Тур: 11.
0:0
Второй тайм: 52'
0'
31
Yvo
Calleros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
37 Mateo Perez
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботта РубенНападающий
- Нападающий
-
24 Соса РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
История личных встреч
Банфилд
Тальерес Кордоба
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 2 победы
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.11
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.07
0.79
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
84
114
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|3
|0.27
|Geronimo Rivera
|3
|0.27
|Гальван Бриан
|2
|0.18
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.09
|Juan Quintana
|1
|0.09
|Yvo Calleros
|0
|0
|Aaron Quiroz
|0
|0
|Ignacio Rodriguez
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Рамон
|4 (1)
|0.36
|Джиротти Федерико
|4
|0.36
|Ботта Рубен
|2
|0.18
|Juan Rodriguez2
|2
|0.18
|Juan Camilo Portilla
|1
|0.09
|Бустос Науэль
|1
|0.09
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.09
|Каталан Матиас
|1
|0.09
|Мартинес Алекс
|1
|0.09
|Галарса Матиас
|1
|0.09
|Портилльо Маркос
|1
|0.09
|Эррера Гидо
|0
|0
|Lucas Suarez II
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Aaron Quiroz
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Franco Quinteros
|0
|1
|Jesus Soraire
|1
|0
|Alejandro Maciel
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джиротти Федерико
|3
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Портилльо Маркос
|2
|0
|Juan Camilo Portilla
|2
|0
|Боу Густаво
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Мантилья Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Тальерес Кордоба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
11
Банфилд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Тальерес Кордоба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
4
57%
3
25%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
1
10%
3
15%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
1
10%
5
25%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
1
10%
6
30%
61-75
5
50%
3
15%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1
Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2
Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0
Результаты матчей
Банфилд
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
37
73
19
28
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|13 - 12
|21
|2.
|11
|5
|6
|0
|21 - 7
|21
|3.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|4.
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|10 - 7
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|14 - 9
|17
|8.
|10
|4
|2
|4
|7 - 10
|14
|9.
|11
|4
|1
|6
|13 - 17
|13
|10.
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|11.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|12.
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|14.
|11
|0
|6
|5
|4 - 16
|6
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|13 - 4
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|6.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|6
|0
|5
|1
|3 - 6
|5
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 8
|8
|7.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|13.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5