Тур: 27. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
3:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолВан Дронгелен Рик
37' Желтая карточкаРаман Бенито
39' Желтая карточкаЯвру Зеки
2:0
54' ГолХольсе Карло
3:0
78' ПенальтиНтчам Оливье
88' Желтая карточкаЗауэр Густаво
90'+4
Ход матча
12'
37'
39'
54'
78'
3:0
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
18
Явру
Зеки
28
Генюл
Сонер
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
36
Раман
Бенито
54
Пала
Митхат
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
36 Раман БенитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
98 Муйя АрбнорНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Уста ГювенЗащитник
- Полузащитник
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
-
19 Диуф УмарНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Самсунспор
Ризеспор
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
71.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Среднее время на гол
65
102
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.5
Среднее время на гол
65
180
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.38
0.69
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
130
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7
|0.26
|Нтчам Оливье
|5 (4)
|0.19
|Хольсе Карло
|4
|0.15
|Кылынч Эмре
|3
|0.11
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0.11
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.11
|Явру Зеки
|1
|0.04
|Айдогду Сонер
|1
|0.04
|Шатка Любомир
|1
|0.04
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.04
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.04
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.04
|Димата Ландри
|1
|0.04
|Муйя Арбнор
|1
|0.04
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|8
|0.3
|Гайч Адольфо
|6
|0.22
|Кесер Бенхур
|4
|0.15
|Олавоин Ибрахим
|3
|0.11
|Мочи Отилла
|2
|0.07
|Шелви Джонджо
|1
|0.04
|Зекири Альтин
|1
|0.04
|Мари Джон
|1
|0.04
|Минчев Мартин
|1
|0.04
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.04
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Акинтола Дэвид
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муандилмаджи Мариус
|5
|0
|Димата Ландри
|3
|1
|Озтюрк Алим
|4
|0
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Хольсе Карло
|3
|0
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Челик Осман
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Раман Бенито
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|8
|1
|Пала Митхат
|6
|1
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Варешанович Дал
|5
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|5
|0
|Шелви Джонджо
|4
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Зауэр Густаво
|2
|0
|Пинчи Оскар
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Ризеспор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
6
Самсунспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ризеспор
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
7
16
Самсунспор
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Ризеспор
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
7% (2)
41% (11)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
21
11
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
8
38%
4
36%
76-90
Пропущено
13
28
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
3
23%
3
11%
1-15
3
23%
4
14%
16-30
2
15%
3
11%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
1
8%
6
21%
61-75
4
31%
7
25%
76-90
Забито
12
17
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
4
24%
76-90
Пропущено
23
12
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 6
5
22%
4
33%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
4
17%
2
17%
61-75
3
13%
2
17%
76-90
Забито
33
28
10 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 10
4
12%
2
7%
1-15
3
9%
5
18%
16-30
3
9%
6
21%
31-45
6
18%
4
14%
46-60
5
15%
3
11%
61-75
12
36%
8
29%
76-90
Пропущено
36
40
22 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 18
8
22%
7
18%
1-15
9
25%
4
10%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
2
6%
7
18%
46-60
5
14%
8
20%
61-75
7
19%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2
Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1
Ризеспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0
Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1
Результаты матчей
Самсунспор
Ризеспор
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
77
311
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
211
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
1710
918
621
324
324
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|55 - 14
|69
|2.
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|68 - 21
|67
|3.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 34
|43
|4.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|37 - 31
|43
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|47 - 48
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|28 - 40
|36
|7.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|32 - 36
|35
|8.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|9.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 36
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|33 - 33
|33
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 36
|33
|12.
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|39 - 35
|32
|13.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|30 - 32
|29
|14.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|32 - 35
|29
|15.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|31 - 39
|29
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 38
|28
|18.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|31 - 51
|26
|19.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|24 - 39
|25
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 26
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 28
|9
|17.
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|14 - 21
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Сивасспор
|Манай Рей
|13
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5