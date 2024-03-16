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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 23.
Акрон
 
Позже
Сокол
Прогнозы 45
Акрон 91.1% (41)
X 6.7% (3)
Сокол 2.2% (1)
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Акрон
Ничья
Сокол
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История личных встреч

Акрон
Сокол

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
0:1
ТМС
0:0
К
3:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 7 (1) 0.32
Килин Антон 5 0.23
Понсе Андрес 4 0.18
Чудин Иван 2 0.09
Савичев Константин 2 (1) 0.09
Песегов Евгений 1 0.05
Данилкин Егор 1 0.05
Азаров Владимир 1 0.05
Хубаев Давид 1 0.05
Галоян Артур 1 0.05
Галкин Владислав 1 0.05
Глушков Никита Андреевич 1 0.05
Бокоев Марат 1 0.05
Данилин Кирилл 1 0.05
Анджелкович Неманья 1 0.05
Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 4 0.18
Морозов Владислав 4 0.18
Ежков Данила 3 (1) 0.14
Молодцов Артём 2 0.09
Сасин Дмитрий 1 0.05
Максименко Артём 1 0.05
Козловский Никита 1 0.05
Мальцев Михаил 1 0.05
Евдокимов Андрей 1 0.05
Турсунов Игорь 1 (1) 0.05

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 4 1
Апеков Руслан 4 0
Данилин Кирилл 4 0
Макаров Сергей 2 1
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Анджелкович Неманья 3 0
Чудин Иван 2 0
Савичев Константин 2 0
Ходжаниязов Джамалдин 2 0
Килин Антон 2 0
Понсе Андрес 2 0
Песегов Евгений 1 0
Данилкин Егор 1 0
Бокоев Марат 1 0
Димоски Боян 1 0
Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ежков Данила 4 0
Гудков Ян 4 0
Казанцев Данил 2 1
Сасин Дмитрий 3 0
Мальцев Михаил 3 0
Морозов Владислав 3 0
Югалдин Дмитрий 3 0
Косаревский Пётр 1 1
Молодцов Артём 2 0
Караев Максим 2 0
Плиев Заурбек 1 0
Леонтьев Игорь 1 0
Сериков Илья 1 0
Забелин Павел 1 0
Турсунов Игорь 1 0

Результаты матчей

Акрон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сокол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
7
Акрон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сокол
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

15
9
Акрон
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Сокол
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

15
10
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Пропущено

10
21
6 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
30%
3
14%
1-15
3
30%
5
24%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
1
10%
4
19%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
5
33%
4
40%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
1
10%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
5
38%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Забито

30
20
17 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 11
3
10%
1
5%
1-15
5
17%
4
20%
16-30
9
30%
6
30%
31-45
5
17%
3
15%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
5
17%
2
10%
76-90

Пропущено

19
34
10 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
21%
4
12%
1-15
5
26%
5
15%
16-30
1
5%
11
32%
31-45
4
21%
3
9%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
3
16%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0
Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1 Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0
Сокол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0
Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Сокол - Текстильщик 1:0 Сокол - Кубань 1:3 Нефтехимик - Сокол 0:0 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Тюмень - Сокол 2:0 Сокол - Акрон 0:1 Енисей - Сокол 5:3 Сокол - Нефтехимик 2:2 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Сокол - Алания 0:0

Результаты матчей

Акрон
Сокол

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
5:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 64%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
5:3
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Акрон
Сокол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
2
9
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
7
3
8
1.5
3
8
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
11
11
7
15
1.5
5
17
5
17
2.5
3
19
2
20
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 22 12 6 4 35 - 20 42
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 22 12 4 6 23 - 11 40
3.
Арсенал Тула
 22 10 9 3 28 - 15 39
4.
Акрон
 Заявка 22 11 5 6 30 - 19 38
5.
Тюмень
 Заявка 22 10 6 6 28 - 20 36
6.
Родина Москва
 Заявка 22 9 7 6 34 - 20 34
7.
Алания
 Заявка 22 8 9 5 24 - 25 33
8.
Нефтехимик
 Заявка 22 8 6 8 20 - 20 30
9.
Торпедо Москва
 Заявка 22 7 7 8 19 - 21 28
10.
Енисей
 Заявка 22 8 3 11 33 - 32 27
11.
Шинник
 Заявка 22 7 6 9 27 - 35 27
12.
КАМАЗ
 Заявка 22 6 8 8 19 - 22 26
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
14.
Ленинградец
 Заявка 22 6 6 10 16 - 24 24
15.
Сокол
 Заявка 22 6 6 10 19 - 35 24
16.
Кубань
 Заявка 22 5 6 11 17 - 28 21
17.
Черноморец Нв
 Заявка 22 4 9 9 20 - 28 21
18.
Волгарь
 Заявка 22 4 8 10 18 - 29 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 11 7 3 1 16 - 4 24
3.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
4.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
7.
Химки
 Заявка 11 5 5 1 15 - 8 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
9.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
10.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
11.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
12.
Акрон
 Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
15.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
16.
Черноморец Нв
 Заявка 11 3 4 4 13 - 12 13
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 10 1 4 5 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 4 3 3 6 - 5 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
9.
Шинник
 Заявка 11 3 2 6 12 - 20 11
10.
Алания
 Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Сокол
 Заявка 11 2 3 6 9 - 22 9
14.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 12
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 8
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Сокол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 45 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40% пользователей.
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    • Прогнозы 45
    Акрон 91.1% (41)
    X 6.7% (3)
    Сокол 2.2% (1)
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    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Сокол
    1.70
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    3.85
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    4.90
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    Прогнозы на матч Акрон - Сокол

    Исход игры
    Акрон
    91.1% (41)
    Ничья
    6.7% (3)
    Сокол
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (22)
    Нет
    50% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Акрон
    40% (18)
    2:0 Акрон
    24.4% (11)
    1:0 Акрон
    22.2% (10)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
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