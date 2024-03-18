Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
2:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолЛобжанидзе Саба
23' Желтая карточкаУайли Калеб
45' Желтая карточкаМуюмба Тристан
49' Желтая карточкаЯнссон Робин
51' Желтая карточкаСилва Алешандре
2:0
71' ГолЯкумакис Георгиос
73' Желтая карточкаГузан Брэд
90' Желтая карточкаАльмада Тьяго
90'+8
Ход матча
9'
23'
45'
49'
51'
71'
73'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
24
Смит
Кайл
77
Ангуло
Иван
11
Охеда
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Салим АбдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
20 матчей
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.27
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.3
1.2
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
69
75
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|1.33
|Альмада Тьяго
|1 (1)
|0.33
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.33
|Леннон Брукс
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|2
|0.5
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
|Охеда Мартин
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гузан Брэд
|1
|0
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Муюмба Тристан
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Макгуайр Дункан
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Орландо Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Атланта Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
0
Атланта Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Орландо Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
4
40%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0
Орландо Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0
Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0 Торонто - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Орландо Сити - Интер Майами 1:1
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
13
12
12
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|4 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|4 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|4 (1)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|3 (1)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Касерес Мартин
|1 2
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1 2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Дельгадо Марко
|1 2
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 2
|Интер Майами
|Гомес Диего
|3