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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 23.
Химки
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 45
Химки 88.9% (40)
X 8.9% (4)
Нефтехимик 2.2% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
Нефтехимик

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 7 (1) 0.32
Хосонов Хетаг 6 (2) 0.27
Нетфуллин Равиль 4 0.18
Корян Аршак 3 (1) 0.14
Магомедов Бутта 2 0.09
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.09
Касимов Тимур 2 0.09
Терехов Сергей 1 0.05
Панченко Кирилл 1 0.05
Журавлёв Юрий 1 0.05
Исаенко Олег 1 0.05
Волков Захар 1 0.05
Степанов Данил 1 0.05
Берковский Илья 1 0.05
Варатынов Сергей 1 0.05
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котов Павел 4 (2) 0.18
Першин Матвей 3 0.14
Котик Артём 3 0.14
Петров Максим Вячеславович 2 0.09
Базелюк Константин 2 (1) 0.09
Морозов Кирилл 1 0.05
Денисов Роман 1 0.05
Емельянов Данила 1 0.05
Липовой Данил 1 0.05
Кокоев Давид 1 0.05

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 5 0
Степанов Данил 4 0
Варатынов Сергей 4 0
Исаенко Олег 3 0
Хосонов Хетаг 1 1
Терехов Сергей 2 0
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Скворцов Лев 2 0
Нетфуллин Равиль 0 1
Корян Аршак 1 0
Журавлёв Юрий 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Берковский Илья 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 5 0
Денисов Роман 3 0
Кокоев Давид 3 0
Петров Максим Вячеславович 3 0
Морозов Кирилл 1 1
Ситдиков Марат 2 0
Шоркин Максим 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Зорин Богдан 2 0
Першин Матвей 2 0
Котик Артём 2 0
Котов Павел 1 0
Джамилов Султан 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Талалай Денис 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Липовой Данил 1 0

Результаты матчей

Химки
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Нефтехимик
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
3
Химки
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Нефтехимик
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

17
11
Химки
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Нефтехимик
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

23
14

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
1
7%
1
14%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
10%
2
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
4
33%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
4
20%
5
42%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
4
36%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Забито

35
19
14 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
3
9%
3
16%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
7
20%
1
5%
31-45
6
17%
5
26%
46-60
8
23%
3
16%
61-75
7
20%
5
26%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
15%
2
10%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
4
20%
6
29%
31-45
6
30%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
5
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1
ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1
Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Форте 0:2 Сокол - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 СКА-Ростов - Нефтехимик 0:3 Акрон - Нефтехимик 0:0

Результаты матчей

Химки
Нефтехимик

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
10 раз 45%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Химки
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
5
7
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
5
7
4
1.5
2
8
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
12
10
12
10
1.5
7
15
3
19
2.5
1
21
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 22 12 6 4 35 - 20 42
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 22 12 4 6 23 - 11 40
3.
Арсенал Тула
 22 10 9 3 28 - 15 39
4.
Акрон
 Заявка 22 11 5 6 30 - 19 38
5.
Тюмень
 Заявка 22 10 6 6 28 - 20 36
6.
Родина Москва
 Заявка 22 9 7 6 34 - 20 34
7.
Алания
 Заявка 22 8 9 5 24 - 25 33
8.
Нефтехимик
 Заявка 22 8 6 8 20 - 20 30
9.
Торпедо Москва
 Заявка 22 7 7 8 19 - 21 28
10.
Енисей
 Заявка 22 8 3 11 33 - 32 27
11.
Шинник
 Заявка 22 7 6 9 27 - 35 27
12.
КАМАЗ
 Заявка 22 6 8 8 19 - 22 26
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
14.
Ленинградец
 Заявка 22 6 6 10 16 - 24 24
15.
Сокол
 Заявка 22 6 6 10 19 - 35 24
16.
Кубань
 Заявка 22 5 6 11 17 - 28 21
17.
Черноморец Нв
 Заявка 22 4 9 9 20 - 28 21
18.
Волгарь
 Заявка 22 4 8 10 18 - 29 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 11 7 3 1 16 - 4 24
3.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
4.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
7.
Химки
 Заявка 11 5 5 1 15 - 8 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
9.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
10.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
11.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
12.
Акрон
 Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
15.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
16.
Черноморец Нв
 Заявка 11 3 4 4 13 - 12 13
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 10 1 4 5 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 4 3 3 6 - 5 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
9.
Шинник
 Заявка 11 3 2 6 12 - 20 11
10.
Алания
 Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Сокол
 Заявка 11 2 3 6 9 - 22 9
14.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 12
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 8
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 31.1% пользователей.
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    • Прогнозы 45
    Химки 88.9% (40)
    X 8.9% (4)
    Нефтехимик 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Нефтехимик
    1.60
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    4.00
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    5.80
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    Прогнозы на матч Химки - Нефтехимик

    Исход игры
    Химки
    88.9% (40)
    Ничья
    8.9% (4)
    Нефтехимик
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (16)
    Меньше
    63.64% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (20)
    Нет
    54.55% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Химки
    31.1% (14)
    2:1 Химки
    28.9% (13)
    2:0 Химки
    22.2% (10)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
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