Замена в составе "Химок": Вместо Касимова на поле вышел Панченко.

Нетфуллин пробил после паса от Коряна, но Бердников подставил ногу и принял выстрел на себя.

Замена в составе "Нефтехимика": Вместо Джамилова на поле вышел Котик.

Терехов сделал классную подачу на дальнюю штангу, где Варатынов оказался совершенно один, но боковой зафиксировал офсайд.

Стоит сказать, что "Нефтехимик" на протяжении восьми последних лет не выигрывал у "Химок", но сегодня у коллектива из Нижнекамска есть хорошие шансы на положительный результат.

Варатынов зарядил по воротам "Нефтехимика" из-за пределов штрафной площади, но мяч прошел намного выше цели.

Бердников прихватил на фланге Панченко. Еще один шанс у "Химок".

Замена в составе "Нефтехимика": Вместо Липового на поле вышел Морозов.

Хосонов покатил под удар Нетфуллину, который в касание зарядил из-за пределов штрафной, но попал в защитника.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! Руденко!!! Корян в центре поля сделал скидку головой на Руденко, который подхватил мяч и сразу же рванул вперед. На подходе к штрафной нападающий нанес удар в правый от себя угол - Голубев в падении был готов забрать снаряд, но он неожиданно проскользнул под руками голкипера!

Получилось у подмосковной команды вернуть небольшую интригу в этом матче. Если в ближайшие минуты "Химки" забьют второй, то концовка будет жаркой.

Руденко обыграл одного соперника в штрафной гостей, но вовремя успела подстраховка.

Корян хотел подкараулить ошибку защитника на чужой половине поля, но тот смог выбить мяч из своей зоны.

Берковский внутри чужой штрафной убрал защитника и зарядил в ближний угол, но Голубев классно сложился и отразил удар форварда "Химок"!

Нетфуллин получил желтую карточку за удар по ногам Шильцова.

Денисов сзади ударил по ногам Варатынова и получил горчичник. Многовато карточек.

Верховая подача пошла со стороны Журавлёва в штрафную гостей, где Голубев без проблем забрал мяч в руки.

Емельянов пошел в дриблинг по правой бровке, но Нетфуллин остановил соперника.

56 - 44 — владение мячом в процентном соотношении в пользу "Химок".

Нетфуллин зарядил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч попал в руку футболисту "Нефтехимика". Опасный штрафной удар.

Хосонов нанес мощный удар со штрафного, но попал в стенку.

Корян зарядил по ногам Липовому, который пытался убежать в быструю атаку.

Долго "Химки" катали мяч внутри штрафной "Нефтехимика" - в итоге удар нанес Хосонов, который попал прямо во вратаря.

Замена в составе "Нефтехимика": Вместо Петрова на поле вышел Котов.

Замены в составе "Химок": Вместо Исаенко, Магомедова и Волкова на поле вышли Голубович, Руденко и Корян.

Корян получил мяч между линиями и сразу покатил внутрь штрафной, но передача не прошла.

Руденко забежал за спину защитникам "Нефтехимика", но верховая передача на него не прошла.

С правого фланга на дальнюю штангу ворот "Нефтехимика" последовала подача, но защитник гостей не дал Касимову добраться до мяча.

Шильцов легко прокинул мяч между двумя соперниками, вошел в штрафную "Химок", но там был остановлен.

Корян убежал в быструю атаку и покатил на ход Руденко, который ворвался в штрафную, но слишком долго готовился к удару и попал в ногу защитнику.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Шоркин!!! Громит "Нефтехимик" лидера чемпионата! Подача от угла поля последовала на дальнюю штангу "Химок", где Шоркин выскочил из-за спины Варатынова и переправил мяч точно в угол!

Журавлёв грубо сыграл против Джамилова и получил желтую карточку.

Емельянов зарядил по ногам Руденко. Штрафной удар на половине поля "Нефтехимика".

Корян выполнил наброс на линию чужой штрафной площади, но у "Химок" не получилось зацепиться за игровой снаряд.

Голубович сделал аккуратную передачу на Руденко, но мяч перелетел через нападающего и пришел к вратарю нижнекамцев.

Первый тайм

— Перерыв!

45' Мяч угодил в руку Петрову. Арбитр наказал игрока "Нефтехимика" желтой карточкой за фол.

45' Одна минута добавлена к первому тайму.

44' Еще момент у "Химок"! С близкого расстояния через себя пробил Исаенко, мяч рикошетом от Бердникова был готов влететь в сетку, но Голубев успел среагировать!

43' Снова Касимов пострадал. Талалаев высказал свое недовольство арбитру за эпизод. Возможно, желтую карточку просил игроку гостей.

42' Журавлёв получил передачу с правого фланга, сделал пару шагов с мячом и мощно зарядил с дальней дистанции - мяч прошел рядом с девяткой!

41' Аккуратный и мягкий заброс последовал в штрафную "Химок", но Митрюшкин вовремя вышел из ворот и забрал мяч под свой контроль.

40' Касимов на левой бровке хотел прокинуть мяч мимо соперника и совершить рывок, но в итоге игровой снаряд улетел в аут.

39' Касимов получил болезненный удар по ногам, но судья не стал фиксировать нарушение правил.

38' Снова Джамилов начал финтить на левом фланге, но в этот раз получилось у "Химок" его остановить.

36' Магомедов выполнил подачу на ближнюю штангу, но не получилось у игроков "Химок" выиграть единоборство и пробить по воротам.

35' Попытались хозяева провести ответную атаку, в которой заработали угловой удар.

34' Перекладина! Вот это да! Джамилов на входе в штрафную обыграл двух защитников и мощно зарядил в дальний угол, но мяч угодил в перекладину!

33' Касимов пытался прорваться вперед по флангу, но защитник гостей выбил у него мяч в подкате.

32' Классно атакует сегодня "Нефтехимик", а команду Талалаева просто не узнать. Возможно, "Химки" не смогли восстановиться после успешной игры в Кубке России с "Краснодаром".

31' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Липовой!!!

Шильцов обыграл нескольких соперников в штрафной "Химок" и из-под Исаенко покатил на линию вратарской, где Липовой опередил Терехова и в касание отправил мяч в сетку!

30' Ничего не получается в атаке у команды Андрея Талалаева. "Нефтехимик" контролирует мяч и пытается удвоить преимущество.

28' "Химки" являются самой бьющей командой сезона - 13,3 удара в среднем за матч, но пока данная статистика никак не подтверждается.

27' Петров отказался от помощи медиков, полежал немного на газоне, но после поднялся и продолжил игру.

26' Магомедов грубо сыграл против Петрова, за что был награжден желтой карточкой.

25' Замена в составе "Химок": Вместо Степанова на поле вышел Журавлёв.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Петров!!!

Шикарный гол забивает Петров!!! Бердников сделал передачу на Липового, который выполнил подачу в центр штрафной на Петрова, а тот красивым ударом через себя отправил мяч в сетку ворот "Химок"!

22' Кажется, замена готовится у подмосковного коллектива. Люботно, с чем это может быть связано.

21' Джамилов хотел обыграть Терехова на входе в чужую штрафную, но споткнулся и потерял мяч.

20' Герасимов едва не отправил мяч в сетку ворот "Химок"! Головой он нанес удар после подачи партнера с углового, но немного не попал в створ!

19' Липовой пытался накрутить соперников на правом фланге, Касимов опустился ниже, помог своим защитникам и выбил мяч в аут.

18' Сильный навес последовал на штангу ворот "Химок", где Денисов поборолся за мяч, но не смог до него дотянуться.

16' Степанов уложил на газон Липового, который убегал в быструю атаку.

15' Длинная передача последовала на Касимова, но Голубев вышел из своих ворот и первым оказался на мяче.

14' Терехов получил желтую карточку за блокировку Липового.

13' Гости забрали себе мяч в последние несколько минут, но пока не могут добраться до ворот "Химок".

12' Шильцов выдал классную передачу на Джамилова, который мог выйти один на один с вратарем, но не смог обработать мяч.

10' Последовал пас на ход Степанову, но игрок "Химок" не успел добраться до мяча. Удар от ворот выполнит "Нефтехимик".

9' Снова не получилось у подмосковной команды создать остроту у ворот "Нефтехимика". Спокойно гости разобрались с навесом в свою штрафную.

8' Степанов попытался выполнить подачу с левого фланга, но Липовой помешал сопернику это сделать. Угловой удар заработали "Химки".

7' Магомедов выполнил подачу от угла поля, но мяч сразу же был выбит из штрафной площади "Нефтехимика".

6' Касимов поборолся за мяч с Герасимовым и заработал угловой удар у ворот гостей.

5' МОМЕНТ! Липовой выполнил кросс в штрафную "Химок", где кто-то из игроков коснулся мяча головой, но круглый отскочил к Шильцову, который в упор пробил выше ворот!

4' Возобновилась игра. Не потребовалась медицинская помощь футболистку "Химок".

3' Хосонов получил по лицу от Герасимова и пока не может подняться с газона.

2' Длинный заброс последовал в сторону ворот "Нефтехимика", но никто из игроков не добрался до мяча, и снаряд покинул пределы поля.