желтая карточка
Янссон Робин
51' Желтая карточка
Силва Алешандре
2:0
71' Гол
Якумакис Георгиос
73' Желтая карточка
Гузан Брэд
90' Желтая карточка
Альмада Тьяго
90'+8
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
5
Грегерсен
Стиан
3
Уильямс
Дэррик
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
6
Слиш
Бартош
9
Лобжанидзе
Саба
10
Альмада
Тьяго
16
Силва
Алешандре
7
Якумакис
Георгиос
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
4
Брекало
Давид
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
77
Ангуло
Иван
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
14
Лодейро
Николас
11
Охеда
Мартин
13
Макгуайр
Дункан
9
Муриэль
Луис
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Орландо Сити
4-4-2

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Орландо Сити

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

20 матчей

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:2
М
1:1
М
0:1
М
1:1
М
3:0
М
3:2
М
0:0
М
4:1
М
0:0
М
1:1
М
1:3
М
0:1
ОК
0:2
М
1:0
М
1:2
М
4:0
М
1:2
М
3:3
М
1:1
М
0:1

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.27

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.3
1.2

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
75

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 4 (1) 1.33
Альмада Тьяго 1 (1) 0.33
Лобжанидзе Саба 1 0.33
Леннон Брукс 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 2 0.5
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Охеда Мартин 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гузан Брэд 1 0
Якумакис Георгиос 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Силва Алешандре 1 0
Муюмба Тристан 1 0
Альмада Тьяго 1 0
Уайли Калеб 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 2 0
Фелипе 2 0
Вильдер Картахена 1 0
Макгуайр Дункан 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Орландо Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Атланта Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Атланта Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Орландо Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
4
40%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0
Орландо Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0
Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Орландо Сити - Интер Майами 1:1

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Орландо Сити

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 8 - 5 7
4.
Сент-Луис Сити
 4 1 3 0 8 - 6 6
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 3 0 9 - 7 6
6.
Спортинг Канзас-Сити
 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
Колорадо Рэпидс
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Реал Солт-Лейк
 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Лос-Анджелес
 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Даллас
 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Остин
 4 0 3 1 5 - 6 3
13.
Сиэтл Саундерс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 0 0 4 3 - 9 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Майами
 5 3 1 1 13 - 5 10
3.
Цинциннати
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
Торонто
 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 2 1 1 4 - 5 7
7.
Атланта Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 2 6
8.
Нэшвилл
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Ди Си Юнайтед
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Чикаго Файр
 4 1 1 2 8 - 9 4
11.
Шарлотт
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Филадельфия Юнион
 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Нью-Йорк Сити
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Орландо Сити
 4 0 1 3 2 - 10 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 0 0 4 3 - 10 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Лос-Анджелес
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Спортинг Канзас-Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Хьюстон Динамо
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Даллас
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Сиэтл Саундерс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Остин
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атланта Юнайтед
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Интер Майами
 3 2 0 1 9 - 3 6
4.
Нэшвилл
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Торонто
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нью-Йорк Сити
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Ди Си Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Цинциннати
 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Орландо Сити
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Колорадо Рэпидс
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Портленд Тимберс
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Сент-Луис Сити
 2 0 2 0 5 - 5 2
8.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Даллас
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Лос-Анджелес
 2 0 0 2 0 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 4 2 1 1 8 - 7 7
2.
Цинциннати
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Интер Майами
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Торонто
 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Ди Си Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Шарлотт
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 2 - 7 0
15.
Орландо Сити
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 4 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 4 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 4 (1)
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 3 (1)
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Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Касерес Мартин 1 2
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1 2
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 2
Интер Майами Гомес Диего 3
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