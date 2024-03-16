Тур: 23.
История личных встреч
Акрон
Сокол
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|7 (1)
|0.32
|Килин Антон
|5
|0.23
|Понсе Андрес
|4
|0.18
|Чудин Иван
|2
|0.09
|Савичев Константин
|2 (1)
|0.09
|Песегов Евгений
|1
|0.05
|Данилкин Егор
|1
|0.05
|Азаров Владимир
|1
|0.05
|Хубаев Давид
|1
|0.05
|Галоян Артур
|1
|0.05
|Галкин Владислав
|1
|0.05
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.05
|Бокоев Марат
|1
|0.05
|Данилин Кирилл
|1
|0.05
|Анджелкович Неманья
|1
|0.05
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|4
|0.18
|Морозов Владислав
|4
|0.18
|Ежков Данила
|3 (1)
|0.14
|Молодцов Артём
|2
|0.09
|Сасин Дмитрий
|1
|0.05
|Максименко Артём
|1
|0.05
|Козловский Никита
|1
|0.05
|Мальцев Михаил
|1
|0.05
|Евдокимов Андрей
|1
|0.05
|Турсунов Игорь
|1 (1)
|0.05
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галкин Владислав
|4
|1
|Апеков Руслан
|4
|0
|Данилин Кирилл
|4
|0
|Макаров Сергей
|2
|1
|Хубаев Давид
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Савичев Константин
|2
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|2
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Понсе Андрес
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
|Димоски Боян
|1
|0
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ежков Данила
|4
|0
|Гудков Ян
|4
|0
|Казанцев Данил
|2
|1
|Сасин Дмитрий
|3
|0
|Мальцев Михаил
|3
|0
|Морозов Владислав
|3
|0
|Югалдин Дмитрий
|3
|0
|Косаревский Пётр
|1
|1
|Молодцов Артём
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Плиев Заурбек
|1
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Сериков Илья
|1
|0
|Забелин Павел
|1
|0
|Турсунов Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сокол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
7
Акрон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сокол
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
15
9
Акрон
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Сокол
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
15
10
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Пропущено
10
21
6 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
30%
3
14%
1-15
3
30%
5
24%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
1
10%
4
19%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
5
33%
4
40%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
1
10%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
5
38%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Забито
30
20
17 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
3
10%
1
5%
1-15
5
17%
4
20%
16-30
9
30%
6
30%
31-45
5
17%
3
15%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
5
17%
2
10%
76-90
Пропущено
19
34
10 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
21%
4
12%
1-15
5
26%
5
15%
16-30
1
5%
11
32%
31-45
4
21%
3
9%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
3
16%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0
Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0
Сокол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0
Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Сокол - Текстильщик 1:0 Сокол - Кубань 1:3 Нефтехимик - Сокол 0:0 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Тюмень - Сокол 2:0 Сокол - Акрон 0:1 Енисей - Сокол 5:3 Сокол - Нефтехимик 2:2 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Сокол - Алания 0:0
Результаты матчей
Акрон
Сокол
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
5:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 64%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
5:3
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Акрон
Сокол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
47
29
38
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
47
38
38
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
1111
715
517
517
319
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|35 - 20
|42
|2.
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|23 - 11
|40
|3.
|22
|10
|9
|3
|28 - 15
|39
|4.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 19
|38
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 20
|36
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 20
|34
|7.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|24 - 25
|33
|8.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 20
|30
|9.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|19 - 21
|28
|10.
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|33 - 32
|27
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|27 - 35
|27
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|13.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|14.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|16 - 24
|24
|15.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|19 - 35
|24
|16.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|17 - 28
|21
|17.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|20 - 28
|21
|18.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|18 - 29
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|11
|7
|3
|1
|16 - 4
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 12
|13
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|6 - 5
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 20
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 22
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|12
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
Прогнозы на матч Акрон - Сокол
Исход игры
Акрон
91.1% (41)
Ничья
6.7% (3)
Сокол
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (20)
Меньше
54.55% (24)
Обе команды забьют
Да
50% (22)
Нет
50% (22)
Популярный счёт
2:1 Акрон
40% (18)
2:0 Акрон
24.4% (11)
1:0 Акрон
22.2% (10)
1:1 Ничья
6.7% (3)
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