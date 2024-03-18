Тур: 11.
Остановлена
Ход матча
23'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Eros
Mancuso
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
17
Javier
Urzua
18
Edwin
Cetre
12
Leandro
Brey
22
Kevin
Zenon
14
Luca
Langoni
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Eric MezaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
-
17 Javier UrzuaПолузащитник
- Нападающий
-
18 Edwin CetreНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
29 Axel Atum
-
-
-
-
25 Juan Zozaya
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
12 Leandro BreyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
-
14 Luca LangoniНападающий
- Запасные игроки
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
31 матч
51.6%
16.1%
32.3%
16 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.6%
45.2%
32.2%
7 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.21
1
Среднее время на гол
74
90
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.12
0.57
Среднее время на гол
80
157
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.16
0.81
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
77
111
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mauro Menzdez
|3
|0.3
|Tiago Palacios
|2
|0.2
|Eros Mancuso
|2
|0.2
|Javier Correa
|1
|0.1
|Javier Urzua
|1
|0.1
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.1
|Zaid Abner Romero
|1
|0.1
|Соса Хосе
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Каррильо Гидо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|4 (1)
|0.4
|Мерентиель Мигель
|3
|0.3
|Lucas Blondel
|2
|0.2
|Kevin Zenon
|1
|0.1
|Бенедетто Дарио
|1
|0.1
|Медина Кристиан
|1
|0.1
|Валентини Николас
|1
|0.1
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Luca Langoni
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Eros Mancuso
|4
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Tiago Palacios
|1
|1
|Перес Энцо
|2
|0
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|Javier Urzua
|2
|0
|Santiago Flores
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|0
|1
|Bautista Kociubinski
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Фернандес Федерико
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Luca Langoni
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Лема Кристиан
|2
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
|Валентини Николас
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Эстудиантес Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бока Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
9
Эстудиантес Ла-Плата
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Бока Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
67%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
60%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
27%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
5
45%
3
23%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
57%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла-Плата 2:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1
Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
37
46
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|13 - 12
|21
|2.
|11
|5
|6
|0
|21 - 7
|21
|3.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|4.
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|10 - 7
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|8.
|10
|4
|2
|4
|7 - 10
|14
|9.
|11
|4
|1
|6
|13 - 17
|13
|10.
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|11.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|12.
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|14.
|11
|0
|6
|5
|4 - 16
|6
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|13 - 4
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|6.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|6
|0
|5
|1
|3 - 6
|5
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|7.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|13.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5