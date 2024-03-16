Тур: 23.
Позже
История личных встреч
Химки
Нефтехимик
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|7 (1)
|0.32
|Хосонов Хетаг
|6 (2)
|0.27
|Нетфуллин Равиль
|4
|0.18
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.14
|Магомедов Бутта
|2
|0.09
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.09
|Касимов Тимур
|2
|0.09
|Терехов Сергей
|1
|0.05
|Панченко Кирилл
|1
|0.05
|Журавлёв Юрий
|1
|0.05
|Исаенко Олег
|1
|0.05
|Волков Захар
|1
|0.05
|Степанов Данил
|1
|0.05
|Берковский Илья
|1
|0.05
|Варатынов Сергей
|1
|0.05
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котов Павел
|4 (2)
|0.18
|Першин Матвей
|3
|0.14
|Котик Артём
|3
|0.14
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.09
|Базелюк Константин
|2 (1)
|0.09
|Морозов Кирилл
|1
|0.05
|Денисов Роман
|1
|0.05
|Емельянов Данила
|1
|0.05
|Липовой Данил
|1
|0.05
|Кокоев Давид
|1
|0.05
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|5
|0
|Степанов Данил
|4
|0
|Варатынов Сергей
|4
|0
|Исаенко Олег
|3
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|1
|Терехов Сергей
|2
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Нетфуллин Равиль
|0
|1
|Корян Аршак
|1
|0
|Журавлёв Юрий
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Берковский Илья
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|5
|0
|Денисов Роман
|3
|0
|Кокоев Давид
|3
|0
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0
|Морозов Кирилл
|1
|1
|Ситдиков Марат
|2
|0
|Шоркин Максим
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Зорин Богдан
|2
|0
|Першин Матвей
|2
|0
|Котик Артём
|2
|0
|Котов Павел
|1
|0
|Джамилов Султан
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Талалай Денис
|1
|0
|Ещенко Сергей
|1
|0
|Липовой Данил
|1
|0
Результаты матчей
Химки
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Нефтехимик
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
3
Химки
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Нефтехимик
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
17
11
Химки
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Нефтехимик
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
23
14
Голы по времени матча
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
1
7%
1
14%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Забито
20
12
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
10%
2
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
4
33%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
4
20%
5
42%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
3
25%
4
36%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Забито
35
19
14 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
3
9%
3
16%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
7
20%
1
5%
31-45
6
17%
5
26%
46-60
8
23%
3
16%
61-75
7
20%
5
26%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
3
15%
2
10%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
4
20%
6
29%
31-45
6
30%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
5
25%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1
ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1
Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Сокол 0:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Форте 0:2 Сокол - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 СКА-Ростов - Нефтехимик 0:3 Акрон - Нефтехимик 0:0
Результаты матчей
Химки
Нефтехимик
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 41%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
10 раз 45%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Химки
Нефтехимик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
75
56
57
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
55
74
28
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
1210
1210
715
319
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|35 - 20
|42
|2.
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|23 - 11
|40
|3.
|22
|10
|9
|3
|28 - 15
|39
|4.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 19
|38
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 20
|36
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 20
|34
|7.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|24 - 25
|33
|8.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 20
|30
|9.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|19 - 21
|28
|10.
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|33 - 32
|27
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|27 - 35
|27
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|13.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|14.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|16 - 24
|24
|15.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|19 - 35
|24
|16.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|17 - 28
|21
|17.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|20 - 28
|21
|18.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|18 - 29
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|11
|7
|3
|1
|16 - 4
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 12
|13
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|6 - 5
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 20
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 22
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|12
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
Прогнозы на матч Химки - Нефтехимик
Исход игры
Химки
88.9% (40)
Ничья
8.9% (4)
Нефтехимик
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (16)
Меньше
63.64% (28)
Обе команды забьют
Да
45.45% (20)
Нет
54.55% (24)
Популярный счёт
1:0 Химки
31.1% (14)
2:1 Химки
28.9% (13)
2:0 Химки
22.2% (10)
1:1 Ничья
8.9% (4)
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