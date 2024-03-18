Тур: 23.
0:0
Первый тайм: 14'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
78
Имамов
Ислам
96
Рукас
Томас
95
Петров
Илья
- Основной состав
-
78 Имамов ИсламВратарь
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Быков АртёмЗащитник
-
86 Ершов КириллЗащитник
- Защитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Яо Жан ШарльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаронов Роман
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Рейна ЙордиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Торпедо Москва
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
17 матчей
5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1
0.82
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
90
109
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Саид
|5 (2)
|0.22
|Кожемякин Олег
|3
|0.13
|Никитин Кирилл
|3
|0.13
|Никитин Андрей Владимирович
|2
|0.09
|Симонян Артём
|2
|0.09
|Бавин Юрий
|1
|0.04
|Кутовой Максим
|1
|0.04
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.04
|Шипунов Тимофей
|1
|0.04
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|4 (1)
|0.17
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.13
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.09
|Юзепчук Роман
|2
|0.09
|Лебеденко Игорь
|1
|0.04
|Горбунов Игорь
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Калугин Никита
|1
|0.04
|Москвичёв Владимир
|1
|0.04
|Шамкин Даниил
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Червяков Руслан
|1
|0.04
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|4
|0
|Бавин Юрий
|4
|0
|Покидышев Николай
|4
|0
|Симонян Артём
|3
|0
|Алиев Саид
|3
|0
|Бегун Дмитрий
|3
|0
|Петров Илья
|2
|0
|Мусалов Магомед
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Кожемякин Олег
|2
|0
|Корнюшин Даниил
|2
|0
|Имамов Ислам
|2
|0
|Яо Жан Шарль
|2
|0
|Рукас Андрюс
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Горбунов Игорь
|2
|1
|Громыко Валерий
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|1
|1
|Стефанович Илья
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Торпедо Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
СКА-Хабаровск
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Торпедо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
3
10
СКА-Хабаровск
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (11)
41% (9)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
55% (12)
5% (1)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
4
57%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
6
12
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
3
50%
3
25%
76-90
Пропущено
20
10
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
20%
0
0%
1-15
5
25%
4
40%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
3
15%
2
20%
76-90
Забито
20
19
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
2
10%
3
16%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
5
25%
7
37%
76-90
Пропущено
26
21
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
4
15%
1
5%
1-15
6
23%
4
19%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
3
12%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2
СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 СКА-Хабаровск - Олимпик Ташкент 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтчи Фергана 1:1 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Форте - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0
Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Торпедо Москва
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:0
6 раз 27%
1:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
55
47
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
56
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
139
616
616
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|23
|12
|6
|5
|35 - 23
|42
|2.
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|23 - 11
|40
|3.
|0:0
|23
|10
|10
|3
|28 - 15
|40
|4.
|0:0 Заявка
|23
|11
|6
|6
|30 - 19
|39
|5.
|0:0 Заявка
|23
|10
|7
|6
|28 - 20
|37
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 20
|34
|7.
|0:0 Заявка
|23
|8
|10
|5
|24 - 25
|34
|8.
|3:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 20
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|37 - 32
|30
|10.
|0:0 Заявка
|23
|7
|8
|8
|19 - 21
|29
|11.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|13.
|0:0 Заявка
|23
|6
|8
|9
|20 - 26
|26
|14.
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|19 - 35
|25
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|16 - 28
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|21 - 28
|24
|17.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|17 - 28
|21
|18.
|0:0 Заявка
|23
|4
|9
|10
|18 - 29
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|16 - 4
|25
|3.
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|17 - 5
|22
|4.
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 6
|22
|5.
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|7.
|0:3 Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 11
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|9.
|3:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|10.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|11.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|12.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|17.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|6 - 5
|15
|6.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|3:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 10
|14
|9.
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|10.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 9
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 11
|11
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 22
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|18.
|0:0 Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|12
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва
Исход игры
СКА-Хабаровск
30.6% (38)
Ничья
50% (62)
Торпедо Москва
19.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
26.96% (31)
Меньше
73.04% (84)
Обе команды забьют
Да
71.3% (82)
Нет
28.7% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (51)
1:0 СКА-Хабаровск
14.5% (18)
2:1 СКА-Хабаровск
11.3% (14)
1:2 Торпедо Москва
9.7% (12)
0:1 Торпедо Москва
5.6% (7)
0:0 Ничья
5.6% (7)
2:2 Ничья
1.6% (2)
2:3 Торпедо Москва
1.6% (2)
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