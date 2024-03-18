Атаку вторым темпом проводили правым краем "армейцы", но Кирилл Никитин сплоховал со своей диагональной подачей - мяч улетел за пределы поля.

Непросто сейчас москвичам пересекать центральную линию поля, так как команда Романа Шаронова очень активно работает в высоком коллективном прессинге.

Шамкин выполнил резкий пас по правому флангу на забегание Горбунову, но слишком жёстко получилось, из-за чего адресат не успел сохранить мяч в пределах поля.

Ботнарь решил начать атаку "Торпедо" длиннющим пасом от ворот на левый фланг атаки на Тугарева, но немного неточно получилось - мяч ушёл за боковую линию поля.

Очень динамично двигаются обе команды, но вот эффективности в комбинационных действиях мы не видим, из-за чего случается огромное количество ошибок.

Свой первый угловой заработали торпедовцы на правом фланге атаки. Разыгран был мяч накоротке, но ничего интересного после этого у владений Имамова не произошло.

В новой атаке "автозаводцы" заработали угловой на левом фланге. Снова разыгран был мяч низом, после чего прошла хорошая подача на дальнюю штангу, откуда Бородин пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной.

9' Два угловых кряду, по одному с каждого из флангов, подали футболисты "СКА-Хабаровска". Но в обоих случаях защитники "Торпедо" были на высоте.

8' После заброса по левому флангу у хабаровчан, Гонгапшев здорово оттеснил корпусом соперника, ворвался в штрафную площадку и нанёс удар в ближний нижний угол, но Ботнарь не дрогнул и парировал мяч на угловой.

7' Олег Кононов активно ведёт себя у кромки поля, постоянно что-то подсказывая подопечным. Докричаться несложно, так как на трибунах всего несколько сотен болельщиков.

6' С левого фланга диагональная подача прошла в штрафную площадь номинальных хозяев, но уверенно там отработал Покидышев, который заработал на себе фол.

5' По центральной оси дальневосточники попытались провести свою дебютную атаку в этот вечер, но мяч был потерян, поэтому приходится возвращаться назад.

4' Стараются с первых минут встречи номинальные гости доминировать в центральной зоне. "СКА-Хабаровск" не желает добровольно принимать игру вторым номером, так что пытается противодействовать.

3' Попытались левым краем провести первую атаку торпедовцы, но мяч был потерян, после чего Тугарев нарушил правила при попытке ответного отбора.