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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 23.
Арсенал Тула
 
Позже
Волгарь
Прогнозы 44
Арсенал Тула 95.5% (42)
X 2.3% (1)
Волгарь 2.3% (1)
Все прогнозы
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Арсенал Тула
Ничья
Волгарь
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История личных встреч

Арсенал Тула
Волгарь

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ТМК
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
1.5

Среднее время на гол

112
60

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 13 (4) 0.59
Гелоян Ишхан 3 0.14
Макаров Анатолий 2 0.09
Большаков Кирилл 2 0.09
Ткачёв Сергей 1 0.05
Попов Артём 1 0.05
Лёвин Владислав 1 0.05
Барков Дмитрий 1 0.05
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.05
Суханов Артём Романович 1 0.05
Хабибов Ансор 1 0.05
Коротков Александр II 1 0.05
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лесников Дмитрий 4 0.18
Жамалетдинов Тимур 3 0.14
Гилязетдинов Артур 3 0.14
Косарев Кирилл 2 0.09
Клёнкин Данил 2 (1) 0.09
Зуев Илья 1 0.05
Кротов Вячеслав 1 0.05
Прошкин Егор 1 0.05

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Анатолий 5 0
Ндука Ифеани Давид 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Кокарев Никита 3 0
Кайнов Максим 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Гираев Карим 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Коротков Александр II 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирнов Данила 4 0
Лесников Дмитрий 2 1
Ткачук Денис 3 0
Прошкин Егор 3 0
Хомуха Иван 2 0
Зуев Илья 2 0
Анисимов Андрей 2 0
Гилязетдинов Артур 2 0
Шляков Евгений 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Обивалин Сергей 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Шакуро Павел 1 0
Ушатов Кирилл 1 0
Одоевский Даниил 1 0
Шайхтдинов Дамир 1 0
Пушкарёв Денис 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Волгарь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Арсенал Тула
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Волгарь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

10
7
Арсенал Тула
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Волгарь
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
16

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

16
8
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
5
31%
1
13%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
4
44%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
3
27%
5
24%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
2
18%
4
19%
76-90

Забито

28
17
18 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
15 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
7
25%
2
12%
1-15
7
25%
1
6%
16-30
4
14%
7
41%
31-45
4
14%
2
12%
46-60
4
14%
3
18%
61-75
2
7%
2
12%
76-90

Пропущено

15
30
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 16
0
0%
5
17%
1-15
4
27%
4
13%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
4
27%
7
23%
46-60
1
7%
4
13%
61-75
3
20%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0
Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2
Волгарь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волгарь - Ахмат 1:2 Волгарь - Химки 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Женис - Волгарь 0:0
Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка Песчанокопское - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Волгарь - Форте 1:0 Волгарь - Шинник 0:0 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Родина Москва 0:4 Волгарь - Алания 1:0 Волгарь - Енисей 1:0 Тюмень - Волгарь 1:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
Волгарь

Точный счет

2:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
3 раза 14%
1
11 раз 50%
0
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Волгарь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
6
5
1.5
2
10
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
8
1.5
1
9
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
14
8
9
13
1.5
3
19
3
19
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 22 12 6 4 35 - 20 42
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 22 12 4 6 23 - 11 40
3.
Арсенал Тула
 22 10 9 3 28 - 15 39
4.
Акрон
 Заявка 22 11 5 6 30 - 19 38
5.
Тюмень
 Заявка 22 10 6 6 28 - 20 36
6.
Родина Москва
 Заявка 22 9 7 6 34 - 20 34
7.
Алания
 Заявка 22 8 9 5 24 - 25 33
8.
Нефтехимик
 Заявка 22 8 6 8 20 - 20 30
9.
Торпедо Москва
 Заявка 22 7 7 8 19 - 21 28
10.
Енисей
 Заявка 22 8 3 11 33 - 32 27
11.
Шинник
 Заявка 22 7 6 9 27 - 35 27
12.
КАМАЗ
 Заявка 22 6 8 8 19 - 22 26
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
14.
Ленинградец
 Заявка 22 6 6 10 16 - 24 24
15.
Сокол
 Заявка 22 6 6 10 19 - 35 24
16.
Кубань
 Заявка 22 5 6 11 17 - 28 21
17.
Черноморец Нв
 Заявка 22 4 9 9 20 - 28 21
18.
Волгарь
 Заявка 22 4 8 10 18 - 29 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 11 7 3 1 16 - 4 24
3.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
4.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
7.
Химки
 Заявка 11 5 5 1 15 - 8 20
8.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
9.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
10.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
11.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
12.
Акрон
 Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
15.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
16.
Черноморец Нв
 Заявка 11 3 4 4 13 - 12 13
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 10 1 4 5 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 4 3 3 6 - 5 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
9.
Шинник
 Заявка 11 3 2 6 12 - 20 11
10.
Алания
 Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
11.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Сокол
 Заявка 11 2 3 6 9 - 22 9
14.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 12
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 8
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 15 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Арсенал Тула.
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    • Прогнозы 44
    Арсенал Тула 95.5% (42)
    X 2.3% (1)
    Волгарь 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Волгарь
    1.52
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    4.15
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    6.40
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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Волгарь

    Исход игры
    Арсенал Тула
    95.5% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Волгарь
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.56% (14)
    Меньше
    67.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    32.56% (14)
    Нет
    67.44% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал Тула
    34.1% (15)
    1:0 Арсенал Тула
    27.3% (12)
    2:1 Арсенал Тула
    27.3% (12)
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