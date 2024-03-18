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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 11.
Банфилд
0:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
59' Желтая карточка
Ортегоса Диего
81' Желтая карточка
Juan Camilo Portilla
90'+5
1
Бароверо
Марсело
19
Ezequiel
Bonifacio
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
22
Juan
Alvarez2
8
Jesus
Soraire
31
Yvo
Calleros
20
Ignacio
Rodriguez
11
Bruno
Christian
Sepulveda
9
Milton
Gimenez
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
30
Ортегоса
Диего
27
Juan
Camilo
Portilla
8
Галарса
Матиас
20
Ботта
Рубен
9
Джиротти
Федерико
24
Соса
Рамон
Банфилд
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-3-3

История личных встреч

Банфилд
Тальерес Кордоба

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 2 победы

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
0:1
К
0:1
ЛП
1:0
КПЛ
3:1
ЛП
0:1
КДМЭП
3:2
К
0:0
С
0:1
С
3:1
С
1:0
П
0:0
ПБ
2:1
ПБ
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.79

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

84
114

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 3 0.27
Geronimo Rivera 3 0.27
Гальван Бриан 2 0.18
Bruno Christian Sepulveda 1 0.09
Juan Quintana 1 0.09
Yvo Calleros 0 0
Aaron Quiroz 0 0
Ignacio Rodriguez 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соса Рамон 4 (1) 0.36
Джиротти Федерико 4 0.36
Ботта Рубен 2 0.18
Juan Rodriguez2 2 0.18
Juan Camilo Portilla 1 0.09
Бустос Науэль 1 0.09
Бенавидес Гастон Америко 1 0.09
Каталан Матиас 1 0.09
Мартинес Алекс 1 0.09
Галарса Матиас 1 0.09
Портилльо Маркос 1 0.09
Эррера Гидо 0 0
Lucas Suarez II 0 0
Наварро Мигель 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмануэль 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Milton Gimenez 2 0
Aaron Quiroz 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Franco Quinteros 0 1
Jesus Soraire 1 0
Alejandro Maciel 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Yvo Calleros 1 0
Lautaro Rios 1 0
Geronimo Rivera 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиротти Федерико 3 0
Juan Camilo Portilla 3 0
Каталан Матиас 2 0
Juan Portillo 2 0
Галарса Матиас 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Боу Густаво 1 0
Lucas Suarez II 1 0
Бустос Науэль 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Соса Рамон 1 0
Мантилья Кевин 1 0

Результаты матчей

Банфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Тальерес Кордоба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5
Банфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
11
Банфилд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Тальерес Кордоба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
4
57%
3
25%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
1
10%
3
15%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
1
10%
5
25%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
1
10%
6
30%
61-75
5
50%
3
15%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
8%
3
23%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
1
8%
5
38%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1
Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2
Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0

Результаты матчей

Банфилд
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
7
4
1
10
2.5
2
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 13 - 12 21
2.
Ривер Плейт
 11 5 6 0 21 - 7 21
3.
Тальерес Кордоба
 11 5 4 2 20 - 13 19
4.
Барракас Сентраль
 11 5 4 2 12 - 9 19
5.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
6.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 3 3 10 - 7 18
7.
Институто Кордоба
 11 5 2 4 14 - 9 17
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 1 6 13 - 17 13
10.
Депортиво Риестра
 11 3 2 6 6 - 13 11
11.
Банфилд
 11 2 5 4 10 - 12 11
12.
Уракан
 11 2 3 6 7 - 12 9
13.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 1 8 11 - 21 7
14.
Атлетико Тукуман
 11 0 6 5 4 - 16 6

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 10 7 2 1 13 - 3 23
2.
Ланус
 10 6 1 3 16 - 8 19
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 11 - 11 18
5.
Дефенса и Хустисия
 11 4 5 2 13 - 13 17
6.
Бока Хуниорс
 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Унион Санта-Фе
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Расинг Авельянеда
 11 4 3 4 15 - 10 15
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 6 2 8 - 10 12
10.
Платенсе
 11 2 6 3 5 - 11 12
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 2 3 5 7 - 10 9
12.
Сармьенто
 11 2 3 6 9 - 16 9
13.
Бельграно
 10 1 5 4 13 - 14 8
14.
Тигре
 11 1 2 8 5 - 17 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
4.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
6.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
7.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
11.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
9.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
12.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Расинг Авельянеда
 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Унион Санта-Фе
 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
10.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 5 0 2 3 5 - 8 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Расинг Авельянеда Сукулини Бруно 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Банфилд 0:0 Тальерес Кордоба онлайн

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