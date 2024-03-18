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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 23.
Химки
1:3
Второй тайм: 88'
Нефтехимик
0'
15' Желтая карточка
Терехов Сергей
0:1
26' Гол
Петров Максим
28' Желтая карточка
Магомедов Бутта
0:2
31' Гол
Липовой Данил
45' Желтая карточка
Петров Максим
0:3
55' Гол
Шоркин Максим
57' Желтая карточка
Журавлёв Юрий
61' Желтая карточка
Нетфуллин Равиль
63' Желтая карточка
Денисов Роман
1:3
73' Гол
Руденко Александр

Ход матча

15'
Терехов Сергей
 
26'
Журавлёв Юрий
Степанов Данил
 
26'
0:1
Петров Максим
28'
Магомедов Бутта
 
31'
0:2
Липовой Данил
45'
 
Петров Максим
46'
 
Котов Павел
Петров Максим
46'
Корян Аршак
Волков Захар
 
46'
Голубович Петар
Исаенко Олег
 
46'
Руденко Александр
Магомедов Бутта
 
55'
0:3
Шоркин Максим
57'
Журавлёв Юрий
 
61'
Нетфуллин Равиль
 
63'
 
Денисов Роман
71'
 
Морозов Кирилл
Липовой Данил
73'
Руденко Александр
1:3
81'
Панченко Кирилл
Касимов Тимур
 
81'
 
Котик Артём
Джамилов Султан
Прогнозы 129
Химки 93% (120)
X 5.4% (7)
Нефтехимик 1.6% (2)
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Химки
Нефтехимик

История личных встреч

Химки
Нефтехимик

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 8 (1) 0.35
Хосонов Хетаг 6 (2) 0.26
Нетфуллин Равиль 4 0.17
Корян Аршак 3 (1) 0.13
Магомедов Бутта 2 0.09
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.09
Касимов Тимур 2 0.09
Терехов Сергей 1 0.04
Панченко Кирилл 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Исаенко Олег 1 0.04
Волков Захар 1 0.04
Степанов Данил 1 0.04
Берковский Илья 1 0.04
Варатынов Сергей 1 0.04
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котов Павел 4 (2) 0.17
Петров Максим Вячеславович 3 0.13
Першин Матвей 3 0.13
Котик Артём 3 0.13
Липовой Данил 2 0.09
Базелюк Константин 2 (1) 0.09
Шоркин Максим 1 0.04
Морозов Кирилл 1 0.04
Денисов Роман 1 0.04
Емельянов Данила 1 0.04
Кокоев Давид 1 0.04

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 5 0
Степанов Данил 4 0
Варатынов Сергей 4 0
Терехов Сергей 3 0
Исаенко Олег 3 0
Нетфуллин Равиль 1 1
Хосонов Хетаг 1 1
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Журавлёв Юрий 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Скворцов Лев 2 0
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Берковский Илья 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 5 0
Денисов Роман 4 0
Петров Максим Вячеславович 4 0
Кокоев Давид 3 0
Морозов Кирилл 1 1
Ситдиков Марат 2 0
Шоркин Максим 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Зорин Богдан 2 0
Першин Матвей 2 0
Котик Артём 2 0
Котов Павел 1 0
Джамилов Султан 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Талалай Денис 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Липовой Данил 1 0

Результаты матчей

Химки
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Нефтехимик
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
3
Химки
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Нефтехимик
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

17
11
Химки
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Нефтехимик
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

23
14

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
1
7%
1
14%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
10%
2
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
4
33%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
4
20%
5
42%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
4
36%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Забито

35
19
14 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
3
9%
3
16%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
7
20%
1
5%
31-45
6
17%
5
26%
46-60
8
23%
3
16%
61-75
7
20%
5
26%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
15%
2
10%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
4
20%
6
29%
31-45
6
30%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
5
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1
ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1
Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Форте 0:2 Сокол - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 СКА-Ростов - Нефтехимик 0:3 Акрон - Нефтехимик 0:0

Результаты матчей

Химки
Нефтехимик

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
10 раз 45%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Химки
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
5
7
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
5
7
4
1.5
2
8
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
12
10
12
10
1.5
7
15
3
19
2.5
1
21
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 1:3 Заявка 23 12 6 5 36 - 23 42
2.
Акрон
 1:0 Заявка 23 12 5 6 31 - 19 41
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 22 12 4 6 23 - 11 40
4.
Арсенал Тула
 0:0 23 10 10 3 28 - 15 40
5.
Тюмень
 0:0 Заявка 23 10 7 6 28 - 20 37
6.
Родина Москва
 Заявка 22 9 7 6 34 - 20 34
7.
Алания
 0:0 Заявка 23 8 10 5 24 - 25 34
8.
Нефтехимик
 3:1 Заявка 23 9 6 8 23 - 21 33
9.
Енисей
 Заявка 23 9 3 11 37 - 32 30
10.
Торпедо Москва
 0:1 Заявка 23 7 7 9 19 - 22 28
11.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 23 7 7 9 21 - 26 28
12.
Шинник
 Заявка 23 7 6 10 27 - 36 27
13.
КАМАЗ
 Заявка 22 6 8 8 19 - 22 26
14.
Ленинградец
 Заявка 23 6 6 11 16 - 28 24
15.
Сокол
 0:1 Заявка 23 6 6 11 19 - 36 24
16.
Черноморец Нв
 Заявка 23 5 9 9 21 - 28 24
17.
Кубань
 Заявка 22 5 6 11 17 - 28 21
18.
Волгарь
 0:0 Заявка 23 4 9 10 18 - 29 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 0:0 12 7 4 1 16 - 4 25
3.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 11 7 3 1 15 - 6 24
4.
Тюмень
 0:0 Заявка 11 6 4 1 17 - 5 22
5.
Алания
 0:0 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
6.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
7.
Акрон
 1:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 10 20
8.
Химки
 1:3 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
9.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Нефтехимик
 3:1 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
11.
Торпедо Москва
 0:1 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
12.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 0:1 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
17.
Волгарь
 0:0 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 1:3 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 1:0 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 4 3 3 6 - 5 15
6.
Тюмень
 0:0 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 0:0 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 3:1 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 0:0 Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
10.
Волгарь
 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Торпедо Москва
 0:1 Заявка 12 2 4 6 7 - 12 10
13.
Сокол
 0:1 Заявка 12 2 3 7 9 - 23 9
14.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
15.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
18.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 12
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 8
Шинник Андреев Игорь 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
Родина Москва Плиев Заурбек 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    87'
    Бердников прихватил на фланге Панченко. Еще один шанс у "Химок".
  • 86'
    Варатынов зарядил по воротам "Нефтехимика" из-за пределов штрафной площади, но мяч прошел намного выше цели. 
  • 85'
    Стоит сказать, что "Нефтехимик" на протяжении восьми последних лет не выигрывал у "Химок", но сегодня у коллектива из Нижнекамска есть хорошие шансы на положительный результат.
  • Офсайд
    84'
    Терехов сделал классную подачу на дальнюю штангу, где Варатынов оказался совершенно один, но боковой зафиксировал офсайд.
  • Замена
    83'
    Замена в составе "Нефтехимика": Вместо Джамилова на поле вышел Котик.
  • 82'
    Нетфуллин пробил после паса от Коряна, но Бердников подставил ногу и принял выстрел на себя.
  • Замена
    81'
    Замена в составе "Химок": Вместо Касимова на поле вышел Панченко.
  • Фол, нарушение
    80'
    Хосонов заработал штрафной удар для "Химок".
  • Опасный момент
    78'
    Берковский внутри чужой штрафной убрал защитника и зарядил в ближний угол, но Голубев классно сложился и отразил удар форварда "Химок"!
  • 77'
    Корян хотел подкараулить ошибку защитника на чужой половине поля, но тот смог выбить мяч из своей зоны.
  • 76'
    Руденко обыграл одного соперника в штрафной гостей, но вовремя успела подстраховка. 
  • 75'
    Получилось у подмосковной команды вернуть небольшую интригу в этом матче. Если в ближайшие минуты "Химки" забьют второй, то концовка будет жаркой.
  • Описание гола
    74'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! Руденко!!!
    Корян в центре поля сделал скидку головой на Руденко, который подхватил мяч и сразу же рванул вперед. На подходе к штрафной нападающий нанес удар в правый от себя угол - Голубев в падении был готов забрать снаряд, но он неожиданно проскользнул под руками голкипера!
  • 73'
    Хосонов покатил под удар Нетфуллину, который в касание зарядил из-за пределов штрафной, но попал в защитника. 
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Нефтехимика": Вместо Липового на поле вышел Морозов. 
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    • 70'
      Долго "Химки" катали мяч внутри штрафной "Нефтехимика" - в итоге удар нанес Хосонов, который попал прямо во вратаря. 
    • Фол, нарушение
      69'
      Корян зарядил по ногам Липовому, который пытался убежать в быструю атаку.
    • 68'
      Хосонов нанес мощный удар со штрафного, но попал в стенку.
    • Фол, нарушение
      67'
      Нетфуллин зарядил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч попал в руку футболисту "Нефтехимика". Опасный штрафной удар. 
    • 66'
      56 - 44 — владение мячом в процентном соотношении в пользу "Химок".
    • 65'
      Емельянов пошел в дриблинг по правой бровке, но Нетфуллин остановил соперника. 
    • 64'
      Верховая подача пошла со стороны Журавлёва в штрафную гостей, где Голубев без проблем забрал мяч в руки.
    • Желтая карточка
      63'
      Денисов сзади ударил по ногам Варатынова и получил горчичник. Многовато карточек. 
    • Травма, повреждение
      61'
      Сразу двум футболистам "Нефтехимика" требуется медицинская помощь. 
    • Желтая карточка
      60'
      Нетфуллин получил желтую карточку за удар по ногам Шильцова. 
    • 59'
      Голубович сделал аккуратную передачу на Руденко, но мяч перелетел через нападающего и пришел к вратарю нижнекамцев. 
    • 58'
      Корян выполнил наброс на линию чужой штрафной площади, но у "Химок" не получилось зацепиться за игровой снаряд. 
    • Фол, нарушение
      57'
      Емельянов зарядил по ногам Руденко. Штрафной удар на половине поля "Нефтехимика". 
    • Желтая карточка
      56'
      Журавлёв грубо сыграл против Джамилова и получил желтую карточку. 
    • Описание гола
      54'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Шоркин!!!
      Громит "Нефтехимик" лидера чемпионата! Подача от угла поля последовала на дальнюю штангу "Химок", где Шоркин выскочил из-за спины Варатынова и переправил мяч точно в угол!
    • Опасный момент
      53'
      Корян убежал в быструю атаку и покатил на ход Руденко, который ворвался в штрафную, но слишком долго готовился к удару и попал в ногу защитнику. 
    • 52'
      Шильцов легко прокинул мяч между двумя соперниками, вошел в штрафную "Химок", но там был остановлен. 
    • 51'
      С правого фланга на дальнюю штангу ворот "Нефтехимика" последовала подача, но защитник гостей не дал Касимову добраться до мяча. 
    • 50'
      Руденко забежал за спину защитникам "Нефтехимика", но верховая передача на него не прошла. 
    • 49'
      Корян получил мяч между линиями и сразу покатил внутрь штрафной, но передача не прошла. 
    • Замена
      48'
      Замены в составе "Химок": Вместо Исаенко, Магомедова и Волкова на поле вышли Голубович, Руденко и Корян.
    • Замена
      47'
      Замена в составе "Нефтехимика": Вместо Петрова на поле вышел Котов.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Свисток
      Перерыв!
    • Желтая карточка
      45'
      Мяч угодил в руку Петрову. Арбитр наказал игрока "Нефтехимика" желтой карточкой за фол. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одна минута добавлена к первому тайму.
    • Опасный момент
      44'
      Еще момент у "Химок"! С близкого расстояния через себя пробил Исаенко, мяч рикошетом от Бердникова был готов влететь в сетку, но Голубев успел среагировать! 
    • Фол, нарушение
      43'
      Снова Касимов пострадал. Талалаев высказал свое недовольство арбитру за эпизод. Возможно, желтую карточку просил игроку гостей. 
    • Опасный момент
      42'
      Журавлёв получил передачу с правого фланга, сделал пару шагов с мячом и мощно зарядил с дальней дистанции - мяч прошел рядом с девяткой! 
    • 41'
      Аккуратный и мягкий заброс последовал в штрафную "Химок", но Митрюшкин вовремя вышел из ворот и забрал мяч под свой контроль.
    • 40'
      Касимов на левой бровке хотел прокинуть мяч мимо соперника и совершить рывок, но в итоге игровой снаряд улетел в аут.
    • 39'
      Касимов получил болезненный удар по ногам, но судья не стал фиксировать нарушение правил.
    • 38'
      Снова Джамилов начал финтить на левом фланге, но в этот раз получилось у "Химок" его остановить. 
    • 36'
      Магомедов выполнил подачу на ближнюю штангу, но не получилось у игроков "Химок" выиграть единоборство и пробить по воротам. 
    • Угловой
      35'
      Попытались хозяева провести ответную атаку, в которой заработали угловой удар.
    • Штанга
      34'
      Перекладина! Вот это да! Джамилов на входе в штрафную обыграл двух защитников и мощно зарядил в дальний угол, но мяч угодил в перекладину! 
    • 33'
      Касимов пытался прорваться вперед по флангу, но защитник гостей выбил у него мяч в подкате. 
    • 32'
      Классно атакует сегодня "Нефтехимик", а команду Талалаева просто не узнать. Возможно, "Химки" не смогли восстановиться после успешной игры в Кубке России с "Краснодаром". 
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Липовой!!!
      Шильцов обыграл нескольких соперников в штрафной "Химок" и из-под Исаенко покатил на линию вратарской, где Липовой опередил Терехова и в касание отправил мяч в сетку!
    • 30'
      Ничего не получается в атаке у команды Андрея Талалаева. "Нефтехимик" контролирует мяч и пытается удвоить преимущество. 
    • 28'
      "Химки" являются самой бьющей командой сезона - 13,3 удара в среднем за матч, но пока данная статистика никак не подтверждается. 
    • 27'
      Петров отказался от помощи медиков, полежал немного на газоне, но после поднялся и продолжил игру. 
    • Желтая карточка
      26'
      Магомедов грубо сыграл против Петрова, за что был награжден желтой карточкой. 
    • Замена
      25'
      Замена в составе "Химок": Вместо Степанова на поле вышел Журавлёв.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Петров!!!
      Шикарный гол забивает Петров!!! Бердников сделал передачу на Липового, который выполнил подачу в центр штрафной на Петрова, а тот красивым ударом через себя отправил мяч в сетку ворот "Химок"!
    • 22'
      Кажется, замена готовится у подмосковного коллектива. Люботно, с чем это может быть связано.
    • 21'
      Джамилов хотел обыграть Терехова на входе в чужую штрафную, но споткнулся и потерял мяч.
    • Опасный момент
      20'
      Герасимов едва не отправил мяч в сетку ворот "Химок"! Головой он нанес удар после подачи партнера с углового, но немного не попал в створ! 
    • 19'
      Липовой пытался накрутить соперников на правом фланге, Касимов опустился ниже, помог своим защитникам и выбил мяч в аут. 
    • 18'
      Сильный навес последовал на штангу ворот "Химок", где Денисов поборолся за мяч, но не смог до него дотянуться. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Степанов уложил на газон Липового, который убегал в быструю атаку. 
    • 15'
      Длинная передача последовала на Касимова, но Голубев вышел из своих ворот и первым оказался на мяче. 
    • Желтая карточка
      14'
      Терехов получил желтую карточку за блокировку Липового. 
    • 13'
      Гости забрали себе мяч в последние несколько минут, но пока не могут добраться до ворот "Химок".
    • 12'
      Шильцов выдал классную передачу на Джамилова, который мог выйти один на один с вратарем, но не смог обработать мяч.
    • 10'
      Последовал пас на ход Степанову, но игрок "Химок" не успел добраться до мяча. Удар от ворот выполнит "Нефтехимик".
    • 9'
      Снова не получилось у подмосковной команды создать остроту у ворот "Нефтехимика". Спокойно гости разобрались с навесом в свою штрафную. 
    • Угловой
      8'
      Степанов попытался выполнить подачу с левого фланга, но Липовой помешал сопернику это сделать. Угловой удар заработали "Химки". 
    • 7'
      Магомедов выполнил подачу от угла поля, но мяч сразу же был выбит из штрафной площади "Нефтехимика". 
    • Угловой
      6'
      Касимов поборолся за мяч с Герасимовым и заработал угловой удар у ворот гостей.
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТ! Липовой выполнил кросс в штрафную "Химок", где кто-то из игроков коснулся мяча головой, но круглый отскочил к Шильцову, который в упор пробил выше ворот!
    • 4'
      Возобновилась игра. Не потребовалась медицинская помощь футболистку "Химок". 
    • Травма, повреждение
      3'
      Хосонов получил по лицу от Герасимова и пока не может подняться с газона. 
    • 2'
      Длинный заброс последовал в сторону ворот "Нефтехимика", но никто из игроков не добрался до мяча, и снаряд покинул пределы поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал!
    • До матча
    • Команды выходят на футбольное поле. Совсем немного времени остается до старта поединка.
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Добро пожаловать на текстовую трансляцию матча 23-го тура Мелбет-Первой лиги между "Химками" и "Нефтехимиком". Помогать вам следить за событиями буду я, Дмитрий Миляев. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Химки.
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    Прогнозы 129
    Химки 93% (120)
    X 5.4% (7)
    Нефтехимик 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Нефтехимик
    9.42
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    6.50
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    5.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 1:3 Нефтехимик

    Исход игры
    Химки
    93% (120)
    Ничья
    5.4% (7)
    Нефтехимик
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.79% (45)
    Меньше
    61.21% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    43.97% (51)
    Нет
    56.03% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Химки
    31% (40)
    2:1 Химки
    28.7% (37)
    2:0 Химки
    18.6% (24)
    1:1 Ничья
    5.4% (7)
    3:1 Химки
    3.1% (4)
    1:2 Нефтехимик
    1.6% (2)
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    Химки
    Нефтехимик
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