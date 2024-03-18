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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 11.
Эстудиантес Ла-Плата
 
Остановлена
Бока Хуниорс

Ход матча

9'
 
Валентини Николас
23'
 
Лема Кристиан
Прогноз на матч от Liveresult
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Эстудиантес Ла-Плата
Ничья
Бока Хуниорс
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12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
2
Zaid
Abner
Romero
6
Фернандес
Федерико
20
Eric
Meza
7
Соса
Хосе
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
17
Javier
Urzua
27
Javier
Correa
18
Edwin
Cetre
12
Leandro
Brey
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
15
Валентини
Николас
23
Бланко
Лаутаро
42
Lucas
Blondel
49
Кампусано
Хорман
36
Медина
Кристиан
22
Kevin
Zenon
10
Кавани
Эдинсон
14
Luca
Langoni
Эстудиантес Ла-Плата
4-4-2
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

31 матч

51.6%
16.1%
32.3%
16 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:3
КПЛ
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:1
КПЛ
0:1
ЛП
1:0
С
1:0
С
2:0
С
0:1
П
0:0
ТМК
2:0
П
3:1
ТМК
0:2
П
3:0
П
3:1
П
1:0
ТМ(
0:1
П
2:0
П
1:0
П
0:0
П
0:3
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
TPDV
1:4
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.21
1

Среднее время на гол

74
90

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.12
0.57

Среднее время на гол

80
157

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.16
0.81

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

77
111

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Menzdez 3 0.3
Tiago Palacios 2 0.2
Eros Mancuso 2 0.2
Javier Correa 1 0.1
Javier Urzua 1 0.1
Аскасибар Сантьяго 1 0.1
Zaid Abner Romero 1 0.1
Соса Хосе 0 0
Перес Энцо 0 0
Каррильо Гидо 0 0
Eric Meza 0 0
Franco Zapiola 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 4 (1) 0.4
Мерентиель Мигель 3 0.3
Lucas Blondel 2 0.2
Kevin Zenon 1 0.1
Бенедетто Дарио 1 0.1
Медина Кристиан 1 0.1
Валентини Николас 1 0.1
Бланко Лаутаро 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Luca Langoni 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 5 0
Eros Mancuso 4 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Eric Meza 3 0
Tiago Palacios 1 1
Перес Энцо 2 0
Сукуи Фернандо 2 0
Javier Urzua 2 0
Santiago Flores 2 0
Zaid Abner Romero 0 1
Bautista Kociubinski 0 1
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Фернандес Федерико 1 0
Javier Correa 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Luca Langoni 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Лема Кристиан 2 0
Фернандес Пол 2 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Медина Кристиан 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Kevin Zenon 1 0
Бланко Лаутаро 1 0
Валентини Николас 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
9
Эстудиантес Ла-Плата
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Бока Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
67%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
60%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
27%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
5
45%
3
23%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
57%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла-Плата 2:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1
Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
4
6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 13 - 12 21
2.
Ривер Плейт
 11 5 6 0 21 - 7 21
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 11 5 4 2 20 - 13 19
4.
Барракас Сентраль
 11 5 4 2 12 - 9 19
5.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
6.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 3 3 10 - 7 18
7.
Институто Кордоба
 11 5 2 4 14 - 9 17
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 1 6 13 - 17 13
10.
Депортиво Риестра
 11 3 2 6 6 - 13 11
11.
Банфилд
 0:0 11 2 5 4 10 - 12 11
12.
Уракан
 11 2 3 6 7 - 12 9
13.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 1 8 11 - 21 7
14.
Атлетико Тукуман
 11 0 6 5 4 - 16 6

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 10 7 2 1 13 - 3 23
2.
Ланус
 10 6 1 3 16 - 8 19
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 11 - 11 18
5.
Дефенса и Хустисия
 11 4 5 2 13 - 13 17
6.
Бока Хуниорс
 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Унион Санта-Фе
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Расинг Авельянеда
 11 4 3 4 15 - 10 15
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 6 2 8 - 10 12
10.
Платенсе
 11 2 6 3 5 - 11 12
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 3 5 7 - 10 9
12.
Сармьенто
 11 2 3 6 9 - 16 9
13.
Бельграно
 10 1 5 4 13 - 14 8
14.
Тигре
 11 1 2 8 5 - 17 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
4.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
6.
Тальерес Кордоба
 0:0 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 0:0 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
7.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
11.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Тальерес Кордоба
 0:0 6 2 3 1 8 - 7 9
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
Банфилд
 0:0 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
9.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
12.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Расинг Авельянеда
 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Унион Санта-Фе
 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
10.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 5 0 2 3 5 - 8 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Расинг Авельянеда Сукулини Бруно 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла-Плата
Ничья
Бока Хуниорс
2.80
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