Тур: 23.
Позже
История личных встреч
Арсенал Тула
Волгарь
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
1.5
Среднее время на гол
112
60
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13 (4)
|0.59
|Гелоян Ишхан
|3
|0.14
|Макаров Анатолий
|2
|0.09
|Большаков Кирилл
|2
|0.09
|Ткачёв Сергей
|1
|0.05
|Попов Артём
|1
|0.05
|Лёвин Владислав
|1
|0.05
|Барков Дмитрий
|1
|0.05
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.05
|Суханов Артём Романович
|1
|0.05
|Хабибов Ансор
|1
|0.05
|Коротков Александр II
|1
|0.05
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лесников Дмитрий
|4
|0.18
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.14
|Гилязетдинов Артур
|3
|0.14
|Косарев Кирилл
|2
|0.09
|Клёнкин Данил
|2 (1)
|0.09
|Зуев Илья
|1
|0.05
|Кротов Вячеслав
|1
|0.05
|Прошкин Егор
|1
|0.05
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаров Анатолий
|5
|0
|Ндука Ифеани Давид
|5
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|4
|0
|Быковский Илья
|2
|1
|Померко Алексей
|3
|0
|Кокарев Никита
|3
|0
|Кайнов Максим
|3
|0
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Коротков Александр II
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смирнов Данила
|4
|0
|Лесников Дмитрий
|2
|1
|Ткачук Денис
|3
|0
|Прошкин Егор
|3
|0
|Хомуха Иван
|2
|0
|Зуев Илья
|2
|0
|Анисимов Андрей
|2
|0
|Гилязетдинов Артур
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Обивалин Сергей
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Ушатов Кирилл
|1
|0
|Одоевский Даниил
|1
|0
|Шайхтдинов Дамир
|1
|0
|Пушкарёв Денис
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Волгарь
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Арсенал Тула
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Волгарь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
10
7
Арсенал Тула
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Волгарь
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
16
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
16
8
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
5
31%
1
13%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
4
44%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
11
21
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
3
27%
5
24%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
2
18%
4
19%
76-90
Забито
28
17
18 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
15 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
7
25%
2
12%
1-15
7
25%
1
6%
16-30
4
14%
7
41%
31-45
4
14%
2
12%
46-60
4
14%
3
18%
61-75
2
7%
2
12%
76-90
Пропущено
15
30
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 16
0
0%
5
17%
1-15
4
27%
4
13%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
4
27%
7
23%
46-60
1
7%
4
13%
61-75
3
20%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0
Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2
Волгарь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волгарь - Ахмат 1:2 Волгарь - Химки 0:2 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Женис - Волгарь 0:0
Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Волгарь - Динамо Самарканд 3:1 Рубин - Волгарь 0:2 Чайка Песчанокопское - Волгарь 1:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Волгарь - Форте 1:0 Волгарь - Шинник 0:0 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Акрон - Волгарь 0:1 Волгарь - Родина Москва 0:4 Волгарь - Алания 1:0 Волгарь - Енисей 1:0 Тюмень - Волгарь 1:0
Результаты матчей
Арсенал Тула
Волгарь
Точный счет
2:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
5 раз 23%
1:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
3 раза 14%
1
11 раз 50%
0
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Волгарь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
65
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
38
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
148
913
319
319
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|35 - 20
|42
|2.
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|23 - 11
|40
|3.
|22
|10
|9
|3
|28 - 15
|39
|4.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|30 - 19
|38
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 20
|36
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 20
|34
|7.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|24 - 25
|33
|8.
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 20
|30
|9.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|19 - 21
|28
|10.
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|33 - 32
|27
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|27 - 35
|27
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|19 - 22
|26
|13.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|14.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|16 - 24
|24
|15.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|19 - 35
|24
|16.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|17 - 28
|21
|17.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|20 - 28
|21
|18.
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|18 - 29
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|11
|7
|3
|1
|16 - 4
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|4.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|15.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 12
|13
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|6 - 5
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 20
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 22
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|12
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Волгарь
Исход игры
Арсенал Тула
95.5% (42)
Ничья
2.3% (1)
Волгарь
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.56% (14)
Меньше
67.44% (29)
Обе команды забьют
Да
32.56% (14)
Нет
67.44% (29)
Популярный счёт
2:0 Арсенал Тула
34.1% (15)
1:0 Арсенал Тула
27.3% (12)
2:1 Арсенал Тула
27.3% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!