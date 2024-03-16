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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 23.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 44
СКА-Хабаровск 38.6% (17)
X 45.5% (20)
Торпедо Москва 15.9% (7)
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СКА-Хабаровск
Ничья
Торпедо Москва
2.30
3.15
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История личных встреч

СКА-Хабаровск
Торпедо Москва

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

17 матчей

5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

5.9%
64.7%
29.4%
1 победа 11 ничьих 5 побед

История матчей

МПЛ
2:0
ТМК
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1
0.82

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

90
109

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 5 (2) 0.23
Кожемякин Олег 3 0.14
Никитин Кирилл 3 0.14
Никитин Андрей Владимирович 2 0.09
Симонян Артём 2 0.09
Бавин Юрий 1 0.05
Кутовой Максим 1 0.05
Гонгапшев Альбек 1 0.05
Шипунов Тимофей 1 0.05
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 4 (1) 0.18
Рейна Йорди 3 (1) 0.14
Гонгадзе Георгий 2 0.09
Юзепчук Роман 2 0.09
Лебеденко Игорь 1 0.05
Горбунов Игорь 1 0.05
Журавлёв Юрий 1 0.05
Калугин Никита 1 0.05
Москвичёв Владимир 1 0.05
Шамкин Даниил 1 0.05
Манелов Ираклий 1 0.05
Червяков Руслан 1 0.05

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никитин Андрей Владимирович 4 0
Подберёзкин Вячеслав 4 0
Бавин Юрий 4 0
Покидышев Николай 4 0
Симонян Артём 3 0
Алиев Саид 3 0
Бегун Дмитрий 3 0
Петров Илья 2 0
Мусалов Магомед 2 0
Рукас Томас 2 0
Кожемякин Олег 2 0
Корнюшин Даниил 2 0
Имамов Ислам 2 0
Яо Жан Шарль 2 0
Рукас Андрюс 1 0
Кутовой Максим 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 7 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Стефанович Илья 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Торпедо Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3
СКА-Хабаровск
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Торпедо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

3
10
СКА-Хабаровск
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (11)
41% (9)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
55% (12)
5% (1)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
4
57%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

6
12
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
3
50%
3
25%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
20%
0
0%
1-15
5
25%
4
40%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
3
15%
2
20%
76-90

Забито

20
19
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
2
10%
3
16%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
5
25%
7
37%
76-90

Пропущено

26
21
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
4
15%
1
5%
1-15
6
23%
4
19%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
3
12%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2
СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 СКА-Хабаровск - Олимпик Ташкент 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтчи Фергана 1:1 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Форте - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0
Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Торпедо Москва

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:0
6 раз 27%
1:1
5 раз 23%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
4
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
5
6
1
11
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
13
9
6
16
1.5
6
16
1
21
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 22 12 6 4 35 - 20 42
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 22 12 4 6 23 - 11 40
3.
Арсенал Тула
 22 10 9 3 28 - 15 39
4.
Акрон
 Заявка 22 11 5 6 30 - 19 38
5.
Тюмень
 Заявка 22 10 6 6 28 - 20 36
6.
Родина Москва
 Заявка 22 9 7 6 34 - 20 34
7.
Алания
 Заявка 22 8 9 5 24 - 25 33
8.
Нефтехимик
 Заявка 22 8 6 8 20 - 20 30
9.
Торпедо Москва
 Заявка 22 7 7 8 19 - 21 28
10.
Енисей
 Заявка 22 8 3 11 33 - 32 27
11.
Шинник
 Заявка 22 7 6 9 27 - 35 27
12.
КАМАЗ
 Заявка 22 6 8 8 19 - 22 26
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
14.
Ленинградец
 Заявка 22 6 6 10 16 - 24 24
15.
Сокол
 Заявка 22 6 6 10 19 - 35 24
16.
Кубань
 Заявка 22 5 6 11 17 - 28 21
17.
Черноморец Нв
 Заявка 22 4 9 9 20 - 28 21
18.
Волгарь
 Заявка 22 4 8 10 18 - 29 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 11 7 3 1 16 - 4 24
3.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
4.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
7.
Химки
 Заявка 11 5 5 1 15 - 8 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
9.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
10.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
11.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
12.
Акрон
 Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
15.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
16.
Черноморец Нв
 Заявка 11 3 4 4 13 - 12 13
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 10 1 4 5 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 4 3 3 6 - 5 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
9.
Шинник
 Заявка 11 3 2 6 12 - 20 11
10.
Алания
 Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Сокол
 Заявка 11 2 3 6 9 - 22 9
14.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 12
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 8
Химки Руденко Александр Александрович 7
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Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 15 минут.



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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    СКА-Хабаровск 38.6% (17)
    X 45.5% (20)
    Торпедо Москва 15.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Торпедо Москва
    2.30
    3.15
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    3.35
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Торпедо Москва

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    38.6% (17)
    Ничья
    45.5% (20)
    Торпедо Москва
    15.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.23% (13)
    Меньше
    69.77% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.6% (17)
    1:0 СКА-Хабаровск
    18.2% (8)
    2:1 СКА-Хабаровск
    15.9% (7)
    1:2 Торпедо Москва
    11.4% (5)
    0:1 Торпедо Москва
    4.5% (2)
    0:0 Ничья
    4.5% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Торпедо Москва
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