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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Самсунспор
3:0
Конец матча
Ризеспор
0'
1:0
12' Гол
Ван Дронгелен Рик
37' Желтая карточка
Раман Бенито
39' Желтая карточка
Явру Зеки
2:0
54' Гол
Хольсе Карло
3:0
78' Пенальти
Нтчам Оливье
88' Желтая карточка
Зауэр Густаво
90'+4
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
6
Аит
Бенассер
Юссеф
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
36
Раман
Бенито
9
Муандилмаджи
Мариус
1
Четин
Тарык
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
16
Яшар
Сейфеттин
Анил
5
Нильсен
Каспер
54
Пала
Митхат
10
Олавоин
Ибрахим
28
Акинтола
Дэвид
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
89
Минчев
Мартин
Самсунспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Самсунспор
Ризеспор

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
71.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:0
ТМК
1:0
ПЛТ
2:0
ПЛТ
1:1
К
1:1
К
3:2
ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:1
ТПЛ
4:0
ТПЛ
1:0
АЛ
1:2
АЛ
0:1
АЛ
2:0
АЛ
2:2
АЛ
2:0
АЛ
0:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Среднее время на гол

65
102

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.5

Среднее время на гол

65
180

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.38
0.69

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
130

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 0.26
Нтчам Оливье 5 (4) 0.19
Хольсе Карло 4 0.15
Кылынч Эмре 3 0.11
Ван Дронгелен Рик 3 0.11
Кара Эркан 3 (1) 0.11
Явру Зеки 1 0.04
Айдогду Сонер 1 0.04
Шатка Любомир 1 0.04
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.04
Шиндлер Кингсли 1 0.04
Аит Бенассер Юссеф 1 0.04
Димата Ландри 1 0.04
Муйя Арбнор 1 0.04
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 8 0.3
Гайч Адольфо 6 0.22
Кесер Бенхур 4 0.15
Олавоин Ибрахим 3 0.11
Мочи Отилла 2 0.07
Шелви Джонджо 1 0.04
Зекири Альтин 1 0.04
Мари Джон 1 0.04
Минчев Мартин 1 0.04
Зауэр Густаво 1 (1) 0.04
Нильсен Каспер 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Пала Митхат 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Османоглу Синан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Акинтола Дэвид 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муандилмаджи Мариус 5 0
Димата Ландри 3 1
Озтюрк Алим 4 0
Нтчам Оливье 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Явру Зеки 3 0
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Хольсе Карло 3 0
Тэт Флавьен 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Челик Осман 2 0
Генюл Сонер 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Раман Бенито 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 8 1
Пала Митхат 6 1
Олавоин Ибрахим 6 0
Варешанович Дал 5 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Шелви Джонджо 4 0
Нильсен Каспер 3 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Зауэр Густаво 2 0
Пинчи Оскар 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Акинтола Дэвид 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Ризеспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
6
Самсунспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ризеспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

7
16
Самсунспор
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Ризеспор
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
7% (2)
41% (11)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

21
11
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
8
38%
4
36%
76-90

Пропущено

13
28
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
3
23%
3
11%
1-15
3
23%
4
14%
16-30
2
15%
3
11%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
1
8%
6
21%
61-75
4
31%
7
25%
76-90

Забито

12
17
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
4
24%
76-90

Пропущено

23
12
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 6
5
22%
4
33%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
4
17%
2
17%
61-75
3
13%
2
17%
76-90

Забито

33
28
10 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
4
12%
2
7%
1-15
3
9%
5
18%
16-30
3
9%
6
21%
31-45
6
18%
4
14%
46-60
5
15%
3
11%
61-75
12
36%
8
29%
76-90

Пропущено

36
40
22 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 18
8
22%
7
18%
1-15
9
25%
4
10%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
2
6%
7
18%
46-60
5
14%
8
20%
61-75
7
19%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2
Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1
Ризеспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0
Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1

Результаты матчей

Самсунспор
Ризеспор

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
3
11
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
17
10
9
18
1.5
6
21
3
24
2.5
3
24
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 26 22 3 1 55 - 14 69
2.
Фенербахче
 Заявка 26 21 4 1 68 - 21 67
3.
Трабзонспор
 Заявка 26 13 4 9 42 - 34 43
4.
Бешикташ
 Заявка 26 13 4 9 37 - 31 43
5.
Касымпаша
 Заявка 26 11 6 9 47 - 48 39
6.
Ризеспор
 Заявка 27 10 6 11 28 - 40 36
7.
Кайсериспор
 Заявка 26 9 8 9 32 - 36 35
8.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
9.
Сивасспор
 Заявка 26 8 10 8 30 - 36 34
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 26 9 6 11 33 - 33 33
11.
Самсунспор
 Заявка 27 9 6 12 33 - 36 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 26 7 11 8 39 - 35 32
13.
Анкарагюджю
 Заявка 26 6 11 9 30 - 32 29
14.
Хатайспор
 Заявка 26 6 11 9 32 - 35 29
15.
Аланьяспор
 Заявка 26 6 11 9 31 - 39 29
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 Заявка 26 7 7 12 31 - 38 28
18.
Пендикспор
 Заявка 26 6 8 12 31 - 51 26
19.
Коньяспор
 Заявка 26 5 10 11 24 - 39 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
7.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
12.
Кайсериспор
 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
15.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 6 4 14 - 14 18
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 13 3 5 5 14 - 18 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Кайсериспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
8.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
9.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
11.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 8 5 14 - 21 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Сивасспор Манай Рей 13
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Явру Зеки получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Раман Бенито получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Г О О О О Л - Ван Дронгелен Рик бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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