На фланге получил по ногам Макаров в борьбе с защитником. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Арсенала".

Со штрафного Попов навесил на дальнюю штангу, но здесь Одоевский спокойно забрал сферу в руки на выходе.

В столкновении с соперником на фланге ТКачук получил по ногам. Судья был рядом и назначил штрафной удар.

Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Ткачук. Без помощи медиков здесь не обойтись.

Со штрафного навесил Кротов на дальнюю штангу, где в падении пробил Обивалин, но не попал в створ ворот.

Забрасывал Попов в штрафную на ход Баркову, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

Ушел финтом от соперника по флангу Макаров и прострелил вдоль ворот, но замкнуть никто из партнеров не сумел.

С центра поля забросил в штрафную соперника Гелоян, но здесь Баркову по воротам пробить не позволил Зуев.

Отобрал мяч на фланге Лёвин и отдал вперед на Гелояну, но того опередил Обивалин и в чистом подкате вынес сферу в аут.

В медленном темпе проходят последние минуты поединка. Команды катают мяч в центре поля, без моментов у ворот.

Попов убегал с левого фланга на скорости в штрафную, но здесь напоролся на Шлякова, который вынес сферу за пределы поля.

В центре чужой штрафной получил по ногам Барков в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.

Забросил в штрафную соперника Макаров на ход Гелояну, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Анисимову.

Пробивал в падении из пределов штрафной Барков после навеса от Гелояна, но мяч оказался точно в руках голкипера.

Мягко забросил Попов на ход Баркову, но тому пробить по воротам не позволили защитники в верховой борьбе.

30' Снова подавал с угла поля Ткачук, но здесь выиграл верховую борьбу Большаков и вынес снаряд за пределы поля.

29' Столкнулись в центре поля Анисимов и Лёвин. Потребуется помощь медиков обоим футболистам.

28' С угла поля навесил Ткачук на линию вратарской, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Карамарко.

27' По флангу отдавал пас Коротков на ход Кайнову, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

26' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Макаров на ход Баркову, но в последний момент мяч в подкате перехватил Обивалин.

25' Диагональ исполнял Лёвин на левый фланг, куда забегал Попов, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

24' Отобрал мяч в центре поля Ткачук и тут же забросил вперед на Лесникова, но тому оторваться от опеки защитника не удалось.

23' Ушел от соперника по флангу Гелоян и прострелил в центр штрафной, но до удара дело здесь так и не дошло.

22' С углового навесил Попов на дальнюю штангу, но здесь головой сферу вынес далеко от своих ворот Зуев.