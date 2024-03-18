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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 23.
СКА-Хабаровск
0:0
Первый тайм: 14'
Торпедо Москва
0'
Прогнозы 124
СКА-Хабаровск 30.6% (38)
X 50% (62)
Торпедо Москва 19.4% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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СКА-Хабаровск
Ничья
Торпедо Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
78
Имамов
Ислам
96
Рукас
Томас
17
Покидышев
Николай
4
Кожемякин
Олег
31
Никитин
Андрей
Владимирович
95
Петров
Илья
8
Коновалов
Игорь
5
Мусалов
Магомед
21
Никитин
Кирилл
92
Подберёзкин
Вячеслав
11
Гонгапшев
Альбек
51
Ботнарь
Виталий
90
Роганович
Боян
2
Бородин
Сергей
Алексеевич
3
Иваньков
Александр
II
99
Шевченко
Глеб
15
Орехов
Александр
17
Горбунов
Игорь
8
Тугарев
Роман
11
Шамкин
Даниил
21
Гонгадзе
Георгий
16
Рейна
Йорди
СКА-Хабаровск
Торпедо Москва

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Торпедо Москва

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

17 матчей

5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед

История матчей

МПЛ
2:0
ТМК
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1
0.82

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

90
109

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 5 (2) 0.22
Кожемякин Олег 3 0.13
Никитин Кирилл 3 0.13
Никитин Андрей Владимирович 2 0.09
Симонян Артём 2 0.09
Бавин Юрий 1 0.04
Кутовой Максим 1 0.04
Гонгапшев Альбек 1 0.04
Шипунов Тимофей 1 0.04
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 4 (1) 0.17
Рейна Йорди 3 (1) 0.13
Гонгадзе Георгий 2 0.09
Юзепчук Роман 2 0.09
Лебеденко Игорь 1 0.04
Горбунов Игорь 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Калугин Никита 1 0.04
Москвичёв Владимир 1 0.04
Шамкин Даниил 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Червяков Руслан 1 0.04

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никитин Андрей Владимирович 4 0
Подберёзкин Вячеслав 4 0
Бавин Юрий 4 0
Покидышев Николай 4 0
Симонян Артём 3 0
Алиев Саид 3 0
Бегун Дмитрий 3 0
Петров Илья 2 0
Мусалов Магомед 2 0
Рукас Томас 2 0
Кожемякин Олег 2 0
Корнюшин Даниил 2 0
Имамов Ислам 2 0
Яо Жан Шарль 2 0
Рукас Андрюс 1 0
Кутовой Максим 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 7 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Стефанович Илья 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Торпедо Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3
СКА-Хабаровск
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Торпедо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

3
10
СКА-Хабаровск
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (11)
41% (9)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
55% (12)
5% (1)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
4
57%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

6
12
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
3
50%
3
25%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
20%
0
0%
1-15
5
25%
4
40%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
3
15%
2
20%
76-90

Забито

20
19
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
2
10%
3
16%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
5
25%
7
37%
76-90

Пропущено

26
21
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
4
15%
1
5%
1-15
6
23%
4
19%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
3
12%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2
СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 СКА-Хабаровск - Олимпик Ташкент 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтчи Фергана 1:1 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Форте - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0
Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Торпедо Москва

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:0
6 раз 27%
1:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
4
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
5
6
1
11
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
13
9
6
16
1.5
6
16
1
21
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0:3 Заявка 23 12 6 5 35 - 23 42
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 22 12 4 6 23 - 11 40
3.
Арсенал Тула
 0:0 23 10 10 3 28 - 15 40
4.
Акрон
 0:0 Заявка 23 11 6 6 30 - 19 39
5.
Тюмень
 0:0 Заявка 23 10 7 6 28 - 20 37
6.
Родина Москва
 Заявка 22 9 7 6 34 - 20 34
7.
Алания
 0:0 Заявка 23 8 10 5 24 - 25 34
8.
Нефтехимик
 3:0 Заявка 23 9 6 8 23 - 20 33
9.
Енисей
 Заявка 23 9 3 11 37 - 32 30
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 23 7 8 8 19 - 21 29
11.
Шинник
 Заявка 23 7 6 10 27 - 36 27
12.
КАМАЗ
 Заявка 22 6 8 8 19 - 22 26
13.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 23 6 8 9 20 - 26 26
14.
Сокол
 0:0 Заявка 23 6 7 10 19 - 35 25
15.
Ленинградец
 Заявка 23 6 6 11 16 - 28 24
16.
Черноморец Нв
 Заявка 23 5 9 9 21 - 28 24
17.
Кубань
 Заявка 22 5 6 11 17 - 28 21
18.
Волгарь
 0:0 Заявка 23 4 9 10 18 - 29 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 0:0 12 7 4 1 16 - 4 25
3.
Тюмень
 0:0 Заявка 11 6 4 1 17 - 5 22
4.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 11 6 4 1 14 - 6 22
5.
Алания
 0:0 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
6.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
7.
Химки
 0:3 Заявка 12 5 5 2 15 - 11 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
9.
Нефтехимик
 3:0 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
11.
Акрон
 0:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 10 18
12.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 0:0 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0:3 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 0:0 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 4 3 3 6 - 5 15
6.
Тюмень
 0:0 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 0:0 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 3:0 Заявка 11 4 2 5 10 - 10 14
9.
Алания
 0:0 Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
10.
Волгарь
 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 12 2 5 5 7 - 11 11
13.
Сокол
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
14.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
15.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
18.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 12
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 8
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    16'
    В новой атаке "автозаводцы" заработали угловой на левом фланге. Снова разыгран был мяч низом, после чего прошла хорошая подача на дальнюю штангу, откуда Бородин пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной.
  • Угловой
    15'
    Свой первый угловой заработали торпедовцы на правом фланге атаки. Разыгран был мяч накоротке, но ничего интересного после этого у владений Имамова не произошло.
  • 14'
    Очень динамично двигаются обе команды, но вот эффективности в комбинационных действиях мы не видим, из-за чего случается огромное количество ошибок.
  • 13'
    Ботнарь решил начать атаку "Торпедо" длиннющим пасом от ворот на левый фланг атаки на Тугарева, но немного неточно получилось - мяч ушёл за боковую линию поля.
  • 12'
    Шамкин выполнил резкий пас по правому флангу на забегание Горбунову, но слишком жёстко получилось, из-за чего адресат не успел сохранить мяч в пределах поля.
  • 11'
    Непросто сейчас москвичам пересекать центральную линию поля, так как команда Романа Шаронова очень активно работает в высоком коллективном прессинге.
  • 10'
    Атаку вторым темпом проводили правым краем "армейцы", но Кирилл Никитин сплоховал со своей диагональной подачей - мяч улетел за пределы поля.
  • Угловой
    9'
    Два угловых кряду, по одному с каждого из флангов, подали футболисты "СКА-Хабаровска". Но в обоих случаях защитники "Торпедо" были на высоте.
  • Опасный момент
    8'
    После заброса по левому флангу у хабаровчан, Гонгапшев здорово оттеснил корпусом соперника, ворвался в штрафную площадку и нанёс удар в ближний нижний угол, но Ботнарь не дрогнул и парировал мяч на угловой.
  • 7'
    Олег Кононов активно ведёт себя у кромки поля, постоянно что-то подсказывая подопечным. Докричаться несложно, так как на трибунах всего несколько сотен болельщиков.
  • Фол, нарушение
    6'
    С левого фланга диагональная подача прошла в штрафную площадь номинальных хозяев, но уверенно там отработал Покидышев, который заработал на себе фол.
  • 5'
    По центральной оси дальневосточники попытались провести свою дебютную атаку в этот вечер, но мяч был потерян, поэтому приходится возвращаться назад.
  • 4'
    Стараются с первых минут встречи номинальные гости доминировать в центральной зоне. "СКА-Хабаровск" не желает добровольно принимать игру вторым номером, так что пытается противодействовать.
  • Фол, нарушение
    3'
    Попытались левым краем провести первую атаку торпедовцы, но мяч был потерян, после чего Тугарев нарушил правила при попытке ответного отбора.
  • 2'
    Очень невесёлая атмосфера на стадионе "Фишт", зрителей совсем мало. "СКА-Хабаровску" приходится играть на нейтральных полях на старте весенней части сезона из-за технических проблем на домашней арене.
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    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 23-го тура Первой лиги России, в котором "СКА-Хабаровск" в Сочи проведёт домашний поединок с московским "Торпедо". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Торпедо Москва.
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    Прогнозы 124
    СКА-Хабаровск 30.6% (38)
    X 50% (62)
    Торпедо Москва 19.4% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Торпедо Москва
    2.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    30.6% (38)
    Ничья
    50% (62)
    Торпедо Москва
    19.4% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.96% (31)
    Меньше
    73.04% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (82)
    Нет
    28.7% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.1% (51)
    1:0 СКА-Хабаровск
    14.5% (18)
    2:1 СКА-Хабаровск
    11.3% (14)
    1:2 Торпедо Москва
    9.7% (12)
    0:1 Торпедо Москва
    5.6% (7)
    0:0 Ничья
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    2:3 Торпедо Москва
    1.6% (2)
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    СКА-Хабаровск
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